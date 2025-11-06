Какой триллер у «Барсы» в ЛЧ! Феноменальная перестрелка с андердогом из Бельгии

Практически два года назад «Барселона» неожиданно уступила в Бельгии. Это было ещё при Хави — «Антверпен» забил на 90+2-й и выиграл в голевой перестрелке (3:2). Теперь каталонцы гостили уже у «Брюгге». Оказались ли усвоены старые ошибки? Нет! Сине-гранатовые вновь пустили трёшку! Правда, и сами перебили прежний показатель.

Ханс-Дитер Флик полностью повторил состав с последнего матча, когда «Барса» уверенно разобрала «Эльче» (3:1). Здесь подобной лёгкости не случилось и близко. Уже на седьмой минуте бельгийцы легчайше вскрыли сине-гранатовую оборону: Саббе увидел рывок Форбша по правому флангу, и тот прострелил в центр штрафной, где Трезольди опередил Араухо и чётко замкнул.

Впрочем, радость «Брюгге» продлилась недолго. Сразу же в ответной атаке Ямаль покатил направо под рывок Лопесу, который аккуратно закинул в район 11-метровой мимо Ордоньеса. Ферран в касание переправил мяч в сетку. Вот так ураганный старт! Он был лишь предвестником дальнейшего безумия.

Лопес подкрепил его шикарным обводящим выстрелом в дальнюю штангу. «Барса» давила и нарабатывала на 75% владения. Но снова не совладала с контратакой! Бельгийцы выиграли подбор у своей штрафной. Опытный Ванакен отпасовал на Форбша, тот переадресовал на Дзолиса и получил в ответ идеальную передачу на ход. Выход один на один, уверенный удар в левый угол, 2:1 к 17-й минуте!

Именно так и надо бодаться с фаворитом: жалить в контрвыпадах, проходить чужую половину за минимальное количество передач и идеально реализовывать!

Карлуш Форбш празднует гол «Барселоне» Фото: Geert van Erven/Soccrates/Getty Images

«Барселоне» ещё и не везло, потому что вслед за штангой Лопеса в перекладину зарядил Кунде — Ямаль перед этим убрал финтами сразу троих. Порой каталонское владение доходило до монструозных 80%. 413 пасов против 91 — расклад первого тайма. А счёт в нём больше не менялся! «Брюгге» стойко выдерживал осаду. На дубль заходил Ферран, да с выхода один на один (за него спасибо Ямалю) он пробил и мимо Яккерса, и мимо его ворот.

Замен в перерыве, что удивительно, не случилось. Сразу после него Сейс вполне мог даже увеличить преимущество хозяев — Щенсны среагировал. Яккерс, разумеется, тащил больше. Пробить его пытались Фермин и Ямаль — вратарь «Брюгге» пропускать больше одного гола никак не хотел. А когда он не мог ничего поделать… Да, ему вновь помог каркас, уже от Гарсии.

И всё-таки бельгийцы вновь дрогнули. Что бы «Барса» делала без техники Ямаля?! На 61-й минуте Ламин одним финтом ускакал от Оньедики с Дзолисом, получил пас пяткой от Фермина и катнул влево. Просто взял и разорвал оборону!

Ламин Ямаль празднует гол Фото: Stuart Franklin/Getty Images

Но вы ведь не думали, что атака «Брюгге» не ответит? Ответила, и ещё как! Форбш сначала поймал отскок и не попал с линии вратарской. Зато моментально исправился! В фирменном стиле просто взял, убежал по центру после передачи Ванакена, пока каталонская оборона застряла на чужой половине. И спокойно послал мяч в правый угол.

Бельгийцы ещё и на пенальти претендовали за снос всё того же Форбша от Бальде. И всё же VАR помог исправить недоразумение: на повторе было чётко видно, как португалец сам влетел в ногу испанцу.

На 78-й минуте «Барса» при поддержке поднявшихся с лавки Ольмо и Левандовского вновь забила! Хотя формально сделал это Дзолис, срезав мяч в собственные ворота после черпачка Ямаля. Что за буйный обмен голами!

Христос Дзолис после автогола Фото: Joris Verwijst/BSR Agency/Getty Images

И, конечно же, этим дело не ограничилось! В добавленное время Щенсны неловко обработал мяч и попал под подкат вышедшего на замену Вермана, который без труда поразил пустые ворота. Национальный праздник в Бельгии аннулировал VАR. Однако и так футболисты «Брюгге» могут собой гордиться. Так противостоять «Барселоне» — дорогого стоит.