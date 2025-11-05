Скидки
Карабах — Челси, тренер Карабаха Гурбан Гурбанов, карьера, достижения, трофеи, цитаты, участие в Лиге чемпионов и Лиге Европы

«Это кавказская «Барселона». 17 лет превращает «Карабах» в гегемона и творит историю в ЛЧ
Никита Паглазов
Профайл тренера «Карабаха» Гурбана Гурбанова
Гурбанов прошёл с клубом от середняка в Азербайджане до крепкого участника Лиги чемпионов.

«Карабах» неожиданно круто стартовал на общем этапе Лиги чемпионов. Азербайджанцы успели за три тура обыграть «Бенфику» (3:2) и «Копенгаген» (2:0). Команда борется за попадание минимум в топ-24. А главный творец успеха – тренер Гурбан Гурбанов. Он работает в «Карабахе» аж с 2008 года. 17 лет! Дольше Гурбана из действующих тренеров в одном клубе трудится только Франк Шмидт («Хайденхайм», с 2007-го). А «Карабах» за эпоху Гурбанова превратился в главную силу Азербайджана и участника еврокубков.

Гурбанов-футболист провёл неплохую карьеру. Форвард выступал за «Нефтчи», «Туран», другие клубы Азербайджана, а также за российские «Факел», «Балтику», «Динамо» Ставрополь и «Волгарь-Газпром». С 1992 по 2005 год он провёл 68 матчей за национальную команду и забил 14 мячей (второе место). Но Гурбанова часто мучили травмы. В 33 года он получил серьёзное повреждение и завершил карьеру в бакинском «Интере».

Гурбан сразу же перебрался в офис, став спортивным директором клуба. Однако вскоре его позвал «Нефтчи» на должность главного тренера. «Тренировать команду куда труднее, чем играть самому. Мне помогает доверие руководства клуба, а также то, что у нас сложился прекрасный коллектив. Уверен, «Нефтчи» в этом сезоне не опустится ниже привычных призовых мест, но наша задача остаётся неизменной — выиграть чемпионат Азербайджана», – сказал Гурбанов на одной из первых пресс-конференций.

В первом сезоне под руководством Гурбана «Нефтчи» занял второе место и попал в Кубок УЕФА. Однако следующий чемпионат-2007/2008 начался для команды плохо. Уже после 4-го тура Гурбанов подал в отставку, и его перевели с должности тренера на должность спортивного директора. Однако во второй раз Гурбану не дали долго поработать в кабинете. И в августе 2008 года его позвал «Карабах».

Гурбан Гурбанов

Гурбан Гурбанов

Фото: Bongarts/Getty Images

«Если мы хотим развивать наш футбол, нам нужно инвестировать в Азербайджан. Дело не только в игроках. Также нужно доверять местным специалистам. Тренеры приезжают в Азербайджан из-за границы по двум причинам: либо они не могут добиться успеха в своей стране, либо приезжают сюда за большими деньгами. Нам это не нужно», – отмечал тогда вице-президент «Карабаха» Тахир Гезаль.

В первом сезоне «Карабах» с Гурбановым финишировал пятым в чемпионате. Но самое главное – клуб взял Кубок Азербайджана, одолев в финале бакинский «Интер». А затем команда совершила важный шаг для местного футбола. «Карабах» вышел в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы – 2009/2010. Они стали первым клубом из Азербайджана на этой стадии, однако уступили в двухматчевой серии «Твенте».

Гурбан Гурбанов

«Карабах» постепенно строился под руководством Гурбанова и улучшал результаты. За пять лет клуб дважды финишировал третьим, а ещё один раз забрал серебро. Амбиции росли как у руководства, так и у самого Гурбана. Перед стартом сезона-2013/2014 тренер сообщил, что задача «Карабаха» – выиграть золото.

«Я говорю перед всеми, не только перед руководством нашего клуба, что хочу стать чемпионом в этом году. Потому что это моя цель как тренера. Но иногда возникают проблемы и недостатки. Это надо учитывать: если сегодня я и другой тренер скажем, что будем 100-процентным чемпионом, это будет неправильно. Потому что иногда бывают моменты, когда вы не можете выиграть, независимо от того, насколько хорошо вы готовитесь», – сказал Гурбанов.

И получилось! «Карабах» стал чемпионом Азербайджана – 2013/2014 впервые за 21 год. Клуб обеспечил титул в 34-м туре, обыграв бакинский «Интер». После матча Гурбанов расплакался: заветное золото наконец-то добыто.

«Карабах» празднует чемпионство

«Карабах» празднует чемпионство

Фото: qarabagh.com

Следом началась тотальная доминация «Карабаха». Клуб не отдавал титул чемпиона Азербайджана на протяжении семи лет. И только в сезоне-2020/2021 золото выиграл «Нефтчи», а агдамцы финишировали вторыми. Однако затем «Карабах» снова четыре раза подряд выиграл чемпионат. Также под руководством Гурбанова команда взяла ещё пять Кубков Азербайджана.

Успехами на национальном уровне «Карабах» не ограничился. В сезоне-2014/2015 клуб впервые оказался в основном раунде еврокубков. Азербайджанцы вышли в групповой этап Лиги Европы и заняли третье место в компании с «Интером», «Сент-Этьеном» и «Днепром». В следующих двух сезонах «Карабах» также выходил в группу Лиги Европы.

