«Кайрат» удивил фаворита в Лиге чемпионов! Но до сенсации с «Интером» не хватило полтайма

«Кайрат» стал первой командой, забившей «Интеру» в этом розыгрыше ЛЧ. Чемпион Казахстана был близок к тому, что увезти ничью из Милана. Но «нерадзурри» всё же добыли четвёртую победу в четырёх турах.

Ещё до матча все понимали, что на центр обороны «Кайрата» будет большое давление. Но, как назло, у чемпиона Казахстана разорвалась привычная связка экс-защитников «Рубина» Мартынович – Сорокин. Белорусский капитан выбыл из-за травмы. Так что российский легионер, отпраздновавший накануне игры 30-летие, получил нового напарника – 22-летнего дебютанта ЛЧ Широбокова. Всего три года назад этот парень «пылил» в нашей Второй лиге, выступая за «Кайрат» московский.

Минут 10 команда Рафаэля Уразбахтина успешно отодвигала игру от своих ворот, а потом «Интер» стал создавать один момент за другим. Первым «Кайрат» спас от пропущенного гола как раз Сорокин, вынесший мяч с линии ворот после удара Мартинеса. У капитана «нерадзурри» перед этой встречей сложилась трёхматчевая сухая серия, так что аргентинец был очень нацелен на гол. Тем не менее прощал чемпиона Казахстана – не забил даже из убойной позиции.

В середине первого тайма случились два подряд спорных эпизода в штрафной «Кайрата» с участием его капитана на «Джузеппе Меацца» Арада. После единоборств с израильтянином в штрафной Анарбекова падали Фраттези и Биссекк. Причём немецкий защитник перед тем, как свалиться, поразил дриблингом а-ля Роналдиньо. В одном эпизоде судья Годинью не назначил пенальти, в другом – поставил. Но VAR предложил судье посмотреть «кино», и португалец, изучив повтор, отменил 11-метровый. Пожалуй, с ним можно согласиться. В обоих моментах скорее сами игроки «Интера» цеплялись за ноги Арада, Офри никого не срубал.

«Кайрат» действовал при развитии атак довольно просто, особенно если сравнивать с тем, как сыграл «Карабах». Было много длинных передач в расчёте на то, что Эдмилсон или Сатпаев зацепятся за мяч и что-то придумают. На исходе получаса команда из Алма-Аты заработала угловой и совершила наконец первое касание в чужой штрафной, когда едва не прошла опасная скидка на Сорокина. Однако потом «Кайрат» почти выравнял игру, Сатпаев был даже недалёк от гола, когда мяч после его удара и рикошета приземлился на перекладину. К сожалению, для болельщиков гостей их команда не дотерпела до перерыва. На 45-й минуте хозяева улетели в быструю атаку, и Мартинес с третьей попытки (первые две заблокировал Мрынский) всё же запихал мяч в сетку.

Лаутаро сделал своё дело – Мартинес может отдыхать. Так, видимо, решил тренер «Интера» Кристиан Киву, заменивший звезду миланцев в перерыве. В дебюте второго тайма «Кайрат» попробовал поддавить, но активный стартовый отрезок не принёс команде Уразбахтина хороших моментов. А вот на 56-й минуте мощно включился 17-летний Сатпаев, заработав после яркого прохода угловой, и «Кайрат» реализовал свой шанс. Стандарт завершился борьбой в штрафной Зоммера, мяч удачно отлетел к Араду, которого никто не держал, и капитан казахстанцев точно пробил головой. Вот так поворот!

Игроки «Кайрата» Фото: Marco Luzzani/Getty Images

Почти полтайма новая пара форвардов «Интера» Эспозито – Бонни не пугала оборону «Кайрата». Однако, когда запахло жареным, финалист прошлой Лиги чемпионов добавил и стал создавать голевые моменты с участием своих нападающих. Сначала Бонни грамотно вытянул за собой Сорокина и отдал классный проникающий пас на Эспозито – талант «нерадзурри» загубил выход один на один. Прыгучий, резкий Анарбеков классно спас «Кайрат». А на 67-й минуте «Интер» разыграл комбинацию перед штрафной соперника, Эспозито покатил на Карлоса Аугусто, а удар бразильца из полукруга никто не заблокировал.

«Кайрат» не сдавался – прессинговал «Интер» в концовке. Судя по всему, физически команда Уразбахтина очень прилично подготовлена. В целом, несмотря на очевидное преимущество хозяев, чемпионы Казахстана могут быть довольны тем, как сыграли в Италии. Итоговая статистика ударов – 23:7 в пользу «Интера» (в створ – 9:3), а по xG – 1,97 против 0,15. Если бы «Кайрат» на последних минутах что-то создал, его поражение выглядело бы ещё более достойным. Однако оборона миланцев спокойно справилась со всеми попытками грузить мяч в штрафную.