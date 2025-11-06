Известны 8 участников следующей ЛЧ. Кто уже взял чемпионство и какие интриги остались

12 чемпионатов в Европе проводятся по системе «весна-осень». В Швеции случилась сказка, у «Кайрата» — чудо, а ещё есть прорыв экс-легионера.

Нынешний сезон в еврокубках, Российской Премьер-Лиге и других европейских чемпионатах ещё далёк от развязки. Однако не во всех. В тех странах, где играют по хорошо забытой у нас системе «весна-осень», уже определились или вот-вот станут известны обладатели золотых медалей. А значит, и участники следующей Лиги чемпионов. Рассказываем о финише сезона-2025 сразу в 12 лигах.

В каких чемпионатах уже известны обладатели золота сезона-2025

Чемпионат Казахстана

Игроки «Кайрата» в Кубком Фото: Казахстанская федерация футбола

В Казахстане борьба за золото до последнего велась между участником Лиги чемпионов «Кайратом» и первой и до этого сезона единственной казахстанской командой, сыгравшей в ЛЧ, – «Астаной». Всё, как по заказу, решилось в заключительном туре в очной встрече 26 октября. Действующий чемпион принимал «Астану» в Алма-Ате. Хозяев устраивала ничья, так как они опережали своего конкурента на два очка. Однако матч пошёл не по плану «Кайрата»: гости повели уже на 14-й минуте после гола 38-летнего хорватского вингера Марина Томасова – самого результативного игрока чемпионата (набрал 12+11 в 25 встречах). Спас команду Рафаэля Уразбахтина её 17-летний уникум Дастан Сатпаев. Форвард, уже принадлежащий «Челси», сравнял счёт на 55-й минуте. Развязка была сумасшедшей – в компенсированное время Томасов после углового зарядил в перекладину! Так «Кайрат», за который выступает российский легионер Егор Сорокин, сохранил титул. А Сатпаев финишировал вторым в гонке лучших бомбардиров лиги с 14 голами.

Чемпионат Латвии

Игроки ФК «Рига» Фото: ФК «Рига»

Определился победитель сезона-2025 и ещё в двух странах бывшего Союза. В Латвии битва за титул развернулась между топами последних лет – «Ригой» (трижды брала золото с 2018 по 2020 год) и рижским РФШ (также три чемпионства – в 2021, 2023 и 2024 годах). Клубу из трёх букв не удалось защитить титул. Хотя и тут всё должно было решиться в очной встрече в последнем матче чемпионата. Организаторы поставили дерби «Рига» – РФШ в 36-м туре на 7 ноября.

В латвийской лиге 10 команд играют в четыре круга. В первых двух РФШ уступил «Риге» (0:1 дома и 1:3 – в гостях). «Футбольная школа» отстала от лидера, а затем провалила сентябрь – потеряла очки в трёх из четырёх встреч. В третьем круге дерби завершилось нулевой ничьей, так что чемпион упустил последний шанс догнать конкурента. За пару туров до финиша команда словенца Адриана Гули отпраздновала взятие золота.

Чемпионат Литвы

Игроки ФК «Кауно Жальгирис» с Кубком Фото: ФК «Кауно Жальгирис»

В Литве чемпионат проводится по той же схеме – 10 команд высшего дивизиона играют в четыре круга. А вот настоящей борьбы за титул не получилось. «Кауно Жальгирис» стал чемпионом ещё за пять (!) туров до финиша в середине октября. Кстати, этот клуб, основанный в 2004 году, впервые в своей истории выиграл золотые медали. А сейчас перед заключительным матчем чемпионата опережает ближайшего преследователя «Хегельманн» на 10 очков.

Возглавляет чемпиона 41-летний Эйвинас Черняускас. Для молодого тренера это тоже первый трофей в карьере. В прошлом сезоне золото Литвы взял самый известный и титулованный клуб страны вильнюсский «Жальгирис». Однако в 2025 году команда пережила спад – закончит, по всей видимости, на третьем месте. «Жальгирис» отстаёт на два очка от «Хегельманна».

Чемпионат Ирландии

Игроки «Шэмрок Роверс» с трофеем Фото: Stephen McCarthy/Sportsfile via Getty Images

Чемпионат Ирландии завершили уже 1 ноября. Чтобы дальше людей уже ничто не отвлекало от просмотра АПЛ. Это шутка, конечно, но факт в том, что ирландская лига, в отличие от соседних британских, играет по системе «весна-осень». В местном высшем дивизионе тоже 10 клубов, проводящих по 36 матчей за сезон. Самый титулованный – «Шэмрок Роверс», который как раз и выиграл золото.