А в сезоне-2017/2018 случилось историческое попадание в основной раунд Лиги чемпионов. В квалификационных раундах азербайджанцы прошли грузинский «Самтредиа», молдавский «Шериф» и датский «Копенгаген». На групповом этапе «Карабаху» достались «Челси» (как и сейчас), «Атлетико» и «Рома». Главным успехом для команды Гурбанова стали две ничьих с мадридцами (0:0, 1:1). Больше очков агдамцы не набрали.

Гурбан Гурбанов
Гурбан Гурбанов
главный тренер «Карабаха»

«Моя философия? Не могу сказать, что она опирается на какой-то один элемент, но в целом мы знаем, что очень важно владеть мячом. В любой системе игры, контролируя мяч, вы можете действовать так, как хотите, и атаковать так, как хотите».

Впервые в плей-офф еврокубков «Карабах» вышел в сезоне-2023/2024. Азербайджанцы заняли второе место в группе ЛЕ с «Байером» Хаби Алонсо, «Хеккеном» и «Мольде». А в стыковом раунде команда Гурбанова сенсационно прошла «Брагу» (2:3, 4:2). Следом – попадание на «Байер» в 1/8 финала. На групповом этапе немцы дважды обыграли соперника (1:0, 5:1). Но битвы в плей-офф получились намного более яркими.

Первый матч в Азербайджане завершился вничью (2:2). А в ответной игре в Леверкузене «Карабах» к 67-й минуте вёл в счёте – 2:0! Однако «Байер» совершил традиционный для себя в том сезоне камбэк и дожал гостей, забив победный мяч на 90+8-й минуте. Кстати, за «Карабах» тогда на воротах играл россиянин Андрей Лунёв.

«Благодарен своим футболистам. Они до самого конца вели тяжёлую борьбу. Много сил потратили. Поздравляю Хаби Алонсо с выходом в четвертьфинал. Для нас это большой опыт. Мы лично видели, на каком уровне большой футбол. Одно дело — обсуждать, а другое — быть внутри этого. Одна мелкая деталь может решить исход матча. Ни дома, ни здесь нам не хватило двух забитых мячей для победы. Я и прежде говорил, что этот соперник может забивать сколько захочет. Я увидел, что моих замыслов недостаточно и мне нужно повышать опыт, умения, если хотим расти», – рефлексировал Гурбанов после встречи.

Издание Vijesti me выдало лестную характеристику азербайджанской команде: «Карабах» Гурбана Гурбанова – «кавказская «Барселона», как называют клуб из-за того, как они играют при тренере. Они продолжают писать историю».

А нынешняя Лига чемпионов – новая яркая страница в истории «Карабаха». Команда одержала первую победу на основном этапе турнира и борется за попадание минимум в топ-24. «Не ожидал, что мы начнём турнир именно так. Причина в том, что уровень Лиги чемпионов очень высок. Но я верил в своих игроков: у них огромный потенциал. Впереди нас ждут новые матчи, и мы хотим показывать хорошие результаты, а также насладиться атмосферой Лиги чемпионов в полной мере», – сказал Гурбанов после победы над «Копенгагеном».

Игроки «Карабаха» после победы над «Копенгагеном»

Игроки «Карабаха» после победы над «Копенгагеном»

Фото: Aziz Karimov/Getty Images

Хотя тренер «Карабаха» бывает и жёстким. Sportinfo.az сообщил, что после проигрыша «Атлетику» (1:3) в 3-м туре Гурбан оштрафовал футболистов «Карабаха». Гурбанова разочаровал не только результат, но и самоотдача игроков. Возможно, без дисциплины команда и не добралась бы до нынешнего статуса.

Ещё один интересный эпизод случился в апреле 2025 года. «Карабах» уступил во встрече первого полуфинала Кубка Азербайджана «Араз-Нахчывану» (0:1). А Гурбанов психанул из-за назначенного пенальти в ворота его команды. Он разозлился настолько, что разнёс ногой свой же планшет. «Я не раз проигрывал и вёл себя нормально. Я же тоже человек, бывает и агрессия. Возможно, в том эпизоде пенальти был. Говорят, что пенальти должен быть виден из космоса. Я тоже хочу, чтобы игра была более скоростной, динамичной. Пауз в игре было слишком много. И судья тоже в таком случае теряет свой ритм», – отмечал Гурбанов.

Перед матчем с «Челси» тренер «Карабаха» отметил, что главная задача – быть сконцентрированным на протяжении всех 90 минут.

Гурбан Гурбанов
Гурбан Гурбанов
главный тренер «Карабаха»

«Если в таких играх где-то дал слабину, не оказался внимательным, бывает трудно. Это самая богатая команда в мире, чемпион мира. Соперник из самой скоростной и динамичной лиги. Нынешний «Карабах» сильнее команды восьмилетней давности. У нас увеличился опыт. Если мы прогрессировали чуть-чуть, то соперники – сильно».

На общем этапе Лиги чемпионов в Баку не приедет более статусная команда, чем «Челси». Конечно, «Карабах» и Гурбанов хотят порадовать своих болельщиков. И сделать ещё один исторический шаг на пути в плей-офф.

Комментарии
