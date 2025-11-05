«Грозного Винисиуса превратили в пассажира». Европа разносит «Реал» и хвалит «Ливерпуль»

«Ливерпуль» снова обыграл «Реал» на «Энфилде». Год назад команда Арне Слота справилась с соперником на общем этапе ЛЧ и не пропустила, а теперь повторила этот трюк. Пусть и забила чуть меньше. После матча испанские и английские СМИ хвалили «Ливерпуль» и Тибо Куртуа, а также критиковали «Реал».

Хосе Висенте Эрнаэс (Marca): «Реал» не подарил ни малейшего намёка на победу

«Казалось, что их устроила бы даже нулевая ничья. Это был не тот «Реал», которого ждали. Не тот «Реал», который шёл в ногу со временем. Не тот «Реал», который уверенно выигрывал матчи как в Ла Лиге, так и в еврокубках, за исключением матча с «Марселем». Сомневаюсь, что хоть один фанат «Реала» остался доволен встречей в Ливерпуле. Нет, 0:1 на «Энфилде» — не позорный результат. Но правда в том, что мадридский клуб никого не оставил довольным».

Marca: «Чудеса Куртуа не бесконечны»

«Полдюжины сейвов бельгийского вратаря предотвратили разгром. «Реал» плохо играл в верховых единоборствах и не представлял особой угрозы на «Энфилде». Команда повторила те же ошибки, что и в матче с «Атлетико». Сильный и хорошо организованный соперник снова обыграл «Реал». Да, с турнирной точки зрения поражение нельзя назвать большой проблемой. Однако это новый удар по психологии команды. «Ливерпуль» был сильнее во всём — в единоборствах, в воздушных дуэлях, в желании взять три очка.

«Реал» избежал разгрома только благодаря Куртуа. Бельгиец шесть раз спас команду. Он не справился только с одним ударом, а команда не дала ему ничего взамен. «Реал» почти ничего не создал в атаке. Хёйсен и Камавинга снова выглядели потерянными. «Реал» не атаковал как следует и не оборонялся организованно. Справедливое поражение Мадрида».

AS: «Куртуа в лучшей форме, но есть и плохие новости»

«Тибо предотвратил ещё бо́льшую катастрофу на «Энфилде». Он почти повторил то, что было в парижском финале Лиги чемпионов. Чудеса не бесконечны. Даже если речь идёт о Куртуа. Он раз за разом спасал «Реал». Некоторые сейвы были на грани невозможного. Но этого оказалось недостаточно, потому что Тибо играл один. «Реал» всё ещё нельзя назвать совершенным, как бы Куртуа ни старался сгладить все углы. Играть с огнём опасно, и на «Энфилде» «Реал» обжёгся».

Mundo Deportivo: «Реал» проиграл на «Энфилде», Куртуа предотвратил разгром»

«Заслуженное поражение «Реала» на «Энфилде». Подпитываемый энергией трибун «Ливерпуль» продемонстрировал физическое превосходство над соперником. «Реал» должен быть доволен тем, что не проиграл с крупным счётом. Кажется, когда «Ливерпуль» играет против Куртуа, есть какое-то проклятие. Бельгиец совершает немыслимое количество сейвов во встречах с английским клубом. Тибо стал героем вечера. Но давление «Ливерпуля» дало свои плоды. «Реал» плохо сыграл на стандартах, и это проблема для команды Алонсо. Гости смотрелись плохо в этом компоненте как у своих, так и чужих ворот».

BBC: «Издевательства над Трентом и блестящий Брэдли»

«Конор Брэдли ощутил на себе всю мощь обожания «Энфилда», в то время как Трент Александер-Арнольд (местный парень, покинувший «Ливерпуль») получил жестокое и враждебное напоминание о своём поступке. Нападки на англичанина не прекращались в течение всего дня. Фанаты испортили мурал с изображением Трента, а во время матча освистывали каждое его касание мяча. Многие фанаты считают уход игрока предательством.

Брэдли был хорош. Превратил грозного Винисиуса в пассажира, способного лишь на театральные жесты (надо сказать, жалкие). Каждый подкат Брэдли сопровождался одобрительными возгласами. Каждый его пас приветствовали на «Энфилде». Конора отмечали не только за заслуги, но и как красноречивое напоминание Тренту о том, что его игра осталась в прошлом. Когда Александер-Арнольд вышел на поле, местные фанаты кричали ему о тех, кто остался верен клубу. К примеру, звучала фамилия Джеррарда. Это был вечер «Ливерпуля», вечер Брэдли.

Лишь блестящая игра Куртуа угрожала победе английского клуба. Это напомнило, как он остановил команду Клоппа в парижском финале ЛЧ. Но «Ливерпуль» доминировал на «Энфилде» с первой минуты и до финального свистка. Хозяева сыграли почти без ошибок в обороне, Мбаппе задвинули на второй план, а Брэдли «съел» Винисиуса ещё до матча».

Мохамед Салах и Трент Александер-Арнольд Фото: Simon Stacpoole/Getty Images

The Guardian: «Мак Аллистер топит «Реал» и портит возвращение Трента»

«В конечном счёте дело было не в том, кто вернулся на «Энфилд», а в том, что вернулось. «Ливерпуль» Арне Слота нашёл достойный ответ для соперника. Только игра Куртуа сделала победу хозяев менее убедительной. Трента освистали, а его преемник Брэдли не дал ничего сделать Винисиусу. Первое появление Александер-Арнольда на «Энфилде» после его скандального ухода добавило ещё одну интригующую сюжетную линию. Освистывание было умеренным, когда он вышел на разминку, но наполнилось новой силой и злобой, когда Трент появился на поле.

Почти час казалось, что «Ливерпуль» преследуют флешбэки из парижского финала Лиги чемпионов. Куртуа спасал снова и снова. Сопротивление вратаря сломили после очередного стандарта. На этот раз «Энфилд» не был в ярости после проверки эпизода, в отличие от момента с попаданием мяча в руку Тчуамени».

The Independent: «Ливерпуль» избавился от проблем и одержал важную победу в матче с «Реалом»

«Ливерпуль» не мог забить в течение часа. Казалось, что мы снова смотрим финал Лиги чемпионов, который сыграли в 2022 году. На «Энфилде» был не матч «Ливерпуля» против Трента, как было заявлено ранее, а матч «Ливерпуля» против Тибо Куртуа. Но его всё-таки пробили. А потом фанаты глумились над Трентом. Однако «Энфилд» чаще скандировал фамилию Брэдли. Конор с радостью принял вызов и блестяще сыграл против Винисиуса».