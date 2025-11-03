Скидки
Расписание спортивных матчей 4 ноября 2025 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-матчи вторника: «Ливерпуль» — «Реал» в Лиге чемпионов, СКА — «Динамо» в КХЛ и НБА
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 4 ноября 2025 года
Аудио-версия:
Яркое 4 ноября: «ПСЖ» — «Бавария» и Хайкин против Головина в ЛЧ, дуэль «Бруклина» Дёмина с «Миннесотой», Малкин в НХЛ и МиДи на Итоговом!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 4 ноября в Матч-центре

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏀 3:00: «Бруклин Нетс» — «Миннесота Тимбервулвз», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат
04 ноября 2025, вторник. 03:00 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Не начался
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Интрига: хозяева готовы к первой победе?

«Бруклин» с Егором Дёминым в составе проиграл все шесть матчей на старте сезона. У «Нетс» были неплохие отрезки в каждой из встреч, но превратить их в выигрыш не удавалось. На этот раз «сети» проведут «бэк-ту-бэк». «Миннесота» — грозный соперник, хоть и без Эдвардса. К тому же россиянина могут поберечь, так как у него недавно была травма. Увидим ли мы Дёмина на паркете?

Статистика регулярного чемпионата НБА
В чём проблемы клуба Дёмина?
У «Бруклина» Егора Дёмина 0 побед в НБА. Зачем «Нетс» вообще набрали новичков?
У «Бруклина» Егора Дёмина 0 побед в НБА. Зачем «Нетс» вообще набрали новичков?

🏒 3:30: «Торонто Мэйпл Лифс» — «Питтсбург Пингвинз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
04 ноября 2025, вторник. 03:30 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Не начался
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Интрига: Евгений Малкин забьёт?

Малкин превосходно начал сезон – прямо сейчас россиянин делит четвёртое место в списке бомбардиров с рядом хоккеистов. Однако голов у Джино пока не особо много – всего три. «Торонто» тяжело вкатился в сезон – команда Берюбе играет крайне нестабильно. Причём неровно команда может провести не какой-либо отрезок, а один взятый матч. Встреча с «Питтсбургом» — возможность сделать шаг вперёд?

Статистика регулярного чемпионата НХЛ
Почему так хорош Малкин на старте сезона?
Вторая молодость или временный всплеск? Малкин сказочно хорош на старте сезона НХЛ
Вторая молодость или временный всплеск? Малкин сказочно хорош на старте сезона НХЛ

🏒 13:30: «Сибирь» — «Торпедо», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 ноября 2025, вторник. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Не начался
Торпедо
Нижний Новгород
Интрига: «Сибирь» прервёт серию поражений?

«Сибирь» ужасно провела последний месяц – команда проиграла семь матчей подряд и расположилась на последнем месте на Востоке. Клуб сделал несколько трансферов на вход – вратарь Волков, защитник Орлов и нападающий Лещенко подписали контракт с новосибирцами. Дождёмся ли мы кого-нибудь на льду во встрече с «Торпедо»?

Статистика регулярного чемпионата КХЛ
Большие проблемы «Сибири»:
«Сибирь» потеряла своё лицо. Это даже хуже последнего места на Востоке
«Сибирь» потеряла своё лицо. Это даже хуже последнего места на Востоке

🏒 17:00: СКА — «Динамо» Москва, регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 ноября 2025, вторник. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Динамо М
Москва
Интрига: как закончится первая встреча в нынешнем сезоне?

СКА и «Динамо» — соперники принципиальные. Матчи команд всегда притягивают повышенное внимание, накал в играх запредельный. Такой же вышла и серия плей-офф, когда москвичи в шести встречах прошли петербуржцев. Подопечные Ларионова пока одерживают победы только над аутсайдерами, выигрыш в матче с бело-голубыми может дать очень сильный эмоциональный всплеск?

Статистика регулярного чемпионата КХЛ
Мамин — о победном голе в ворота ЦСКА:
Видео
Максим Мамин признался, что старался сдерживать реакцию после гола в ворота ЦСКА

🏀 19:00: «Мега» — «Локомотив-Кубань», Basket Cup, группа А

WINLINE Basket Cup 2025 . Группа A
04 ноября 2025, вторник. 20:00 МСК
Мега
Белград
Не начался
Локомотив-Кубань
Краснодар
Интрига: сумеет ли «Локо» реабилитироваться?

«Локомотив-Кубань» начал внутрисезонный кубок с поражения от «Пармы», а «Мега», в свою очередь, неожиданно обыграла ЦСКА в Москве. К слову, после этого армейцы сильно прибавили и больше не давали поводов для радости соперникам. Клуб из Сербии обладает очень молодым составом, способным удивить. Готов ли «Локо» к сюрпризам?

