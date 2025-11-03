Топ-матчи вторника: «Ливерпуль» — «Реал» в Лиге чемпионов, СКА — «Динамо» в КХЛ и НБА

Яркое 4 ноября: «ПСЖ» — «Бавария» и Хайкин против Головина в ЛЧ, дуэль «Бруклина» Дёмина с «Миннесотой», Малкин в НХЛ и МиДи на Итоговом!

Время в материале указано по Москве.

🏀 3:00: «Бруклин Нетс» — «Миннесота Тимбервулвз», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 04 ноября 2025, вторник. 03:00 МСК Бруклин Нетс Нью-Йорк Не начался Миннесота Тимбервулвз Миннеаполис Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: хозяева готовы к первой победе?

«Бруклин» с Егором Дёминым в составе проиграл все шесть матчей на старте сезона. У «Нетс» были неплохие отрезки в каждой из встреч, но превратить их в выигрыш не удавалось. На этот раз «сети» проведут «бэк-ту-бэк». «Миннесота» — грозный соперник, хоть и без Эдвардса. К тому же россиянина могут поберечь, так как у него недавно была травма. Увидим ли мы Дёмина на паркете?

🏒 3:30: «Торонто Мэйпл Лифс» — «Питтсбург Пингвинз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 04 ноября 2025, вторник. 03:30 МСК Торонто Мэйпл Лифс Торонто Не начался Питтсбург Пингвинз Питтсбург Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: Евгений Малкин забьёт?

Малкин превосходно начал сезон – прямо сейчас россиянин делит четвёртое место в списке бомбардиров с рядом хоккеистов. Однако голов у Джино пока не особо много – всего три. «Торонто» тяжело вкатился в сезон – команда Берюбе играет крайне нестабильно. Причём неровно команда может провести не какой-либо отрезок, а один взятый матч. Встреча с «Питтсбургом» — возможность сделать шаг вперёд?

🏒 13:30: «Сибирь» — «Торпедо», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 04 ноября 2025, вторник. 13:30 МСК Сибирь Новосибирская область Не начался Торпедо Нижний Новгород Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: «Сибирь» прервёт серию поражений?

«Сибирь» ужасно провела последний месяц – команда проиграла семь матчей подряд и расположилась на последнем месте на Востоке. Клуб сделал несколько трансферов на вход – вратарь Волков, защитник Орлов и нападающий Лещенко подписали контракт с новосибирцами. Дождёмся ли мы кого-нибудь на льду во встрече с «Торпедо»?

🏒 17:00: СКА — «Динамо» Москва, регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 04 ноября 2025, вторник. 17:00 МСК СКА Санкт-Петербург Не начался Динамо М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: как закончится первая встреча в нынешнем сезоне?

СКА и «Динамо» — соперники принципиальные. Матчи команд всегда притягивают повышенное внимание, накал в играх запредельный. Такой же вышла и серия плей-офф, когда москвичи в шести встречах прошли петербуржцев. Подопечные Ларионова пока одерживают победы только над аутсайдерами, выигрыш в матче с бело-голубыми может дать очень сильный эмоциональный всплеск?

Мамин — о победном голе в ворота ЦСКА: Видео Максим Мамин признался, что старался сдерживать реакцию после гола в ворота ЦСКА

🏀 19:00: «Мега» — «Локомотив-Кубань», Basket Cup, группа А

WINLINE Basket Cup 2025 . Группа A WINLINE Basket Cup 2025 . Группа A 04 ноября 2025, вторник. 20:00 МСК Мега Белград Не начался Локомотив-Кубань Краснодар Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: сумеет ли «Локо» реабилитироваться?

«Локомотив-Кубань» начал внутрисезонный кубок с поражения от «Пармы», а «Мега», в свою очередь, неожиданно обыграла ЦСКА в Москве. К слову, после этого армейцы сильно прибавили и больше не давали поводов для радости соперникам. Клуб из Сербии обладает очень молодым составом, способным удивить. Готов ли «Локо» к сюрпризам?

🎾 20:00*: Мирра Андреева/Диана Шнайдер (Россия, 5) — Тимя Бабош/Луиза Стефани (Венгрия/Бразилия, 7), Итоговый чемпионат WTA, 2-й тур

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: сумеют ли МиДи оставить шансы на плей-офф Итогового?

Мирра Андреева и Диана Шнайдер неудачно дебютировали на Итоговом чемпионате WTA, уступив на старте группового этапа действующим чемпионкам Габриэле Дабровски и Эрин Рутлифф. Теперь, чтобы шансы на попадание в плей-офф у россиянок оставались на нормальном уровне, им необходимо справиться во 2-м туре с Тимей Бабош и Луизой Стефани. Эти соперницы уже пересекались в нынешнем сезоне в первом круге Берлина, и тогда на супер-тай-брейке россиянки проиграли.

