«Выступает блестяще». Оздоев идёт на лучший сезон в карьере — просто разрывает в Греции!

Магомед забил уже пять мячей за ПАОК и оказался на втором месте в списке бомбардиров чемпионата.

ПАОК отлично стартовал в нынешнем розыгрыше чемпионата Греции. Семь побед в девяти турах без единого поражения, 23 очка из 27 возможных, первое место в таблице. А ещё команда пропустила всего пять мячей — меньше всех в лиге. Первое место ПАОКа нельзя назвать чем-то сенсационным. Удивляет результативность полузащитника Магомеда Оздоева. Россиянин оформил уже пять голов — сейчас он делит второе место в списке лучших бомбардиров греческой лиги.

Магомед ударно начал сезон — три результативных действия (забитый мяч и два голевых паса) в трёх турах. Отличный старт! В следующих четырёх матчах Суперлиги россиянин обошёлся без очков по системе «гол+пас». А после этого Оздоева прорвало. Сначала он отгрузил «двушку» во встрече с «Волосом» (3:0), а фанаты ПАОКа признали полузащитника лучшим футболистом игры (Оздоев набрал более 60% голосов).

Через неделю Магомед положил два мяча в ворота «Пансерраикоса» (5:0). Дубль во второй встрече подряд — красота! И продвижение на второе место в списке лучших снайперов лиги (Оздоев делит его с ещё тремя футболистами). Магомед идёт на лучший сезон в карьере.

Если брать статистику исключительно во внутренних чемпионатах, то полузащитник только два раза забил больше, чем сейчас. В сезоне-2014/2015 он отличился шесть раз в РПЛ. Помните, за какой клуб тогда выступал Магомед? За «Рубин». В сезоне-2023/2024 (чемпионском для ПАОКа) у Оздоева было шесть голов в составе греческого клуба. Плюс он положил один мяч в Лиге конференций. Если учитывать голы во всех турнирах, то это был лучший сезон россиянина в карьере.

Магомед Оздоев результативно начал сезон-2025/2026 Фото: ФК ПАОК

Вот как высокую результативность игрока для «Чемпионата» объяснил Мустафа Оздоев, отец и первый тренер полузащитника.

«Конечно, я и сам удивлён всплеском результативности Магомеда. Насколько я понял, ему дали возможность в ПАОКе чаще вперёд ходить. Обычно тренеры требуют от опорников: остановись в центре поля, а здесь, видно, просят подключаться. И у него получается: заходит в штрафную площадку, бьёт, забивает. Удар-то у него хороший. Один дубль сделал, другой. Такие периоды бывают. Другой вопрос: почему так мало нападающие забивают?

Одно время Магу беспокоили боли в правой ноге. Ему дали отдохнуть, и сейчас он уже лучше себя чувствует. Больше всего меня как отца радует, что сын стал чаще улыбаться. Если Маге хорошо, то и мне хорошо. Я доволен».

Нужно отметить высокую эффективность Оздоева. Магомед нанёс 12 ударов в матчах греческой лиги, девять из них — из штрафной площади. Суммарный показатель ожидаемых голов составил 1,18 (данные Opta). Оздоев чрезвычайно продуктивен у ворот соперника. Во встрече с «Пансерраикосом» Магомед совершил 42 касания мяча, шесть — в штрафной соперника (второй показатель в игре).

«Оздоев доказывает, что находится в отличной форме. Он даёт тренеру Луческу решения как в тактическом, так и в результативном плане», — утверждает Sport24.gr.

А вот другой греческий сайт — Tanea.gr — посвятил Оздоеву небольшую статью.

«Российский полузащитник блестяще выступает в Суперлиге в этом сезоне. Оздоев демонстрирует отличную игру в последние недели и занимает второе место в списке бомбардиров турнира. Он забил пять мячей, проведя на поле 633 минуты. Успехи Оздоева ещё более ценны, если учитывать его позицию на поле. В отличие от соседей по таблице лучших снайперов, он играет не в атаке, а в средней линии. Оз не просто бомбардир, он ещё и созидатель. У него есть два результативных паса.

В сезоне-2023/2024, который стал чемпионским для ПАОКа, Оздоев забил семь мячей и отдал два голевых паса. Тогда он принял участие в 50 матчах во всех турнирах. В нынешнем сезоне у Магомеда уже 5+2 в 15 встречах! У него достаточно много времени, чтобы побить личный рекорд по системе «гол+пас» в составе ПАОКа.

Помимо статистических показателей, вклад Оздоева имеет немаловажное значение для тактического баланса ПАОКа. Рэзван Луческу доверяет ему позицию центрального полузащитника, который может не только перекрывать зоны в обороне и владеть мячом, но и стабильно прессинговать соперника (элемент, которого не хватало полузащите команды).

Способность всегда быть в центре событий, будь то перехват, добивание или голевая передача, объясняет высокую результативность россиянина. В матче с «Пансерраикосом» Магомед воспользовался пустыми зонами. Ему не просто повезло. Это опытный человек, умеющий читать игру. С невероятной уверенностью в себе Оздоев превратился в одного из самых непредсказуемых и ценных футболистов чемпионата. Он заставит каждого тренера соперника разрабатывать особую стратегию, чтобы ограничить россиянина».

Естественно, Оздоев возглавляет список лучших бомбардиров ПАОКа. Ближайшие преследователи отстают от его уже на три гола. А вот у Фёдора Чалова пока всё намного хуже: гораздо меньше игровой практики в чемпионате Греции и всего один забитый мяч в турнире (с пенальти). Но пока порадуемся за Оздоева, для которого нынешний сезон может стать лучшим в карьере.