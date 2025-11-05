Карпин в плей-офф — само противоречие. Вот это статистика в Кубке России!

У тренера почти одинаковое количество выигранных и проигранных дуэлей. Но он дважды был в паре шагов от трофея.

Для московского «Динамо» на фоне неудач в чемпионате Кубок России становится едва ли не главной целью на сезон. Команда Валерия Карпина стартует сегодня в плей-офф – и уже в четвертьфинале Пути РПЛ попала на «Зенит»! Фаворитом пары будут, конечно же, не столичные бело-голубые. К счастью, для Карпина даже в случае выбывания есть запасная дорога – Путь регионов. А насколько вообще успешен тренер сборной России в кубковых играх на вылет и когда он был ближе всего к трофею?

Статистика Валерия Карпина в плей-офф Кубка России:

выигранные кубковые дуэли: 15;

проигранные кубковые дуэли: 12.

Первым для Карпина как тренера стал розыгрыш Кубка России сезона-2009/2010. Тогда его «Спартак» начал с 1/16 финала, где попал на выступавший ещё в Первой лиге «Краснодар». Играли на «Кубани» – красно-белые победили со счётом 2:1. Но приключение закончилось уже в 1/8 финала после того, как команда Карпина попала на «Москву» Миодрага Божовича. Евгений Макеев забил в чужие ворота, потом – в свои, а в концовке «горожане» дожали оставшихся вдесятером спартаковцев.

В сезоне-2010/2011 «Спартак» также уверенно расправлялся с «маленькими». В 1/16 финала на классе выиграл у «Металлурга» (1:0) в Липецке, а в 1/8 финала – у «Сибири» (2:0) в Новосибирске. В четвертьфинале снова попал на «Краснодар», только-только поднявшийся в РПЛ, и в меньшинстве чудом удержал минимальную победу (2:1). Не без помощи благоприятного жребия команда Карпина дошла до полуфинала – это лучший результат в кубковой карьере тренера. Там «Спартак» выдал огненный матч с ЦСКА. По ходу дерби вёл со счётом 2:1 и 3:2, но уступил в серии пенальти из-за промаха Дмитрия Комбарова. Интересно, что после игры Карпин сказал, что она ему не понравилась.

В сезоне-2011/2012 всё для команды Карпина закончилось быстрее. В 1/16 финала «Спартак» убрал подмосковную «Истру» (1:0), однако в четвертьфинале неожиданно уступил дома нижегородской «Волге». После ничьей 1:1 вновь не повезло в серии пенальти, где дали маху Николас Пареха и Веллитон. К слову, как и в некоторых предыдущих встречах, команда Карпина доигрывала вдесятером из-за удаления.

Затем у Карпина случилась «творческая пауза», но вскоре он вернулся в «Спартак» и в сезоне-2013/2014 ещё раз начал охоту на кубковый трофей. В 1/16 финала красно-белые одолели «Шинник» (1:0) в Ярославле, а вот в 1/8 финала произошёл конфуз. «Тосно» из Второй лиги удивил всю России, победив «Спартак» (1:0) в добавленное время благодаря голу экс-защитника «Зенита» Валентина Филатова.

«Одно слово – позор, – прокомментировал Карпин результат матча с «Тосно» на пресс-конференции. – Проигрывать Второй лиге «Спартак» в любом виде не имеет права. Готовились ли как-то специально к сопернику? Естественно. Располагали видеоинформацией по каждому игроку, с которой ознакомили команду. Хотя обыгрывать Вторую лигу должны были и без этого».

«Спартак» — «Тосно», 2014 год Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Из «Спартака» Карпин уехал в Испанию, а вернулся уже в армавирское «Торпедо» из Первой лиги. Сезон-2015/2016 подарил тренеру новый опыт, когда его команда не была фаворитом в дуэли с соперником из РПЛ. Впрочем, до того, как попасть в 1/16 финала на «Локомотив», торпедовцы прошли ростовский СКА (2:0). А вот сенсацию не сотворили – уступили дома железнодорожникам со счётом 0:1, пропустив в концовке.

