«Реал» и «Ливерпуль» поменялись ролями. Их не узнать после предыдущей ЛЧ!

Отмотаем примерно на год назад. 27 ноября 2024-го. На «Энфилд» приехал мадридский «Реал». Приехал в ранге действующего победителя Лиги чемпионов и Ла Лиги – с Джудом Беллингемом, Винисиусом, Лукой Модричем и Килианом Мбаппе, которого вызволили из «ПСЖ».

Напротив – «Ливерпуль», лишившийся Юргена Клоппа и вместо него пригласивший тренера без опыта работы в топ-чемпионатах. «Ливерпуль», который летом 2024-го совершил только два трансфера на вход: взяли Георгия Мамардашвили из «Валенсии» и ещё на год оставили в аренде, а также Федерико Кьезу, который за весь прошлый сезон отыграл всего 466 минут. Перед матчем с «Реалом» мерсисайдцы ещё и Трента Александер-Арнольда потеряли из-за травмы. В заявку он в итоге попал, однако на поле не вышел.

«Ливерпуль» уничтожил «Реал». Счёт 2:0 нельзя назвать разгромным. Но по игре это получился самый настоящий разгром. Лучшим в составе «Реала» оказался самый немедийный игрок, новичок основы – Рауль Асенсио. Винисиус, Беллингем, Модрич, Феде Вальверде, Антонио Рюдигер – все они были затоптаны бодрейшим и невероятно классным «Ливерпулем» Арне Слота. Мбаппе тоже был «съеден» и до кучи ещё и не реализовал пенальти.

Конор Брэдли и Килиан Мбаппе Фото: Justin Setterfield/Getty Images

Не было Трента? Вместо него блестяще сыграл Конор Брэдли. Его подкат под Мбаппе в первом тайме – один из главных хайлайтов встречи. Он отлично проиллюстрировал преимущество «Ливерпуля» над «Реалом» и качественный разрыв между командами в тот момент.

«Ливерпуль» был именно командой – готовой, классной, злой и, главное, единой. А «Реал» приехал как группа игроков. Мбаппе ещё не вживили, он плохо взаимодействовал с Винисиусом и остальными партнёрами. У «Мадрида» совершенно не было единства – ни футбольного, ни ментального. И его абсолютно по делу вынесли.

Вернёмся в наши дни. 4 ноября 2025-го: «Реал» вновь едет на «Энфилд». Приезжает посвежевшим: после Карло Анчелотти Хаби Алонсо добавил новых идей, внёс разумную долю тактической строгости и при этом сохранил для ярких мадридских звёзд так нужную им свободу.

Мбаппе сияет! Нереализованный пенальти в «класико» – сущая мелочь. Во-первых, «Реал» всё равно победил. А во-вторых, как много Килиан забивает! Как много приносит пользы – и не только голами! На этом фоне нереализованный пенальти, даже в матче с «Барселоной» – это просто песчинка.

Винисиус периодически злится и скрипит зубами – но своё дело делает. Джуд наконец вернулся после травмы и снова царит. Стабильно хороши Вальверде и Орельен Тчуамени. Всегда можно рассчитывать (если нет травм) на элитного спецагента Эдуарду Камавинга. Он готов выйти на любой позиции и выполнить любое тренерское задание. Игра француза в «класико», когда он номинально располагался на правом фланге, – восторг!

Хаби Алонсо и Винисиус Жуниор Фото: Aitor Alcalde/Getty Images

Также в «Мадриде» появились новые люди, которые уже важны и дают качество. В оборону добавились Альваро Каррерас и Дин Хёйсен. Новой опцией в атаке стал Франко Мастантуоно. Были опасения, что его может ждать судьба другого южноамериканского самородка – Эндрика. Но Эндрик как не играл, так и не играет. А Мастантуоно получает практику регулярно, часто появляется в старте. Аргентинец – уже сейчас серьёзная боевая единица.

Наконец, пожалуй, главный индивидуальный феномен в «Реале» после прихода Алонсо – это перерождение Арды Гюлера. Он играл и у Анчелотти. Но, во-первых, играл не очень много – без серьёзных претензий на стартовый состав и уж тем более – на лидерство. А во-вторых, Карло чаще использовал турка на фланге атаки.

Алонсо же передвинул Гюлера в центр – и в его лице получил великолепный камертон командной игры. Арда может и начать атаку, и отдать последний пас. Он быстр, подвижен, техничен и очень элегантен. Среди всех футболистов «Реала» Гюлер показывает самый ощутимый прогресс. Это заслуга и Алонсо, и, безусловно, самого турка.

