«Посмотреть бы на Хайкина в компании Селихова и Помазуна». Уникальный тренер из «Урала»

Андрей Шпилёв по-своему уникальный тренер вратарей для российского футбола. Большой энтузиаст, он ездит по Европе, накапливая ценный опыт, активно участвует в профильных конференциях и даже организует свои тренировочные сборы для профессиональных голкиперов.

В интервью «Чемпионату» тренер «Урала» рассказал о знакомстве с тренерами «Баварии» и сборной Германии, работе с Селиховым, Помазуном и Хайкиным и особенностях подготовки вратарей в разных странах.

Про зарубежные стажировки: знакомство с тренером вратарей «Баварии» и победителем ЛЧ в составе «МЮ»

— До записи вы сказали, что не хотели бы ассоциироваться с Германией. Почему?

— Было время, когда я действительно увлекался поездками туда, обретая знакомства, изучая язык, получив возможность обучаться. Меня интересовало всё, хотелось проникнуться их психологией: что они думают и говорят, как ведут себя тренеры вратарей. Каковы их методы и отношение к работе, профессионализм. Тогда я испытывал нехватку информации и сам искал её, отправляясь в подобные путешествия. Вообще, скажу: меня всецело интересуют школы вратарей, где регулярно появляются классные голкиперы. Поэтому при возможности я бы также углубился в изучение голландской вратарской школы, а ещё испанской, итальянской, бельгийской… Всё ради наращивания собственной базы знаний. После всю полученную информацию необходимо обработать, отсечь лишнее и, сопоставляя со своей идеологией, направить на подготовку наших голкиперов.

— Чем именно заинтересовала голландская вратарская школа?

— Игры чемпионата мира – 2022 у меня была возможность анализировать по видео с камеры из-за ворот, что давало возможность сфокусироваться на игре вратарей. Тогда за сборную Нидерландов дебютировал Андрис Нопперт. Я обратил внимание на его качества: как он читает игру, перемещается, правильно занимает позицию. Мой интерес подогревал тот факт, что незадолго до этого турнира Нопперт подумывал закончить с футболом — за пару сезонов до ЧМ он либо находился без команды, либо был резервным голкипером в средних клубах. В итоге ему хватило одного успешного сезона, чтобы занять место в воротах национальной команды. С учётом его статистики меня впечатлил уровень тактической подготовки — то, насколько он обучен. Это является показателем качества тренинга, именно после этого и возникло желание изучить их методику. Можно вспомнить наиболее ярких представителей голландской школы: Силлессен — «Барселона», ван дер Сар — «Манчестер Юнайтед», Тим Крул играл в клубах АПЛ, при этом он больше запомнился яркими выходами на замену. На одном из чемпионатов его выпускали прямо на серию пенальти, где он качественно отыгрывал. Для меня, по крайней мере, это говорит о том, что вратари этой страны востребованы на высшем уровне — в клубах, которые борются за главные трофеи.

Андрей Шпилёв и Тим Крул Фото: из личного архива

— С кем-то удалось пообщаться?

— Да, побывал в Нидерландах, знаком там с несколькими представителями вратарского цеха. Первый — победитель Лиги чемпионов в составе «МЮ», а ныне тренер вратарей Раймонд ван дер Гоув, он был сменщиком Шмейхеля. Мы познакомились на тренировочной базе «Витесса» ещё в период работы там Леонида Слуцкого. С Раймондом мы тесно общаемся, время от времени созваниваемся. Второй из них – Франс Хук, который является одним из основателей известной обучающей структуры для тренеров. Благодаря нашему знакомству удалось организовать его выступление на онлайн-конференции для тренеров вратарей России во время пандемии. Она вызвала большой интерес.

Андрей Шпилёв и Раймонд ван дер Гоув Фото: из личного архива

— А с чего начали изучать немецкую вратарскую школу?

— Получилось ситуативно. Завязались знакомства с коллегами, потом в зимнюю паузу поехал встретиться с ними лично. В то время я цеплялся за любые возможности обрести что-то новое и найти контакты для общения. Бундеслига входит в топ-5, и для меня это стало хорошим вызовом, неоценимым опытом.