«Шэмрок Роверс» всего на три очка опередил «Дерри Сити», но официально стал чемпионом ещё за два тура до финиша. Впрочем, команда 40-летнего Стивена Брэдли, работающего в клубе из Дублина уже девять сезонов, могла решить все вопросы даже раньше. Однако в октябре потерпела три поражения подряд. Видимо, потеряла интерес к своей лиге, переключившись на Лигу конференций. А прошлогодний чемпион «Шелбурн» стал лишь третьим.

Чемпионат Исландии

Игроки ФК «Викингур» Фото: ФК «Викингур»

В Исландии холода заставляют футболистов уходить в отпуск ещё раньше – чемпионат финишировал 26 октября. В этой стране 12 клубов играют в два круга, а потом делятся на две шестёрки и проводят ещё пять туров. В общей сумме получается 27 матчей на команду. В нынешнем сезоне вне конкуренции оказался «Викингур» из Рейкьявика. Завоевал свой восьмой титул в истории.

«Викингур» привёл к золоту 41-летний тренер Сёлви Оттесен. Знакомое имя? Да-да, это он самый – бывший защитник «Урала» и сборной Исландии. Тренерскую карьеру Оттесен начал в январе 2025 года и сразу забрался на вершину. «Викингур» улетел на 12 очков от своего ближайшего преследователя «Валюра». Исход гонки стал ясен за три тура до конца. Прошлогодний чемпион «Брейдаблик» – лишь четвёртый.

Чемпионат Фарерских островов

Игроки ФК «КИ Клаксвик» Фото: ФК «КИ Клаксвик»

Перелетаем с одних островов на другие, чтобы узнать нового чемпиона Фарер. Там в сезоне-2024 тоже доминировала команда с названием «Викингур» (только из Лайрвуйка), но нынешний чемпионат провалила. Финишировала на четвёртом месте. Это стало известно после заключительного 27-го тура, который состоялся 25 октября. Правда, на Фарерах при таком же количестве матчей, как и в Исландии, другой формат турнира – 10 коллективов рубятся в три круга.

А золото вернул себе «КИ Клаксвик». Эту команду тренирует 51-летний швед Магнус Пауэлл. Прежде он не был успешен, однако благодаря «КИ Клаксвик» открыл собственную коллекцию трофеев золотом и Кубком Фарерских островов. Его парни на девять очков оторвались от «ХБ Торсхавн». За пару туров до финиша принимали поздравления с титулом.

Чемпионат Финляндии

Игроки ФК КуПС Фото: ФК КуПС

Зато в соседней Финляндии чемпион не меняется уже два года. Есть относительная стабильность. Местный гранд ХИК из Хельсинки переживает спад, и его место на троне занял КуПС. Эта команда представляет Куопио – всего лишь восьмой по величине город страны. Тренирует КуПС 53-летний экс-игрок сборной Финляндии Яркко Висс.

В Вейккауслиге в этом сезоне 12 команд играют сначала в два круга – 22 матча, а потом делятся на шестёрки и проводят ещё по 10 встреч в двух группах для больших и маленьких. За пару туров до финиша КуПС опережал на два очка «Ильвес» из Тампере и на три – «Интер» из Турку. Минувший уикенд сложился для команды из Куопио идеально. КуПС победил «Интер» (3:2), устранив конкурента, да ещё и «Ильвес» потерял очки, так как сыграл вничью. Отрыв вырос до четырёх очков – чемпион официально защитил титул.

Чемпионат Швеции

Игроки ФК «Мьельбю» Фото: ФК «Мьельбю»

Сезон-2025 в Швеции подарил сказку – впервые в истории чемпионский титул завоевал «Мьельбю», представляющий… деревушку под названием Хеллевик. Титул с футболистами, должно быть, отпраздновали все 1379 жителей данного населённого пункта. Главным творцом достижения стал 59-летний Андерс Торстенссон, который прошёл путь от директора местной школы до тренера-чемпиона. Более того, этот специалист не просто сделал свою команду «золотой». «Мьельбю» установил рекорд чемпионата Швеции по набранным очкам – уже 72 в 29 матчах!

До окончания сезона остался один тур – в шведской лиге, как и у нас, 16 команд играют в два круга. «Мьельбю» официально получил титул ещё 20 октября. То есть за три тура до финиша. Единственное поражение команда Торстенссона потерпела в мае. Сейчас её отрыв от занимающего второе место «Хаммарбю» составляет 13 очков. А сдавший трофей «Мальмё» – лишь седьмой.

