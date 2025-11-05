Яркое 6 ноября: «Рейнджерс» — «Рома», ПАОК Чалова и Оздоева в Лиге Европы, «Вашингтон» — «Сент-Луис» — в НХЛ и Вембаньяма vs Дончич в НБА!

Топ-матчи четверга: битвы «Спартака» с «Локо» в футболе и хоккее, а ещё теннис и баскетбол

Время в материале указано по Москве.

🏀 3:00: «Индиана Пэйсерс» — «Бруклин Нетс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: первая победа Дёмина в НБА?

«Бруклин» является единственной командой во всей НБА, кто до сих пор не одержал ни одной победы в чемпионате. «Нетс» проиграли все свои семь матчей. Ближайший соперник «сетей» «Индиана» недавно обыграла «Голден Стэйт» и покончила со своей неудачной серией. Увидим ли мы первую победу «Бруклина» с Дёминым в составе?

🏒 3:30: «Вашингтон Кэпиталз» — «Сент-Луис Блюз», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: забьёт ли Овечкин гол №900?

«Вашингтон» проиграл четыре последних матча и занимает последнюю строчку в Столичном дивизионе. Совпадение или нет, Александр Овечкин также не забивает в последних четырёх играх. До монументальной отметки в 900 голов ему остался всего лишь один точный выстрел, но ему никак не удаётся это сделать. Войдёт ли «Сент-Луис» в историю как команда, которой Ови забросит юбилейную шайбу?

🏀 6:00: «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Сан-Антонио Спёрс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: Вембаньяма остановит Дончича и Ривза?

После возвращения в строй Дончича «Лейкерс» прибавили по всем фронтам, одержав четыре победы кряду. Луке отлично помогает Ривз, который в отсутствие двух главных звёзд показал, что может тащить на себе команду. Теперь подопечным Редика предстоит встреча с «Сан-Антонио» во главе с Вембаньямой, претендующим сразу на несколько наград в сезоне. Зрителей ждёт ярчайшее противостояние!

🎾 18:30*: Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Кори Гауфф (США, 3), Итоговый чемпионат WTA, 3-й тур

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: финиширует ли Соболенко первой в группе на Итоговом?

Арина Соболенко к заключительному туру группового этапа с двумя победами единолично возглавила свой квартет участниц, но, чтобы гарантированно оказаться в плей-офф, ей необходимо победить в заключительном отборочном матче Кори Гауфф. В теории белоруска может и проиграть американке, однако тогда судьба мест в плей-офф будет зависеть и от исхода другого поединка: Джессика Пегула — Жасмин Паолини. Арина и Кори ранее играли 11 раз, и небольшой перевес по личным встречам в пользу Гауфф — 6-5. В этом сезоне девушки сошлись на корте дважды, причём оба раза — в финалах. На «тысячнике» Мадриде сильнее оказалась Соболенко, а на «Ролан Гаррос» — американка.

🏒 19:00: «Локомотив» — «Спартак», регулярный чемпионат КХЛ

Интрига: удержит ли «Локомотив» первое место на Западе?

Действующий чемпион на днях вернул себе лидерство в конференции, но ему на пятки наступают сразу несколько клубов, а «Торпедо» и вовсе набрало столько же очков, уступая только по дополнительным показателям. В этот день сыграют и те и другие. «Локомотиву» предстоит матч со «Спартаком», который в Ярославле завершает выездную серию после спаренных встреч в Сочи, где москвичи обменялись победами с хозяевами льда.

🏒 19:10: «Динамо» Минск — «Ак Барс», регулярный чемпионат КХЛ

Интрига: начнёт ли «Ак Барс» новую серию побед?

«Ак Барс», который на старте сезона много критиковали, блестящим образом выправил ситуацию, выдав серию из 11 побед. Правда, в предыдущей встрече оступился, проиграв «Ладе» в овертайме. С другой стороны, серия побед минчан насчитывает пять матчей – при Дмитрии Квартальнове «зубры» стабильно дают результат и идут только по нарастающей. Кто окажется сильнее в первом очном противостоянии этого сезона?

⚽️ 19:30: «Спартак» — «Локомотив», Кубок России, 1/4 финала (Путь РПЛ)

Интрига: продлит ли «Спартак» успешную серию в домашних матчах с «Локо»?

