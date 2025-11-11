Главное из спора РФС и Минспорта о лимите на легионеров. Сейчас есть 3 варианта изменений

Решение вопроса с лимитом на легионеров – один из трёх главных факторов, от которых зависит развитие всего российского футбола в ближайшие годы. Остальные два – это возвращение сборной и клубов к международным соревнованиям и возможное изменение налогов для букмекеров. Но об этом – в другой раз.

Главное: министр спорта РФ Михаил Дегтярёв ещё в начале августа заявил о желании ужесточить нынешний вариант лимита.

Михаил Дегтярёв министр спорта РФ «Оптимальным видим таргет «пять на поле, 10 — в заявке». Обсудим только горизонт и плавность введения. У клубов есть игроки на многолетних контрактах, это учтём. Но приказ подпишем в этом году, чтобы облегчить клубам планирование. Этот сезон не тронем. Со следующего снижение начнём — плавно. Часто слышу как аргумент против лимитов о международных футбольных турнирах. Очень приятные разговоры. Воодушевляют. Как с кем из футбола ни поговоришь — все со всеми за рубежом в контакте, богатое прошлое, великое будущее. Только общение нужно подчинить государственным интересам. Можем помочь собрать великий обоз или великое футбольное посольство — и вперёд. В штабы международных федераций. А пока надо давать практику молодым российским игрокам».



Дискуссия была запущена. А обсуждение ужесточения лимита продолжается до сих пор – и среди болельщиков, и кулуарно. Что вообще стоит за этой инициативой? Решение уже реально принято и «откатить» его назад не получится? Или есть вариант смягчения позиции Минспорта? Собрали ответы на главные вопросы.

Лимит могли поменять ещё перед стартом нынешнего сезона. Откуда срочность и в чём мотивация Минспорта?

«Не в первый раз». «Мы это уже проходили». Эти фразы говорил нам в интервью Валерий Карпин, отвечая на вопрос об ужесточении лимита. Действительно, за 20 лет мы привыкли к спорам вокруг ограничений на число легионеров. При этом 1 июля 2015-го полномочия изменять лимит получило Минспорта РФ. Вот история вводимых ограничений:

2005: пять легионеров на поле, но с оговоркой: «Под это правило не попадают футболисты, которые провели как минимум 10 матчей за национальные команды или имеют действующий контракт с клубом РФПЛ, заключённый до 2001 года»;

2006: семь легионеров на поле;

2009: шесть легионеров на поле;

2012: семь легионеров на поле;

2015: шесть легионеров на поле;

2019: восемь легионеров в заявке;

2022: 13 легионеров в заявке, восемь – на поле.

Формулу «13 легионеров в заявке, восемь – на поле» согласовали в марте 2022 года – после бана российской сборной и клубов РПЛ от УЕФА и ФИФА . Это достаточно мягкая версия лимита существует чуть больше трёх лет.

Почему же в Минспорта решили снова реформировать правила? Мы просмотрели все высказывания Михаила Дегтярёва об изменении лимите за два с лишним месяца – с момента запуска риторики об изменениях.

Михаил Дегтярёв Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Первый аргумент озвучили в самом начале: тогда Дегтярёв объяснил необходимость нового лимита «государственными интересами и необходимостью давать практику молодым игрокам.

Второй аргумент министру, возможно, сам того не зная, помог сформулировать игрок «Урала» Фаниль Сунгатуллин. Он заявил, что ужесточение лимита повлечёт за собой повышение уровня легионеров – и Дегтярёв мысль поддержал: «Фаниль Сунгатулин, вы большой молодец! У вас большое будущее! Он одним комментарием сформулировал главную мысль. Он сказал: «Если ужесточить лимит, к нам приедут иностранцы сильнее». Я буду следить за этим футболистом, который сформулировал главную мысль в 23 года».

Несколько недель назад Михаил Дегтярёв ещё раз объяснил необходимость нового лимита в своей колонке для «Коммерсанта»:

«Суть новаций, которые Минспорта запланировал, проста: иностранцев в РПЛ стало слишком много, доля их игрового времени постоянно растёт. В сезоне-2024/2025 на них выпало 44% игрового времени, в сезоне-2023/2024 — 39%, а годом ранее — 29%. При этом в отдельных клубах этот показатель вот уже несколько сезонов превышает 60%. В РПЛ задействовано 177 легионеров и 285 россиян. Последние три сезона мы наблюдаем тревожную тенденцию: количество наших футболистов на поле планомерно снижается — с 70% до 60%. Если ничего не менять, завтра российский футбол рискует потерять лицо. При нынешнем раскладе сил в РПЛ предлагаемая формула «10+5» коснётся лишь четырёх команд. Действующий состав большинства клубов и так вписывается в новые рамки, а 10 из 16 клубов РПЛ в стартовых составах выпускают не более пяти легионеров».

