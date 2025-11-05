Скидки
Главная Футбол Статьи

Расписание спортивных матчей 6 ноября 2025 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-матчи четверга: битвы «Спартака» с «Локо» в футболе и хоккее, а ещё теннис и баскетбол
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 6 ноября 2025 года
Яркое 6 ноября: «Рейнджерс» — «Рома», ПАОК Чалова и Оздоева в Лиге Европы, «Вашингтон» — «Сент-Луис» — в НХЛ и Вембаньяма vs Дончич в НБА!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 6 ноября в Матч-центре

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏀 3:00: «Индиана Пэйсерс» — «Бруклин Нетс», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат
06 ноября 2025, четверг. 03:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Не начался
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: первая победа Дёмина в НБА?

«Бруклин» является единственной командой во всей НБА, кто до сих пор не одержал ни одной победы в чемпионате. «Нетс» проиграли все свои семь матчей. Ближайший соперник «сетей» «Индиана» недавно обыграла «Голден Стэйт» и покончила со своей неудачной серией. Увидим ли мы первую победу «Бруклина» с Дёминым в составе?

Статистика регулярного чемпионата НБА
Неутешительный результат последней игры:
«Бруклин» Егора Дёмина опять без побед. И всё ещё загадка, во что играют «Нетс»
«Бруклин» Егора Дёмина опять без побед. И всё ещё загадка, во что играют «Нетс»

🏒 3:30: «Вашингтон Кэпиталз» — «Сент-Луис Блюз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
06 ноября 2025, четверг. 03:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Не начался
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: забьёт ли Овечкин гол №900?

«Вашингтон» проиграл четыре последних матча и занимает последнюю строчку в Столичном дивизионе. Совпадение или нет, Александр Овечкин также не забивает в последних четырёх играх. До монументальной отметки в 900 голов ему остался всего лишь один точный выстрел, но ему никак не удаётся это сделать. Войдёт ли «Сент-Луис» в историю как команда, которой Ови забросит юбилейную шайбу?

Статистика регулярного чемпионата НХЛ
Что говорят о неудачном старте лучшего голеадора в истории:
«Ему не нужно выходить и что-то доказывать». Реакция Америки на антирекорд Овечкина в НХЛ
«Ему не нужно выходить и что-то доказывать». Реакция Америки на антирекорд Овечкина в НХЛ

🏀 6:00: «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Сан-Антонио Спёрс», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат
06 ноября 2025, четверг. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Не начался
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Вембаньяма остановит Дончича и Ривза?

После возвращения в строй Дончича «Лейкерс» прибавили по всем фронтам, одержав четыре победы кряду. Луке отлично помогает Ривз, который в отсутствие двух главных звёзд показал, что может тащить на себе команду. Теперь подопечным Редика предстоит встреча с «Сан-Антонио» во главе с Вембаньямой, претендующим сразу на несколько наград в сезоне. Зрителей ждёт ярчайшее противостояние!

Статистика регулярного чемпионата НБА
Оказывается, есть способ остановить Вембаньяму:
«Финикс» придумал, как сдержать Вембаньяму. Решение удивительно простое
Видео
«Финикс» придумал, как сдержать Вембаньяму. Решение удивительно простое

🎾 18:30*: Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Кори Гауфф (США, 3), Итоговый чемпионат WTA, 3-й тур

*Время матча может измениться и будет уточнено

Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Группа Штеффи Граф
06 ноября 2025, четверг. 18:30 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
1 2 3
         
         
Кори Гауфф
3
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

Интрига: финиширует ли Соболенко первой в группе на Итоговом?

Арина Соболенко к заключительному туру группового этапа с двумя победами единолично возглавила свой квартет участниц, но, чтобы гарантированно оказаться в плей-офф, ей необходимо победить в заключительном отборочном матче Кори Гауфф. В теории белоруска может и проиграть американке, однако тогда судьба мест в плей-офф будет зависеть и от исхода другого поединка: Джессика Пегула — Жасмин Паолини. Арина и Кори ранее играли 11 раз, и небольшой перевес по личным встречам в пользу Гауфф — 6-5. В этом сезоне девушки сошлись на корте дважды, причём оба раза — в финалах. На «тысячнике» Мадриде сильнее оказалась Соболенко, а на «Ролан Гаррос» — американка.