Ходил на матчи, однажды за 12-дневную поездку посетил целых семь! А между ними в каждом городе узнавал расположение тренировочных центров местных клубов. С утра ехал туда, так скажем, наудачу. Если тренировки главной команды планировались вечером, я ждал. Обязательно смотрел занятия академии и молодёжных команд. Сам подходил и знакомился с тренерами вратарей. Приятно, что получал обратную связь — во время следующего визита мне уже могли показать инфраструктуру изнутри, предоставить билеты на матчи в клубном секторе.

— Никто не отказывал?

— Не скажу, что всё так просто. Конечно, существуют ограничения. Порой тренировки были закрытыми — например, когда по ходу чемпионата результаты команды были отрицательными. Где-то сразу предупреждали об ограничении видеосъёмки. Многое зависит и от дня недели — сколько времени до следующей встречи. Куда-то нужно было отправлять официальный запрос. Топ-клубы достаточно закрыты, к «Баварии» вообще попасть очень сложно — одной договорённости с тренером вратарей недостаточно.

— Не получилось?

— Мне удалось лишь побывать на домашнем матче «Баварии», но внутри тренировочного центра – нет. Только матчи и общение с тренером вратарей – Майкл Рехнер теперь работает там. Его пригласил с собой Нагельсман, и Майкл по сей день там работает.

Андрей Шпилёв и Мануэль Нойер Фото: из личного архива

— Читал, что дортмундская «Боруссия» устраивала посещения на платной основе.

— Зная немцев и их ориентированность на заработок, не удивлён. Скорее всего, так и есть — «Боруссия» также ведущий клуб. Не могу знать точно, но, возможно, в коммерческих целях устраивают платные стажировки — почему нет? Вероятно, сами назначают удобные для себя даты.

— Как проходило общение, что вам дали такие стажировки?

— Множество важных знакомств, неоценимый опыт и возможности! Безусловно — ценные знания, новые идеи, кучу положительных эмоций! В «Хоффенхайме» узнал о новой разработке — программном обеспечении для вратарей, потом я неоднократно ездил осваивать его, а позже презентовал в России. С удовольствием принимал участие во всевозможных конференциях. Когда организовывались семинары для тренеров вратарей, я был постоянным гостем. Состою в группе европейских тренеров, где коллеги делятся различными новшествами. Время спустя мне самому довелось проводить тренировку вратарей молодёжного состава ФК «Ганза» Росток — весьма уникальный опыт.

Благодаря знакомству с основателем немецкого ресурса GOALGUARD для вратарей и тренеров мне представилась возможность быть в команде экспертов на этом портале. Там, наряду с работами ведущих тренеров вратарей и аналитиков в сфере голкипинга, опубликовано более десятка моих статей. Со слов основателей, мой материал пользуется популярностью. Порой они сами пишут с вопросом, когда будет следующий пост. Важность состоит в том, что, работая над определённой темой, ты изучаешь сопутствующую информацию и полностью погружаешься в её изучение.

Всего в Германии, Нидерландах и Австрии я посетил около 15 клубов. Во время одного из последних визитов побывал в одной из старейших команд мира — «Мюнхен 1860». По разным причинам клуб ныне выступает в третьей лиге, но для их уровня там достаточно приличная инфраструктура. В тренировочном центре вместе с профессиональной командой базируется и футбольная академия — удалось пообщаться со всеми. Интересный факт: тренер вратарей Рене Фоллат одновременно заявлен на сезон в качестве третьего голкипера. Как всегда, впечатлила атмосфера домашнего матча: трибуны стадиона вместимостью 15 тысяч были заполнены.

— Что полезного отметили для себя в стиле игры вратарей Бундеслиги?

— Какое-то время назад отмечал, как голкиперы действуют в ближнем бою, применяя технику игры из мини-футбола. Знаю, что её отработке посвящаются целые тренировочные сессии, и даже во время предматчевой разминки можно видеть моделирование таких игровых ситуаций. Например, тер Штеген эффективно использовал её в лучшие годы своего выступления в «Барселоне». Вообще, эта техника достаточно популярна в Германии. Но тут есть парадокс.

— Какой?