Московское дерби в четвертьфинале Пути регионов. Сразу отметим, что на этой стадии команды сыграют друг с другом два раза. Проигравший по сумме двух встреч не вылетит из турнира, а окажется в Пути регионов, где у него уже не будет права на ошибку. Обе команды набрали по 13 очков на групповом этапе. Но «Спартак» занял первое место в своём квартете, а «Локо» — второе. Красно-белые четыре раза подряд одолели соперника на домашнем стадионе.

🏒 19:30: ЦСКА — «Торпедо», регулярный чемпионат КХЛ

Интрига: «Торпедо» продолжит побеждать или серия неудач ЦСКА закончится?

Заковыристый сибирско-уральско-московский выезд «Торпедо» подходит к концу. Команда начала серию побед ещё дома, а продолжила во встречах с «Автомобилистом» и «Сибирью». Последняя остановка перед возвращением в Нижний – «ЦСКА-Арена». Армейцы проиграли три матча подряд, но продолжают идти в зоне плей-офф. Смогут ли они прервать серию поражений с командой, которая бросает вызов «Локомотиву» в лидерстве на Западе?

🏒 19:30: СКА — «Шанхайские Драконы», регулярный чемпионат КХЛ

Интрига: воспользуется ли СКА спадом «Шанхая»?

«Шанхай» сейчас переживает функциональный спад, в последних семи матчах одержана только одна победа. Сможет ли СКА, у которого достаточно своих проблем, воспользоваться не лучшей формой соперника и начать выправлять своё положение? Тем более что и ЦСКА, замыкающий восьмёрку на Западе, даёт шансы – отставание команды Ларионова от плей-офф составляет всего два очка.

⚽️ 20:45: «Црвена Звезда» — «Лилль», Лига Европы, 4-й тур

Интрига: одержит ли «Црвена Звезда» первую победу в турнире?

Сербский клуб неудачно стартовал в Лиге Европы — одно набранное очко в трёх турах, 30-е место в таблице общего этапа. У «Лилля» всё гораздо лучше — шесть очков из девяти возможных, восьмая строчка. «Црвена Звезда» не проиграла только домашний матч, а «Лилль» одержал победу в гостевой встрече. Французскую команду считают фаворитом, но, возможно, клуб из Белграда преподнесёт приятный сюрприз для своих болельщиков?

⚽️ 23:00: «Штутгарт» — «Фейеноорд», Лига Европы, 4-й тур

Интрига: кто улучшит положение в таблице?

Немецкий клуб пока располагается за пределами зоны плей-офф. Три очка в трёх матчах — не самый приятный результат. «Штутгарт» стартовал с домашней победы, после чего два раза подряд проиграл на выезде. У «Фейеноорда» столько же очков, но лучше разница мячей, из-за чего он оказался в топ-24. Клуб из Нидерландов стартовал с двух поражений, а потом справился дома с «Панатинаикосом» (3:1).

⚽️ 23:00: «Рейнджерс» — «Рома», Лига Европы, 4-й тур

Интрига: наберёт ли шотландский клуб первые очки в турнире?

Результаты «Ромы» пока не радуют её болельщиков. Да, одолели в 1-м туре «Ниццу» (2:1), однако после этого не справились ни «Лиллем» (0:1), ни с «Викторией» (1:2). В тех случаях, когда римская команда проигрывала, она выступала на своём стадионе. Итог: только 24-е место в таблице общего этапа. У «Рейнджерс» дела ещё хуже. Во-первых, команда потерпела три поражения в трёх встречах. Во-вторых, оказалась на последней строчке в таблице. Может, в игре с «Ромой» покажут что-то стоящее?

⚽️ 23:00: ПАОК — «Янг Бойз», Лига Европы, 4-й тур

Интрига: порадуют ли Чалов и Оздоев результативными действиями?

ПАОК в прошлом туре одолел во Франции «Лилль», а Фёдор Чалов отдал голевой пас пяткой. Греческий клуб вёл 3:0 и 4:2, а в концовке едва не упустил победу. Спасибо VAR, который отменил четвёртый гол французского клуба. А что «Янг Бойз»? Швейцарская команда набрала шесть очков (ПАОК — четыре), а в прошлом туре справилась с «Лудогорцем». Нас в первую очередь интересует, насколько успешно сыграют (если сыграют) Чалов и Магомед Оздоев.