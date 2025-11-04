Топ-события среды: Лига чемпионов, «Зенит» — «Динамо» в Кубке России, баскетбол и НХЛ

Лучший спорт 5 ноября: «Ман Сити», «Барса» и «Кайрат» в ЛЧ, «Колорадо» — «Тампа-Бэй» и «Трактор» — «Нефтехимик» в хоккее, а ещё Единая лига!

🏒 5:30: «Колорадо Эвеланш» — «Тампа-Бэй Лайтнинг», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: «Тампа» продлит серию побед?

«Лайтнинг» после неудачного старта набрали хороший ход, одержав пять побед подряд и забравшись в зону плей-офф на Востоке. Следующий соперник «молний» – лидер лиги из «Колорадо». Получится ли у команды Джона Купера продолжить побеждать или же «лавины» заберут два очка?

Лидер «Эвеланш» творит историю: Натан Маккиннон установил уникальное достижение века в истории франшизы «Колорадо»

🏒 6:00: «Анахайм Дакс» — «Флорида Пантерз», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: «Анахайм» победит в четвёртом матче подряд?

Подопечные Джоэля Кенневилля не знают поражений уже в трёх матчах – благодаря этому они занимают пятое место на Западе НХЛ. Теперь им предстоит сыграть с бывшей командой Тренера Q и чемпионом двух последних лет «Флоридой», которую на старте сезона слегка лихорадит.

🏒 12:30: «Адмирал» — «Металлург» Магнитогорск, регулярный чемпионат КХЛ

Интрига: сможет ли «Адмирал» прервать серию поражений?

«Моряки» неплохо начинали сезон, но затем попали в очень крутое пике – сейчас у представителей Дальнего Востока семь поражений подряд. Следующая игра не сулит для них ничего хорошего, ведь во Владивосток приезжает лидер КХЛ «Металлург». Смогут ли подопечные Леонида Тамбиева порадовать родную публику?

🎾 15:00*: Сара Эррани/Жасмин Паолини (Италия, 1) — Элисе Мертенс/Вероника Кудерметова (Бельгия/Россия, 4), Итоговый чемпионат WTA, 3-й тур

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как Кудерметова и Мертенс проведут скрытый четвертьфинал?

Перед заключительным игровым днём в группе Мартины Навратиловой сложилась такая ситуация, что одна путёвка в плей-офф уже досталась дуэту Се Шувэй/Елена Остапенко, а вторая будет оспорена в очном противостоянии пар Сара Эррани/Жасмин Паолини – Элисе Мертенс/Вероника Кудерметова. По сути, этот матч превратился в скрытый четвертьфинал. Проигравшие, как на обычном турнире, выбывают, а победительницы идут дальше — в полуфинал. Соперницы уже несколько раз пересекались на корте в этом году. В Мадриде сильнее были Кудерметова и Мертенс, а в финале Риме и в 1/4 финала «Ролан Гаррос» — итальянки. Кто победит на этот раз?

⚽️ 16:00: «Оренбург» — «Краснодар», Кубок России, 1/4 финала (Путь РПЛ)

Интрига: «Краснодар» увезёт победу из Оренбурга?

В Кубке России стартует плей-офф в верхней сетке. «Краснодару» в четвертьфинале Пути РПЛ достался «Оренбург». Команда Ильдара Ахметзянова проведёт первый матч дома. Чтобы оставить шансы на проход дальше, нужно побеждать чемпиона России. Однако «Краснодар» едет в гости также за выигрышем. Но получится ли её добыть на искусственном газоне в Оренбурге?

Интересное достижение от форварда «Краснодара»: Кордоба установил уникальное для РПЛ достижение в матче между «Краснодаром» и «Спартаком»

🏒 17:00: «Трактор» — «Нефтехимик», регулярный чемпионат КХЛ

Интрига: сможет ли «Нефтехимик» взять реванш?

Команды уже дважды встречались в этом сезоне, сыграв как в Челябинске, так и в Нижнекамске. И в обоих случаях победу одерживали «медведи». Сейчас соперники снова сойдутся в Танкограде – получится ли у «волков» впервые одолеть команду Бенуа Гру?

Защитник «Трактора» — лучший новичок недели в КХЛ: КХЛ определила лучших игроков восьмой недели сезона-2025/2026

⚽️ 18:15: «Динамо» Махачкала — ЦСКА, Кубок России, 1/4 финала (Путь РПЛ)

Интрига: «Динамо» сохранит интригу перед ответным матчем?

Махачкалинское «Динамо» традиционно круто играет дома. Но в гостях дагестанцы не так часто добиваются успеха. Поэтому в первой встрече с ЦСКА важно показать хороший результат. Впрочем, команда Фабио Челестини всё равно остаётся большим фаворитом пары. «Динамо» сможет создать проблемы москвичам или всё закончится ожидаемо?

🏀 19:00: «Пари Нижний Новгород» — ЦСКА, регулярный чемпионат Единой лиги

Интрига: ждать ли равной борьбы?

В этом сезоне нижегородцы уже немного потрепали нервы ЦСКА на домашнем паркете. «Пари НН» уступал после первой половины с огромным отставанием, но затем включился и подобрался на расстояние семи очков. На этот раз подопечные Козина будут играть при домашних трибунах. Возможно, это станет ключевым фактором, который поможет хозяевам совершить чудо.

🏀 19:30: «Зенит» — УНИКС, Basket Cup, группа В

Интрига: казанцы начнут турнир с победы?