В каких чемпионатах ещё идёт борьба за золото сезона-2025

Чемпионат Беларуси

Игроки ФК «МЛ ВИТЕБСК» Фото: ФК «МЛ ВИТЕБСК»

Чемпионат Беларуси завершится только в конце ноября – до финиша ещё три тура. 16 команд играют два круга. К первому в своей истории чемпионскому титулу идёт «МЛ Витебск». Этот клуб выступал в низших лигах, в середине 2010-х прекратил существование, но затем возродился. В 2021 году команду переименовали в «Макслайн», и с тех пор она начала подъём. Сейчас уже как «МЛ Витебск» опережает на пять очков в борьбе за золото прошлогоднего чемпиона минское «Динамо».

Интересно, что в сентябре у лидера случился мощный спад. «МЛ Витебск» потерпел четыре поражения подряд в чемпионате, после чего руководство клуба отправило в отставку Александра Шагойко. Тренера обвинили даже в том, что он запрещал слушать музыку в автобусе. Команду возглавил 46-летний Михаил Мартинович, который ранее ассистировал в «Ахмате» Сергею Ташуеву. Он выправил ситуацию – одержал три победы в трёх встречах. К золоту с «МЛ Витебск» рвутся российские легионеры: хавбеки Никита Глушков, Тимур Пухов и форвард Абу-Саид Эльдарушев.

Чемпионат Грузии

Игроки ФК «Иберия 1999» Фото: ФК «Иберия 1999»

В тёплой Грузии до ухода участников соревнований в отпуск тоже ещё далеко – сезон-2025 завершится через месяц. В этой стране 10 клубов играют четыре круга, так что в общей сумме чемпионат растянут на 36 туров. Командам осталось провести по пять матчей. Интрига огромная! За золото борются «Иберия 1999», представляющая Сабуртало (район Тбилиси), и «Дила» из Гори.

На данный момент у дуэта лидеров по 65 очков. «Иберия 1999» опережает «Дилу» по дополнительным показателям. В конце октября конкуренты сыграли в четвёртый раз за чемпионат, и лидер одержал победу со счётом 2:1. В первом и втором кругах «Иберия 1999» также выиграла с одинаковым счётом 1:0, а в третьем и вовсе разгромила «Дилу» (6:0). Между прочим, «Иберия 1999» – действующий чемпион. Возглавляет её 29-летний (!) Гуга Нергадзе. Правда, молодой специалист принял команду всего месяц назад после отставки предыдущего тренера.

Чемпионат Эстонии

Игроки ФК «Флора» Фото: ФК «Флора»

В Эстонии в высшем дивизионе также играют 10 команд в четыре круга – по 36 встреч. До завершения чемпионата остался всего один тур. Действующий чемпион «Лeвaдия» занимает второе место с 78 очками. Ей остаётся надеяться только на то, что лидер «Флора», набравшая 79 очков, оступится на финише. Либо придётся отдавать трофей и вместе с ним – путёвку в квалификацию Лиги чемпионов.

«Флору» ведёт к титулу 41-летний экс-полузащитник пермского «Амкара» и сборной Эстонии Константин Васильев. Он тренирует всего год и трофеев пока не завоёвывал. Если в 36-м туре его команда победит занимающий шестое место «Вапрус», то возьмёт золото. «Лeвaдия» сыграет, в свою очередь, с идущим седьмым «Харью». В очных встречах у «Флоры» две победы над «Лeвaдией» при одном поражении и ничьей.

Чемпионат Норвегии

Игроки ФК «Викинг» Фото: ФК «Викинг»

В Норвегии титул пытается защитить «Будё-Глимт» Никиты Хайкина. Участник общего этапа Лиги чемпионов брал золото в четырёх из пяти последних сезонов. Но в нынешнем столкнулся с мощным конкурентом в лице «Викинга». В чемпионате позади уже 27 туров – до финиша осталось ещё три (16 команд играют в два круга). «Викинг» набрал 62 очка и опережает на одно команду Хьетиля Кнутсена.

«Будё-Глимт» отдал лидерство в минувший уикенд, потерпев поражение на выезде от «Волеренги» (1:3). «Викинг» не теряет очков уже месяц – четыре победы подряд. А в последний раз проигрывал ещё в июле «Будё-Глимт» (2:4). Любопытно, что в первом круге «Викинг», напротив, победил в Будё с тем же счётом 4:2, забив трижды после удаления у хозяев. Возглавляют команду из Ставангера сразу два тренера – Бьярте Лунде Аарсхайм и Мортен Йенсен. Такой он, скандинавский футбол.