Манчестер Сити — Боруссия Дортмунд. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Главная Футбол Статьи

Манчестер Сити — Боруссия Дортмунд — 4:1, обзор матча 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов, голы, Холанд, Фоден, Антон, 5 ноября

Холанд забил «бывшим»! «Сити» размазал «Боруссию» в ЛЧ — те начали играть слишком поздно
Никита Паглазов
Отчёт «Манчестер Сити» — «Боруссия» Дортмунд — 4:1
Аудио-версия:
Фоден вспомнил феноменальный сезон-2023/2024 и оформил дубль в фирменном стиле. Заодно осчастливив болельщика фотографией.

«Манчестер Сити» и дортмундская «Боруссия» шли без поражений после трёх туров Лиги чемпионов. По итогам очного матча у одной из команд открывалась возможность приблизиться к прямому выходу в 1/8 финала.

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
05 ноября 2025, среда. 23:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
4 : 1
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
1:0 Фоден – 22'     2:0 Холанд – 29'     3:0 Фоден – 57'     3:1 Антон – 72'     4:1 Шерки – 90+1'    

Ещё одной интригой стала встреча Эрлинга Холанда с бывшим клубом. В нынешнем сезоне форвард «Манчестер Сити» забил уже 17 мячей в 13 играх. Поэтому у «Боруссии» был большой шанс получить гол от экс-футболиста. Хотя старт встречи получился позитивным для гостей. Дортмундцы неожиданно прижали «Манчестер Сити» и владели мячом. Хотя до опасных моментов дело так и не дошло.

Англичане в начале рассчитывали на быстрые атаки. Фланги Савиньо – Жереми Доку были активны весь тайм, однако их ценность в начале была ещё выше. Но к середине тайма «Сити» адаптировался к игре «Боруссии» и перехватил инициативу. Картина стала привычной: команда Гвардиолы атакует, а её соперник – обороняется. У немцев же совсем перестало что-либо получаться в нападении.

А на 23-й минуте Филип Фоден напомнил, почему его признали лучшим игроком АПЛ в сезоне-2023/2024. Он забил гол в своём фирменном стиле: получил мяч в правом полуфланге, продвинулся к радиусу штрафной и ударил в дальний угол. Получился идеальный по точности удар – впритирку со штангой. После гола Фоден побежал к болельщикам, и одному из них даже удалось сделать селфи с футболистом. В полку имени Франческо Тотти и Марио Балотелли прибыло.

Уже через несколько минут отличился Холанд. Было трудно представить, что Эрлинг уйдёт с поля без гола, тем более мы привыкли к «правилу бывших». На 29-й минуте «Манчестер Сити» прижал «Боруссию», немцы отбились от первой волны атаки, но вторым темпом Доку прострелил в центр штрафной. И оттуда одинокий норвежец расстрелял ворота Грегора Кобеля.

Забавный момент: сначала Холанд побежал праздновать гол, однако потом вспомнил о дортмундском прошлом и остановился. А на повторе показали тренера «Боруссии» Нико Ковача. Недоумение на его лице и разведённые руки точно описывали происходящее для гостей.

До конца тайма преимущество осталось за «Манчестер Сити». Англичане охотно шли в атаку и были близки к третьему мячу. Лучший момент на 33-й минуте упустил Тейани Рейндерс, пробивший с ходу из-за пределов штрафной. Его удар отразил Кобель. Отметим и единственный полумомент «Боруссии»: ближе к перерыву активный Карим Адейеми решился на дальний удар. Мяч вылетел из-под ног защитника, но голкипер «Манчестер Сити» Джанлуиджи Доннарумма здорово сгруппировался и сделал сейв.

После перерыва хозяева снова полетели вперёд. И на 57-й минуте интригу (как показалось) убил Фил Фоден. Он повторил трюк из первого тайма и снова ударил метров с 20-22 в дальний угол.

Удивительно, однако даже после третьего мяча англичане не успокоились. С высокой периодичностью они атаковали и напрягали оборону «Боруссии». Дортмундцы же были безыдейны, что не могло радовать Ковача. И на 66-й минуте тренер гостей решился сразу на замену четырёх футболистов! Тут же отличный момент упустил Серу Гирасси: он оказался один с мячом в штрафной Доннаруммы и пробил из непростой позиции. Однако голкипер «Манчестер Сити» сделал классный сейв.

Но оставить ворота «сухими» у Джиджи не вышло. На 72-й минуте «Боруссия» красиво разыграла стандарт: Юлиан Рюэрсон с правого фланга прострелил в штрафную, а Вальдемар Антон опередил соперника и мощно пробил впритирку со штангой.

Неожиданно матч перестал быть скучным! «Боруссия» воспряла и полетела забивать ещё. В тот же момент «Манчестер Сити» занервничал и стал допускать ошибки. Хороший шанс упустил Адейеми, ударивший из центра штрафной хозяев. Англичанам повезло, что на пути мяча оказался Джон Стоунз. Гвардиола мгновенно среагировал на проблемы и выпустил на поле опытных Бернарду Силву и Рубена Диаша.

Забавный эпизод произошёл на 81-й минуте. Доннарумма покинул створ и дважды «почистил» за защитниками: сначала в подкате выбил мяч у Карни Чуквуэмеки, а затем опередил и Даниэля Свенссона. Игра ногами – не сильное качество итальянца? Возможно, он не очень качественно пасует, но в подкаты точно идёт элитно.

Джанлуиджи Доннарумма Подробнее

Важно отметить старание «Боруссии». Однако этого не хватило, чтобы забить второй мяч. Всё же дортмундцам надо было включаться намного раньше. Тогда, возможно, интрига действительно бы жила. А «Манчестер Сити» ещё и добил гостей в концовке. На 90+1-й минуте вышедший на замену Райан Шерки пронёсся с мячом, вошёл в штрафную и пробил. Мяч от ноги защитника «Боруссии» залетел в створ – 4:1.

«Манчестер Сити» набрал 10 очков и поднялся на четвёртое место в таблице. А «Боруссия» потерпела первое поражение и выпала из топ-8. Теперь у дортмундцев вряд ли осталось право на ошибку, если команда планирует выйти в 1/8 финала напрямую.

