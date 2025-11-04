Скидки
Ливерпуль — Реал Мадрид. Прямая трансляция
23:00 Мск
Главная Футбол Статьи

Расписание спортивных матчей 5 ноября 2025 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события среды: Лига чемпионов, «Зенит» — «Динамо» в Кубке России, баскетбол и НХЛ
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 5 ноября 2025 года
Лучший спорт 5 ноября: «Ман Сити», «Барса» и «Кайрат» в ЛЧ, «Колорадо» — «Тампа-Бэй» и «Трактор» — «Нефтехимик» в хоккее, а ещё Единая лига!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 5 ноября в Матч-центре

🎦 — помеченные этим значком спортивные события вы можете посмотреть онлайн прямо на сайте и в приложении «Чемпионата»!

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏒 5:30: «Колорадо Эвеланш» — «Тампа-Бэй Лайтнинг», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
05 ноября 2025, среда. 05:30 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Не начался
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Тампа» продлит серию побед?

«Лайтнинг» после неудачного старта набрали хороший ход, одержав пять побед подряд и забравшись в зону плей-офф на Востоке. Следующий соперник «молний» – лидер лиги из «Колорадо». Получится ли у команды Джона Купера продолжить побеждать или же «лавины» заберут два очка?

Статистика регулярного чемпионата НХЛ
Лидер «Эвеланш» творит историю:
Натан Маккиннон установил уникальное достижение века в истории франшизы «Колорадо»

🏒 6:00: «Анахайм Дакс» — «Флорида Пантерз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
05 ноября 2025, среда. 06:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Не начался
Флорида Пантерз
Санрайз
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Анахайм» победит в четвёртом матче подряд?

Подопечные Джоэля Кенневилля не знают поражений уже в трёх матчах – благодаря этому они занимают пятое место на Западе НХЛ. Теперь им предстоит сыграть с бывшей командой Тренера Q и чемпионом двух последних лет «Флоридой», которую на старте сезона слегка лихорадит.

Статистика регулярного чемпионата НХЛ
Кто из «пантер» попал в сотню лучших игроков НХЛ?
Америка верит в 10 россиян! Наши парни попали в топ-100 лучших игроков в новом сезоне НХЛ
Америка верит в 10 россиян! Наши парни попали в топ-100 лучших игроков в новом сезоне НХЛ

🏒 12:30: «Адмирал» — «Металлург» Магнитогорск, регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 ноября 2025, среда. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сможет ли «Адмирал» прервать серию поражений?

«Моряки» неплохо начинали сезон, но затем попали в очень крутое пике – сейчас у представителей Дальнего Востока семь поражений подряд. Следующая игра не сулит для них ничего хорошего, ведь во Владивосток приезжает лидер КХЛ «Металлург». Смогут ли подопечные Леонида Тамбиева порадовать родную публику?

Статистика регулярного чемпионата КХЛ
Мощное выступление Андрея Разина после предыдущего матча:
«Один долбоящер написал…» — Разин выступил по Кузнецову. Итоги дня в КХЛ
«Один долбоящер написал…» — Разин выступил по Кузнецову. Итоги дня в КХЛ

🎾 15:00*: Сара Эррани/Жасмин Паолини (Италия, 1) — Элисе Мертенс/Вероника Кудерметова (Бельгия/Россия, 4), Итоговый чемпионат WTA, 3-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд) — парный разряд. Группа Мартины Навратиловой
05 ноября 2025, среда. 15:00 МСК
Сара Эррани
Италия
Сара Эррани
Жасмин Паолини
Италия
Жасмин Паолини
С. Эррани Ж. Паолини
Не начался
1 2 3
         
         
Элисе Мертенс
Бельгия
Элисе Мертенс
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
Э. Мертенс В. Кудерметова

Интрига: как Кудерметова и Мертенс проведут скрытый четвертьфинал?

