У Тихонова — 0:8 в двух матчах, а «Спартак» наконец-то победил. В зоне стыков — очень плотно, а в подвале — жаркая битва за выживание.

«Факел» хлопнул «Торпедо» и рвётся к РПЛ, Евсеев наехал на блогера. Главное в Первой лиге

Незаметно наступил ноябрь – на Россию движется зима, но команды Первой лиги ещё немного поиграют в футбол. До перерыва остаётся всего два тура. Ниже – обзор ключевых событий игровой недели, которая замкнула первую половину дистанции в «Лучшей лиге мира».

Продвинутые статистические данные предоставлены технологическим сервисом Яндекс Спорттех.

«Урал» спокойно обыграл «Сокол»

В первом тайме «Урал» владел полным преимуществом, да и в целом перебил команду Младена Кашчелана по итогам всей встречи – 15 ударов (четыре в створ) против семи у «Сокола» (два в створ). По ожидаемым голам хозяева тоже были лучше – 1,74 xG против 0,84.

Как обычно, зажгла молодёжь «Урала». 17-летний Виталий Бондарев открыл счёт на 15-й минуте. Впрочем, партнёры не поддержали порыв юного хавбека. Мартин Секулич и Гонсалу Мигел запороли свои моменты. Ещё один классный шанс был у Евгения Маркова, который бил через себя, но не попал в ворота.

Второй тайм едва не вогнал зрителей в сон. «Урал» уверенно засушил игру и забил в самой концовке. Секулич прервал молчание (не забивал на протяжении семи туров) и конвертировал подачу Егора Мосина с углового в гол. Третья победа «Урала» подряд.

«Шинник» прервал серию «Челябинска»

В последний раз «Челябинск» Романа Пилипчука проигрывал ещё в августе – уступил дома «Спартаку» (1:2). С тех пор накопилась впечатляющая серия из 10 матчей без поражений. Только вот «Шинник» Артёма Булойчика к осени превратился в практически неприступную крепость.

Ярославцам снова помогло фирменное оружие – угловые. На 14-й минуте хозяева реализовали стандарт у ворот Ильи Тусеева. Отличился Руслан Куль. После этого «Шинник» ушёл в режим максимального разрушения чужих атак. Помогали даже болбои. Они медленно возвращали мяч игрокам «Челябинска».

Гостям помешало и отсутствие дисквалифицированного Рамазана Гаджимурадова. После перерыва Пилипчук оживил игру своей команды с помощью замен и перехода на схему 4-3-3. Но очередной шикарный матч выдал Тимофей Митров – голкипер «Шинника» потащил удары Гаррика Левина и Александра Жирова.

После встречи Пилипчук пожаловался на тяжёлый график («Челябинск» на неделе играл в Кубке России) и раскритиковал стиль «Шинника»: «Комментировать нечего. Мы сыграли три матча за шесть дней. С двумя переездами. В Новороссийске час бегали вдесятером. Ну нечего сегодня по такому футболу комментировать. У «Шинника» я его не увидел». Не обижайтесь. Команда после забитого гола всё время валялась, тянула время. Я понимаю, три очка – это хорошо. Но при всём уважении к «Шиннику» – футбола я у них не увидел».

«Спартак» наконец-то победил

Пять матчей без побед – по такому графику Кострома могла и слететь из группы лидеров. Но этого не произошло из-за массовых осечек со стороны конкурентов. А после прошедшего тура об этом пока можно забыть.

Хозяева вышли вперёд на 21-й минуте – Александр Саплинов реализовал пенальти. Антон Крачковский сравнял счёт на 37-й. Во втором тайме тренерский штаб «Спартака» вновь показал мастер-класс по матч-менеджменту. Вышедший на замену Артур Гарибян сначала отдал голевую передачу на Саплинова. А потом забил сам после подачи Максима Игнатьева. На счету 19-летнего форварда, арендованного у «Родины», уже 5+1 по системе «гол+пас» в 12 встречах.

После матча Вадим Евсеев был не в настроении. Журналист Рашад Агаев, который традиционно делает для тренеров команд Первой лиги небольшие подарки, хотел вручить тренеру «Черноморца» фотографию (на ней был изображён Евсеев, празднующий гол Уэльсу). Дальше произошёл следующий диалог:

– Вот такая фотография. Скажите, что вы чувствовали в этот момент…

– А вы кто?

– Блогер.

– Ну замечательно. А о футболе есть чё-то?

– О футболе? Хотел бы задать вопрос, чего не хватило вашей команде сегодня. Ну и хотел вам подарок сделать.

– У меня есть такая фотография, спасибо. Об игре нет вопросов? Может, перепутали с другой лигой, блогер?

После этого Евсеев покинул пресс-конференцию.

«Родина» закрепилась в зоне стыков

«Волга» снова столкнулась с кадровыми проблемами. Из-за повреждения вылетел правый защитник Константин Ковалёв. Вместо него на фланг ушёл профильный центрдеф Камиль Ибрагимов. Он и «привёз» пенальти на 34-й минуте. Удар с «точки» уверенно реализовал Йорди Рейна.

Перед перерывом Артём Максименко увеличил преимущество «Родины» – забил свой шестой мяч в сезоне. Во втором тайме «Волга» немного отодвинула игру от своих ворот и даже подарила болельщикам надежду на камбэк, когда Дмитрий Каменщиков замкнул подачу Кирилла Фольмера. Однако на большее ульяновской команды не хватило.

