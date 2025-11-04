«Всё ещё большая часть моей жизни и всегда будет ею». У Алонсо и «Ливерпуля» особая любовь

Хаби Алонсо — важный футболист в истории «Ливерпуля». Испанец провёл в клубе пять лет и выиграл с ним четыре трофея. В том числе стамбульский финал Лиги чемпионов с «Миланом». Хаби даже после ухода всегда с любовью отзывался о бывшей команде. Но теперь он едет на «Энфилд» за победой в статусе тренера мадридского «Реала». Вспоминаем, как Алонсо выступал за «Ливерпуль».

Полузащитник оказался в Англии летом 2004 года. «Ливерпуль» нашёл Алонсо в «Реале Сосьедад». Интересно, что вместо испанца в клуб мог перейти Джои Бартон. Тренер Жерар Улье хотел видеть в команде именно англичанина. Однако тем летом француза уволили из «Ливерпуля», а на его место пришёл Рафаэль Бенитес, который пересекался с Алонсо в Примере. В итоге «Ливерпуль» заплатил за Хаби £ 10,7 млн.

Уже после первой тренировки Алонсо все в клубе поняли, что за мастер приехал. «Я подумал про себя: «Лучшее подписание. Чистый класс. Касание, видение, творчество», — написал в своей автобиографии Стивен Джеррард.

«Хаби был одним из тех парней, с которыми ты сразу же находишь общий язык. Он пользовался огромным уважением в раздевалке и уважал в ответ. В нём не было эго. Если Хаби и Джеррард оказывались в противоположной команде на тренировке, то ты знал, что у тебя нет шансов. Игрок высочайшего класса, но и просто замечательный парень», — вспоминал бывший вратарь «Ливерпуля» Крис Кирклэнд.

Хаби Алонсо в составе «Ливерпуля» Фото: Mike Egerton — PA Images via Getty Images

Алонсо официально дебютировал за клуб в матче 1-го тура АПЛ с «Болтоном» (0:1). Не лучший старт. Однако в первой игре на «Энфилде» испанец показал топ-выступление с «Норвичем» (3:0). И после встречи заслужил комплименты от тренера соперника Найджела Уортингтона: «Алонсо — игрок другого класса. В любой точке мира вы заплатите хорошие деньги, чтобы увидеть такое высококлассное выступление».

Хаби сразу же стал ключевым футболистом «Ливерпуля». Бенитес использовал его и как опорного полузащитника, и двигал чуть ближе к чужим воротам. Конечно, испанца выделяли элитный пас, крутой дальний удар, техника и огромный игровой интеллект. Наверняка вы помните хайлайт Алонсо с голом «Ньюкаслу» осенью 2006 года с центра поля. А культура передач оставалась с Хаби на протяжении всей карьеры.

Хаби Алонсо экс-игрок «Ливерпуля» «Когда я приехал туда, ожидания были высоки, но моменты и чувства были ещё лучше. Мистика спуска в туннель на «Энфилде», прикосновение к табличке, трибуна «Коп», поющая You'll Never Walk Alone. Я полюбил это с первого мгновения. Скаузеры очень своеобразны. Они хотят, чтобы ты был одним из них. Если ты окажешься в баре, тебе предложат налить пинту пива. Они хотят, чтобы ты чувствовал себя желанным гостем. Я почувствовал это с самого начала. «Ливерпуль» по-прежнему бо́льшая часть моей жизни и всегда будет ею. Это не обычный клуб».

Важным моментом первого сезона Алонсо в Англии стала травма. 1 января 2005 года он сломал лодыжку во встрече с «Челси» и выбыл на три месяца. Однако Хаби вернулся в состав к решающей части сезона. «Ливерпуль» боролся за победу в Лиге чемпионов и успешно добрался до финала. В ответном полуфинале с «Челси» полузащитник не сыграл из-за дисквалификации, но главное — вернулся к стамбульскому матчу с «Миланом».

Алонсо вышел в стартовом составе на финал. И стал участником одного из главных камбэков в истории футбола. В первом тайме «Ливерпуль» пропустил трижды от «Милана», однако после перерыва отыгрался в течение 15 минут. А третий мяч англичан забил именно Алонсо. Дженнаро Гаттузо сфолил в своей штрафной на Джеррарде, и судья Мануэль Мехуто Гонсалес назначил пенальти. Алонсо нанёс сильнейший удар в левый нижний угол, но голкипер «Милана» Дида смог взять его. Однако Хаби первым успел на добивание и отправил мяч под перекладину — 3:3!

Хаби Алонсо в составе «Ливерпуля» Фото: Matthew Ashton — PA Images via Getty Images

Дело в итоге дошло до серии пенальти. Алонсо остался на поле, но очередь до него не дошла. Андрей Шевченко не реализовал ключевую попытку, и «Ливерпуль» забрал трофей. А вот какие эмоции после матча испытывал Хаби.

