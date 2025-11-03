«Психозы «Краснодара» уже не производят впечатления на арбитров». Судейство 14-го тура РПЛ

Не зря мы ждали 14-го тура Мир РПЛ. Сразу два грандиозных матча, распределившихся по двум дням уикенда, плюс другие интригующие вывески, подарившие свои уникальные сюжеты. Возможно, самый тяжёлый тур для арбитров в плане ответственности. Справились ли они?

Специально для «Чемпионата» судейство в 14-м туре чемпионата России разобрал наш эксперт, бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов. Ниже — его экспертиза по всем восьми встречам.

Максимальная оценка — 8,4. Её арбитр получает, если проводит матч без ошибок.



Оценка снижается до 7,9, если арбитр допускает одну ключевую ошибку — неправильное назначение или неназначение 11-метрового удара, показ красной или непоказ прямой красной (игроку или членам тренерского штаба), показ или непоказ второй жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба).



В случае второй ключевой ошибки снимается 0,5 балла.



0,1 балла снимается за неправильный показ или непоказ жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба), а также за пропуск от трёх до пяти нарушений.



Один балл снимается, если арбитр на VAR указал на ошибку судьи в поле, но тот оставил своё неправильное решение в силе, несмотря на просмотр повтора.



Оценка в скобках – это оценка арбитра, который допустил одну ключевую ошибку в матче, но без этой ошибки отработал хорошо.

ЦСКА — «Пари НН» — 2:0

Сложный эпизод на 38-й минуте — Карасёв правильно самостоятельно назначил 11-метровый в ворота «Пари НН» за фол по неосторожности. Сложно было разглядеть нарушение в динамике, и только благодаря дополнительным повторам удалось увидеть наступ Фариньи на ахилл Мусаеву.

Оценка Карасёва — 8,4.

Сергей Карасёв Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Рубин» — «Динамо» — 0:0

Сложный матч, поэтому базовая оценка была 8,5. Эпизод на 45+1-й минуте относится к первому ассистенту Гаврилину. Он занимал хорошую позицию и видел, пересёк мяч линию ворот «Рубина» или нет. В лучшем случае мяч был на линии.

На 58-й минуте Танашев показал вторую жёлтую карточку Нижегородову за срыв перспективной атаки. Несложный, открытый эпизод. То же относится к моменту на 77-й минуте. Многие посчитали, что надо было удалять игрока «Динамо» за лишение явной возможности забить гол. Но мяч не находился под контролем Даку, тот им не владел и не контролировал его. Плюс рядом был ещё один защитник. Это просто срыв перспективной атаки. Ничего сложного.

Оценка Танашева — 8,5.

«Динамо» Махачкала — «Крылья Советов» — 2:0

Ничего в этой игре не произошло. К Чебану претензий нет.

Оценка Чебана — 8,4.

Сергей Чебан Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Ростов» — «Акрон» — 0:1

Пытались подорвать инфополе, мол, что-то страшное в Ростове-на-Дону. Но ничего такого не случилось. Просто есть моменты для внутреннего разбирательства в департаменте.

На 17-й минуте показали жёлтую карточку Роналдо за грубую игру. Бобровский пытался уйти на простое нарушение, однако, скорее всего, вмешалась второй ассистент Курочкина. Бобровский только после этого показал жёлтую. Неверно она оценила эпизод. Нога игрока «Акрона» уже оторвалась от земли, и в конце был контакт вскользь, никакого наступа. Да, фол, но никак не жёлтая.

На 74-й минуте Бобровский пропустил наступ, хотя его позиция позволяла всё увидеть. Возможно, он смотрел вверх, где шла борьба за мяч, и не увидел, что происходит внизу. VAR вмешался, Бобровский назначил 11-метровый, но почему-то неверно оценил наступ Роналдо и показал ему вторую жёлтую. Здесь не было никакого безрассудства. Ни скорости, ничего. Два игрока смотрели на мяч, Роналдо неаккуратно поставил ногу и наступил. Это называется фол по неосторожности. Арбитр должен понимать, что 11-метровый — самое серьёзное наказание в футболе. В голове должно быть, что не надо подкреплять свои уверенные действия на VAR карточкой. Как таковой грубой игры не было.

Теперь — про отменённые голы в ворота «Акрона». Первый — на 82-й минуте. Сложный момент для VAR. Думаю, они просто долго искали нужный ракурс и не уходили на второй эпизод, потому что нужно было бы звать Бобровского, чтобы тот определил, влиял ли игрок в офсайде на вратаря. В итоге начертили линии и гол отменили. Это произошло бы в любом случае, и нагнетать насчёт того, что всё было долго, не имеет смысла. Надо запомнить: время проверки VAR не имеет значения — это прописано в протоколе. Да, 10 минут. Надо было бы 20 — смотрели бы 20. И протокол никто бы не нарушил.