Статистика Basket Cup
Кто стал героем прошедшей недели в Единой лиге?
Доминация московских клубов и один воин из Сибири. Кто стал лучшим в ЕЛ на стыке месяцев?
Рейтинг
Доминация московских клубов и один воин из Сибири. Кто стал лучшим в ЕЛ на стыке месяцев?

🎾 20:00*: Мирра Андреева/Диана Шнайдер (Россия, 5) — Тимя Бабош/Луиза Стефани (Венгрия/Бразилия, 7), Итоговый чемпионат WTA, 2-й тур

*Время матча может измениться и будет уточнено

Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд) — парный разряд. Группа Лизель Хубер
04 ноября 2025, вторник. 20:00 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер
Не начался
1 2 3
         
         
Тимя Бабош
Венгрия
Тимя Бабош
Луиза Стефани
Бразилия
Луиза Стефани
Т. Бабош Л. Стефани

Интрига: сумеют ли МиДи оставить шансы на плей-офф Итогового?

Мирра Андреева и Диана Шнайдер неудачно дебютировали на Итоговом чемпионате WTA, уступив на старте группового этапа действующим чемпионкам Габриэле Дабровски и Эрин Рутлифф. Теперь, чтобы шансы на попадание в плей-офф у россиянок оставались на нормальном уровне, им необходимо справиться во 2-м туре с Тимей Бабош и Луизой Стефани. Эти соперницы уже пересекались в нынешнем сезоне в первом круге Берлина, и тогда на супер-тай-брейке россиянки проиграли.

Подробное теннисное расписание игрового дня:
4 топ-матча вторника в теннисе: Соболенко, Мирра и Диана на Итоговом турнире WTA
4 топ-матча вторника в теннисе: Соболенко, Мирра и Диана на Итоговом турнире WTA

⚽️ 20:45: «Наполи» — «Айнтрахт» Франкфурт, Лига чемпионов, общий этап, 4-й тур

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
04 ноября 2025, вторник. 20:45 МСК
Наполи
Неаполь, Италия
Не начался
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне, Германия
Интрига: какая из команд исправится за провал в прошлом туре?

«Наполи» и «Айнтрахт» разгромно уступили в прошлом туре Лиги чемпионов. Итальянцы проиграли ПСВ (2:6), немцы — «Ливерпулю» (1:5). Конечно, оба клуба хотят исправиться перед болельщиками. Да и чтобы рассчитывать на попадание в топ-8 общего этапа, нужны стабильные победы. Поэтому в предстоящем матче «Наполи» и «Айнтрахт» не только разыграют три очка, но и увеличат/уменьшат для себя шансы на плей-офф.

Статистика Лиги чемпионов
Интересная ситуация:
Новый тренер «Ювентуса» Спаллетти высказался о наличии у него на руке татуировки «Наполи»

⚽️ 20:45: «Славия» Прага — «Арсенал» Лондон, Лига чемпионов, общий этап, 4-й тур

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
04 ноября 2025, вторник. 20:45 МСК
Славия П
Прага, Чехия
Не начался
Арсенал
Лондон, Англия
Интрига: победная серия «Арсенала» продолжится?

«Арсенал» одержал 11 побед в последних 12 матчах во всех турнирах. А в Лиге чемпионов лондонцы набрали девять очков в трёх турах. Команда несётся к прямому выходу в 1/8 финала. Следующий соперник — «Славия». Чехи дважды сыграли вничью и уступили в нынешнем сезоне ЛЧ. Но в последних шести встречах во всех турнирах ни разу не проиграли. Пражский клуб находится в хорошей форме. Получится ли огорчить грозный «Арсенал»?

Статистика Лиги чемпионов
Один из лидеров «Арсенала» окажется в Мадриде?
«Конечно, это заманчиво». Защитник «Арсенала» Салиба — об интересе со стороны «Реала»

⚽️ 23:00: «Тоттенхэм Хотспур» — «Копенгаген», Лига чемпионов, общий этап, 4-й тур

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
04 ноября 2025, вторник. 23:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Не начался
Копенгаген
Копенгаген, Дания
Интрига: датчане создадут проблемы «Тоттенхэму»?

«Тоттенхэм» пока что не уступал в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. Но уже дважды завершил встречи вничью. «Копенгаген» же набрал всего одно очко за три тура. Если клуб из столицы Дании рассчитывает на попадание в топ-24, то нужно ехать в Лондон за успешным результатом. С учётом проблем «Тоттенхэма» в последних матчах «Копенгаген» способен зацепиться хотя бы за ничью.

