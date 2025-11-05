Вот это «Динамо» удивило в Санкт-Петербурге! Команда Карпина забила «Зениту» трижды

Сергеев забил «бывшим», а Тюкавину хватило 20 минут — и для гола Бабаева, и для своего мяча. Хозяева же отличились лишь раз.

Всего полторы недели назад «Зенит» и московское «Динамо» встречались в Петербурге в рамках Премьер-Лиги (2:1). Теперь в той же локации и между теми же соперниками прошёл матч Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Исход получился противоположным, а преимущество — более уверенным!

Кубковая ротация, травмы. Проще показать стартовые составы целиком, чем искать конкретные различия между этой и предыдущей встречей. За «Зенит» начали с первых минут Латышонок, Алип, Нино, Эракович, Вега, Горшков, Жерсон, Михайлов, Мостовой, Гонду и Соболев. За «Динамо» — Лещук, Осипенко, Маричаль, Скопинцев, Зайдензаль, Кутицкий, Окишор, Бителло, Маухуб, Нгамалё и Сергеев.

Тогда динамовцы с первых минут плотно окопались на своей половине. Теперь такого не было и близко. Они и мячом больше владели, и Латышонку неприятности периодически заносили. За первый тайм Евгений отразил и два плотных выстрела Бителло, и острое добивание Нгамалё (пусть даже из офсайда). Скопинцев зарабатывал опасный штрафной для удара в стенку того же Бителло. Плюс Нино отражал попытку Сергеева на ближнем углу. Нгамалё и опасно замыкал подачу Скопинцева, и перспективно пытался перебросить вратаря.

Во множество болезненных единоборств вступал Маухуб. Поэтому уже на 34-й минуте марокканец уступил место на поле Бабаеву. Что же «Зенит»? Петербуржцы действовали куда менее остро и до перерыва ни разу не попали в створ. Они могли бы сделать это с пенальти, да судья Егоров за прихватывание Маричалем футболки Жерсона его не назначил. Чем вызвал большие споры и на поле, и со стороны тренерского штаба петербуржцев. Возможно, повлияло слишком уж картинное падение бразильца.

Единоборство Маричаля и Жерсона Фото: Кадр из трансляции

На второй тайм у «Зенита» вместо Мостового и Михайлова вышли Мантуан с Барриосом, у «Динамо» же Фернандес и Фомин сменили Кутицкого с Осипенко. Сергеев остался на поле. И не зря!

На 53-й минуте Окишор решился на мощный выстрел издали. Латышонок и раньше порой не слишком удачно реагировал на такие, вот и теперь отбил мяч прямо перед собой. Бывший нападающий петербуржцев был тут как тут. Гол праздновать он не стал, демонстративно подняв руки вверх.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Только потом «Зенит» впервые попал в створ. И сразу получилось опасно: Лещуку пришлось потрудиться, чтобы отразить сильный удар в касание от Алипа, а добивание Горшкова пошло выше цели. Сергей Семак понял — пора исправлять положение. И предельно насытил нападение, выпустив Педро, Энрике и Глушенкова вместо Гонду, Горшкова и Алипа.

«Зенит» действительно стал действовать куда разнообразнее. Связка Педро и Глушенкова вновь, как и в предыдущем матче, выделялась. Сначала она чуть не наказала динамовцев: бразилец эффектной разрезающей передачей выводил россиянина один на один с Лещуком. Вратарь справился с перекидкой Максима.

А на 76-й минуте случилось невероятное: Глушенков подал с углового, и оставшийся без опеки невысокий 170-сантиметровый Педро вколотил головой!

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Но и у москвичей нашёлся джокер! В концовке Валерий Карпин дал поиграть Тюкавину с Гладышевым, убрав Нгамалё с Бителло. Как раз Константин разобрался с Нино в середине поля и мимо Веги остроумно отдал рванувшему вперёд Бабаеву под выход один на один. Ульви реализовал шанс техничным черпачком! Это его четвёртый гол в нынешнем розыгрыше Кубка России.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

А потом, уже в добавленное время, Тюкавин и сам забил! Улетели в контратаку динамовцы, и Тюкавин с разворота пробил с лёта на границе со штрафной! Абсолютно классный гол! Ассист на счету другого изначального запасного — Гладышева.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Победа «Динамо» абсолютно закономерна. 27 ноября состоится ответная игра, и «Зениту» в ней придётся выжимать из себя максимум.