— Есть проблема, вызванная побочным явлением такого внедрения. Это следствие моды на так называемые современные тенденции игры вратарей «в блоке». Всё чаще можно наблюдать, как голкиперы на любом уровне предпочитают раскидывать руки и ноги в стороны, нежели реагировать на удар, находясь в стойке. А порой и вовсе целесообразнее сыграть на перехвате, бросаясь в ноги нападающему. Так, по крайней мере, по всем канонам игры вратаря это требовалось раньше. Нередко также можно видеть, как вратарь пытается отразить ногой мяч, пущенный с полутора-двух метров от него. При этом порой длины ноги не хватает. В «Урале», чтобы вернуться к базовым настройкам, на какое-то время пришлось запретить реагирование на удар ногами. Был выбран ориентир — до всего, что дальше от корпуса на полметра, требовалось тянуться руками в падении. Мы работаем именно над рефлексами. Это что-то похожее на комбинацию техник вратарей разных видов спорта — хоккея, гандбола, футзала и типичной вратарской техники. Цель — выбор верного типа реагирования: отбивание ногой или совершение так называемого нырка. Николай Хабибулин мне рассказывал, как в хоккее проходят тренировки — тренер по 100 раз бросает в одну точку для отработки рефлекторного «выброса рук». Пришёл к выводу, что такие рефлексы необходимо тренировать акцентированно, и на одной из конференций в Санкт-Петербурге поделился этой идеей.

Андрей Шпилёв на стажировке в Германии Фото: из личного архива

— А вы делились своим опытом с немецкими коллегами?

— Как раз подобными размышлениями прямо во время тренировки я поделился с Майклом Рехнером в «Хоффенхайме» (ныне он тренер вратарей «Баварии»). Во время завершений мы находились за воротами и анализировали действия вратарей на наглядном примере. Почувствовал его интерес — он слушал достаточно внимательно. Через время я действительно увидел, что вратарь Оливер Бауман действует более выверенно. Такое вот влияние оказалось.

Я к каждой поездке готовился, готовил вопросы с осознанием того, что по этому будет складываться впечатление обо мне и стране, которую я представляю. В ответ мне также хотелось делиться своими взглядами — это всегда был обоюдный обмен информацией.

— Доннарумму много критируют за игру ногами, но при этом он перешёл в «Сити» к Гвардиоле. Как это объяснить?

— Читал об этом. Слышал версию, что Джо Харта в своё время убрали из «Манчестер Сити» именно из-за неспособности начинать атаки так, как это сразу потребовал Гвардиола. Могу предположить, что при оценке в расчёт были взяты некоторые другие качества итальянца. Например, опыт победителя и чемпиона — его ментальность. Клубы такого уровня, как «Манчестер Сити», подходят к трансферам самым серьёзным образом. И раз такое решение принято, оно точно взвешенное и обдуманное.

— Навык игры ногами реально очень важен для современных вратарей?

— Безусловно. Теперь это уже не такая новая тенденция — она существует уже лет 15, если не больше. Это считается неотъемлемым навыком современных вратарей и требует целенаправленного тренинга. Даже по играм молодёжного футбола заметно — здесь проводится необходимая работа. Можно отметить, что уровень вратарей в этом игровом аспекте повышается.

— Насколько это важно у вас в «Урале»?

— Существуют так называемые базовые навыки, которыми просто необходимо владеть голкиперу. Требования к игре и её стилистику задаёт главный тренер. В видении современного тренера всегда задействован вратарь, потому что на первой трети поля, в так называемой зоне билд-ап, среди группы полевых игроков фигурирует вратарь. Помимо участия голкиперов в командных тренировках, мы отрабатываем это отдельно.

Про собственные вратарские сборы: кому и зачем это нужно?

— Вы и собственные интернациональные сборы для профессиональных вратарей проводите?

— Да. Эта идея зрела долго — наверное, даже несколько лет. Знаю о такой практике в хоккее. Прежде пришлось поспрашивать своих подопечных и голкиперов из других клубов, будет ли такой проект интересен, поехали бы они на подобные сборы в отпуске. Многие отвечали: «Когда заканчивается первая часть сезона, я еду отдыхать. Спустя время по возвращении начинаю скучать по вратарским тренировкам. С удовольствием поехал бы». Это убедило меня во время зимней паузы в чемпионате организовывать тренировочный лагерь.

Сборы Андрея Шпилёва в Турции Фото: из личного архива

— На кого этот лагерь рассчитан?

— Голкиперы, которые мало играли, у которых осталось чувство неудовлетворённости после осенней части чемпионата могут, так сказать, доработать на этих сборах. Некоторые могут использовать эту перспективу, чтобы приехать на просмотр. Кто-то играет в низших лигах, а это возможность потренироваться бок о бок с вратарями более высокого уровня, сравнить себя и определить точки развития. Для некоторых — получить опыт работы с другим тренером вратарей даже в целях саморазвития. Также любой тренер имеет возможность присутствовать на всех занятиях, быть вовлечённым в процесс и напрямую обсуждать увиденное.

