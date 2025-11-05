Худший розыгрыш ЛЧ в истории «Сити». Легендарная команда Манчини ни разу не победила!

Как с таким составом можно было стать последними в группе?

При Пепе Гвардиоле «Манчестер Сити» научился играть в Лиге чемпионов и как минимум выходит в плей-офф. Планка для столь мощного по составу клуба звучит смехотворно, тем не менее первые заходы в главный еврокубок у «Сити» получились максимально смазанными.

Особенно среди болельщиков не принято вспоминать ЛЧ-2012/2013. Тогда «Ман Сити» попал в одну группу к дортмундской «Боруссии», с которой ему предстоит сыграть и сегодня. Так что самое время окунуться в историю — не самую приятную, зато мотивировавшую английский гранд на дальнейшие подвиги.

Сезоном ранее «Манчестер Сити» добился исторического успеха и стал лучшим в Англии впервые за 44 года. Вы точно помните ту историческую развязку в последнем туре: матч с «КПР», 1:2 к 90+1-й минуте, два долгожданных гола в добавленное время, преимущество по дополнительным показателям над соседями из «Юнайтед», занавес.

Оставалось проявить себя и в ЛЧ. Особенно на фоне неудачи в дебютном заходе: помимо чемпионства в АПЛ, «Сити» в сезоне-2011/2012 даже при всех колоссальных вложениях умудрился стать третьим в группе с «Баварией», «Наполи» и «Вильярреалом». Хотя заработал 10 очков при разнице мячей +3. Параллельно в 1/8 финала шагнули сразу семь команд с худшим показателем. В том числе ЦСКА и «Зенит».

Однако англичан накрыло постчемпионское похмелье — прежний результат на фоне нового смотрелся даже великолепным. Да, соперники вновь попались не самые простые — «Реал», «Боруссия» и «Аякс». Тем не менее бояться должны были не их, а они.

Просто оцените роскошность состава «Манчестер Сити»: тренер — уже ставший легендой Премьер-лиги Роберто Манчини, вратарь — праймовый Джо Харт, защитники — стена Венсан Компани и дико перспективный Матия Настасич, звёздные Гаэль Клиши, Пабло Сабалета и Майкон на флангах, полузащитники — монструозные Яя Туре и Самир Насри, умница Давид Сильва плюс трудяга Гарет Барри. Нападение по именам вообще космос: Серхио Агуэро, Эдин Джеко, Карлос Тевес и пока ещё не скатившийся Марио Балотелли.

И вот все они не добились ни одной победы!

«Манчестер Сити» в групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2012/2013 Фото: VI Images via Getty Images

В дебютном матче «Сити» бодался с «Реалом» в Мадриде и до 87-й минуты вёл 2:1 за счёт голов Джеко и Коларова. А потом команда Жозе Моуринью поразила гранд АПЛ его же оружием — ударной концовкой, в которой отличились Карим Бензема и, конечно, Криштиану Роналду.

А вот в разборке с «Боруссией» на «Этихаде» сюжет был уже более благосклонным к англичанам. Роман Вайденфеллер тащил в тот вечер абсолютно всё, пока Агуэро не попал мячом в руку Невену Суботичу. Балотелли на 90-й минуте не промахнулся с пенальти и ответил на гол Марко Ройса.

У «Аякса», как это обычно и бывает, хватало подающих большие надежды футболистов: Тоби Алдервейрелд, Дейли Блинд, Кристиан Эриксен. Усилиями Насри «Сити» быстро повёл в Амстердаме. А потом англичан пригвоздили Сим де Йонг, Никлас Мойсандер и как раз Эриксен. Первые двое звёздами первой величины в итоге так и не стали. Зато могут похвастаться, как возили по полю чемпионский «Манчестер Сити».

В ответной встрече де Йонг вообще оформил дубль к 17-й минуте. В кадр попал ехидно улыбающийся Манчини. Его команде удалось отыграться, но на большее её не хватило: Туре (причём в падении с лёта) и Агуэро спасли хотя бы ничью. Впрочем, спасибо в том числе судейству: работай тогда VAR, должны были засчитывать ещё один мяч аргентинца, а Рикардо ван Рейн в своей штрафной дёргал за футболку Балотелли и вполне заслуживал получить 11-метровый.

Кристиан Эриксен празднует гол в ворота «Манчестер Сити», 24 октября 2012 Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Два очка за четыре тура — натуральная катастрофа. У «Реала» их на тот момент было семь, у «Боруссии» — восемь. «Манчестер Сити» спасло бы лишь чудо. Шанс представился в матче с мадридцами: те вели 1:0 с голом Бензема, но Альваро Арбелоа на 73-й минуте помог Сильве рухнуть в штрафной и заодно с пенальти для Агуэро «привёз» удаление. С учётом пяти добавленных минут времени для камбэка у чемпионов Англии хватало. Не получилось — 1:1.

Можно было хотя бы громко хлопнуть дверью и напоследок притормозить «Боруссию» в Дортмунде. Мотивации не хватило: соотношение ударов 18:6 говорит о многом. Дело ограничилось единственным голом Юлиана Шибера, чью карьеру испортило больное колено.

Три очка, разница мячей -3, последнее место — полнейшая безнадёга. «Реал» с «Боруссией» потом зарубились друг с другом в полуфинале, что доказало силу их группы. Но ведь «Сити» уступил и «Аяксу», пусть даже при спорном судействе.

Весной Манчини отправили в отставку — вместе с позором в ЛЧ команда слила чемпионскую гонку «МЮ» и заодно сенсационно уступила в финале Кубка Англии «Уигану». С тех пор «Сити» всегда пробивался в евровесну, в том числе до двух финалов в начале 2020-х годов. И в сезоне-2022/2023 наконец-то забрал трофей.