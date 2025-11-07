«Крылья Советов» катятся вниз. Почему так вышло и что дальше?

В начале августа «Крылья Советов» не смогли победить «Балтику» и опустились на третье место в таблице. А под впечатлением от их старта были многие. Ведь важно учитывать контекст: ещё в середине июля казалось, что в Самаре всё плохо. Новый тренер Магомед Адиев не мог даже собрать людей для полноценной двусторонки. Но время шло. Новички подъезжали, однако вряд ли кто-то ожидал такого старта.

После четырёх туров самарцы были в тройке: ничьи с «Акроном» и «Балтикой» плюс победы над «Ростовом» и «Пари НН». Причём убедительные. Сверкал Вадим Раков, губернатор Вячеслав Федорищев писал поздравительные посты, и казалось, дальше всё будет не сильно хуже. Но прошло два месяца — и «Крылья» уже в зоне стыковых матчей. Побед нет с 14 сентября, а в последних шести играх — пять поражений. И что случилось?

Похоже, всё сломали травмы. А ещё ушла магия Ракова

За три тура воспитанник «Локомотива» Вадим Раков забил четыре мяча и сделал одну голевую передачу. А все медиа называли его открытием старта сезона. Это действительно было что-то космическое. Раков вписывал своё имя на табло в моменты, когда это совсем не вытекало из логики игры. У него летело почти всё. А правый фланг атаки стал секретным оружием.

Вадим Раков Фото: pfcks.ru

Во встрече с «Балтикой» он остался без результативных действий. Потом амбиции «Крыльев» расстрелял «Краснодар», выиграв 6:0, а до этого добавил «Ахмат», который летел вперёд на эмоциях от назначения Черчесова. На этот период Раков словно исчез, но дальше помог спасти ничью в матче с «Локо» — и травмировался. Без него удалось победить «Сочи», однако потом последовали три поражения подряд. Вернулся на поле нападающий только во встрече с «Оренбургом» — и то получил всего восемь минут. С ЦСКА — 13, с Махачкалой — 32. Адиев признаёт: Раков всё ещё не в форме. И когда он её полноценно вернёт — большой вопрос.

Есть и другие, не менее важные потери, которые преследуют «Крылья» весь сезон. Ключевой игрок центра поля Сергей Бабкин сначала схватил красную в матче с «Ахматом», а потом пропустил три игры из-за травмы. Центральный защитник Сергей Божин не принял участия в трёх последних встречах. Другой центрдеф Доминик Ороз сейчас тоже недоступен. Для Адиева всё это боль. Скамейка у «Крыльев» не самая большая, чтобы легко перекрывать эти потери. И сам тренер признаётся: с сыгранными соперниками тяжело, если учитывать отсутствие доступа к тем, кто лучше понимает требования.

Так что с Адиевым? Его не собираются увольнять?

Самый красноречивый комментарий Адиев дал «Чемпионату» 3 ноября. Видимо, одни и те же вопросы его слегка утомили.

— Вы опять по поводу моей отставки, что ли? — отреагировал он на вопрос корреспондента.

— Пишут, что генеральный директор «Крыльев» Джабраилов и вы покидаете клуб.

— Я вчера встречался с губернатором. Никаких комментариев не даю. Пусть руководство даёт.

— Но никаких новостей после встречи с губернатором не было?

— Не было.

Магомед Адиев Фото: pfcks.ru

До этого телеграм-канал «Топи за Крылья» сообщил, что решение об увольнении принято и сейчас клуб ищет нового тренера. В этот же период Адиев встретился с губернатором области Вячеславом Федорищевым. Что касается его публичной реакции на текущие результаты, то она была сформулирована ещё 24 октября. Тогда губернатор заявил: «Адиев с нами до конца сезона. Всё остальное — спекуляции и хайп».

Также телеграм-канал «Топи за Крылья» сообщил об увольнении Тархана Джабраилова, генерального директора клуба. Официально это также пока не подтверждалось. Однако если подобное случится, то у «Крыльев» будет третий босс за год. Сначала клубом управлял Роберт Тер-Абрамян, летом его сменил Джабраилов, а теперь, возможно, зайдёт новый генеральный директор.

5 ноября Федорищева попросили дать апдейт по ситуации в клубе. Тот подтвердил своё предыдущее заявление, но при этом дистанцировался: «Я про «Крылья» у себя в соцсетях написал всё две недели назад. Почитайте, пожалуйста. Там всё, что связано с командой на ближайший год. Вы год можете читать этот комментарий, что «Крыльями» довольны. Да, есть сложности. Адиев работает, обсуждаем будущее через сезон. Все слухи и спекуляции мне не интересны. Предположения, слухи и гипотезы [об уходе Джабраилова и Адиева] я не комментирую. Вы можете обратиться к руководству клуба, есть наблюдательный совет, есть директор — это можно обсуждать с ними. Я этим не занимаюсь».

И всё это – на фоне жутко нестабильных результатов и реальных шансов на вылет. Хотя, когда губернатор Федорищев только брал под контроль этот проект, планировалось, что всё будет иначе. Видимо, зря.