Статистика Лиги чемпионов
Лондонское дерби «Тоттенхэм» провалил:
«Челси» забрал дерби, несмотря на чудовищную реализацию. Так плох «Тоттенхэм» ещё не был
«Челси» забрал дерби, несмотря на чудовищную реализацию. Так плох «Тоттенхэм» ещё не был

⚽️ 23:00: «Будё-Глимт» — «Монако», Лига чемпионов, общий этап, 4-й тур

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
04 ноября 2025, вторник. 23:00 МСК
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
Не начался
Монако
Монако, Монако
Интрига: одержит ли одна из команд первую победу в ЛЧ?

«Будё-Глимт» и «Монако» набрали по два очка за три тура ЛЧ. Но если для норвежцев это хороший результат, то для монегасков — вряд ли. Поэтому в Норвегию команда Себастьена Поконьоли едет за победой. Однако и «Будё-Глимт», естественно, мечтает о первом успехе на основном этапе ЛЧ в истории. Нас же встреча интересует ещё из-за столкновения россиян: за норвежцев выступает Никита Хайкин, за монегасков — Александр Головин.

Статистика Лиги чемпионов
Pogback пока что отменяется:
Поконьоли — о Погба: Поль получил травму лодыжки на тренировке

⚽️ 23:00: «Ювентус» — «Спортинг», Лига чемпионов, общий этап, 4-й тур

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
04 ноября 2025, вторник. 23:00 МСК
Ювентус
Турин, Италия
Не начался
Спортинг
Лиссабон, Португалия
Интрига: «Ювентус» со Спаллетти одержит первую победу в нынешней ЛЧ?

«Ювентус» на старте Лиги чемпионов набрал всего два очка. Чтобы рассчитывать на плей-офф, нужны победы. Поможет ли новый тренер Лучано Спаллетти? В 4-м туре туринцы примут дома «Спортинг». Португальцы набрали уже шесть очков и неплохо идут по турниру. Так что «Юве» совсем не гарантирована победа. Но шансов у команды явно больше, чем могло быть с Игором Тудором.

Статистика Лиги чемпионов
Туринцы попали с тренером:
Выбор нового тренера «Ювентуса» — лучший из возможных. Спасибо, что не Манчини!
Выбор нового тренера «Ювентуса» — лучший из возможных. Спасибо, что не Манчини!

⚽️ 23:00: «Ливерпуль» — «Реал» Мадрид, Лига чемпионов, общий этап, 4-й тур

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
04 ноября 2025, вторник. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Интрига: камбэк Алонсо в Ливерпуль завершится удачно?

«Реал» и «Ливерпуль» часто встречались в Лиге чемпионов в последние годы. За семь матчей мадридцы одержали пять побед, англичане — всего одну. «Ливерпулю» всегда трудно с «Реалом». А сейчас будет ещё тяжелее: команда Арне Слота находится в стадии перестройки и нестабильна по игре и результатам. Зато «Реал» при Хаби Алонсо быстро нашёл свой стиль. Теперь экс-игрок «Ливерпуля» едет на «Энфилд» в статусе тренера соперника. Алонсо признавался, что любит английский клуб, но сейчас у него одна задача — огорчить их.

Статистика Лиги чемпионов
Мбаппе продолжает уничтожать, а Винисиусу снова не повезло:
«Реал» снова неудержим в Ла Лиге! Но Винисиус лишил Мбаппе хет-трика и не забил сам
«Реал» снова неудержим в Ла Лиге! Но Винисиус лишил Мбаппе хет-трика и не забил сам

⚽️ 23:00: «ПСЖ» — «Бавария», Лига чемпионов, общий этап, 4-й тур

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
04 ноября 2025, вторник. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Бавария
Мюнхен, Германия
Интрига: битва действующего победителя ЛЧ с монструозной «Баварией»

В Париже состоится настоящая топ-рубка. «ПСЖ» и «Бавария» одержали по три победы на старте Лиги чемпионов. Однако мюнхенцы при этом выиграли все встречи сезона и в других турнирах. «ПСЖ» несколько раз оступился в чемпионате, но при этом всё равно лидирует. В общем, мы увидим матч элитного уровня. Получится ли у «ПСЖ» стать первой командой, которая отнимет очки у «Баварии»?

Статистика Лиги чемпионов
У мюнхенцев нет конкурентов?
«Бавария» выдала лучший старт в истории топ-5 лиг
Истории
«Бавария» выдала лучший старт в истории топ-5 лиг
Новости. Футбол
