Скандалы, гол-фантом и первый трофей Сёмина. 5 хайлайтов игр «Спартака» и «Локо» в Кубке

«Спартак» и «Локомотив» сыграют в четвертьфинале верхней сетки плей-офф Фонбет Кубка России. Ранее команды несколько раз пересекались в турнире. И их встречи постоянно дарили яркие моменты. Вспоминаем пять главных хайлайтов.

Неожиданный гол опорника принёс «Локо» дебютный Кубок. А Сёмину — первый трофей

В 1996 году «Локомотив» впервые оказался в финале Кубка России. До этого клуб всего два раза выигрывал Кубок СССР, а в 1990-м уступил в решающей встрече киевскому «Динамо». К тому моменту команда Юрия Сёмина превратилась во вторую силу в российском футболе. «Локо» стал бронзовым призёром чемпионата в 1994-м, а на следующий год взял серебро. В финале же их поджидал гегемон — «Спартак».

Сёмин не стал дополнительно нагружать футболистов перед матчем. А поступил очень хитро. «Юрий Палыч всех отпустил в Парк культуры. Пойдите, говорит, покатайтесь на каруселях, попейте пивка. Бутылочку выпейте… Он отличный психолог и снял напряжение», — рассказывал «Локо ТВ» голкипер команды Сергей Овчинников.

Встреча на стадионе «Динамо» в Москве получилась крайне весёлой. Уже в первом тайме «Локо» и «Спартак» забили друг другу по два мяча. А решающий эпизод случился на 85-й минуте. И победный гол «Локомотива» положил опорный полузащитник Юрий Дроздов. На протяжении всего матча он закрывал Егора Титова, однако в нужный момент помог и впереди. Юрий подключился к атаке, получил пас и пробил метров с 23. Точно в нижний угол ворот Александра Филимонова!

«ЛОКОМОТИВ» С КУБКОМ РОССИИ — 1996 Фото: fclm.ru

«В день матча жара была под 30 градусов, и игра получилась такая же — упорная, изнурительная. То «Спартак» сравнивал счёт, то мы. Ближе к концу основного времени ни сил, ни желания идти на чужую половину уже ни у кого не было. Тут я и подключился. Удачно попал. Газон на «Динамо» плохонький был — там клочок травы, там. Пыль, грязь… В тот момент мы поняли, что своего уже не упустим», — рассказывал Дроздов в интервью «Чемпионату».

«Локомотив» выиграл свой первый Кубок России. А Сёмин — дебютный трофей в тренерской карьере. Причём победный финал состоялся в день его рождения (11 мая). Годы спустя Сёмин назвал ту победу самым памятным подарком.

«Локо» пропустил обидный мяч от Тихонова на 86-й минуте. И отдал Кубок «Спартаку»

Спустя два года «Спартак» и «Локомотив» снова встретились в финале Кубка России. Команда Сёмина забрала трофей два раза подряд (в 1997-м одолели в финале московское «Динамо»). Конечно, хотелось повторить успех в третий раз и огорчить «Спартак». Но красно-белые за это время выиграли ещё один чемпионат России, а в 1998-м шли за новым золотом. Задача — взять «золотой» дубль.

Дмитрий Аленичев и Андрей Тихонов с Кубком России — 1998 Фото: РИА Новости

Финал состоялся в «Лужниках». В начале встречи преимуществом завладел «Локо», однако к середине первого тайма «Спартак» перехватил инициативу. Глобально ход встречи не менялся до конца: команда Олега Романцева владела мячом и играла в позиционном нападении, «Локо» же рассчитывал на контратаки.

К 86-й минуте команды так и не открыли счёт. Но в этот момент Андрей Тихонов получил пас на левом фланге и решился на удар метров с 27-30. Мяч по пути задел защитника «Локо» и изменил траекторию, после чего нырнул в ворота Руслана Нигматуллина. Обиднейший мяч для команды Сёмина! И именно он принёс «Спартаку» второй Кубок России.

Олег Романцев экс-тренер «Спартака» «Груз ответственности давил на игроков. Матч, может быть, получился не очень интересным, не очень быстрым, но держал в напряжении до последних минут. Итог игры, мне кажется, закономерен. По теории вероятности мы когда-то должны были забить гол в конце матча. Но даже когда это случилось, я опасался ошибок наших футболистов. Для любителей статистики замечу: в этом розыгрыше Кубка «Спартак» не пропустил ни одного мяча».

Крутейший эпизод случился уже на праздновании. Футболисты «Спартака» сели на электрокар и сделали круг по «Лужникам». А фотографии с радующимися игроками вошли в историю команды.

Игроки «Спартака» на электрокаре после финала Кубка России — 1998 Фото: РИА Новости

В 2006 году «Спартак» совершил камбэк в двух матчах. И прошёл дальше за счёт гола на 87-й минуте

В Кубке России — 2005/2006 «Спартак» и «Локомотив» сыграли уже в четвертьфинале. С момента последней встречи команд в турнире они взяли три Кубка на двоих. «Спартак» выиграл трофей в 2003 году, «Локо» — в 2000-м и 2001-м. Соперничество команд как раз достигло пика. Например, в концовке сезона-2005 «Спартак» на финише отнял у «Локо» серебро и место в квалификации Лиги чемпионов. Так что новая встреча была максимально принципиальной.