Итоговый чемпионат WTA — 2025. Сетка
В группе Штеффи Граф ситуация закрученная:
Соболенко и Гауфф победили во втором матче на Итоговом. Но ни одна ещё не вышла в плей-офф
Соболенко и Гауфф победили во втором матче на Итоговом. Но ни одна ещё не вышла в плей-офф

🏒 19:00: «Локомотив» — «Спартак», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 ноября 2025, четверг. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Спартак
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: удержит ли «Локомотив» первое место на Западе?

Действующий чемпион на днях вернул себе лидерство в конференции, но ему на пятки наступают сразу несколько клубов, а «Торпедо» и вовсе набрало столько же очков, уступая только по дополнительным показателям. В этот день сыграют и те и другие. «Локомотиву» предстоит матч со «Спартаком», который в Ярославле завершает выездную серию после спаренных встреч в Сочи, где москвичи обменялись победами с хозяевами льда.

Статистика регулярного чемпионата КХЛ
Морозов избежал жёсткого наказания, но пока за «Спартак» не играет:
Попавший в допинг-скандал форвард «Спартака» может играть хоть завтра! Как это возможно?
Попавший в допинг-скандал форвард «Спартака» может играть хоть завтра! Как это возможно?

🏒 19:10: «Динамо» Минск — «Ак Барс», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 ноября 2025, четверг. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Не начался
Ак Барс
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: начнёт ли «Ак Барс» новую серию побед?

«Ак Барс», который на старте сезона много критиковали, блестящим образом выправил ситуацию, выдав серию из 11 побед. Правда, в предыдущей встрече оступился, проиграв «Ладе» в овертайме. С другой стороны, серия побед минчан насчитывает пять матчей – при Дмитрии Квартальнове «зубры» стабильно дают результат и идут только по нарастающей. Кто окажется сильнее в первом очном противостоянии этого сезона?

Статистика регулярного чемпионата КХЛ
Какие выводы можно сделать из последних успехов казанцев?
«Ак Барс» снова фаворит Кубка Гагарина? Почти «уволенный» Гатиятулин пересобрал коллектив
«Ак Барс» снова фаворит Кубка Гагарина? Почти «уволенный» Гатиятулин пересобрал коллектив

⚽️ 19:30: «Спартак» — «Локомотив», Кубок России, 1/4 финала (Путь РПЛ)

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
06 ноября 2025, четверг. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Локомотив М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: продлит ли «Спартак» успешную серию в домашних матчах с «Локо»?

Московское дерби в четвертьфинале Пути регионов. Сразу отметим, что на этой стадии команды сыграют друг с другом два раза. Проигравший по сумме двух встреч не вылетит из турнира, а окажется в Пути регионов, где у него уже не будет права на ошибку. Обе команды набрали по 13 очков на групповом этапе. Но «Спартак» занял первое место в своём квартете, а «Локо» — второе. Красно-белые четыре раза подряд одолели соперника на домашнем стадионе.

Статистика Кубка России
Как прошёл прошлый матч с участием «Спартака»:
«Краснодар» просто сминал «Спартак». Но придумал себе два удаления и гол!
Видео
«Краснодар» просто сминал «Спартак». Но придумал себе два удаления и гол!

🏒 19:30: ЦСКА — «Торпедо», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 ноября 2025, четверг. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Торпедо
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Торпедо» продолжит побеждать или серия неудач ЦСКА закончится?

Заковыристый сибирско-уральско-московский выезд «Торпедо» подходит к концу. Команда начала серию побед ещё дома, а продолжила во встречах с «Автомобилистом» и «Сибирью». Последняя остановка перед возвращением в Нижний – «ЦСКА-Арена». Армейцы проиграли три матча подряд, но продолжают идти в зоне плей-офф. Смогут ли они прервать серию поражений с командой, которая бросает вызов «Локомотиву» в лидерстве на Западе?

Статистика регулярного чемпионата КХЛ
Главный тренер «Торпедо» Исаков — в тройке лучших на данный момент:
Рейтинг тренеров КХЛ: Хартли на первом месте, «Сибирь» с Буцаевым продолжает тонуть

🏒 19:30: СКА — «Шанхайские Драконы», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 ноября 2025, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Шанхайские Драконы
Шанхай
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: воспользуется ли СКА спадом «Шанхая»?

«Шанхай» сейчас переживает функциональный спад, в последних семи матчах одержана только одна победа. Сможет ли СКА, у которого достаточно своих проблем, воспользоваться не лучшей формой соперника и начать выправлять своё положение? Тем более что и ЦСКА, замыкающий восьмёрку на Западе, даёт шансы – отставание команды Ларионова от плей-офф составляет всего два очка.