«Зенит» начал внутрисезонный турнир Единой лиги с уверенной победы над «Уралмашем». Но УНИКС в нынешней форме представляет огромную угрозу для любого оппонента, наверное, за исключением ЦСКА. Удастся ли сине-бело-голубым выиграть второй матч или же казанцы дебютируют в Кубке с победы?

⚽️ 20:30: «Зенит» — «Динамо» Москва, Кубок России, 1/4 финала (Путь РПЛ)

Интрига: какая из команд станет ближе к полуфиналу верхней сетки?

«Зенит» и московское «Динамо» недавно сыграли в РПЛ. Победу в Санкт-Петербурге одержала команда Сергея Семака (2:1). Теперь же клубы зарубятся в Кубке России. В последний раз они встречались в турнире также в четвертьфинале Пути РПЛ в сезоне-2023/2024. Тогда дальше прошёл «Зенит». Но, возможно, команда Валерия Карпина удивит и отправит петербуржцев в нижнюю сетку.

Анчелотти снова вызвал Энрике: Официально Нападающий «Зенита» Луис Энрике вызван в сборную Бразилии на матчи в ноябре

⚽️ 20:45: «Карабах» — «Челси», Лига чемпионов, общий этап, 4-й тур

Интрига: «Карабах» отнимет очки у «Челси» дома?

«Карабах» одержал две победы в трёх турах Лиги чемпионов. Азербайджанцы могут помечтать о выходе в стыки/плей-офф! Но для этого нужно набирать очки и дальше. Впереди — важнейший матч с «Челси». В нынешнем сезоне эта игра станет самой статусной для «Карабаха» на своём поле. Поэтому команда Гурбана Гурбанова наверняка выложится на 100%. Но всё равно «Челси» — фаворит встречи. Да и терять очки лондонцы вряд ли планируют.

в Азербайджане очень ждут встречи: В Азербайджане рассказали об ажиотаже перед матчем «Карабах» — «Челси» в Лиге чемпионов

🎦 🏀 22:00: «Црвена Звезда» — «Панатинаикос», регулярный чемпионат Евролиги, 9-й тур

Интрига: сербы удержатся на вершине?

«Црвена Звезда» проиграла два стартовых матча в Евролиге, а затем выдала шесть побед подряд. На данный момент клуб возглавляет турнирную таблицу чемпионата. «Панатинаикос» набрал на одно очко меньше, правда, занимает аж седьмое место из-за худшей разницы по сравнению с другими соперниками. Кому достанется победа?

⚽️ 23:00: «Бенфика» — «Байер», Лига чемпионов, общий этап, 4-й тур

Интрига: Моуринью разберётся с «Байером»?

«Бенфика» не набрала ни одного очка за три тура Лиги чемпионов. На прямой выход в плей-офф уже вряд ли стоит рассчитывать. Но за топ-24 ещё можно зацепиться. Для этого нужно обыграть в следующей встрече «Байер». Леверкузенцы не сильно далеко ушли от португальцев, набрав всего два очка. В очном матче может победить любая команда, явного фаворита нет. Тем интереснее получится битва за важнейшие очки.

Экс-игрок «Локо» окажется в команде Моуринью? Тикнизяном интересуются в Португалии — Конур

⚽️ 23:00: «Брюгге» — «Барселона», Лига чемпионов, общий этап, 4-й тур

Интрига: создадут ли бельгийцы проблемы «Барсе»?

«Барселона» в нынешнем сезоне чуть более уязвима, чем в прошлом году. Из-за этого каталонцы на пять очков отстают от «Реала» в Примере, а в ЛЧ уже проиграли «ПСЖ». Следующий соперник — «Брюгге». Бельгийцы на своём поле в 1-м туре разгромили «Монако» (4:1), но затем уступили «Аталанте» и «Баварии». Теперь им предстоит матч с ещё одним большим клубом. Конечно, огорчить «Барсу» хочется. Но хватит ли у «Брюгге» на это сил?

⚽️ 23:00: «Интер» Милан — «Кайрат», Лига чемпионов, общий этап, 4-й тур

Интрига: что покажет «Кайрат» в матче с ещё одним топ-клубом?

«Кайрат» пока что набрал лишь одно очко в Лиге чемпионов. А во 2-м туре казахстанцы дома не смогли ничего сделать с мадридским «Реалом» (0:5). Теперь клуб из Алма-Аты сыграет в Италии с «Интером». Крутейшая проверка для «Кайрата»! Конечно, миланцы рассчитывают на лёгкую победу. Но что, если гости сотворят сенсацию? Даже ничья станет огромным успехом для «Кайрата».

В Казахстане «Кайрату» нет равных: «Кайрат» стал чемпионом Казахстана во второй раз подряд

⚽️ 23:00: «Манчестер Сити» — «Боруссия» Дортмунд, Лига чемпионов, общий этап, 4-й тур

Интрига: Холанд огорчит бывшую команду?

В Манчестере состоится главная встреча дня. «Манчестер Сити» с Эрлингом Холандом примет «Боруссию». Норвежец перебрался в АПЛ именно из Дортмунда, где и стал звездой. Поэтому для Эрлинга этот матч важен вдвойне. Но форварду «Манчестер Сити» нужно огорчить «бывших», чтобы выполнить задачу. Хотя «Боруссия» (как и «Сити») ещё не проигрывала в нынешнем сезоне ЛЧ. Так что для команды Пепа Гвардиолы не всё так просто.