— И многие уже поучаствовали?

— В первый сезон в сборе приняли участие четыре профессиональных голкипера. Один — из чемпионата Казахстана, второй — из Беларуси, третий — сын Вячеслава Малафеева Максим, а четвёртый — из российского молодёжного футбола. Также присутствовал тренер вратарей из Казахстана. Чуть позже он открыл вратарскую академию у себя в стране.

На вторые сборы приезжала даже капитан женской сборной Турции Сельда Акгёз! Её участие добавило статусности и стало новым опытом для меня. Был и подающий надежды вратарь из одной российской футбольной академии. В этом году тоже набирается интересная команда.

Голкипер женской сборной Турции на сборах Андрея Шпилёва Фото: из личного архива

Про российских вратарей: школа «Краснодара», работа с Селиховым и Помазуном и почему Хайкин не остался в «Урале»

— В современном футболе ощутимо возросла роль голкипера?

— В современных игровых системах вратарь постоянно вовлечён в игру — он и голкипер, и полевой игрок одновременно. Определённая психология и харизма присущи ему. Игровой интеллект — неотъемлемое качество голкипера, потому что с каждым годом интенсивность игры увеличивается и необходимо ориентироваться в этой игре. Также важна способность держать концентрацию на высоком уровне. Быстрая оценка ситуации и принятие правильных решений. Ментальность, мотивация провести матч «на ноль», непринятие ничего, кроме успеха. Так для меня в целом выглядит модель современного вратаря.

— Российские голкиперы этим стандартам качества в полной мере соответствуют?

— У нас всегда были классные вратари. Россия и по сей день полна талантами. Основная задача — найти и развить их! Сегодня объективно ведущая вратарская школа — «Краснодар». Об этом говорит количество выпускников за последние годы: Сафонов, Агкацев, Латышонок, Адамов, ещё пара ребят в клубах ФНЛ. А ведь лет пять назад такого не было. Например, в сезоне-2020/2021 успехом и гордостью для нас было то, что в Первой лиге играли сразу четверо выходцев из «Урала»: Мамин – в «КАМАЗе», Арапов – в «Чайке», Полетаев – в «Иртыше» и Баклов в том же «КАМАЗе», то есть за клуб из Набережных Челнов попеременно выступали двое наших ребят. Чуть позже ульяновская «Волга» добилась права выступать в ФНЛ; в её составе блистал самобытный вратарь Семён Морозов — уроженец Нижнего Тагила, прошедший школу «Урала». Время от времени кто-то из них становился лучшим, попадая в сборную тура. Полетаев вызывался в сборную России U20 и на международном турнире в Испании был признан лучшим вратарём. Баклов теперь является основным голкипером и капитаном сборной Таджикистана! В России сейчас на сборах национальной команды в общем списке из четырёх голкиперов трое могут быть воспитанниками «Краснодара». Надо признать: они безоговорочно удерживают лидерство.

— Что этому способствует?

— В моём представлении добиться успехов можно благодаря выстроенной и отлаженной системе. Селекция: набор и отбор — чем больше ребят ты просеиваешь, тем выше вероятность найти талант. Инфраструктура: условия для проживания, тренинга и восстановления спортсменов. Кадры: подбор команды тренеров, их обучение для повышения квалификации. Раньше в «Краснодаре» работал Алексей Антонюк — хороший специалист, мы с ним постоянно пересекались на разных конференциях. Сейчас там успешно трудится Михаил Савченко, с которым мы тоже общаемся. Создание философии: стиль игры, от него выстраивается тренировочный процесс. А также формирование менталитета, соответствующего самым высоким амбициям клуба. Внедрение новаций, современных технологий — надо полагать, в «Краснодаре» всё это существует и, как видим, работает.

— Что скажете о самом успешном выпускнике вратарской школы «Краснодара» — Матвее Сафонове?

— Помню его дебют в РПЛ в матче с «Амкаром». Тогда Матвей сыграл не совсем успешно, но затем освоился и начал показывать свой класс. Он рослый, атлетичный. Ему присущи активный стиль игры, решительные и смелые действия. Сразу бросились в глаза его игра на перехватах и качественный ввод мяча в игру рукой. Мы были на зимних сборах на Кипре и проводили тестовый матч с «Краснодаром-2» — в воротах играл как раз Сафонов, а уже через несколько дней он отправился на матч Лиги Европы с «Байером» в Германию и провёл его на высоком уровне. Накануне что-то случилось с опытными голкиперами главной команды, и Матвея вызвали прямо со сборов второй команды. Тогда я убедился, что судьба благоволит тем, кого считает достойным.