Перед заключительным игровым днём в группе Мартины Навратиловой сложилась такая ситуация, что одна путёвка в плей-офф уже досталась дуэту Се Шувэй/Елена Остапенко, а вторая будет оспорена в очном противостоянии пар Сара Эррани/Жасмин Паолини – Элисе Мертенс/Вероника Кудерметова. По сути, этот матч превратился в скрытый четвертьфинал. Проигравшие, как на обычном турнире, выбывают, а победительницы идут дальше — в полуфинал. Соперницы уже несколько раз пересекались на корте в этом году. В Мадриде сильнее были Кудерметова и Мертенс, а в финале Риме и в 1/4 финала «Ролан Гаррос» — итальянки. Кто победит на этот раз?

Итоговый чемпионат WTA - 2025. Пары. Сетка
Вероника и Элисе сражаются с первыми сеяными:
Кудерметова может сыграть в плей-офф Итогового. Рыбакина вышла туда с помощью Анисимовой
Кудерметова может сыграть в плей-офф Итогового. Рыбакина вышла туда с помощью Анисимовой

⚽️ 16:00: «Оренбург» — «Краснодар», Кубок России, 1/4 финала (Путь РПЛ)

💬 Матч с текстовой трансляцией

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
05 ноября 2025, среда. 16:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Краснодар» увезёт победу из Оренбурга?

В Кубке России стартует плей-офф в верхней сетке. «Краснодару» в четвертьфинале Пути РПЛ достался «Оренбург». Команда Ильдара Ахметзянова проведёт первый матч дома. Чтобы оставить шансы на проход дальше, нужно побеждать чемпиона России. Однако «Краснодар» едет в гости также за выигрышем. Но получится ли её добыть на искусственном газоне в Оренбурге?

Статистика Кубка России
Интересное достижение от форварда «Краснодара»:
Кордоба установил уникальное для РПЛ достижение в матче между «Краснодаром» и «Спартаком»

🏒 17:00: «Трактор» — «Нефтехимик», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 ноября 2025, среда. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Не начался
Нефтехимик
Нижнекамск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сможет ли «Нефтехимик» взять реванш?

Команды уже дважды встречались в этом сезоне, сыграв как в Челябинске, так и в Нижнекамске. И в обоих случаях победу одерживали «медведи». Сейчас соперники снова сойдутся в Танкограде – получится ли у «волков» впервые одолеть команду Бенуа Гру?

Статистика регулярного чемпионата КХЛ
Защитник «Трактора» — лучший новичок недели в КХЛ:
КХЛ определила лучших игроков восьмой недели сезона-2025/2026

⚽️ 18:15: «Динамо» Махачкала — ЦСКА, Кубок России, 1/4 финала (Путь РПЛ)

💬 Матч с текстовой трансляцией

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
05 ноября 2025, среда. 18:15 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Динамо» сохранит интригу перед ответным матчем?

Махачкалинское «Динамо» традиционно круто играет дома. Но в гостях дагестанцы не так часто добиваются успеха. Поэтому в первой встрече с ЦСКА важно показать хороший результат. Впрочем, команда Фабио Челестини всё равно остаётся большим фаворитом пары. «Динамо» сможет создать проблемы москвичам или всё закончится ожидаемо?

Статистика Кубка России
«Чемпионат» взял интервью у главного тренера ЦСКА:
«Если я проснулся — значит, мечта сбылась». Откровения главного тренера ЦСКА Челестини
Эксклюзив
«Если я проснулся — значит, мечта сбылась». Откровения главного тренера ЦСКА Челестини

🏀 19:00: «Пари Нижний Новгород» — ЦСКА, регулярный чемпионат Единой лиги

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
05 ноября 2025, среда. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: ждать ли равной борьбы?

В этом сезоне нижегородцы уже немного потрепали нервы ЦСКА на домашнем паркете. «Пари НН» уступал после первой половины с огромным отставанием, но затем включился и подобрался на расстояние семи очков. На этот раз подопечные Козина будут играть при домашних трибунах. Возможно, это станет ключевым фактором, который поможет хозяевам совершить чудо.