Статистика регулярного чемпионата КХЛ
В Петербурге чувствуют давление за результат:
«Свет в конце тоннеля есть». Ларионов — о текущих результатах СКА в сезоне КХЛ

⚽️ 20:45: «Црвена Звезда» — «Лилль», Лига Европы, 4-й тур

Лига Европы . Общий этап. 4-й тур
06 ноября 2025, четверг. 20:45 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Не начался
Лилль
Лилль, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: одержит ли «Црвена Звезда» первую победу в турнире?

Сербский клуб неудачно стартовал в Лиге Европы — одно набранное очко в трёх турах, 30-е место в таблице общего этапа. У «Лилля» всё гораздо лучше — шесть очков из девяти возможных, восьмая строчка. «Црвена Звезда» не проиграла только домашний матч, а «Лилль» одержал победу в гостевой встрече. Французскую команду считают фаворитом, но, возможно, клуб из Белграда преподнесёт приятный сюрприз для своих болельщиков?

Статистика Лиги Европы
У сербского клуба будет новый тренер?
Альберт Риера договорился с «Црвеной Звездой» — источник

⚽️ 23:00: «Штутгарт» — «Фейеноорд», Лига Европы, 4-й тур

Лига Европы . Общий этап. 4-й тур
06 ноября 2025, четверг. 23:00 МСК
Штутгарт
Штутгарт, Германия
Не начался
Фейеноорд
Роттердам, Нидерланды
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто улучшит положение в таблице?

Немецкий клуб пока располагается за пределами зоны плей-офф. Три очка в трёх матчах — не самый приятный результат. «Штутгарт» стартовал с домашней победы, после чего два раза подряд проиграл на выезде. У «Фейеноорда» столько же очков, но лучше разница мячей, из-за чего он оказался в топ-24. Клуб из Нидерландов стартовал с двух поражений, а потом справился дома с «Панатинаикосом» (3:1).

Статистика Лиги Европы
«Штутгарт» неудачно провёл прошлый матч в Бундеслиге:
«РБ Лейпциг» переиграл «Штутгарт» в 9-м туре Бундеслиги

⚽️ 23:00: «Рейнджерс» — «Рома», Лига Европы, 4-й тур

Лига Европы . Общий этап. 4-й тур
06 ноября 2025, четверг. 23:00 МСК
Рейнджерс
Глазго, Шотландия
Не начался
Рома
Рим, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: наберёт ли шотландский клуб первые очки в турнире?

Результаты «Ромы» пока не радуют её болельщиков. Да, одолели в 1-м туре «Ниццу» (2:1), однако после этого не справились ни «Лиллем» (0:1), ни с «Викторией» (1:2). В тех случаях, когда римская команда проигрывала, она выступала на своём стадионе. Итог: только 24-е место в таблице общего этапа. У «Рейнджерс» дела ещё хуже. Во-первых, команда потерпела три поражения в трёх встречах. Во-вторых, оказалась на последней строчке в таблице. Может, в игре с «Ромой» покажут что-то стоящее?

Статистика Лиги Европы
Как же так?
Дибала травмировался, исполняя пенальти в матче «Милан» — «Рома», Гасперини подтвердил

⚽️ 23:00: ПАОК — «Янг Бойз», Лига Европы, 4-й тур

Лига Европы . Общий этап. 4-й тур
06 ноября 2025, четверг. 23:00 МСК
ПАОК
Салоники, Греция
Не начался
Янг Бойз
Берн, Швейцария
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: порадуют ли Чалов и Оздоев результативными действиями?

ПАОК в прошлом туре одолел во Франции «Лилль», а Фёдор Чалов отдал голевой пас пяткой. Греческий клуб вёл 3:0 и 4:2, а в концовке едва не упустил победу. Спасибо VAR, который отменил четвёртый гол французского клуба. А что «Янг Бойз»? Швейцарская команда набрала шесть очков (ПАОК — четыре), а в прошлом туре справилась с «Лудогорцем». Нас в первую очередь интересует, насколько успешно сыграют (если сыграют) Чалов и Магомед Оздоев.

Статистика Лиги Европы
Оздоев феерит в греческой лиге:
«Выступает блестяще». Оздоев идёт на лучший сезон в карьере — просто разрывает в Греции!
«Выступает блестяще». Оздоев идёт на лучший сезон в карьере — просто разрывает в Греции!