— Как восприняли его приглашение в «ПСЖ»?

— Только положительно! Помню, тогда были разные мнения, стоит ли ехать туда, где никто не гарантирует игровое время, ведь тут всё складывается хорошо. Я же внутри поддерживал его выбор. Даже испытывал гордость — наконец-то представитель российского вратарского цеха привлёк внимание европейского топ-клуба! В своём дебютном сезоне Матвей всё равно набрал с десяток встреч — неплохо для начала в условиях адаптации к новой стране и конкуренции с Джанлуиджи Доннаруммой. Сейчас у него новый вызов, новая конкуренция в лице француза Шевалье. Как всегда, есть два пути: терпеть и работать, доказывать и ждать своего шанса или воспользоваться предложением и сменить клуб.

— Популярно мнение, что Матвею нужно уходить уже зимой.

— Не знаю, вправе ли я рекомендовать что-то — нужно знать ситуацию, чувствовать сердцем. Порой даже сама судьба подскажет правильный путь. Благо Матвей имеет возможность получать игровое время в матчах за сборную — это сейчас отдушина для него.

— Как Никита Хайкин попал на просмотр в «Урал»?

— Тогда в команде играл Павел Погребняк. Мы как-то летели на сборы, сидели рядом в самолёте и разговорились. Меня интересовали его карьера и зарубежный опыт. Паша расспрашивал о моей работе, я ему даже пару вратарских теорий на компьютере показал (смеётся). Он говорит: «Когда играл в Англии, у нас в молодёжке «Рединга» был вратарь Никита Хайкин, в России до этого у него не получилось, и сейчас он без команды». Тогда пришла идея пригласить его на сборы. Связались, пообщались, и вскоре Никита оказался в расположении «Урала».

— Понравился?

— Я сразу отметил его свободу действий, уверенность в себе и спокойствие. Хайкин был неплохо обучен, но, возможно, не в лучшем состоянии были его физические качества.

— Поэтому не взяли в команду?

— Говорят же, приезжая в команду, ты должен быть сильнее всех на голову. Годзюр и Баклов выглядели предпочтительнее, плюс в составе всегда были перспективные ребята из нашей академии. Целесообразность подписания зависит от состава вратарей на тот момент. К примеру, когда в «Урале» были Помазун и Годзюр — лучший тандем за последние годы — мы отказались от многих предложений, существовавших тогда на рынке. Можно нарушить баланс и благоприятную атмосферу. Никите просто не нашлось бы места в том составе. Он провёл с нами сборы и без претензий сказал: «Всё понимаю, отправлюсь искать другой клуб». И так сложилось, что через год Хайкин оказался в Норвегии, в «Будё-Глимт», который со временем стал очень крепкой командой и постоянно выступает в еврокубках.

Мы с Никитой общаемся, слежу за его карьерой. Поздравлял с победами, с чемпионством в Норвегии — контакт остаётся хорошим.

— Из-за того, что мы нечасто видим Хайкина, не очень понятно, на каких местах он находится в рейтинге российских вратарей.

— Судить сложно. Мне было бы интересно посмотреть на него в компании Селихова и Помазуна. Каждому игроку важно найти свою команду, где он чувствует поддержку и свою нужность, при которых способен демонстрировать всё, на что способен. Тогда из футболиста получается его лучшая версия. После первой волны успеха он решил пойти дальше и отправился в Англию. Там у Хайкина не получилось, и знаю, что он переживал из-за этого. Всё чаще возникали сомнения. А когда решил вернуться в Норвегию — вновь обрёл себя. Никогда не узнаешь, пока не попробуешь.

— Мы и в сборной России его не видели. Как считаете, почему?

— Сейчас дают понять — каждый имеет шанс получить вызов в национальную команду. Стоит провести определённый этап на хорошем уровне. Отсутствие официальных турниров воспринимается как возможность посмотреть больше ребят. Таким образом там дебютировал целый ряд голкиперов из РПЛ. Хайкин достиг определённых успехов, и его вызов напрашивался, но тогда он не получил возможности принять участие в матче. Если поискать позитив, то с точки зрения его карьеры этот факт оказался судьбоносным. Насколько я знаю, теперь он оформляет спортивное гражданство Норвегии, будет возможность играть за национальную команду.