⚽️ 20:45: «Наполи» — «Айнтрахт» Франкфурт, Лига чемпионов, общий этап, 4-й тур

Интрига: какая из команд исправится за провал в прошлом туре?

«Наполи» и «Айнтрахт» разгромно уступили в прошлом туре Лиги чемпионов. Итальянцы проиграли ПСВ (2:6), немцы — «Ливерпулю» (1:5). Конечно, оба клуба хотят исправиться перед болельщиками. Да и чтобы рассчитывать на попадание в топ-8 общего этапа, нужны стабильные победы. Поэтому в предстоящем матче «Наполи» и «Айнтрахт» не только разыграют три очка, но и увеличат/уменьшат для себя шансы на плей-офф.

⚽️ 20:45: «Славия» Прага — «Арсенал» Лондон, Лига чемпионов, общий этап, 4-й тур

Интрига: победная серия «Арсенала» продолжится?

«Арсенал» одержал 11 побед в последних 12 матчах во всех турнирах. А в Лиге чемпионов лондонцы набрали девять очков в трёх турах. Команда несётся к прямому выходу в 1/8 финала. Следующий соперник — «Славия». Чехи дважды сыграли вничью и уступили в нынешнем сезоне ЛЧ. Но в последних шести встречах во всех турнирах ни разу не проиграли. Пражский клуб находится в хорошей форме. Получится ли огорчить грозный «Арсенал»?

⚽️ 23:00: «Тоттенхэм Хотспур» — «Копенгаген», Лига чемпионов, общий этап, 4-й тур

Интрига: датчане создадут проблемы «Тоттенхэму»?

«Тоттенхэм» пока что не уступал в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. Но уже дважды завершил встречи вничью. «Копенгаген» же набрал всего одно очко за три тура. Если клуб из столицы Дании рассчитывает на попадание в топ-24, то нужно ехать в Лондон за успешным результатом. С учётом проблем «Тоттенхэма» в последних матчах «Копенгаген» способен зацепиться хотя бы за ничью.

⚽️ 23:00: «Будё-Глимт» — «Монако», Лига чемпионов, общий этап, 4-й тур

Интрига: одержит ли одна из команд первую победу в ЛЧ?

«Будё-Глимт» и «Монако» набрали по два очка за три тура ЛЧ. Но если для норвежцев это хороший результат, то для монегасков — вряд ли. Поэтому в Норвегию команда Себастьена Поконьоли едет за победой. Однако и «Будё-Глимт», естественно, мечтает о первом успехе на основном этапе ЛЧ в истории. Нас же встреча интересует ещё из-за столкновения россиян: за норвежцев выступает Никита Хайкин, за монегасков — Александр Головин.

Pogback пока что отменяется: Поконьоли — о Погба: Поль получил травму лодыжки на тренировке

⚽️ 23:00: «Ювентус» — «Спортинг», Лига чемпионов, общий этап, 4-й тур

Интрига: «Ювентус» со Спаллетти одержит первую победу в нынешней ЛЧ?

«Ювентус» на старте Лиги чемпионов набрал всего два очка. Чтобы рассчитывать на плей-офф, нужны победы. Поможет ли новый тренер Лучано Спаллетти? В 4-м туре туринцы примут дома «Спортинг». Португальцы набрали уже шесть очков и неплохо идут по турниру. Так что «Юве» совсем не гарантирована победа. Но шансов у команды явно больше, чем могло быть с Игором Тудором.

⚽️ 23:00: «Ливерпуль» — «Реал» Мадрид, Лига чемпионов, общий этап, 4-й тур

Интрига: камбэк Алонсо в Ливерпуль завершится удачно?

«Реал» и «Ливерпуль» часто встречались в Лиге чемпионов в последние годы. За семь матчей мадридцы одержали пять побед, англичане — всего одну. «Ливерпулю» всегда трудно с «Реалом». А сейчас будет ещё тяжелее: команда Арне Слота находится в стадии перестройки и нестабильна по игре и результатам. Зато «Реал» при Хаби Алонсо быстро нашёл свой стиль. Теперь экс-игрок «Ливерпуля» едет на «Энфилд» в статусе тренера соперника. Алонсо признавался, что любит английский клуб, но сейчас у него одна задача — огорчить их.

⚽️ 23:00: «ПСЖ» — «Бавария», Лига чемпионов, общий этап, 4-й тур

Интрига: битва действующего победителя ЛЧ с монструозной «Баварией»

В Париже состоится настоящая топ-рубка. «ПСЖ» и «Бавария» одержали по три победы на старте Лиги чемпионов. Однако мюнхенцы при этом выиграли все встречи сезона и в других турнирах. «ПСЖ» несколько раз оступился в чемпионате, но при этом всё равно лидирует. В общем, мы увидим матч элитного уровня. Получится ли у «ПСЖ» стать первой командой, которая отнимет очки у «Баварии»?