Потом Карпин сделал несколько попыток побороться за Кубок России с «Ростовом». В сезоне-2018/2019 его команда в 1/16 финала размялась на «Сызрани-2003», разгромив соперника из «подземелья» со счётом 4:0, а в 1/8 финала неожиданно переехала «Зенит» Сергея Семака. Голы Арсения Логашова, Артура Юсупова и Денниса Хаджикадунича принесли «Ростову» громкую победу (3:1). Это был один из лучших кубковых матчей для Карпина-тренера.

Столь же впечатляющий перформанс «Ростов» выдал в четвертьфинале с «Краснодаром». В первом матче на выезде команда Карпина, уступая со счётом 0:2, перевернула игру и спаслась благодаря голам Дмитрия Скопинцева и Александра Гацкана. А в ответной встрече продолжила камбэк и победила дома – 1:0. Карпин повторил свой лучший результат в карьере, добравшись до полуфинала. Но и в этот раз остановился в двух шагах от трофея. Первый полуфинал с «Локомотивом» Юрия Сёмина завершился вничью 2:2, хотя дончане дважды выходили вперёд в Москве, а на своём поле «Ростов», видимо, «перегорел» и потерпел поражение – 0:2. Железнодорожники в итоге и забрали Кубок России.

В сезоне-2019/2020 команда Карпина снова спокойно прошла соперника из Первой лиги – «Мордовию» (2:0), но в 1/8 финала попала под его бывший клуб «Спартак». Точнее, под Джордана Ларссона. Дубль шведа принёс красно-белым победу со счётом 2:1. Карпина критиковали за игру смешанным составом – он отвечал:

«Вылет из Кубка России – не удар для «Ростова». Иначе играл бы другой состав. У нас график «через два дня на третий»… Если бы у «Ростова» был бюджет раза в три больше, то играли бы другим составом? Не раза в три, а раз в пять».

В сезоне-2020/2021 «Ростов» как участник еврокубков стартовал сразу с 1/8 финала, где тут же и вылетел, проиграв «Ахмату» (0:1). Не помогли ни удаление у соперника, ни пенальти в концовке, отражённый Гиорги Шелией.

Валерий Карпин в «Ростове» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Летом 2021-го Карпин ушёл в сборную России, а после возвращения в «Ростов» поучаствовал в Кубке страны сезона-2022/2023. Сначала его команда вышла в плей-офф Пути РПЛ со второго места в группе. Но в четвертьфинале была бита «Уралом» (1:1 дома и 1:2 – в гостях). Ростовчане получили второй шанс в Пути регионов. Там прошли «Пари НН» (1:0), однако в полуфинале нижней сетки уступили «Краснодару» Владимира Ивича. По ходу выездного матча вытащили ничью – 1:1, а в серии пенальти «Ростов» приговорил промах Данилы Прохина.

В сезоне-2023/2024 ростовчане также вышли из группы со второго места в плей-офф Пути РПЛ. В первом же раунде потерпели поражение от ЦСКА (1:1 дома и 0:2 – в гостях). В Пути регионов команде Карпина наконец-то повезло в серии 11-метровых – выбила в серии пенальти «Химки» после нулевой ничьей. Хотя сам тренер и его ассистент Виктор Онопко заработали удаления. В полуфинале Пути регионов на первом этапе «Ростов» снёс «Урал» (3:1), уступая по ходу встречи в Екатеринбурге. А вот до финала нижней сетки не добрался – на втором этапе команду Карпина выбила «Балтика». Ростовчане обидно отдали домашний матч (0:1).

Наконец, в сезоне-2024/2025 команда Карпина, ещё раз финишировав второй в группе и заработав путёвку в плей-офф Пути РПЛ, пошумела в четвертьфинале верхней сетки. Опрокинула «Спартак» Деяна Станковича! Победила в Москве со счётом 1:0 благодаря отбитому Рустамом Ятимовым пенальти и голу Мохаммада Мохеби, а после этого выиграла и дома – 2:1. Тем не менее дальше «Ростов» двигался к финалу уже без Карпина, поскольку тренер, устав от совместительства, сделал выбор в пользу работы со сборной России.

Любопытно, какие чувства взяли бы верх у Карпина, если бы «Ростов» Джонатана Альбы взял Кубок России – радость за клуб или досада от того, что сам он поспешил с отставкой и упустил возможность завоевать первый трофей в тренерской карьере?