Хаби Алонсо экс-игрок «Ливерпуля» «Взрыв счастья. Эйфория. Я просто побежал, даже не думая, что делать. Лучшая вещь, не считая собственной радости от такого достижения, это то, скольких людей мы сделали невероятно счастливыми. Как обрадовали болельщиков «Ливерпуля». Это оседает в памяти и остаётся предметом гордости. Думаю, после всех прожитых лет это лучшее. Именно для этого мы играем в футбол».

В следующем сезоне «Ливерпуль» вместе с Хаби выиграл Суперкубок УЕФА (одержали победу над ЦСКА) и взял Кубок Англии. Интересно, что именно в кубковой встрече с «Лутоном» Алонсо забил самый дальний гол в истории «Ливерпуля». Он поразил ворота соперника со своей половины поля — мяч пролетел расстояние примерно в 60 метров! Однако АПЛ снова не покорилась мерсисайдцам: клуб финишировал третьим, на девять очков отстав от «Челси». Впрочем, уже в августе «Ливерпуль» взял мини-реванш у чемпиона. Команда Бенитеса одолела «Челси» в Суперкубке Англии (2:1). Алонсо провёл на поле 30 минут и завоевал четвёртый, последний трофей в Англии.

С титулами у «Ливерпуля» дальше не пошло. Однако испанец всё равно кайфовал от жизни в Англии. Вместе со своей девушкой он жил в квартире в Королевском Альберт-Доке в самом центре Ливерпуля. Алонсо постоянно посещал испанский ресторан «Ла Вина», любил гулять по Сефтон-парку и заходил в музей The Beatles. Также Хаби много читал об истории «Ливерпуля» и посещал собрания мерсисайдского отделения официального клуба болельщиков, где проводил беседы с фанатами в формате «вопрос-ответ».

Алонсо находился в расцвете сил, поэтому явно мечтал бороться с клубом за все титулы. Но в двух сезонах подряд (2006/2007, 2007/2008) «Ливерпуль» остался без больших побед. Ещё и летом 2008 года Рафаэль Бенитес задумал рокировку: продать Хаби и взять на его место Гарета Барри. Однако во время предсезонного матча с «Лацио» на «Энфилде» болельщики чётко отреагировали на ситуацию зарядом «Можешь засунуть своего Гарета Барри себе в задницу».

Алонсо в итоге остался на «Энфилде». Он отрицал какой-либо конфликт с Бенитесом и уверял, что ему «нечего доказывать» тренеру. Однако именно сезон-2008/2009 стал лучшим для испанца в Англии. Он создал отличную связку в опорной зоне с Хавьером Маскерано, а Джеррард творил ближе к атаке вместе с Фернандо Торресом. Но снова неудача: «Ливерпуль», несмотря на всего два поражения в чемпионате, отстал на четыре очка от «Манчестер Юнайтед».

Хаби Алонсо и Рафаэль Бенитес Фото: Barrington Coombs — PA Images via Getty Images

После третьего сезона без трофеев Алонсо соблазнился на переезд. Флорентино Перес вернулся на пост президента мадридского «Реала» и запустил сумасшедшую трансферную кампанию. Помимо Криштиану Роналду и Кака, в столицу Испании перебрался и Хаби. «Реал» и «Ливерпуль» сошлись на сумме в £ 30 млн. В 2014 году клубы АПЛ интересовались Алонсо, однако тот заявил, что не будет выступать за другой английский клуб. «Я играл за лучшие команды Англии, Испании и Германии», — отметил Хаби в 2017-м.

Алонсо мог оказаться в «Ливерпуле» уже в статусе тренера. Весной 2024-го руководство искала преемника для Юргена Клоппа. Хаби стал основным вариантов для англичан. Однако испанец тогда заявил, что останется в «Байере», с которым выиграл первое золото Бундеслиги в истории, взял Кубок Германии и вышел в финал Лиги Европы. Осенью 2024-го леверкузенцы приехали в гости к «Ливерпулю» в Лиге чемпионов и разгромно уступили — 0:4.

Хаби Алонсо и Арне Слот Фото: Visionhaus/Getty Images

После встречи Алонсо всё равно поблагодарил болельщиков: «Мы были готовы выложиться здесь полностью. В какой-то момент у нас всё стало получаться, но спустя 20 минут игра изменилась. «Ливерпуль» силён. Нам не хватило силы и постоянства. Остаётся лишь принять поражение, поздравить «Ливерпуль» и двигаться дальше. Я постараюсь разделить игру и боль от результата и эмоции от возвращения [на «Энфилд»]. Я очень благодарен за такой приём». А теперь Алонсо попытается огорчить бывший клуб со второй попытки.