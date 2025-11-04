Скидки
Тренер клуба Раднички Младен Жижович умер во время матча сербской Суперлиги, детали, подробности, что случилось

Чёрный день для балканского футбола. Тренер сербской Суперлиги умер прямо во время матча
Кирилл Закатченко
Тренер Младен Жижович умер во время матча
Аудио-версия:
Младену Жижовичу было 44 года. Совсем недавно он возглавил «Раднички».

Ужасные новости пришли из Сербии. Младен Жижович, главный тренер клуба «Раднички» из Крагуеваца, потерял сознание во время встречи 14-го тура чемпионата с «Младостью». Спустя какое-то время он скончался, несмотря на экстренную медицинскую помощь. Тренеру было всего 44 года.

Сербия — Суперлига . 14-й тур
03 ноября 2025, понедельник. 21:00 МСК
Младост Л
Лучани
Остановлен
0 : 2
Раднички К
Крагуевац
0:1 Sahli – 2'     0:2 Бен – 9'    

Жижович внезапно упал на землю у боковой линии в первом тайме. Медицинские бригады поспешили ему на помощь и попытались реанимировать тренера, но спасти его не удалось. Матч был немедленно приостановлен, поскольку игроки и персонал находились в шоковом состоянии. Некоторые футболисты в ужасе хватались за голову. Тренера увезли на машине скорой помощи, однако он ушёл из жизни по дороге в больницу.

Босниец потерял сознание на 22-й минуте. Игру возобновили, пока Жижовича везли в больницу. Но на 41-й минуте встречу окончательно приостановили. Как раз в этот момент все присутствующие на стадионе узнали о смерти тренера.

Младен Жижович потерял сознание прямо во время матча

Фото: Кадр из трансляции

Младен возглавил «Раднички» всего месяц назад — он сменил на этому посту Феджу Дудича (сейчас работает с «Марибором»). Под руководством нового тренера команда провела всего два матча, а третий омрачился шокирующей новостью о кончине Жижовича.

Игровая карьера Жижовича длилась с 1997 по 2016 год. Почти всю он провёл на родине — в Боснии и Герцеговине. Был небольшой период (18 встреч) выступления за албанскую «Тирану». В 2009 году стал чемпионом Боснии с клубом «Зриньски Мостар». Провёл два матча в составе национальной команды (товарняки с Японией и Азербайджаном в 2008-м).

По окончании игровой карьеры Жижович трудился тренером на родине («Радник», «Зриньски Мостар», «Слобода», «Борац»), в Северной Македонии («Шкупи»), в Саудовской Аравии («Аль-Хулуд»). Первый опыт работы в Сербии оказался очень краткосрочным.

