Головин и Хайкин — среди худших игроков матча ЛЧ. Российский вратарь пустил в ближний!

После трёх туров общего этапа Лиги чемпионов «Монако» и «Будё-Глимт» остались с двумя очками. И, соответственно, соседствовали в таблице. Но если норвежцы едва ли рассчитывали быть в лидирующей группе, то для французского клуба место вне плей-офф – это явно разочарование. Да, не сказать, что под руководством Себастьена Поконьоли команда резко спрогрессировала. И где-то недобрала очки. Две ничьих и поражение – в большей степени везение, если вспомнить, что в соперниках были «Сити» и «Тоттенхэм». Точно могло быть хуже. И в целом у «Монако» явно не белая полоса: за последний месяц только две победы – над «Тулузой» и «Нантом». А в последней игре – поражение от «Парижа». Со стабильностью явно проблемы.

А «Будё-Глимт» сейчас будто и вовсе не до ЛЧ. Ведь клуб может упустить победу в чемпионате. За три тура до конца на первом месте находится «Викинг», опережая действующих обладателей трофея на одно очко. Хотя по стартовому составу на игру нельзя было сказать, что у тренерского штаба существуют какие-либо приоритеты. В дождливую и ветреную погоду на поле вышли все лучшие. И они очень старались набрать очки.

Александр Головин и Никита Хайкин тоже были в старте. Причём для полузащитника это первый матч в стартовом составе в нынешнем еврокубковом сезоне. Вратарь же играет регулярно. У него семь пропущенных за три встречи. Не самые выдающиеся показатели. В домашнем матче можно было улучшить статистику. Тем более на своём поле норвежцы не уступали, до этого сыграв ту самую ничью с «Тоттенхэмом» (2:2). Во время приветствия россияне приобнялись, однако все приятельские отношения ушли со стартовым свистком.

Удивительно, что лучше встречу начали как раз гости. Хотя это ожидалось от хозяев. Монегаски больше контролировали мяч, быстрее доводили его до чужой штрафной, но на финальном этапе не хватало конкретики. В таком футболе выделялся как раз Головин: выдавал большой объём, активно открывался и стремился ускорять атаки команды. Норвежцы же вроде и всё контролировали, однако явно испытывали дискомфорт. Рассчитывая на большее.

На 16-й минуте игроки «Монако» создал первый опасный момент: Балогун протащил мяч в штрафную, пяткой отпасовал на Аклиуша, который направил мяч в дальний угол. Однако перед воротами выросла нога Мо, который помог Хайкину. Ещё через 10 минут у него снова был шанс: партнёры учитывали активность Балогуна и часто снабжали его передачами. А сам он смещался на фланги. В одном из таких эпизодов центрфорвардом стал Аклиуш, который едва не воспользовался навесом. Но чуть не подстроился под мяч.

После 30-й минуты хозяева наконец-то пришли в себя и сделали несколько подходов в штрафную. Однако Кён чувствовал себя неуверенно. И когда инициатива, как казалось, окончательно ушла к норвежцам, они пропустили. Балогун сыграл быструю стенку с Аклиушем, зашёл слева в штрафную и мощнейше пробил верхом в ближний. Можно, конечно, винить Хайкина, но удар получился слишком уж сильный.

А уже через две минуты выдохнул стадион. Ведь его команда едва не сравняла счёт. Хёг подстроился под прострел с фланга и ткнул мяч в сторону ворот. Тот еле-еле покатился и ударился о дальнюю штангу. А потом выскочил в поле. Не повезло.

С реализацией у норвежцев в принципе и были проблемы, как показал второй тайм. После перерыва они наконец-то вспомнили, что играют дома, на удобном для себя и дискомфортном для оппонента искусственном поле, да ещё и в привычных погодных условиях… И стали проводить опасные атаки более системно: на 52-й минуте гол едва не соорудили Берг и Хёг, однако Кён справился с двумя ударами. А дальше шансы последовательно стали упускать и партнёры. Нет, их было немного, но имеющиеся реализовать не удалось. Самый явный они упустили на 69-й минуте, когда Хёг после быстрого розыгрыша поскользнулся перед завершением. Всё равно получилось неплохо, однако не эффективно.

«Будё-Глимт» — «Монако» Фото: ФК «Буде-Глимт»

А на 83-й минуте всё закончилось. Ведь Гундерсен увидел перед собой красную карточку. У «Будё-Глимт» просто не хватило сил что-то сделать вдесятером. «Монако» одерживал первую победу в общем этапе ЛЧ, так ещё и на таком тяжёлом выезде. Головин получил одну из самых низких оценок в команде – 6,9 по версии Sofascore. Несмотря на активное движение, полезных действий от него не хватило. А Хайкин и вовсе стал худшим в составе «Будё-Глимт». Вот чего стоит всего один пропущенный гол в ближний угол. Правда, и всего ударов в створ россиянина было два.

