«Ливерпуль» не дал сделать «Реалу» ни-че-го. Куртуа просто спас «Мадрид» от унижения в ЛЧ

«Реал» потерпел первое поражение в Лиге чемпионов после трёх побед на старте. «Сливочные» просто потерялись на «Энфилде».

«Ливерпуль» начал матч с «Реалом» максимально смело, словно и не было в последние недели сбивающей с ног неудачной серии. Команда Арне Слота попыталась задавить «сливочных» высоким прессингом, быстрым возвратом и розыгрышем мяча. В течение нескольких минут мадридцы не могли толком выйти со своей половины поля. Вернувшийся в основу Вирц формально располагался слева, но часто смещался в центр, чтобы работать между линиями, и открывал фланг для рывков вперёд Робертсона. Против шотландца действовал как правый хавбек Камавинга. Впрочем, агрессивный стартовый отрезок не принёс мерсисайдцам ничего, кроме не самого страшного удара Мак Аллистера.

Как только у «Ливерпуля», подгоняемого «Энфилдом», ушли первые эмоции, команда Хаби Алонсо сумела более-менее успокоить игру. «Реал» контролировал мяч, перекатывал его на собственной половине и в центре поля, заставлял чемпионов Англии тратить энергию на отбор. Потом игра внезапно взорвалась – соперники выдали серию атак в переходных фазах. Но брак в передачах всё портил. Обороняющиеся выигрывали эпизоды у атакующих. Тем временем на жёлтую присел Винисиус Жуниор, который решил отработать назад на рывке против Брэдли и жёстко снёс североирландца.

Однако всё же в первом тайме ближе к голу был «Ливерпуль». Чего стоит только момент Собослаи на исходе получаса! У хозяев получился быстрый контрвыпад по правому флангу, куда внезапно сместился Вирц. Немец покатил в район 11-метровой на вбежавшего в штрафную Собослаи, и быть бы голу, если бы не гениальная игра Куртуа. Тибо заранее прочитал эпизод, вылетел навстречу венгру и совершил ярчайший сейв поднятой ногой. 9 из 10 вратарей пропустил бы, а бельгиец – потащил.

До перерыва Куртуа совершил ещё пару-тройку сейвов, пусть и чуть менее трудных. Кроме того, «Реалу» повезло в ситуации с попаданием мяча в руку Тчуамени на линии штрафной. Когда VAR позвал судью Ковача к экрану, казалось, тот поменяет своё решение и назначит пенальти вместо штрафного. Румын действительно поменял – показал, что… фола вообще не было! «Реал» же создал «железный» голевой момент лишь на 45-й минуте после того, как Беллингем пролез с мячом к углу вратарской и бил низом. Тут и Мамардашвили показал, что получает свои фунты стерлингов не за красивые глаза.

После перерыва «Ливерпуль» на свежих ногах тоже начал с мощного давления. Куртуа продолжал совершать умопомрачительные сейвы. Несколько моментов мерсисайдцы создали благодаря серии стандартов. На одном из угловых был и вовсе какой-то киношный эпизод. «Реал» стоит в зонной защите – только невысокий Винисиус рядом с гигантом ван Дейком. Оба смеются, как будто понимают, как нелепо выглядит эта дуэль. Проходит секунда, и нидерландец уже бьёт головой из толпы обороняющихся и атакующих игроков. Бразилец за ним не пошёл, другие не подхватили. Не будь в воротах Куртуа, «Ливерпуль» повёл бы.

В конце концов, со стандарта команда Слота и забила. По истечении часа встречи Беллингем «привёз» штрафной, срубив Гравенберха и заработав предупреждение, а Собослаи здорово подал в нужную точку по центру ворот. Мак Аллистер занял верную позицию и ударом головой с линии вратарской отправил мяч «между ушей» Куртуа. Тут даже Тибо не успел среагировать. Было подозрение на офсайд, гол проверялся VAR. Однако на сей раз видеосудьи не разочаровали «Энфилд».

Алексис Мак Аллистер празднует гол Фото: Richard Sellers/Sportsphoto/Allstar via Getty Images

Хаби Алонсо после пропущенного гола разменял Камавинга на Родриго, чтобы сделать правый фланг более креативным, а на концовку выпустил Трента. Александер-Арнольд, конечно же, был освистан «Энфилдом», и фанаты продолжали гудеть каждый раз, когда их недавний кумир получал мяч. Тем не менее «Реалу» заметно недоставало лёгкости в атаке. Что-то склеивалось только слева при взаимодействии трио Вини – Мбаппе – Каррерас, хотя Брэдли очень достойно отыграл против бразильца. Однажды супершанс выпал Килиану – Мбаппе промазал.

Во втором тайме «Реал» так и не нанёс ни одного удара в створ ворот «Ливерпуля». А по итогам матча уступил по xG – 0,45 против 2,58. Возвращение Хаби Алонсо на «Энфилд» принесло ему глубокое разочарование, как и Тренту.

ВИДЕО