Уколол Дегтярёв клубы и за большие траты на легионеров.

Михаил Дегтярёв министр спорта РФ «Летом клубы потратили на приобретение легионеров более 13 млрд рублей. Это сопоставимо с годовым бюджетом ряда крупных российских городов, например, Комсомольска-на-Амуре, Братска, Таганрога, Сыктывкара, Нефтеюганска».



Какие там цифры по доходам и расходам? Разница поражает: Клубы РПЛ этим летом потратили на трансферы € 138,7 млн — больше всего за пять лет

Если подытожить, то задачи новой формулы лимита следующие:

увеличить игровое время российских игроков;

повысить качество легионеров.

Более того, по нашей информации, министр был готов ввести новый лимит за несколько недель до старта нынешнего сезона РПЛ. Готовый приказ уже лежал на столе Михаила Дегтярёва. Но президенту РФС Александру Дюкову удалось приостановить процесс и убедить Минспорта в неправильности изменений регламентов за несколько недель до старта сезона. По информации от источников, близких к Дегтярёву, главным посредником в этих переговорах выступил Алексей Дюмин – бывший губернатор Тульской области, а сейчас – помощник Владимира Путина.

РФС и РПЛ очень не хотят ужесточения лимита. Какие у них аргументы?

Конечно, боссы российского футбола отвечают Дегтярёву. В том числе через СМИ.

Александр Дюков президент РФС «Если говорить о легионерах в профессиональном футболе, то засилья не вижу. Количество россиян составляет почти 93%, несколько процентов приходятся на футболистов с паспортами ЕврАзЭС. Прошло два года с момента, как мы ввели новый лимит. Выводы следующие: количество легионеров не увеличилось, молодые футболисты получают игровое время, есть Кубок России, где молодые могут получать дополнительную игровую практику».



А после матча с Боливией Дюков повторил эти тезисы.

А вот как про пользу нынешнего лимита говорил и глава РПЛ Александр Алаев: «Отмечу, что развитие молодых игроков, которое часто беспокоит болельщиков, для клубов стало фокусным направлением работы. Средний возраст российских игроков, выходящих на поле, сейчас ниже, чем во времена более жёстких количественных ограничений иностранцев на поле. В клубах РПЛ на главных ролях блистают яркие молодые таланты: и Батраков, и Кисляк, и Раков, и Агкацев, и многие другие. С 2022 года в сборную России на международные матчи привлечено уже 18 футболистов младше 21 года».

Когда и Дюков, и Алаев говорят о пользе нынешнего лимита – они опираются на цифры. Получили они их из исследования, которое РФС провёл совместно с РПЛ. По запросу «Чемпионата» нам предоставили часть выводов из них.

Александр Дюков и Александр Алаев Фото: РИА Новости

Согласно исследованию РПЛ, ни одна из формул жёсткого лимита не привела к резкому увеличению игрового времени россиян. До 2022 года ни один из лимитов не достигал такой цели. Процент же игрового времени легионеров за последние 10 лет всего лишь один раз упал ниже 30%. Произошло это в 2022-м, когда иностранцы начали массово уезжать из РПЛ. Во все остальные сезоны эта цифра скачет около 40%. В сезоне-2024/2025 процент игрового времени, согласно исследованию РПЛ, составил 41%.

Здесь есть расхождение с цифрами, которые приводил Дегтярёв. Глава Минспорта говорил о 44%, РПЛ – о 41%. Причина разницы простая: Дегтярёв посчитал легионерами игроков стран ЕАЭС, а РПЛ – нет (согласно нынешнему лимиту, футболисты из этих стран не попадают под ограничения). Какой вариант подсчёта вам ближе – решайте сами. Но отметим, что если Минспорта руководствуется интересами сборной России, то почему там не должны считать легионерами игроков из Армении или, например, из Казахстана? Национальной команде они помочь не смогут.

Капитан «Краснодара» не считается в РПЛ легионером, но играет за сборную Армении Фото: Charles McQuillan/Getty Images

Что касается игрового времени молодых россиян, то здесь некоторые цифры из исследований раскрыл генсек РФС Максим Митрофанов в своём комментарии для «Коммерсанта»:

«Зачем игроку прогрессировать, если платят за паспорт? Даже когда игрок сидит на скамейке, потому что на замену выходить тоже должны россияне. В нашей футбольной истории есть целые поколения очень талантливых игроков, которые стали жертвами жёсткого лимита. Сейчас средний возраст игроков, представляющих клубы РПЛ, стабильно снижается. Сейчас он составляет 25,8 года. Лига молодеет – 5,6% от общего игрового времени в РПЛ получают российские футболисты до 21 года. В Европе есть только три чемпионата, где молодёжь играет больше. Это Франция (9,1%), Нидерланды (8,4%) и Бельгия (7,6%)», – заявил Митрофанов.

