Ливерпуль — Реал Мадрид. Прямая трансляция
23:00 Мск
Главная Футбол Статьи

Рекорды Баварии в сезоне-2025/2026, Кейн, Нойер, Карл, Компани, голы, победы, финансовые показатели

Главный монстр европейского футбола прямо сейчас. «ПСЖ», берегись
Никита Паглазов
«Бавария» замахивается на великий год?
Аудио-версия:
«Бавария» замахивается на великий год? Клуб и его игроки побили уже несколько крутейших рекордов.

«ПСЖ» и «Бавария» сыграют в 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Парижане – действующие победители турнира, а мюнхенцы прямо сейчас – лучшая команда Европы. «Бавария» показывает монструозный футбол и уничтожает соперника за соперником. И уже побила несколько рекордов за два месяца!

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
04 ноября 2025, вторник. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Бавария
Мюнхен, Германия
Кейн идёт за «Золотым мячом»? Гарри установил рекорд XXI века

Гарри Кейн впечатляет. Если форвард сохранит нынешнюю форму до чемпионата мира, то будет одним из двух-трёх главных претендентов на «Золотой мяч». В нынешнем сезоне англичанин забил 22 мяча и отдал три результативных паса в 15 матчах. Кейн прекрасен не только в завершении, но и в развитии атак. Также Гарри отрабатывает в защите, став действительно «тотальным» игроком «Баварии».

Конечно, впечатляющий старт сезона не обошёлся без рекорда. Во встрече 5-го тура Бундеслиги с «Вердером» (3:0) Кейн оформил дубль. Форвард забил 100 мячей за 104 матча за «Баварию». Это лучший результат среди всех футболистов в топ-5 лигах Европы в XXI веке. Гарри превзошёл Криштиану Роналду и Эрлинга Холанда: они забили по 100 мячей за 105 игр в мадридском «Реале» и «Манчестер Сити» соответственно.

Гарри Кейн

Ещё один рекорд Кейна

Во встрече 3-го тура Лиги чемпионов с «Брюгге» (4:0) Кейн отличился на 14-й минуте. Тогда форвард забил свой 20-й мяч за 12 матчей в сезоне. По данным Opta Sports, ни Лионель Месси, ни Криштиану Роналду никогда не достигали отметки в 20 голов так быстро. Нужно ли ещё что-то говорить о нынешней игровой форме Гарри? Прямо сейчас Кейн – лучший футболист мира.

Карл — самый молодой автор гола «Баварии» в Лиге чемпионов

Венсан Компани открывает таланты. При нём Александар Павлович стал игроком основы «Баварии». А теперь тренер активно подтягивает в старт вингера Ленарта Карла. А в матче Лиги чемпионов с «Брюгге» он забил первый мяч мюнхенцев. В возрасте 17 лет 242 дней Карл стал самым молодым автором гола «Баварии» в турнире. Он оказался на 121 день моложе Джамала Мусиалы, которому ранее принадлежало это достижение.

А вот как Карл забил дебютный мяч в ЛЧ:
Нойер установил рекорд ЛЧ по победам среди вратарей. И обошёл Мюллера

Мануэль Нойер – уже большая легенда «Баварии» и автор нескольких рекордов. Например, после встречи Лиги чемпионов с «Брюгге» он стал лидером по числу побед в турнире среди вратарей. Нойер выиграл 102 матча и опередил экс-голкипера «Реала» Икера Касильяса.

Мануэль Нойер

Также Мануэль побил внутренний немецкий рекорд. 39-летний вратарь вышел на поле во встрече 7-го тура Бундеслиги с дортмундской «Боруссией» (2:1). Эта победа стала для Нойера 363-й в чемпионатах Германии. Он обошёл по показателю своего бывшего партнёра – Томаса Мюллера (362). Теперь именно Нойер – рекордсмен Бундеслиги. На установление рекорда Мануэлю понадобилось всего 530 матчей. После этого голкипер одержал ещё одну победу с «Баварией» (над «Байером»). 364 победы в 531 игре – винрейт 68,55%! Сумасшедший показатель.

«Бавария» — лучший клуб XXI века в Германии по победам со старта сезона

Матч с «Брюгге» богат на рекорды для «Баварии». Победа над бельгийцами стала для команды 12-й подряд со старта сезона. Этот результат – лучший среди всех клубов из Германии в XXI веке. Ранее рекорд принадлежал дортмундской «Боруссии» (11 побед в сезоне-2015/2016). Но после этого «Бавария» уже перебила достижение: теперь у команды 15 побед подряд.

И в топ-5 лигах — тоже!

Успехи «Баварии» впечатляют не только по меркам Германии. Мюнхенцы побили и рекорд топ-5 лиг по победам со старта сезона. Ранее лучший результат принадлежал «Милану»: он выиграл 13 встреч подряд в сезоне-1992/1993. Ни «Челси» Жозе Моуринью, ни «Манчестер Юнайтед» сэра Алекса Фергюсона, ни «Барселона» Хосепа Гвардиолы не смогли побить достижение. Зато «Бавария» Венсана Компани вошла в историю.

Венсан Компани

Венсан Компани

Фото: Getty Images

«Бавария» успешна и по экономическим показателям

В воскресенье, 2 ноября, «Бавария» провела общее собрание. На нём руководство сообщило, что клуб завершил финансовый год-2024/2025 с консолидированной выручкой в € 978,3 млн. Это на 2,8% больше, чем годом ранее, что стало новым рекордным показателем мюнхенцев. Операционная прибыль «Баварии» за отчётный период также выросла на 11,3% до € 187,8 млн. А чистая прибыль клуба составила € 27,1 млн.

Турнирная таблица общего этапа ЛЧ после трёх туров
Все новости

