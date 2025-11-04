Мегаматч в Лиге чемпионов! «Ливерпуль» и «Реал» вновь встречаются в Англии. LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Друзья, всем привет! 4 ноября 2025-го — большущий день для европейского футбола. Нас ждут сразу два топовейших матча в 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов, но конкретно здесь сфокусируемся на одном — «Ливерпуль» примет мадридский «Реал».

Эта вывеска уже давно стала европейской классикой. Команды встречались и в прошлом веке, а в 2010-х поставили матчи на поток. Две победы «Реала» в группе ЛЧ в 2014-м, обидное поражение «Ливерпуля» в финале в 2018-м с травмой Салаха, ошибками Кариуса и дублем Бэйла. Потом — проход «Мадрида» в четвертьфинале в 2021-м, ещё одна победа в финале-2022 и, наконец, долгожданная месть англичан год назад. Тогда «Ливерпуль» выиграл со счётом 2:0, но главное — разобрал соперника по игре и практически не оставил шансов.

Сейчас «Ливерпулю» будет куда сложнее. Во-первых, у команды серьёзные проблемы. До победы над «Астон Виллой» в минувшие выходные Слот ехал на серии из шести поражений в семи матчах во всех турнирах. При этом в ЛЧ всё нормально — шесть очков в трёх турах. У «Реала» же дела обстоят замечательно на всех фронтах: грохнули «Барсу» в «класико» и везут ей пять очков в Ла Лиге, а в Лиге чемпионов идут пятыми с максимальным количеством очков.

«Реал» напомнит «Ливерпулю» о балансе сил в противостоянии? Или Слоту помогут домашние трибуны и уверенность после недавней победы? Ответы на все вопросы узнаем уже сегодня, а вы оставайтесь с нами и ничего не пропустите!