Ниже ещё несколько цифр из исследования РПЛ и РФС, которые организации используют как аргументы против ужесточения лимита на лигионеров.

За три последних сезона, не считая нынешнего, только в 78 матчах на поле выходило максимальное количество легионеров в одной команде — восемь. Это 11% от всех игр РПЛ за три последних полных сезона.

Семь иностранцев на поле команды выставляли в 135 встречах РПЛ за три сезона — 19% от общего количества.

В сезоне-2023/2024 только «Зенит» и «Спартак» предоставляли легионерам больше 60% времени. В сезоне-2024/2025 к ним добавился «Краснодар».

Джон Кордоба с чемпионским кубком РПЛ Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Сейчас чиновники обсуждают и более лёгкие форматы изменения лимита. Какие есть варианты?

По нашей информации, за последние недели главным чиновникам российского футбола (в частности Дюкову, Алаеву и Митрофанову) удалось сдвинуться в вопросе лимита – с ультиматумов от Минспорта до обсуждения различных вариантов будущих изменений. Весь обмен мнениями и цифрами привёл к диалогу.

Сейчас Дегтярёв смотрит на будущий лимит на легионеров не так категорично. «Министр прислушивается к голосам российского футбола, согласился обсуждать возможные корректировки своей формулы лимита. Немаловажную роль здесь сыграла позиция не только РФС и РПЛ, но и всех клубов. Все руководители команд в той или иной форме высказались против настолько революционных изменений», — говорит один из источников «Чемпионата».

При этом босса ЦСКА, например, явно не назовёшь противником ограничений: Эксклюзив Главный тренер ЦСКА Челестини объяснил, почему поддерживает лимит на легионеров в РПЛ

По словам наших источников, помимо самой жёсткой версии лимита (10 легионеров в заявке и пять – на поле), обсуждаются два других варианта будущего регулирования легионеров в РПЛ.

Оставить нынешний лимит: 13 легионеров в заявке и восемь – на поле. При этом ввести денежные поощрения за использование молодых россиян, а на использование легионеров – ввести пошлины. Ужесточить лимит, но не так сильно: 11 легионеров в заявке и семь – на поле.

Что касается варианта с налогами на легионеров и поощрений за использование молодых россиян, то их размер на данный момент неизвестен. Возможно, за основу будет взят вариант Бундеслиги: там 4% прибыли от медиаправ распределяется между клубами прямо пропорционально количеству минут, которые проводят на поле немецкие игроки до 23 лет, воспитанные в местных клубах или имеющие статус местного игрока. А также между теми, кто воспитал этих футболистов. Ежегодно эта сумма превышает € 50 млн.

РПЛ здесь даже не спорит: Глава РПЛ Алаев: лимит на легионеров находится в полномочиях министра спорта

Базис нового лимита на легионеров должен проявиться после форума «Россия – спортивная держава», который состоялся на предыдущей неделе в Самаре. Там прошли личные встречи Дюкова и Дегтярёва. Министр спорта 5 ноября выступил с коротким заявлением по поводу лимита: «Дискуссию по поводу лимита на легионеров я организовал в июле. Она продолжается. В ближайшее время мы поставим точку. Когда в топе зарплат — 9 из 10 иностранцы, и далеко не самого высокого класса, а матчи порой напоминают латиноамериканские турниры, у тренеров и молодых игроков опускаются руки».

Позже Дегтярёв развил мысль в интервью «России 24»:

«Я не против легионеров, могу ещё раз повторить. Но их должно быть меньше, а их качество – должно быть больше. Они должны быть звёздами, а не второсортными какими-то иностранцами. Меня лично как гражданина России задевает терминология, которую нам навязывают сторонники вот этой вольницы и свободы: что наших игроков начинают называть «паспортистами». Это безобразие. Просто неприемлемо! Деньги на зарплаты иностранцам откуда берутся? Из бюджетов, от госкомпаний, с наших налогов. Легионеров должно быть меньше, а качество – быть выше. Лимит, конечно, будет ужесточён, это решение есть. Его параметры можно пообсуждать. Но встреча с клубами нам нужна не для того, чтобы обсуждать, вводить или нет лимит. Мы будем обсуждать стратегию дальнейших действий клубов и футбольного сообщества по тому, как на освободившиеся места на поле вырастить и заметить наших российских ребят талантливых. Вот это предмет обсуждения, а никак не то, чтобы вводить или не вводить, ужесточать лимит».

А как вы считаете, что нужно делать с лимитом на легионеров в РПЛ?

Если у вас не отображается опрос, вы можете проголосовать по ссылке.