— Понимаете его выбор отказаться от спортивного гражданства РФ?

— Мы с ним на эту тему не общались, но, кажется, здесь всё на поверхности: Хайкин давно живёт в Норвегии, успешно играет за клуб, обладает там высоким авторитетом. Наверняка проникся культурой, традициями и клубом. Именно в «Будё-Глимт» он заявил о себе. Когда появляется возможность выступать в сборной, для многих выбор становится очевидным. Надо полагать, что это исключительно спортивные мотивы.

— Вы работали со многими тренерами в «Урале», с кем лучше всего сошлись во взглядах?

— Тренер вратарей — это помощник, такой же ассистент главного тренера. Для меня всегда очень важно проникнуться идеями каждого из них. Какова его философия, как в ней он видит игру вратаря, его роль, цели и задачи. Исходя из этого я выстраиваю тренировочный процесс, предлагая также свои идеи.

— Как роль вратарей видит Ромащенко?

— Мы знакомы ещё со времён его работы в сборной России — встречались на базе в Новогорске, когда я приезжал общаться с Гинтарасом Стауче. С первого дня его появления в «Урале» мы нашли общий язык. У нас очень часто возникают дискуссии по поводу игровых ситуаций, где я в основном высказываю мнение с позиции вратаря. Мы часто обсуждаем, как улучшить взаимодействия голкипера и полевых игроков, поэтому в процессе тренинга вратари часто находятся в общей группе. В игре «Урала» у вратаря есть определённые функции. С учётом взглядов Мирослава Юрьевича голкиперу отведена значимая роль.

— Как вам Александр Селихов сейчас? Многие ждали от его карьеры большего.

— Саша — качественный вратарь. Сейчас в футбольном плане он зрел — есть силы, опыт и энергия. За период игры в «Спартаке» Селихов стал одним из флагманов клуба. Во время последнего выступления команды в Лиге Европы он буквально вытащил их из группы. Несмотря на некоторые мнения, для меня Саша всегда ассоциировался со «Спартаком». Его достаточно яркие матчи на высоком уровне доказывают класс. Остаётся пожелать ему поменьше травм.

— Ещё одна вратарская связь «Урала» и «Спартака» — Илья Помазун.

— Илья гибкий и обучаемый, он отлично впитывает информацию. Его приход в команду дал мне большую мотивацию, вместе с ним рос и я. Когда есть опытный вратарь, основная цель — создать комфортную атмосферу. Сейчас для него важнее накопить эмоции, чтобы включиться в нужный момент в игру. С приходом 23-летнего Помазуна я понимал, насколько важно учесть каждую деталь в процессе тренинга. Мне подумалось тогда — нас обоих ждёт этап формирования. Илья, безусловно, имеет характер и способности. Мои требования, взгляды на игру современного вратаря принимал и разделял.

Я горжусь совместной работой с Ильёй. В первый сезон в «Урале» он стал одним из открытий чемпионата. Во второй — попал в расширенный список сборной, в третий — получил официальный вызов в состав национальной команды, а в четвёртом дебютировал в форме сборной России. Если составить график, можно оценить, насколько Илья спрогрессировал в «Урале» — это говорит о его способностях.

Андрей Шпилёв и Илья Помазун Фото: из личного архива

— Есть мнение, что после команды поменьше вратарю трудно играть в топ-клубе, потому что это совершенно разный объём работы и разные требования к концентрации. Согласны?

— С этим можно согласиться — это разная психология, но всё зависит от индивидуальных способностей. Есть масса примеров, работающих в ту и в другую сторону: в одном варианте вратарь понимает, что сейчас у его ворот будет много моментов. Нужен правильный внутренний настрой, правильная подача, что ли. И если удастся поймать кураж — он будет на высоте. Существует такое высказывание: средняя команда с хорошим вратарём способна достичь большего, чем хорошая команда со средним вратарём. Психология в командах, борющихся за медали, отличается. На матч с тобой противники настраиваются по-особенному, для них это словно вызов. Называю это «выделенный матч». В топ-клубе обретает особую значимость способность вратаря сохранить концентрацию и сыграть надёжно в тех, возможно, немногочисленных, но важных моментах. Это и есть уровень мастерства.