«Зенит» продлевает Вендела каждый год. Теперь клуб страхуется сразу по двум поводам

«Зенит» нередко пуляет громкие новости сразу после матчей. В основном — домашних и победных. Но то, что мы увидели в субботу, всё равно удивило. Клуб объявил о продлении контракта с Венделом до лета 2029-го. То есть самый скандальный футболист последних лет вновь подтвердил желание долгосрочного сотрудничества.

Сразу после этого телеграм-канал «Мяч Ru» сообщил, что зарплата игрока вырастет с € 2,7 до € 4,5 млн. Уже позже канал «Мутко Против» подправил коллег: по их данным, зарплата игрока увеличится до € 3,5 млн, а ещё € 500 тыс. он сможет заработать в виде бонусов. Так или иначе, рост существенный. И главный вопрос — чем он обусловлен?

Подождите, Вендел же собирался уходить. Зачем его продлили?

Всё так. Ещё зимой «Зенит» и «Ботафого» согласовали трансфер полузащитника за € 20 млн. Договор должен был вступить в силу с лета и также действовать до 2026 года. В Бразилии даже озаботились суммой отступных, которая составляла € 300 млн. У сделки не было никаких проблем, ведь до Вендела в этот же клуб отправился Артур. В обратную сторону переместился Жерсон, так что ждали только хавбека «Зенита». Однако весной в «Ботафого» поняли, что финансово не потянут сделку. Это неофициальная версия, но наиболее близкая к правде. Бразильцы отказались исполнять условия предварительного соглашения. В официальной же истории останется заявление бразильского клуба, который сослался на геополитические причины. При этом подписывать Артура за несколько месяцев до этого ничего не помешало.

Вендел явно расстроился. Ведь в Бразилию он полетел с большим количеством чемоданов. Потом долго не приезжал, рассчитывая на какой-нибудь другой оффер. Его тоже не последовало. Пришлось вернуться. Пропустил сборы, нарвался на штраф, но уже в 3-м туре был в основе. Обычная история, к которой давно привыкли. Ведь Сергей Семак часто повторяет: Вендел — футболист такого уровня, что будет играть всегда. Независимо от его косяков за пределами поля.

Вендел в «Зените» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Ещё один удивительный факт: «Зенит» в третий раз за три года продлевает контракт с бразильцем. В 2022-м это казалось логичным шагом: футболист на тот момент находился в клубе два года, у него был контракт до лета 2025-го. Здорово играл, но уже хотел уйти. Поэтому переподписание до 2027 года могло увеличить сумму отступных. Летом 2024-го Вендела с трудом возвращали в Россию, однако когда он тут появился, то обновил соглашение до 2028 года. Потом игрока почти продали. А теперь — новый контракт, до лета 2029-го.

Интересно, что если Вендел вдруг отработает его до конца, то отыграет за «Зенит» девять лет. Хотя по длительности нахождения в клубе он уже и так на втором месте среди всех бразильских легионеров. Как и по количеству матчей (162) — больше только у Дугласа Сантоса (231).

А будет ли у Вендела российский паспорт?

Не исключено, что в этом и заключается сакральная идея продления. Есть понимание: с высокой долей вероятности со следующего сезона в России будет новый лимит на легионеров. А Вендел уже имеет право оформить российское гражданство, так как прожил и отработал в стране более пяти лет. Он выступал за сборную Бразилии до 23 лет, но последний матч датирован октябрём 2020 года. Следовательно, проблем со сменой спортивного гражданства возникнуть не должно. В национальную команду страны, где он родился, попасть едва ли возможно. Всё-таки это не история с Дугласом — конкуренция в центре поля там куда выше. Так что эта страница для него, вероятно, закрыта. А вот перестать считаться легионером в РПЛ — отличная перспектива.

Вот что сам Вендел говорил недавно о возможной смене гражданства:

Вендел полузащитник «Зенита» «Продление контракта — совместное решение с клубом. «Зенит» стал для меня настоящим домом и семьёй. Мне очень приятно играть здесь. Очень рад и надеюсь задержаться здесь надолго. Российский паспорт? Это не только моё решение, но ещё и решение большого количества людей. Если возникнет необходимость, никаких проблем с этим нет».



Здесь обращаем внимание на последнее предложение — если возникнет необходимость, игрок к этому готов. То есть «Зенит» просто страхуется: клуб всё так же может продать своего лидера за сумму в € 20 млн, если такое предложение поступит. Плюс, вероятно, получил согласие от игрока на смену гражданства в условиях нового лимита. Да и после этого продать тоже можно — никаких проблем нет.

Понятно, что бонусом ко всему этому будут бесконечные слухи. Наверняка они начнутся уже зимой, когда Вендел полетит в отпуск в Бразилию и снова будет рефлексировать из-за своей карьеры. Опять появятся спекуляции об интересе «Ботафого» и других обеспеченных клубов. А потом — сборы и снова РПЛ. Летом ждём аналогичного сюжета. И нового опоздания. К этому уже настолько привыкли, что мало кто обращает внимание. Главное для «Зенита» — рыночно пользоваться своим активом. А если он станет ещё ближе к России с точки зрения документов, клуб будет чувствовать себя ещё комфортнее.