Статистика Единой лиги
Голосование за лучшего игрока недели:
Доминация московских клубов и один воин из Сибири. Кто стал лучшим в ЕЛ на стыке месяцев?
Рейтинг
Доминация московских клубов и один воин из Сибири. Кто стал лучшим в ЕЛ на стыке месяцев?

🏀 19:30: «Зенит» — УНИКС, Basket Cup, группа В

WINLINE Basket Cup 2025 . Группа B
05 ноября 2025, среда. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
УНИКС
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: казанцы начнут турнир с победы?

«Зенит» начал внутрисезонный турнир Единой лиги с уверенной победы над «Уралмашем». Но УНИКС в нынешней форме представляет огромную угрозу для любого оппонента, наверное, за исключением ЦСКА. Удастся ли сине-бело-голубым выиграть второй матч или же казанцы дебютируют в Кубке с победы?

Статистика Basket Cup
В чём причины неудач клуба из Питера?
У «Зенита» проблемы. Но почему бить тревогу — слишком рано
У «Зенита» проблемы. Но почему бить тревогу — слишком рано

⚽️ 20:30: «Зенит» — «Динамо» Москва, Кубок России, 1/4 финала (Путь РПЛ)

💬 Матч с текстовой трансляцией

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
05 ноября 2025, среда. 20:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: какая из команд станет ближе к полуфиналу верхней сетки?

«Зенит» и московское «Динамо» недавно сыграли в РПЛ. Победу в Санкт-Петербурге одержала команда Сергея Семака (2:1). Теперь же клубы зарубятся в Кубке России. В последний раз они встречались в турнире также в четвертьфинале Пути РПЛ в сезоне-2023/2024. Тогда дальше прошёл «Зенит». Но, возможно, команда Валерия Карпина удивит и отправит петербуржцев в нижнюю сетку.

Статистика Кубка России
Анчелотти снова вызвал Энрике:
Официально
Нападающий «Зенита» Луис Энрике вызван в сборную Бразилии на матчи в ноябре

⚽️ 20:45: «Карабах» — «Челси», Лига чемпионов, общий этап, 4-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
05 ноября 2025, среда. 20:45 МСК
Карабах
Агдам, Азербайджан
Не начался
Челси
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Карабах» отнимет очки у «Челси» дома?

«Карабах» одержал две победы в трёх турах Лиги чемпионов. Азербайджанцы могут помечтать о выходе в стыки/плей-офф! Но для этого нужно набирать очки и дальше. Впереди — важнейший матч с «Челси». В нынешнем сезоне эта игра станет самой статусной для «Карабаха» на своём поле. Поэтому команда Гурбана Гурбанова наверняка выложится на 100%. Но всё равно «Челси» — фаворит встречи. Да и терять очки лондонцы вряд ли планируют.

Статистика Лиги чемпионов
в Азербайджане очень ждут встречи:
В Азербайджане рассказали об ажиотаже перед матчем «Карабах» — «Челси» в Лиге чемпионов

🎦 🏀 22:00: «Црвена Звезда» — «Панатинаикос», регулярный чемпионат Евролиги, 9-й тур

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

Евролига . Регулярный чемпионат. 9-й тур
05 ноября 2025, среда. 22:00 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Не начался
Панатинаикос
Афины, Греция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сербы удержатся на вершине?

«Црвена Звезда» проиграла два стартовых матча в Евролиге, а затем выдала шесть побед подряд. На данный момент клуб возглавляет турнирную таблицу чемпионата. «Панатинаикос» набрал на одно очко меньше, правда, занимает аж седьмое место из-за худшей разницы по сравнению с другими соперниками. Кому достанется победа?

