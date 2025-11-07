Варди кайфует в Италии, хотя ему скоро 39 лет! Джейми — в топе возрастных бомбардиров

Серия А, пожалуй, любимая топ-лига для возрастных футболистов. Здесь не смотрят на паспорт — и «старички» зачастую дают фору молодым. Плюс-минус до 40 лет в Италии выступали многие легенды: Златан Ибрагимович, Фабио Квальярелла, Лука Тони, Франческо Тотти, Паоло Мальдини, Алессандро Костакурта. Сейчас «Милан» ведёт за чемпионством Лука Модрич. На его фоне чуть в тени находится Джейми Варди. Тем не менее англичанин тоже в полнейшем порядке.

Почему вообще Варди оказался в «Кремонезе»? Его звал даже «Наполи»

Об уходе Джейми из «Лестера» стало известно в конце апреля, когда клуб уже гарантированно вылетел в Чемпионшип. «Подтверждаем, что легендарный нападающий уйдёт от нас этим летом после 13 сезонов, в течение которых он стал нашим величайшим игроком», — сообщали и нисколько не преувеличили заслуги Варди экс-чемпионы Англии.

История действительно уникальная: пробиться из заводского цеха и седьмого по силе дивизиона в Премьер-лигу, стать её лучшим футболистом и главной сенсацией, но при этом, имея множество предложений от топ-клубов, всё равно хранить верность своему, где ты и стал легендой. По приключениям Варди давно нужно снять фильм, однако им не хватало интересного финала — даже в 38 лет англичанин не захотел завершать карьеру.

Джейми Варди прощается с «Лестером» Фото: Nigel French/PA Images via Getty Images

Летом заполучить Джейми мечтал «Рексем» голливудского актёра Райана Рейнольдса, который добился исторического повышения до Чемпионшипа. Но какой смысл играть там, ещё и против «Лестера»? Ходили совсем уж удивительные слухи: The Telegraph приписывал интерес к возрастному нападающему «Арсеналу», а Daily Mail сообщал о желании подписать его у «Наполи» — вместо травмированного Ромелу Лукаку.

В результате неаполитанцы заполучили Расмуса Хойлунда, а Варди отправился в итальянскую команду поскромнее. «От мечты к реальности: Страдиварди уже здесь!» — отсылая к знаменитому уроженцу города Кремона, объявил о годичном контракте Джейми с возможностью продления на аналогичный срок «Кремонезе».

Как же новичку Серии А удалось уговорить пусть и возрастного, но очень статусного нападающего? Спасибо настойчивости главного тренера Давиде Николы и, как ни странно, Алессандро Дель Пьеро. Да, за «Кремонезе» легендарный «ювентини» не играл, зато привил англичанину любовь к итальянскому футболу.

Презентация Джейми Варди в «Кремонезе» Фото: ФК «Кремонезе»

«Не буду называть клубы, предложения которых я отклонил. Принял решение, обсудив всё с семьей, и очень рад. Когда мы изучали этот вариант, я учёл множество факторов: прежде всего мнение семьи. К счастью, технологии помогли нам: около 45-60 минут я общался с тренером по видеосвязи, и он убедил меня. Я тружусь над тем, чтобы быть готовым, когда тренеру понадобится моя помощь. Когда я думаю об Италии и о своём кумире, то вспоминаю Дель Пьеро. Я часто следил за его игрой в детстве», — приводил слова Варди Sky Sports.

«Когда мы поняли, что сделка возможна, начали объяснять ему, что хотим построить. Почувствовать реакцию и быть выбранным с этой точки зрения было важно. Он по-прежнему голоден до успеха», — говорил уже Никола для Football Italia.

Варди адаптировался и тут же стал огорчать грандов

О трансфере стало известно 1 сентября, так что Джейми смог дебютировать только в 3-м туре Серии А. Да и то из-за смазанной предсезонки начал в статусе запасного: в матчах с «Вероной» и «Интером» провёл на поле чуть более получаса, во встрече с «Комо» остался на лавке, а игру с «Пармой» пропустил из-за мышечной усталости.

Джейми Варди на скамейке запасных «Кремонезе» Фото: Alessandro Sabattini/Getty Images

Но вот в клубном футболе настала пауза, и после неё Варди – незаменим: провёл четыре полные встречи, хотя в январе отпразднует 39-летие! Вскрыть ворота «Удинезе» и «Дженоа» ему не удалось, а вот топ-клубы от него пострадали.

«Аталанта» (1:1) не углядела за Джейми, и тот спокойно добил за Алессио Дзербином. Да, можно язвительно прокомментировать: «Подумаешь, забил в пустые». Тем не менее он не стоял там всё время в ожидании отскока.

