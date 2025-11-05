Ван де Вен бежал через всё поле, обыграл семерых и забил! Главное в Лиге чемпионов. Видео

В Лиге чемпионов начинается самая жара: фавориты и аутсайдеры общего этапа уже обозначены, а несколько топ-клубов недобрали очков после стартовых трёх туров. А пролетать мимо плей-офф никто не хочет. Кто исправился за прошлые неудачи, а кто допустил очередное фиаско — в нашем дайджесте.

Шок: матч «Айнтрахта» в ЛЧ завершился не со счётом 5:1. Зная о «везении» Антонио Конте в этом турнире, можно было осторожно поставить на пять голов франкфуртцев — но обошлись вообще без забитых мячей. По игре неаполитанцы заслужили победу: у Мактоминея, Ангисса и других были солидные моменты. Статистика у итальянского тренера в ЛЧ по-прежнему удручающая: выиграл всего 16 встреч из 46.

Макс Доумен Фото: Gabriel Kuchta/Getty Images

Такого уровня контроля не ожидал даже Микель Артета: «канониры» уверенно развалили пражскую «Славию» полуосновным составом и побили клубный рекорд по сухим матчам (не пропускают восемь встреч подряд). Заодно побили турнирный рекорд, выпустив самого молодого футболиста в истории ЛЧ — 15-летнего Макса Доумена. За 23 минуты юниор оформил по одной успешной обводке и отбору, а также выдал 67% точности передач.

«Олимпиакос» почти щёлкнул Петера Боша по сияющей лысине: по всем параметрам переиграли ПСВ, у гостей вообще не было ударов в створ до 78-й минуты. Однако в компенсированное время Пепи замкнул подачу со штрафного и спас партнёров от поражения. «Олимпиакос» мог попасть в зону стыковых матчей, но пока отдыхает на 31-м месте.

«Тоттенхэм» Томаса Франка провёл абсолютно беспомощную игру с «Челси» в АПЛ, чтобы так ярко выстрелить с «Копенгагеном». Может, копили манну. Или истратили все ноябрьские голы на один матч. Что интересно, при счёте 2:0 хозяева остались в меньшинстве: Джонсон полетел в слишком жёсткий отбор. После этого «Тоттенхэм» забил ещё два мяча и чуть не оформил пятый гол: Ришарлисон не забил с пенальти. Оборона гостей допускала чудовищные ошибки, особенно в эпизоде с третьим голом: Микки ван де Вен на дриблинге прошёл чуть ли не всех игроков «Копенгагена» и, прорвавшись от своей штрафной до чужой, забил третий мяч лондонцев. Если это не лучший гол тура, то мы не знаем, что это.

«Атлетико» поднялся из нижней части таблицы после победы над «Юнионом». Напомнили о себе даже такие неожиданные персонажи, как Конор Галлахер: англичанин положил второй мяч «Атлетико». Хотя победа не была гарантирована до последних минут: бельгийский коллектив изрядно понервировал Облака. Диего Симеоне успокоился только на 90+6-й минуте — после гола Льоренте.

Дуэль Хайкина с Головиным завершилась победой последнего. «Будё-Глимт» как-то совсем не везло во встрече: создали несколько хороших моментов, да вот с реализацией беда. К тому же остались в меньшинстве на 83-й. В то же время «Монако» забил Хайкину в ближний верхний угол с близкого расстояния. Вратарь хозяев заработал оценку 6,4 от WhoScored, а у Головина — 7,1 балла.

«Ювентус» — «Спортинг» Фото: Stefano Guidi/Getty Images

Руй Силва может претендовать на звание лучшего игрока тура. Совершил семь сейвов во встрече с «Ювентусом» и спас команде ничью. А «Ювентус» при Лучано Спаллетти быстро отошёл от тудорского уныния: выдали 18 ударов по воротам, а вингеры с полузащитниками вспомнили о креативе. Похвалим и Влаховича: у него уже два гола в последних трёх матчах. До этого было почти двухмесячное затишье.

Хаби Алонсо пока не совсем убедителен в матчах с топ-командами. С «Ливерпулем» провели неплохой первый тайм, но сбавили обороты во второй половине, пока мерсисайдцы рвали жилы. Оно и понятно: ещё неделю назад казалось, что мадридцы катком проедутся по хозяевам, однако Куртуа спас «Реал» от крупного поражения.

«Бавария» доказала статус сильнейшей команды мира прямо сейчас (16 побед в 16 встречах, на секунду!), а парижане напрочь провалили первый тайм. Казалось, это мюнхенцы играют дома, а не «ПСЖ». Хотя хозяев хочется скорее пожалеть, чем отругать: Дембеле и Хакими получили травмы в первом тайме, очередное пополнение в лазарете. Но отдадим должное: во второй половине собрались и могли отыграться.