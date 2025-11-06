Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Штурм Грац — Ноттингем Форест. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Спартак — Локомотив, Кубок России, 6 ноября 2025: история встреч, главные моменты противостояния, Сёмин, скандалы, судейство

Скандалы, гол-фантом и первый трофей Сёмина. 5 хайлайтов игр «Спартака» и «Локо» в Кубке
Никита Паглазов
Кубковые матчи «Спартак» — «Локомотив»
Аудио-версия:
Комментарии
Московское дерби в этом турнире всегда получается эпичным.

«Спартак» и «Локомотив» сыграют в четвертьфинале верхней сетки плей-офф Фонбет Кубка России. Ранее команды несколько раз пересекались в турнире. И их встречи постоянно дарили яркие моменты. Вспоминаем пять главных хайлайтов.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
06 ноября 2025, четверг. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Локомотив М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Неожиданный гол опорника принёс «Локо» дебютный Кубок. А Сёмину — первый трофей

В 1996 году «Локомотив» впервые оказался в финале Кубка России. До этого клуб всего два раза выигрывал Кубок СССР, а в 1990-м уступил в решающей встрече киевскому «Динамо». К тому моменту команда Юрия Сёмина превратилась во вторую силу в российском футболе. «Локо» стал бронзовым призёром чемпионата в 1994-м, а на следующий год взял серебро. В финале же их поджидал гегемон — «Спартак».

Сёмин не стал дополнительно нагружать футболистов перед матчем. А поступил очень хитро. «Юрий Палыч всех отпустил в Парк культуры. Пойдите, говорит, покатайтесь на каруселях, попейте пивка. Бутылочку выпейте… Он отличный психолог и снял напряжение», — рассказывал «Локо ТВ» голкипер команды Сергей Овчинников.

Встреча на стадионе «Динамо» в Москве получилась крайне весёлой. Уже в первом тайме «Локо» и «Спартак» забили друг другу по два мяча. А решающий эпизод случился на 85-й минуте. И победный гол «Локомотива» положил опорный полузащитник Юрий Дроздов. На протяжении всего матча он закрывал Егора Титова, однако в нужный момент помог и впереди. Юрий подключился к атаке, получил пас и пробил метров с 23. Точно в нижний угол ворот Александра Филимонова!

«ЛОКОМОТИВ» С КУБКОМ РОССИИ — 1996

«ЛОКОМОТИВ» С КУБКОМ РОССИИ — 1996

Фото: fclm.ru

«В день матча жара была под 30 градусов, и игра получилась такая же — упорная, изнурительная. То «Спартак» сравнивал счёт, то мы. Ближе к концу основного времени ни сил, ни желания идти на чужую половину уже ни у кого не было. Тут я и подключился. Удачно попал. Газон на «Динамо» плохонький был — там клочок травы, там. Пыль, грязь… В тот момент мы поняли, что своего уже не упустим», — рассказывал Дроздов в интервью «Чемпионату».

«Локомотив» выиграл свой первый Кубок России. А Сёмин — дебютный трофей в тренерской карьере. Причём победный финал состоялся в день его рождения (11 мая). Годы спустя Сёмин назвал ту победу самым памятным подарком.

Подробнее про важнейшую победу в истории «Локо»:
«Палыч сказал: пойдите на карусели, попейте пивка». Исторический матч «Локо» и «Спартака»
«Палыч сказал: пойдите на карусели, попейте пивка». Исторический матч «Локо» и «Спартака»

«Локо» пропустил обидный мяч от Тихонова на 86-й минуте. И отдал Кубок «Спартаку»

Спустя два года «Спартак» и «Локомотив» снова встретились в финале Кубка России. Команда Сёмина забрала трофей два раза подряд (в 1997-м одолели в финале московское «Динамо»). Конечно, хотелось повторить успех в третий раз и огорчить «Спартак». Но красно-белые за это время выиграли ещё один чемпионат России, а в 1998-м шли за новым золотом. Задача — взять «золотой» дубль.

