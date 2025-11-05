ЦСКА без шансов уступил в Каспийске! Зато Тороп отметился суперспасением. Видео

Махачкалинское «Динамо» несколько дней назад обыграло в Каспийске «Крылья Советов». Теперь туда уже в рамках Пути РПЛ Фонбет Кубка России пожаловал ЦСКА. И тоже уступил!

Фабио Челестини непривычно выставил с первых минут сразу и Мусаева, и Шуманского. Круговой сыграл в слегка позабытой роли левого защитника, а Кисляк вновь стал капитаном. Среди железно основных Дивеев, Гаич, Обляков и Глебов остались в запасе. Как и у махачкалинцев — Табидзе, Аззи-младший, Мрезиг, Миро и Джавад. Зато сразу вышли Аззи-старший, Сундуков, Шумахов, Джабраилов, Глушков и Агаларов.

Опасных моментов долго не возникало. ЦСКА гораздо больше владел мячом, при этом по воротам вообще не бил. Первая попытка состоялась только после получаса. У армейских нападающих никак не получалось цепляться за мяч. Динамовцы к тому моменту наработали на четыре удара. Их выпады выглядели острее.

За весь первый тайм до добавленного времени отметить можно разве что внезапный обмен. Зато какой! Сначала Сундуков перехватил неудачный вратарский вынос, а Глушков бил головой по пустым воротам оказавшегося в полупозиции Торопа. Сам же Владислав рванул за мячом и смахнул его рукой прямиком с ленточки! Сам «привёз» — сам же и исправился.

Спасение Торопа Фото: Кадр из трансляции

Прошёл быстрый ответ, и Кармо вблизи штрафной заставил хлёстким выстрелом нырять Волка в дальний угол. Спасение тоже получилось эффектным.

Почему именно до добавленного времени? Просто именно тогда Кармо в своей штрафной тянулся к опускающемуся мячу, а первым на него успел Агаларов.

Нарушение Кармо на Агаларове Фото: Кадр из трансляции

Просмотр VAR, пенальти Магомедова, сильный удар низом вправо, 1:0. Тороп угадал направление и всё равно не дотянулся. Данный гол стал первым для махачкалинцев в ворота ЦСКА за 2,5 матча.

В перерыве оба тренера сделали по тройной замене. Практику получили: Лукин, Гаич и Обляков — у армейцев, Табидзе, Аззи-Младший и Мастури — у махачкалинцев. Потом у одних вышли Глебов и Пополитов, у других — Мрезиг и Джавад. А несобытийность оставалась такой же, как и в первой половине дебютного тайма. Что было только на руку «Динамо». ЦСКА тонул в вязком и тягучем футболе с обилием пауз.

У армейцев лучше всех проявили себя болельщики — их в Каспийске было хорошо слышно. Однако они на результат повлиять не могли. Махачкалинцы спокойно довели матч до победы, причём вполне могли забить вновь. Согласно подсчётам ожидаемых голов от Яндекс Спорттех, их перевес сомнений не вызывает: 1,67 xG на 0,25 xG. Ответный матч пройдёт 26 ноября. А до него, 8 ноября, команды сыграют ещё и в чемпионате. Тоже в Каспийске.