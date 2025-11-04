Эмоции Кордобы — хаотичны и бесконтрольны. С этим можно что-то сделать?

Джон Кордоба удаляется чаще других нападающих лиги. В матче со «Спартаком» он в четвёртый раз увидел перед собой красную карточку — за 103 встречи в РПЛ. Помимо удалений, он дважды за карьеру в «Краснодаре» перебирал с жёлтыми карточками и тоже пропускал матчи. Цифра могла оказаться выше, ведь два сезона колумбиец заканчивал с семью жёлтыми. То есть для очередной дисквалификации не хватало совсем чуть-чуть.

И ведь каждый раз — отдельная история. Вспомним встречу с ЦСКА, где бутса Джона прилетела в руку Мойзесу. Арбитр показал красную, а после матча началась дискуссия: справедливо ли удаление? Сам Кордоба настолько был уверен в ошибочности решения судьи, что даже собирался уехать из РПЛ, если после этого арбитраж не станет лучше. А вот голосующие в ЭСК РФС единогласно поддержали рефери. Однако вряд ли могло быть иначе.

Полтора года назад Кордоба заработал ещё более странное удаление: получил две жёлтые карточки за 10 минут в игре с «Локо» — просто потому что не был согласен с решениями судьи. Сначала — из-за зафиксированного офсайда, потом — из-за фола. При том что «Краснодар» к тому моменту уже вёл 3:0, а сам Кордоба забил. Уже даже прослеживается тенденция: если у нападающего есть гол, то шансы удалиться возрастают.

Самая громкая история, связанная с Джоном и красным цветом, случилась в ноябре 2023-го. Нападающего удалили в концовке встречи с «Уралом» (1:3), а в подтрибунном помещении он бросил в воздух цитату, где рассказал всё, что думает о судьях. Это заснял корреспондент «Матч ТВ». В итоге видео оказалось у КДК РФС, и игрок получил три матча дисквалификации. Какой из всего этого вывод? Кордоба категорически не хочет учиться на собственных ошибках и делать правильные выводы.

История в игре со «Спартаком» частично повторяла ситуацию в матче с «Локо». К 84-й минуте «Краснодар» ведёт 2:0. И вместо того, чтобы спокойно заняться удержанием счёта, Кордоба разжёг в себе агрессию. По первой жёлтой карточке могут быть дискуссии — но игрок её уже получил. Зачем снова махать руками и через четыре минуты зарабатывать вторую? В чём великий смысл идти на такой риск? Джон Кордоба не ответит на этот вопрос. Потому что, как и во всех остальных случаях, он не считает себя виноватым. Всё дело в судьях, которые, по его мнению, ведут кампанию против него.

Вместо извинений за то, что подвёл команду, после матча со «Спартаком» мы услышали следующее:

Джон Кордоба нападающий «Краснодара» «Это вызывает смех — пусть меня остановят другим способом. В первом [моменте] точно не было нарушения на жёлтую, во втором — не знаю. Никакой агрессии от меня не было. Зачем мне говорить о судействе? Всё же видно. Защитник «Спартака» сфолил на мне четыре раза, и только после этого ему показали жёлтую. Мне же — за первое нарушение, за второе — сразу удаление. Не буду говорить об этом, хватит. Пусть ослабят меня как-то иначе — в игровых эпизодах. Но хватит делать это таким образом, судейством».

В этом ответе нет ничего, кроме манипуляции фактами. До первой жёлтой Кордоба пять раз сфолил на игроках «Спартака». Причём в некоторых эпизодах это выглядело агрессивно. То есть предупреждение он мог получить гораздо раньше, однако после очередной отмашки Кирилл Левников уже не вытерпел. И, возможно, показал жёлтую по совокупности. Вторая карточка не вызывает вопросов, кажется, вообще ни у кого. Оставить эпизод без наказания арбитр просто не мог.

Так что дело явно не в каком-то заговоре, а в том, что Кордоба не умеет держать себя в руках. Его эмоции — хаотичные и неконтролируемые. Неважно, побеждает команда или проигрывает, лупят его по ногам или нет — нападающий в любой момент может пойти в агрессию и оставить команду в меньшинстве. Это не спрогнозировать, и тренеру желательно быть к этому готовым. Если, конечно, к такому можно подготовиться.

Джон Кордоба и Мурад Мусаев Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Может, в том числе и поэтому при всём таланте у Кордобы не сложилось с большими клубами в Европе. Хотя за четыре года в Германии у него всего два удаления. Так что тезис, возможно, спорный. Но контроль эмоций — тот фактор, который наверняка учитывают скауты. И у Джона с этим не всё в порядке.

Теперь Мураду Мусаеву надо придумывать конструкцию, как и кем заместить Кордобу. Это сложно, если учитывать, что у колумбийца нет альтернативы. Мы же не будем всерьёз рассуждать, что до конца не восстановившийся Мозес Кобнан — замена основному нападающему. А впереди — «Балтика», которую уже точно не воспринимают как выскочку, а смотрят как на претендента на топ-5. Просто «Краснодару» точно не будет, если учитывать потери не только Кордобы, но и Дугласа Аугусто, Диего Косты и Никиты Кривцова.