Дмитрий Аленичев и Андрей Тихонов с Кубком России — 1998

Дмитрий Аленичев и Андрей Тихонов с Кубком России — 1998

Фото: РИА Новости

Финал состоялся в «Лужниках». В начале встречи преимуществом завладел «Локо», однако к середине первого тайма «Спартак» перехватил инициативу. Глобально ход встречи не менялся до конца: команда Олега Романцева владела мячом и играла в позиционном нападении, «Локо» же рассчитывал на контратаки.

К 86-й минуте команды так и не открыли счёт. Но в этот момент Андрей Тихонов получил пас на левом фланге и решился на удар метров с 27-30. Мяч по пути задел защитника «Локо» и изменил траекторию, после чего нырнул в ворота Руслана Нигматуллина. Обиднейший мяч для команды Сёмина! И именно он принёс «Спартаку» второй Кубок России.

Олег Романцев
Олег Романцев
экс-тренер «Спартака»

«Груз ответственности давил на игроков. Матч, может быть, получился не очень интересным, не очень быстрым, но держал в напряжении до последних минут. Итог игры, мне кажется, закономерен. По теории вероятности мы когда-то должны были забить гол в конце матча. Но даже когда это случилось, я опасался ошибок наших футболистов. Для любителей статистики замечу: в этом розыгрыше Кубка «Спартак» не пропустил ни одного мяча».

Крутейший эпизод случился уже на праздновании. Футболисты «Спартака» сели на электрокар и сделали круг по «Лужникам». А фотографии с радующимися игроками вошли в историю команды.

Игроки «Спартака» на электрокаре после финала Кубка России — 1998

Игроки «Спартака» на электрокаре после финала Кубка России — 1998

Фото: РИА Новости

В 2006 году «Спартак» совершил камбэк в двух матчах. И прошёл дальше за счёт гола на 87-й минуте

В Кубке России — 2005/2006 «Спартак» и «Локомотив» сыграли уже в четвертьфинале. С момента последней встречи команд в турнире они взяли три Кубка на двоих. «Спартак» выиграл трофей в 2003 году, «Локо» — в 2000-м и 2001-м. Соперничество команд как раз достигло пика. Например, в концовке сезона-2005 «Спартак» на финише отнял у «Локо» серебро и место в квалификации Лиги чемпионов. Так что новая встреча была максимально принципиальной.

Обе команды плохо начали чемпионат России 2006 года. «Локо» к 4-му туру вовсе упал в зону вылета, а «Спартак» путешествовал между восьмым и 10-м местами. Поэтому на Кубок команды вышли злыми. Первая встреча в «Лужниках» стартовала плохо для номинальных хозяев: уже к 28-й минуте «Спартак» пропустил дважды. Счёт открыл форвард «Локо» Гарри О’Коннор, а затем Дмитрий Лоськов реализовал пенальти. Однако после перерыва проявилась нестабильность команды Славолюба Муслина. «Спартак» сравнял счёт благодаря голам Радослава Ковача и Михайло Пьяновича. 2:2 — интрига жила до ответной встречи.

Гарри О’Коннор в матче «Спартак» — «Локомотив» в Кубке России — 2006

Гарри О’Коннор в матче «Спартак» — «Локомотив» в Кубке России — 2006

Фото: Виталий Белоусов/ТАСС

Во втором матче «Локомотив» снова быстро повёл: уже на 10-й минуте Динияр Билялетдинов открыл счёт. Однако уже через пару эпизодов Пьянович забил ответный мяч «Спартака». Впрочем, за счёт правила гостевого гола «Локо» всё равно проходил дальше. До 87-й минуты. Вадим Евсеев сыграл рукой в своей штрафной, после чего в ворота хозяев назначили пенальти. Сантос Моцарт уверенно реализовал 11-метровый и вывел «Спартак» в полуфинал. Далее москвичи прошли «Сатурн», но в решающем матче разгромно влетели ЦСКА (0:3).