Обе команды плохо начали чемпионат России 2006 года. «Локо» к 4-му туру вовсе упал в зону вылета, а «Спартак» путешествовал между восьмым и 10-м местами. Поэтому на Кубок команды вышли злыми. Первая встреча в «Лужниках» стартовала плохо для номинальных хозяев: уже к 28-й минуте «Спартак» пропустил дважды. Счёт открыл форвард «Локо» Гарри О’Коннор, а затем Дмитрий Лоськов реализовал пенальти. Однако после перерыва проявилась нестабильность команды Славолюба Муслина. «Спартак» сравнял счёт благодаря голам Радослава Ковача и Михайло Пьяновича. 2:2 — интрига жила до ответной встречи.

Гарри О’Коннор в матче «Спартак» — «Локомотив» в Кубке России — 2006 Фото: Виталий Белоусов/ТАСС

Во втором матче «Локомотив» снова быстро повёл: уже на 10-й минуте Динияр Билялетдинов открыл счёт. Однако уже через пару эпизодов Пьянович забил ответный мяч «Спартака». Впрочем, за счёт правила гостевого гола «Локо» всё равно проходил дальше. До 87-й минуты. Вадим Евсеев сыграл рукой в своей штрафной, после чего в ворота хозяев назначили пенальти. Сантос Моцарт уверенно реализовал 11-метровый и вывел «Спартак» в полуфинал. Далее москвичи прошли «Сатурн», но в решающем матче разгромно влетели ЦСКА (0:3).

Скандальный матч в 2007 году. Судья Иванов не засчитал чистый гол Торбинского и отнял у «Спартака» надежду

Через год «Спартак» и «Локомотив» снова встретились в Кубке России. На этот раз — в полуфинале. Но уже после первого матча интрига умерла на 90%. «Локо» неожиданно легко разгромил «Спартак» со счётом 3:0. Команда Анатолия Бышовца забила все три мяча уже в первом тайме. На 28-й минуте отличился Дмитрий Сычёв, а перед перерывом голы оформили Гарри О’Коннор и Динияр Билялетдинов.

«Спартак» выходил на ответный матч в «Лужниках» с небольшой надеждой на камбэк. Ещё перед перерывом Александр Прудников забил первый мяч «Спартака», однако судья Валентин Иванов не засчитал гол из-за офсайда. На старте второго тайма счёт открыл Денис Бояринцев, пробив Элдина Якуповича со штрафного. Интрига возродилась.

«Спартак» — «Локомотив» в Кубке России — 2007 Фото: Никита Успенский, «Чемпионат»

А на 69-й минуте забил Дмитрий Торбинский! У полузащитника «Спартака» получился шикарный дальний удар, после которого мяч пересёк линию ворот и вылетел в поле. Но Валентин Иванов не засчитал гол, посоветовавшись с боковым судьёй. Тот посчитал, что мяч не пересёк линию полностью, хотя повтор доказывал обратное. Скандал в эпоху без VAR!

«Спартак» в итоге не смог забить ещё, а вот «Локо» отличился. Рэзван Кочиш и Дмитрий Сычёв принесли команде победу и выход в финал Кубка России. А главный тренер «Спартака» Владимир Федотов после матча выдал знаменитую цитату про судью Иванова на пресс-конференции.

Владимир Федотов экс-тренер «Спартака» «Ещё в позапрошлом веке Михаил Юрьевич Лермонтов сказал: «Есть божий суд, наперсники разврата». Таким, как Иванов, нельзя не только судить, их нельзя подпускать к футболу».

Ещё один матч со спорными решениями судьи Иванова. А Промес реализовал пенальти только с третьей попытки

Следующей встречи в Кубке «Спартаку» и «Локомотиву» пришлось ждать 16 лет! Команды встретились в четвертьфинале верхней сетки в начале 2023 года. На первую игру «Спартак» вышел с 11 россиянами в стартовом составе. «Локо» же выпустил 10 россиян и гвинейца Франсуа Камано. Встреча при температуре -15℃ завершилась минимальной победой «Спартака». На 15-й минуте отличился Данил Пруцев. А во втором тайме проводивший дебютный матч за «Локо» Артём Дзюба не попал по пустым воротам.

Спустя неделю на «Лукойл Арене» хозяева снова одержали победу — 4:2. Получилась весёлая игра при спорном судействе Сергея Иванова. В первом тайме арбитр не назначил пенальти после эпизода, когда защитник «Спартака» Даниил Хлусевич помешал нормально пробить по воротам Антону Миранчуку. После перерыва хозяева забили второй мяч — и снова у «Локо» возникли вопросы. Михаил Игнатов, перед тем как выкатить ассист, грубо отнял мяч у Наира Тикнизяна.

«Спартак» — «Локомотив» в Кубке России — 2023 Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В третий раз Иванов взбесил игроков «Локомотива» в самой концовке. На 90+7-й минуте голкипер Илья Лантратов отразил удар Квинси Промеса с пенальти. Однако судьи посчитали, что вратарь раньше времени спрыгнул с линии ворот. Интересно, что ещё на 90+4-й минуте Промес не смог переиграть Лантратова с 11-метрового. Но всё же Илье было суждено пропустить от вингера «Спартака» с пенальти: с третьей попытки нидерландец пробил вратаря «Локомотива».