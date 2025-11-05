Жуть вечера в матче «ПСЖ» и «Баварии». Диас довёл Хакими до слёз страшным подкатом

Колумбиец забил два и всё равно принёс Мюнхену победу. Хотя «ПСЖ» после удаления колумбийца провёл тайм в большинстве и один мяч отыграл.

Венсан Компани создал доминирующую машину, до вчерашнего дня наработав с «Баварией» на 15 побед в 15 встречах. Из них разгромных – 10. А вот «ПСЖ» на старте сезона иногда буксует. Фаворитами в битве гигантов ЛЧ считались немцы. Данное звание они уверенно подтверждали. Пока Диас не утратил статус героя и не совершил не поддающийся логике поступок.

Голевой стала первая же интересная вылазка «Баварии». Мендеш неожиданно обрезался на своей половине, а рванувший вперёд Юпамекано грамотно перехватил мяч. Киммих покатил на Гнабри, тот красиво продлил пяткой на Олисе под выход один на один. Майкл пробил слабо и не переиграл Шевалье, зато Диас с добиванием справился. Шла всего лишь четвёртая минута.

«ПСЖ» больше владел мячом и даже забил в ответ: Руис пытался бить с лёта, однако вместо этого прострелил на замыкание Дембеле грудью. Но вот Усман находился в офсайде. А вскоре ещё и покинул поле из-за травмы. Обескураживающий матч для обладателя «Золотого мяча». Ещё и Баркола проиграл дуэль Нойеру с близкого расстояния.

«Бавария» же была безжалостной. Выстрел Гнабри поочерёдно встретили сразу обе штанги. А Диас на 32-й минуте обокрал завозившегося Маркиньоса и оформил дубль. Станишич и Киммих вполне могли делать разницу неприличной: первый залез во «вне игры», а удару второго не хватило нескольких сантиметров.

Для мюнхенцев и особенно для Диаса всё складывалось идеально. 1,29 xG против 0,46 xG – могучий перевес был не только по реальным голам, но и по ожидаемым. Однако тут в конце первого тайма колумбиец сделал необъяснимое и бросился в грубейший подкат двумя ногами под Хакими, чей голеностоп неестественно изогнулся. Выглядело это кошмарно.

Грубейший подкат Диаса Фото: Кадр из трансляции

Марокканец не смог подняться и рыдал. Причём в день своего рождения. Вполне вероятно, он теперь пропустит ЧМ-2026. VAR вынес справедливый вердикт – удаление. О чём вообще думал Луис? Ты – лучший игрок встречи, закинул двушку за тайм действующему победителю ЛЧ. Хакими находился вдалеке от ворот. Зачем было так поступать? Ответить, скорее всего, не сможет и он сам.

Ашраф Хакими Фото: Кадр из трансляции

Парижане лишились из-за повреждений двоих лидеров. Устроились на 0:2. Но вместе с тем получили тайм в большинстве. Проходить низкий мюнхенский блок было всё равно непросто. Подходов хватало, остроты – не очень. Нойер однажды отразил кулаками перспективный удар Витиньи. А Баркола попал в свою же ногу с закидушки Мендеша.

На 74-й минуте давление парижан всё-таки принесло результат. Ли Кан Ин забросил в штрафную, а Невеш после рикошета пробил в падении.

Невеш празднует гол в ворота «Баварии» Фото: Rico Brouwer/Soccrates/Getty Images

Моменты тут же посыпались. Заир-Эмери вплотную подобрался к воротам мюнхенцев, однако не перехитрил Нойера подсечкой. Снова прошла подача Ли Кан Ина на Невеша – Нойер даже не дёрнулся и выдохнул, когда мяч пролетел в сантиметрах от штанги. Как и в случае кручёного выстрела того же Ли Кан Ина.

Всего парижане нанесли по воротам 25 ударов. В створ из них пришлись девять. «Бавария» отбилась и победила «ПСЖ» в ЛЧ пятый раз кряду. Остановить её никто не в состоянии, даже если та половину матча проводит вдесятером. И всё же поступок Диаса смазал впечатление от мюнхенского великолепия.

ВИДЕО