Отметим возвращение в стартовый состав Лео Гогличидзе. Один из главных участников битвы с «Факелом» появился на поле ещё в прошлом туре с «Ротором» (0:0). Теперь его впервые после драки с Валерием Климовым выпустили с первых минут.

У «Енисея» — 0:8 за два матча

«Уфа» всегда здорово выглядит дома. А вот «Енисей», который совсем недавно играл вполне прилично, снова впал в депрессивное состояние. В прошлом туре красноярцы «сгорели» «КАМАЗу» (0:5). Сейчас уступили 0:3.

Дополнительным негативным фактором стала задержка рейса – «Енисей» с опозданием вылетел из Красноярска. Главным героем матча стал колумбиец Дилан Ортис – оформил дубль. Ещё один гол забил Алан Хабалов. Двумя ассистами отметился Данил Ахатов.

У «Енисея» были моменты, но Александр Беленов закрыл ворота на замок, справившись со всеми ударами. Команда Андрея Тихонова продолжает страдать из-за травм. Например, Егор Иванов после долгого отсутствия вышел в старте. Однако во втором тайме его поменяли после повреждения. То же самое произошло с Яном Цесем.

«Уфа» удивляет и опровергает стереотипы о своей низкой результативности. 21 гол за 17 встреч – больше забили только «Арсенал» (25), «Родина» (25), «Урал» (26), «Спартак» (27) и «КАМАЗ» (30).

«Арсенал» прорвало в матче с «Ротором»

Закончилась и ещё одна неприятная серия. «Арсенал» не побеждал восемь туров подряд. Но всегда найдётся добрый Робин Гуд из Волгограда, который поделится столь нужными очками.

На 13-й минуте «Арсенал» вышел вперёд благодаря точному удару Даниила Пенчикова. Для защитника это уже третий гол в сезоне – достойный конкурент для Дениса Жилмостных из «Спартака».

Впрочем, «Ротор» быстро отыгрался. Артём Симонян замкнул передачу Александра Короткова. Однако «Арсенал» вновь воспользовался чужими ошибками – Милош Брнович сделал счёт 2:1 в пользу «Арсенала». Не помешала даже травма Эдарлина Рейеса, вместо которого вышел Резиуан Мирзов.

Команда Гунько часто упускала преимущество в предыдущих встречах, но теперь нашла нужные настройки. Помогла интенсивность в борьбе – игроки заработали сразу пять жёлтых карточек. «Ротор» опускается на шестое место.

«КАМАЗ» победил «Чайку»

Из-за переноса рейса игроки «КАМАЗа» провели бессонную ночь. Впрочем, команда Антона Хазова собралась и выдала отличную игру с «Чайкой». В середине первого тайма Абдулло Джебов попал в перекладину. Вскоре Даниил Шамкин прострелил в штрафную, где в нужной точке оказался Давид Караев.

Нельзя сказать, что «КАМАЗ» владел каким-то тотальным преимуществом. Скорее, «Чайка» вышла на игру с оборонительным настроем – ничего не создали против уставшего соперника. Во втором тайме Караев увеличил разницу в счёте. Форвард «КАМАЗа» вышел на первое место в списке бомбардиров Первой лиги – теперь у него 10 голов.

«Факел» забрал три очка в матче с «Торпедо»

По именам – афиша тура. По факту – один из лидеров против аутсайдера. Хозяева начали игру активнее, и уже на 16-й минуте Равиль Нетфуллин опасно пробил рядом со штангой. «Торпедо» ответило серией своих атак – самый опасный шанс был у Олега Кожемякина.

На 33-й минуте «Факел» вышел вперёд: после навеса Ильнура Альшина с фланга вратарь «Торпедо» Михаил Волков допустил ошибку, чем воспользовался Николай Гиоргобиани.

Во втором тайме гости остались в меньшинстве из-за удаления Артура Галояна. Несмотря на это, «Торпедо» могло сравнять счёт, однако подвела реализация. Окончательный счёт на 89-й минуте установил Бутта Магомедов, который на время превратился в Лионеля Месси:

«Факел» играл первым номером немного. Мы играли от обороны, но достаточно остро атаковали, и были такие подходы к воротам воронежцев, где можно было бы распорядиться мячом получше. Я не могу сказать, что мы уступали сопернику, достаточно ровно играли. Уступили в том, что не забили и заработали красную карточку», – так Олег Кононов прокомментировал поражение «Торпедо».

«Нефтехимик» и «СКА» сыграли вничью

Редкий случай для Первой лиги – всего одна ничья в туре. И тут даже не 0:0. «Нефтехимик» активно начал матч и устроил настоящий штурм чужих ворот. «СКА», к слову, тоже столкнулся с переносом рейсов – провёл два дня в Москве, прежде чем вылететь в Нижнекамск.

Хорошо, что у «СКА» есть Алексей Кузнецов. Голкипер отразил несколько опасных ударов и превратился в настоящую стену. Тем не менее за минуту до перерыва Рашид Магомедов всё же открыл счёт. «СКА» ответил голом в исполнении Дмитрия Цыпченко. Больше забитых мячей зрители не увидели