Гол Варди «Аталанте» Фото: Кадр из трансляции

А вот гол «Ювентусу» получился куда красивее. Варди воспользовался выносом, продавил Федерико Гатти, рванул вперёд и поразил дальний угол. Туринцы всё равно победили (2:1), однако жаркую концовку англичанин обеспечил.

Гол Варди «Ювентусу» Фото: Кадр из трансляции

Джейми, во-первых, опережает график ожидаемых голов и при 1,2 xG отличился дважды. Во-вторых, стал 13-м наиболее возрастным автором гола в Серии А за XXI век. Позади остались такие глыбы, как Филиппо Индзаги и Антонио Ди Натале. Четвёртый в данном рейтинге эффективных «динозавров» — Лука Модрич.

«Вы, должно быть, один из тех, кто сомневается во мне. Мне придётся доказать, что это ошибка. Для меня возраст — это всего лишь цифра. Пока мои ноги работают так же, как раньше, и остаются такими же свежими, я продолжу играть. Сейчас ничто не указывает на то, что обороты сбавятся, поэтому я буду продолжать и отдам всё ради этого клуба. Я выучу итальянский, но сейчас это не проблема: у футбола есть свой язык — язык мяча», — сказал Варди BBC. Ну и как ему не поверить?

А вот как он сравнил АПЛ и Серию А для Atalanta Oggi: «Я всегда готов, когда тренер Никола просит меня играть. Чувствую себя отлично и хочу всегда быть в форме. Ваша лига более тактическая и основана на владении мячом. В Премьер-лиге больше скорости и интенсивности. В конечном счёте футбол — это просто: ты играешь на все 100%».

А что вообще за команда у «Кремонезе»? Одноклубник Варди — правнук Бенито Муссолини

Прежде «Кремонезе» выступал в Серии А три года назад, да и занял всего лишь предпоследнее место. А до этого — аж в 1996 году. Бывало, опускался в четвёртый по силе дивизион. В Европе о клубе знали разве что любители Football Manager. Приобретением Варди парни из Кремоны заставили говорить о себе. Но это не единственный повод.

Ещё до появления Джейми «Кремонезе» сенсационно хлопнул в гостях «Милан» (2:1), а потом разобрался и дома с «Сассуоло» (3:2). Да, за другие восемь туров команда добыла только одну победу — над «Дженоа» (2:0). Однако и поражений случилось всего два — от «Ювентуса» (1:2) и «Интера» (1:4). Промежуточный итог — солидное для новичка 10-е место. Ниже находятся обладающие куда более мощными составами… да практически все!

На Transfermarkt ростер «Кремонезе» оценивается в скромные € 77,15 млн — чуть ниже только «Лечче» (€ 75,4 млн). Для сравнения, также внизу списка «Парма», «Удинезе» и «Торино». И даже их обоймы стоят минимум € 148 млн каждая.

Звезда в «Кремонезе» одна. Хотя заметных футболистов хватает.

28-летний вратарь Эмиль Аудеро — легенда «Сампдории», когда-то играл за «Интер», а сейчас арендован у «Комо». «Засушил» четыре «сухаря» в семи матчах при пяти пропущенных мячах.

Правнук диктатора Бенито Муссолини — арендованный у «Лацио» 22-летний правый защитник Романо Флориани Муссолини. При этом играет он на флангах полузащиты, отбегав в Серии А восемь матчей. Это его дебютный сезон в элите.

Четыре гола в семи турах настрелял 28-летний нападающий Федерико Бонаццоли. Вы можете помнить воспитанника «Интера» по выступлениям за «Салернитану», «Сампдорию» и «Верону».

Огромной мышечной массой выделяется 29-летний защитник-качок Федерико Баскиротто. У него 2+2. Как и у 22-летнего арендованного у «Милана» 22-летнего номинального правого защитника Филиппо Терраччано. Оба они выходят в тройке центральных.

Лучший ассистент команды — 29-летний бельгийский хавбек Яри Вандепутте с четырьмя ассистами. Последние годы он выступал в Сериях В и С. В главной — тоже не потерялся.

29-летний нападающий Антонио Санабрия три сезона назад оформил 12+4 в Серии А за «Торино». В этом у него дела так себе — на одну голевую передачу.

Нельзя не отметить и главного ветерана после Варди — 36-летнего атакующего полузащитника Франко Васкеса. Когда-то брал Лигу Европы с «Севильей», а сейчас постоянно выходит на замену за «Кремонезе».

Команда из Кремоны крайне подходит Джейми и контратакующим стилем, и статусом. Она и прошла-то в Серию А сквозь стыки, став в Серии B четвёртой при 21-очковом отставании от «Сассуоло». Понятно, на статус нового «Лестера» «Кремонезе» не претендует. Тем не менее опыт англичанина помогает клубу прыгать выше головы — а сам он наглядно показывает, что его рано списывать.