А помните, как «Спартак» выиграл свой последний Кубок?
«Спартак» взял Кубок России! Крутой финал кончился трагедией «Динамо» на последней секунде
«Спартак» взял Кубок России! Крутой финал кончился трагедией «Динамо» на последней секунде

Скандальный матч в 2007 году. Судья Иванов не засчитал чистый гол Торбинского и отнял у «Спартака» надежду

Через год «Спартак» и «Локомотив» снова встретились в Кубке России. На этот раз — в полуфинале. Но уже после первого матча интрига умерла на 90%. «Локо» неожиданно легко разгромил «Спартак» со счётом 3:0. Команда Анатолия Бышовца забила все три мяча уже в первом тайме. На 28-й минуте отличился Дмитрий Сычёв, а перед перерывом голы оформили Гарри О’Коннор и Динияр Билялетдинов.

«Спартак» выходил на ответный матч в «Лужниках» с небольшой надеждой на камбэк. Ещё перед перерывом Александр Прудников забил первый мяч «Спартака», однако судья Валентин Иванов не засчитал гол из-за офсайда. На старте второго тайма счёт открыл Денис Бояринцев, пробив Элдина Якуповича со штрафного. Интрига возродилась.

«Спартак» — «Локомотив» в Кубке России — 2007

«Спартак» — «Локомотив» в Кубке России — 2007

Фото: Никита Успенский, «Чемпионат»

А на 69-й минуте забил Дмитрий Торбинский! У полузащитника «Спартака» получился шикарный дальний удар, после которого мяч пересёк линию ворот и вылетел в поле. Но Валентин Иванов не засчитал гол, посоветовавшись с боковым судьёй. Тот посчитал, что мяч не пересёк линию полностью, хотя повтор доказывал обратное. Скандал в эпоху без VAR!

«Спартак» в итоге не смог забить ещё, а вот «Локо» отличился. Рэзван Кочиш и Дмитрий Сычёв принесли команде победу и выход в финал Кубка России. А главный тренер «Спартака» Владимир Федотов после матча выдал знаменитую цитату про судью Иванова на пресс-конференции.

Владимир Федотов
Владимир Федотов
экс-тренер «Спартака»

«Ещё в позапрошлом веке Михаил Юрьевич Лермонтов сказал: «Есть божий суд, наперсники разврата». Таким, как Иванов, нельзя не только судить, их нельзя подпускать к футболу».

Ещё один матч со спорными решениями судьи Иванова. А Промес реализовал пенальти только с третьей попытки

Следующей встречи в Кубке «Спартаку» и «Локомотиву» пришлось ждать 16 лет! Команды встретились в четвертьфинале верхней сетки в начале 2023 года. На первую игру «Спартак» вышел с 11 россиянами в стартовом составе. «Локо» же выпустил 10 россиян и гвинейца Франсуа Камано. Встреча при температуре -15℃ завершилась минимальной победой «Спартака». На 15-й минуте отличился Данил Пруцев. А во втором тайме проводивший дебютный матч за «Локо» Артём Дзюба не попал по пустым воротам.

Спустя неделю на «Лукойл Арене» хозяева снова одержали победу — 4:2. Получилась весёлая игра при спорном судействе Сергея Иванова. В первом тайме арбитр не назначил пенальти после эпизода, когда защитник «Спартака» Даниил Хлусевич помешал нормально пробить по воротам Антону Миранчуку. После перерыва хозяева забили второй мяч — и снова у «Локо» возникли вопросы. Михаил Игнатов, перед тем как выкатить ассист, грубо отнял мяч у Наира Тикнизяна.

«Спартак» — «Локомотив» в Кубке России — 2023

«Спартак» — «Локомотив» в Кубке России — 2023

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В третий раз Иванов взбесил игроков «Локомотива» в самой концовке. На 90+7-й минуте голкипер Илья Лантратов отразил удар Квинси Промеса с пенальти. Однако судьи посчитали, что вратарь раньше времени спрыгнул с линии ворот. Интересно, что ещё на 90+4-й минуте Промес не смог переиграть Лантратова с 11-метрового. Но всё же Илье было суждено пропустить от вингера «Спартака» с пенальти: с третьей попытки нидерландец пробил вратаря «Локомотива».

А вот как прошла встреча 2,5 года назад:
Это цирк или крутое шоу?! От безумного матча «Спартака» и «Локо» просто пухнет голова
Видео
Это цирк или крутое шоу?! От безумного матча «Спартака» и «Локо» просто пухнет голова
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android