Что касается отменённого гола на 90+12-й минуте, там был очевиднейший офсайд. Здесь говорить об ошибке не стоит. Гол отменён верно.

Оценка Бобровского — 7,9.

«Зенит» — «Локомотив» — 2:0

Матч повышенной сложности, и Чистяков его хорошо отработал. Но особых сложностей — в том числе благодаря арбитру — не было. Был только момент с VAR на 90+2-й минуте, когда засчитали второй гол в ворота «Локомотива». Показали линии — гол засчитали правильно. Некоторые пишут, что ошибся первый ассистент, но это не так. Эпизод сложный, поэтому об ошибке говорить нельзя. Если бы он засчитал гол, а VAR бы отменил, это тоже нельзя было бы назвать ошибкой. Ключевое — что ассистент дождался взятия ворот в соответствии с рекомендациями.

Оценка Чистякова — 8,5.

Артём Чистяков Фото: РИА Новости

«Оренбург» — «Сочи» — 3:1

На 50-й минуте VAR вмешался и отменил гол в ворота «Сочи». Офсайд на тоненького. Второй ассистент действовал в пользу атаки — забили гол, а дальше разбирается VAR. Это абсолютно нормально, так и должно быть.

Оценка Буланова — 8,4.

«Балтика» — «Ахмат» — 2:0

Абросимов — в своём стиле, еле передвигается по полю. Мне его манера судейства не нравится. Визуально кажется, что он расхлябанный. Не считаю, что он выполняет рекомендации департамента.

На 45+1-й минуте Абросимов верно продолжил игру. Рука у игрока «Балтики» находилась внизу, он отводил её назад, мяч попал в кисть. Такая рука — ненаказуемая, поэтому никакого 11-метрового.

На 60-й минуте Абросимов не показал красную Мелкадзе. С учётом позиции арбитра он и не мог ничего увидеть, потому что надо было ускориться, поменять позицию и ракурс. VAR вмешался, красную показали, и многим это не понравилось. И по видео, и в динамике я увидел, что Мелкадзе не пытался перепрыгнуть соперника. Наоборот, оставил ногу и сделал додавливание. Это не случайно, и нет такого, что Мелкадзе некуда было девать ногу. По динамике движения, по ширине шага ногу можно было поставить дальше. Но Мелкадзе увидел ногу соперника, подогнул свою и выпрямил. Игрок «Ахмата» мог избежать наступа, однако не захотел этого делать. Красная за серьёзное нарушение правил — верное решение. Позиция Абросимова — отвратительная, его поэтому и позвали к монитору. Однако его перекрывали, поэтому оценка не снижается.

Оценка Абросимова — 8,4.

Иван Абросимов Фото: РИА Новости

«Краснодар» — «Спартак» — 2:1

Всё было хорошо, пока не наступила 84-я минута и Кордоба не получил первую жёлтую. Она ошибочная. Левников со своей позиции прекрасно видел, что Кордоба находился спиной к Литвинову, а тот его придерживал, ударил по ноге и сам упёрся в выставленную руку. Левников дал принцип преимущества, но резервный арбитр увидел дополнительное движение рукой со стороны Кордобы. Целовальников тут совсем не разобрался, это ошибка резервного.

На 88-й минуте Кордоба получил вторую жёлтую, и здесь надо отметить действия первого ассистента. Однако в очередной раз вещатель очень плохо показывает футбол. Повторы, которые нужны для оценки эпизодов и объяснения болельщикам, просто не показывают. Непонятно было, что делал Кордоба. Видно только поднятый флаг ассистента. Что там было, кто куда попал, в какой момент у Литвинова появился фингал? Потом ещё и показали повтор из космоса. И это на центральном матче!

Правильно поступил Левников на 90+5-й минуте, когда удалил Дугласа Аугусто. Игрок «Краснодара» отмахнулся и попал рукой по лицу сопернику, после чего умышленно выбил мяч вслед за остановкой игры — это неспортивное поведение. Не каждый бы так поступил на месте Левникова, но он поступил. Здесь не столько смелость, сколько опыт. Арбитр совершенно прав — игрок психовал и был наказан. Судьи уже читают «Краснодар» — любое падение подкрепляется криками. Но Левников никак не реагировал на психозы. На арбитров это впечатления уже не производит.

Оценка Левникова — 8,6. Лучший арбитр тура.

Один из лучших туров в этом сезоне. Всего одна отрицательная оценка, а игры повышенной сложности прошли хорошо. Арбитры разбирались в сложных эпизодах. Это говорит о том, что уровень судейства растёт. Он стабильный, кто бы что ни говорил и как бы кому ни нравилось.

Арбитров стало чуть меньше — завершил карьеру Виталий Мешков. Среди остальных только у Чебана, Казарцева и Целовальникова средняя оценка ниже 8,0. Это в разы лучше, чем год назад. У остальных — выше. Департамент двигается в правильном направлении.