Статистика Евролиги
Подробнее о конфликте НБА и Евролиги:
НБА не пришла отжимать бизнес в Европе. Это всего лишь красивая страшилка
НБА не пришла отжимать бизнес в Европе. Это всего лишь красивая страшилка

⚽️ 23:00: «Бенфика» — «Байер», Лига чемпионов, общий этап, 4-й тур

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
05 ноября 2025, среда. 23:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Не начался
Байер
Леверкузен, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Моуринью разберётся с «Байером»?

«Бенфика» не набрала ни одного очка за три тура Лиги чемпионов. На прямой выход в плей-офф уже вряд ли стоит рассчитывать. Но за топ-24 ещё можно зацепиться. Для этого нужно обыграть в следующей встрече «Байер». Леверкузенцы не сильно далеко ушли от португальцев, набрав всего два очка. В очном матче может победить любая команда, явного фаворита нет. Тем интереснее получится битва за важнейшие очки.

Статистика Лиги чемпионов
Экс-игрок «Локо» окажется в команде Моуринью?
Тикнизяном интересуются в Португалии — Конур

⚽️ 23:00: «Брюгге» — «Барселона», Лига чемпионов, общий этап, 4-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
05 ноября 2025, среда. 23:00 МСК
Брюгге
Брюгге, Бельгия
Не начался
Барселона
Барселона, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: создадут ли бельгийцы проблемы «Барсе»?

«Барселона» в нынешнем сезоне чуть более уязвима, чем в прошлом году. Из-за этого каталонцы на пять очков отстают от «Реала» в Примере, а в ЛЧ уже проиграли «ПСЖ». Следующий соперник — «Брюгге». Бельгийцы на своём поле в 1-м туре разгромили «Монако» (4:1), но затем уступили «Аталанте» и «Баварии». Теперь им предстоит матч с ещё одним большим клубом. Конечно, огорчить «Барсу» хочется. Но хватит ли у «Брюгге» на это сил?

Статистика Лиги чемпионов
На выходных «Барса» одержала победу в Примере:
«Барса» быстро пришла в себя после «класико». Рашфорд забил крутым ударом с острого угла
«Барса» быстро пришла в себя после «класико». Рашфорд забил крутым ударом с острого угла

⚽️ 23:00: «Интер» Милан — «Кайрат», Лига чемпионов, общий этап, 4-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
05 ноября 2025, среда. 23:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Не начался
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: что покажет «Кайрат» в матче с ещё одним топ-клубом?

«Кайрат» пока что набрал лишь одно очко в Лиге чемпионов. А во 2-м туре казахстанцы дома не смогли ничего сделать с мадридским «Реалом» (0:5). Теперь клуб из Алма-Аты сыграет в Италии с «Интером». Крутейшая проверка для «Кайрата»! Конечно, миланцы рассчитывают на лёгкую победу. Но что, если гости сотворят сенсацию? Даже ничья станет огромным успехом для «Кайрата».

Статистика Лиги чемпионов
В Казахстане «Кайрату» нет равных:
«Кайрат» стал чемпионом Казахстана во второй раз подряд

⚽️ 23:00: «Манчестер Сити» — «Боруссия» Дортмунд, Лига чемпионов, общий этап, 4-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
05 ноября 2025, среда. 23:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Не начался
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Холанд огорчит бывшую команду?

В Манчестере состоится главная встреча дня. «Манчестер Сити» с Эрлингом Холандом примет «Боруссию». Норвежец перебрался в АПЛ именно из Дортмунда, где и стал звездой. Поэтому для Эрлинга этот матч важен вдвойне. Но форварду «Манчестер Сити» нужно огорчить «бывших», чтобы выполнить задачу. Хотя «Боруссия» (как и «Сити») ещё не проигрывала в нынешнем сезоне ЛЧ. Так что для команды Пепа Гвардиолы не всё так просто.

Статистика Лиги чемпионов
Эрлинг есть в списке:
5 самых дорогих атакующих футболистов в мире
Истории
5 самых дорогих атакующих футболистов в мире
Новости. Футбол