Трент в новый проект пока не вписался. Тут и серьёзная конкуренция, и травма, которая выбила его на несколько недель. Плюс англичанин – игрок очень специфический, в своём роде уникальный. Разыгрывающий фланговый защитник – это штучный товар. Так что интеграция ТАА в игру «Реала» – дело непростое. И Алонсо с этим не спешит.

Трент вообще застрял в лимбе. Из команды, которой он был очень нужен и которой очень пригодился бы сейчас, он ушёл. А в новой ему пока места нет. Перед встречей с «Ливерпулем» англичанин сказал, что, если забьёт, не будет праздновать. Но чтобы забить, надо как минимум выйти на поле. А это Тренту вообще не гарантировано.

Трент Александер-Арнольд Фото: Luke Hales/Getty Images

С Трентом в составе или без него – «Реал» выглядит хорошо. Гораздо лучше, чем перед визитом на «Энфилд» год назад. А вот «Ливерпуль» с тех пор стал хуже. Летом мерсисайдцы выступили на трансферном рынке, как «Реал» раннего Флорентино Переса, из начала 2000-х. Скупили всё самое дорогое! На продажах заработали тоже много. Но самое главное – состав перетряхнулся очень серьёзно. И собрать команду по новой, с учётом всех кадровых изменений, у Арне Слота пока не получается.

Самое действенное вложение – это трансфер Уго Экитике за € 95 млн. Дорого – однако француз даёт очень высокое качество. В последнем матче с «Астон Виллой» в старте из новичков вышел только он – и «Ливерпуль» выиграл после четырёх поражений в АПЛ подряд. Флориан Вирц, Жереми Фримпонг, которого взяли на позицию Трента, Милош Керкез, Александер Исак – пока совсем мимо. Речь не о том, что это плохие футболисты. Конечно, нет! Просто пока из них не получается сделать команду. И совсем не факт, что получится в будущем.

«Ливерпуль» сделал шаг в сторону «галактикос». А такие шаги никогда не были ему свойственны. В частности, в последние годы – при Клоппе. Юрген, наоборот, каждый раз подчёркивал, как важно не подменять тренерскую работу селекцией. Если приложить деньги к больному месту, болеть не перестанет – он говорил об этом. Нужно работать и развиваться – и тренеру, и каждому игроку в отдельности, и команде в целом. Только так можно прийти к успеху. «Ливерпуль» ехал на этой философии много лет, и это работало.

Сейчас же «Ливерпуль» выглядит как группа игроков. Как «Реал» на «Энфилде» год назад. У мерсисайдцев те же самые проблемы: сложности с интеграцией дорогих новичков (у «Реала» тогда был один – Мбаппе), старение лидеров (у «Реала» тогда – Модрич, плюс завершил карьеру Кроос; у «Ливерпуля» сейчас – Мохамед Салах и Вирджил ван Дайк), большие проблемы с игровым балансом. Выбывает Райан Гравенберх – и «Ливерпуль» натурально лишается хребта. А даже когда нидерландец играет, это всё равно не гарантирует баланса, проблемы всё равно возникают. Хотя с Гравенберхом, безусловно, намного лучше, чем без него. Он абсолютно незаменим.

Арне Слот Фото: Christian Kaspar-Bartke/Getty Images

После последнего матча «Ливерпуля» и «Реала» прошёл год. И команды как будто поменялись местами. Сейчас «Реал» являет собой здоровье, потенцию и оптимистичный взгляд в будущее. А «Ливерпуль» не может понять, кто он и каким хочет быть.

Осенью 2024-го «Ливерпуль» грохнул на «Энфилде» не только «Реал», но и «Байер» Хаби Алонсо – 0:4. «Ливерпульские» фаны обожают испанца, его встретили очень тепло. Но – 0:4. Теперь Алонсо может взять реванш. Он очень любит «Энфилд» и его обитателей. Однако работа есть работа. Да и 0:4 оставлять без ответа как-то несолидно.

Мбаппе может забить всё то, что не забил на «Энфилде» год назад. Ну и, конечно, Трент – он не появился на поле во встрече «Ливерпуля» и «Реала» в прошлом сезоне, но может сыграть сейчас. А может и не сыграть. В «Реале», в отличие от «Ливерпуля», ему ничего не гарантировано, всё надо доказывать с нуля.

Способен ли «Ливерпуль» преподнести сюрприз? Конечно, да. Тем более дома. Но по всем формальным, рациональным признакам «Реал» сегодня сильнее. За последний год команда выросла и продолжает расти. А у «Ливерпуля» рост если и есть, то по большей части отрицательный.