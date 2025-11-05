Новая сенсация от «Карабаха» в ЛЧ! Теперь чемпионы Азербайджана остановили «Челси»

«Карабах» снова удивил в ЛЧ. Чемпион Азербайджана не проиграл в третьем из четырёх матчей на общем этапе. На сей раз команда Гурбана Гурбанова остановила «Челси» – теперь у неё семь очков.

Уникальный случай: первый удар в бакинской встрече нанёс игрок, начавший встречу… на скамейке запасных! Это сделал опорный полузащитник «Челси» Кайседо, зарядивший на восьмой минуте после углового с подбора из-за штрафной. Он только-только появился на поле из-за травмы Лавиа. Между тем до перерыва не доиграл и один из важных футболистов «Карабаха» – Кади Боржес. Кукурелья постоянно висел на ногах бразильца, когда тот получал мяч, действовал максимально жёстко и, в конце концов, доломал экс-полузащитника «Краснодара».

«Челси» вообще сильно давил своим персонально-ориентированным прессингом, так что у игроков «Карабаха» было минимум времени и пространства, чтобы работать с мячом. Тем не менее команда Гурбанова стремилась не упрощать игру, а выбегать в контрвыпады посредством быстрых розыгрышей. Если не получалось, то хозяева запускали длинные передачи на форвардов в свободные зоны. Тем не менее «Челси» забил уже по истечении четверти часа. Жоао Педро вскрыл оборону «Карабаха» классным тонким пасом между линий, а Эстевао блестяще завершил атаку. Юный вингер обыграл в штрафной Джафаргулиева и пробил низом – голкипер Кохальски не выручил, хотя сделать это было трудно, пусть даже мяч влетел в ближний угол.

«Челси» продолжал угрожать в переходных фазах, вот только и оборона самих лондонцев в таких эпизодах действовала не лучшим образом один в один. На исходе получаса «Карабах» внезапно отыгрался, оставшись вдесятером. В этот момент как раз оказывали помощь Кади Боржесу, готовилась замена. Команда Энцо Марески, видимо, потеряла концентрацию из-за паузы. «Карабах» быстро доставил мяч вперёд на Дурана, защитник «Челси» Хато ошибся, и колумбиец прорвался к воротам. Обыграв ещё и Адарабиойо, форвард нанёс удар. К разочарованию трибун, мяч угодил в штангу, но на добивании преуспел Леонарду Андраде. Это уже его третий гол на общем этапе ЛЧ.

Поразительно, однако в тот момент «Карабах» уже превосходил «Челси» по статистике касаний в чужой штрафной (8:6). По ударам в створ была ничья, тем не менее к перерыву чемпион Азербайджана и по этому показателю обошёл лондонцев (2:1). Три выстрела в цель – три гола на двоих! На 37-й минуте выдавший крайне неудачный матч Хато «привёз» пенальти в свои ворота, прервав рукой прострел с правого фланга. 11-метровый хладнокровно реализовал Янкович. К слову, судья Гисхамер мог назначить пенальти за фол Хато ещё при счёте 0:0, да почему-то проигнорировал фол нидерландца, подбившего Дурана.

«Карабах» — «Челси» Фото: Aziz Karimov/Getty Images

Несмотря на то что Мареска уже потратил одну замену, тренер «Челси» сделал сразу тройную после перерыва. Как ни странно, Хато итальянец не стал менять. Судя по перестановкам, его больше раздражала игра Андрея Сантоса, Гиттенса и Джорджа. Вместо этого трио дожимать «Карабах» вышли Фернандес, Гарначо и Делап. Игра доказывала Мареске, что в Лиге чемпионов нет проходных матчей, поэтому опасно ротировать состав.

Но «Карабах» как будто не волновало, что происходит у соперника. Чемпион Азербайджана уверенно начал второй тайм, контролировал мяч на чужой половине поля. И – увлёкся! Победитель клубного ЧМ-2025 забил в переходной фазе, реализовав первый же момент. Впрочем, это не был гол «Челси» как команды. Всё сделал за счёт индивидуального мастерства Гарначо. Вингер убежал, получил длинный пас со своей половины поля, потом подобрал отскочивший от Медины мяч и классно решил эпизод. Аргентинец воспользовался тем, что Мустафазаде не встретил его как следует – пробил точно низом.

«Карабах» продолжал гнуть свою линию и при счёте 2:2. Понятно, больше оборонялся. Но стремился сохранять мяч под прессингом. Хорошие подстройки, комбинирование – одно удовольствие смотреть такой футбол в исполнении команды с едва ли не самым дешёвым составом в ЛЧ. Сомнения оставались лишь по поводу того, хватит ли энергии «Карабаху», чтобы выдержать интенсивность, предложенную соперником топ-уровня.

На последних минутах команда Гурбанова уже не стеснялась защищаться пятью-шестью игроками в задней линии. Очень не хотелось хозяевам отдавать вполне заслуженную ничью. Речь ведь не просто о сенсации, но и о призовых от УЕФА – серьёзных деньгах для бюджета клуба. У «Челси», наступавшего крупными силами, были очень опасные подходы. А в компенсированное время «Челси» с «Карабахом» обменялись голевыми моментами. Какой шанс загубил Кащук, слабо пробивший в створ! Хозяева в итоге превзошли лондонцев по xG (1,65 против 1,08) и забрали одно очко.