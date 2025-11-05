«Краснодар» круто перевернул кубковый матч! Разорвали Козлов и Кордоба

Джон во встрече с «Оренбургом» оформил дубль, а Данила набрал три очка по системе «гол+пас».

Фонбет Кубок России вернулся! Пришло время матчей плей-офф в Пути РПЛ. Первый прошёл в Оренбурге, куда приехал чемпион страны.

«Краснодар» справился со «Спартаком» (2:1) в минувшем туре РПЛ, но потерял сразу четырёх футболистов. Диего Коста, Дуглас Аугусто, Никита Кривцов и Джон Кордоба не помогут в следующем туре в Калининграде. Можно было предположить, что все эти игроки получат практику в кубковой встрече, если учитывать бан в РПЛ. Кривцов вышел в стартовом составе, а Кордоба и Аугусто остались в запасе. В центре нападения снова появился 18-летний Казбек Мукаилов, а на фланге обороны вышел его ровесник Артём Хмарин.

«Краснодар» справился с «Оренбургом»

«Оренбург» тоже значительно изменил состав в сравнении со встречами РПЛ. Богдан Овсянников, Ираклий Квеквескири, Дмитрий Рыбчинский, Ду Кейрос, Хорди Томпсон и Эмирджан Гюрлюк даже не попали в заявку. Первый мяч влетел в ворота «Краснодара». Прошло всего девять минут со стартового свистка, а Максим Савельев идеально пробил из-за пределов штрафной площади. Мяч рикошетом от штанги оказался за спиной Александра Корякина. Нельзя не отметить шикарный голевой Алешандре Жезуса пяткой.

«Оренбург» толком не порадовался, как «Краснодар» восстановил равновесие. Спонсором гола в составе чемпиона России стала молодёжь. Мукаилов ассистировал на Данилу Козлову, а тот с позиции центрального нападающего вонзил мяч в ближний угол. Пятый гол длинноволосого футболиста в нынешнем розыгрыше Кубка. Теперь он делит первое место в списке лучших бомбардиров турнира вместе с Иваном Яковлевым из «Иркутска».

Почти сразу после этого «Краснодар» мог забивать второй. На этот раз Козлов и Мукаилов поменялись ролями. Данила навесил от углового флажка, а Казбек пробил ногой мимо ближней штанги. «Оренбург» тоже мог забивать до перерыва, однако Жезус не попал в створ из хорошей позиции.

Первый тайм получился интересным. На перерыв ушли при счёте 1:1, хотя цифры могли быть другими. Команды нанесли суммарно больше двух десятков ударов (13:8 в пользу «Краснодара»). В перерыве Мурад Мусаев снял с игры Мукаилова и выпустил вместо него Кордобу. Позднее на поле вышли Витор Тормена, Александр Черников, Жоау Батчи и Виктор Са.

У Кордобы был великолепный момент, чтобы снова вывести гостей вперёд. Джон два раза бил головой чуть ли с не с линии вратарской. В первом случае отлично сыграл Станислав Поройков — подстраховал голкипера на ленточке. Во втором сам Кордоба запустил мяч над перекладиной.

Но сдержать такого нападающего безумно тяжело. На 88-й минуте Джон всё-таки вколотил мяч головой с линии вратарской. А голевую передачу выполнил Козлов — отличный матч для Данилы.

Но Козлов и Кордоба на этом не остановились. В добавленное время Данила прострелил на Джона, а тот вторым касанием переправил мяч в сетку. Разорвали оборону соперника!

Самое интересное, что хозяева отправили второй мяч в ворота чемпиона (это сделал Егор Анциперов). Но есть нюанс. Перед этим Иван Игнатьев заехал ногой по голове Са, поэтому Василий Казарцев отменил гол.

На этой стадии команды играют друг с другом по две встречи. Ответная игра состоится в конце ноября в Краснодаре. Тот, кто уступит по сумме двух матчей, покинет Путь РПЛ, однако не вылетит из Кубка России. Правда, в Пути регионов права на ошибку уже не будет.