Холанд забил «бывшим»! «Сити» размазал «Боруссию» в ЛЧ — те начали играть слишком поздно

«Манчестер Сити» и дортмундская «Боруссия» шли без поражений после трёх туров Лиги чемпионов. По итогам очного матча у одной из команд открывалась возможность приблизиться к прямому выходу в 1/8 финала.

Ещё одной интригой стала встреча Эрлинга Холанда с бывшим клубом. В нынешнем сезоне форвард «Манчестер Сити» забил уже 17 мячей в 13 играх. Поэтому у «Боруссии» был большой шанс получить гол от экс-футболиста. Хотя старт встречи получился позитивным для гостей. Дортмундцы неожиданно прижали «Манчестер Сити» и владели мячом. Хотя до опасных моментов дело так и не дошло.

Англичане в начале рассчитывали на быстрые атаки. Фланги Савиньо – Жереми Доку были активны весь тайм, однако их ценность в начале была ещё выше. Но к середине тайма «Сити» адаптировался к игре «Боруссии» и перехватил инициативу. Картина стала привычной: команда Гвардиолы атакует, а её соперник – обороняется. У немцев же совсем перестало что-либо получаться в нападении.

А на 23-й минуте Филип Фоден напомнил, почему его признали лучшим игроком АПЛ в сезоне-2023/2024. Он забил гол в своём фирменном стиле: получил мяч в правом полуфланге, продвинулся к радиусу штрафной и ударил в дальний угол. Получился идеальный по точности удар – впритирку со штангой. После гола Фоден побежал к болельщикам, и одному из них даже удалось сделать селфи с футболистом. В полку имени Франческо Тотти и Марио Балотелли прибыло.

Филип Фоден с болельщиками Фото: Nick Potts/PA Images via Getty Images

Уже через несколько минут отличился Холанд. Было трудно представить, что Эрлинг уйдёт с поля без гола, тем более мы привыкли к «правилу бывших». На 29-й минуте «Манчестер Сити» прижал «Боруссию», немцы отбились от первой волны атаки, но вторым темпом Доку прострелил в центр штрафной. И оттуда одинокий норвежец расстрелял ворота Грегора Кобеля.

Забавный момент: сначала Холанд побежал праздновать гол, однако потом вспомнил о дортмундском прошлом и остановился. А на повторе показали тренера «Боруссии» Нико Ковача. Недоумение на его лице и разведённые руки точно описывали происходящее для гостей.

Эрлинг Холанд (слева) Фото: Crystal Pix/MB Media/Getty Images

До конца тайма преимущество осталось за «Манчестер Сити». Англичане охотно шли в атаку и были близки к третьему мячу. Лучший момент на 33-й минуте упустил Тейани Рейндерс, пробивший с ходу из-за пределов штрафной. Его удар отразил Кобель. Отметим и единственный полумомент «Боруссии»: ближе к перерыву активный Карим Адейеми решился на дальний удар. Мяч вылетел из-под ног защитника, но голкипер «Манчестер Сити» Джанлуиджи Доннарумма здорово сгруппировался и сделал сейв.

После перерыва хозяева снова полетели вперёд. И на 57-й минуте интригу (как показалось) убил Фил Фоден. Он повторил трюк из первого тайма и снова ударил метров с 20-22 в дальний угол.

Удивительно, однако даже после третьего мяча англичане не успокоились. С высокой периодичностью они атаковали и напрягали оборону «Боруссии». Дортмундцы же были безыдейны, что не могло радовать Ковача. И на 66-й минуте тренер гостей решился сразу на замену четырёх футболистов! Тут же отличный момент упустил Серу Гирасси: он оказался один с мячом в штрафной Доннаруммы и пробил из непростой позиции. Однако голкипер «Манчестер Сити» сделал классный сейв.

Но оставить ворота «сухими» у Джиджи не вышло. На 72-й минуте «Боруссия» красиво разыграла стандарт: Юлиан Рюэрсон с правого фланга прострелил в штрафную, а Вальдемар Антон опередил соперника и мощно пробил впритирку со штангой.

Игроки «Боруссии» Фото: Nick Potts/PA Images via Getty Images

Неожиданно матч перестал быть скучным! «Боруссия» воспряла и полетела забивать ещё. В тот же момент «Манчестер Сити» занервничал и стал допускать ошибки. Хороший шанс упустил Адейеми, ударивший из центра штрафной хозяев. Англичанам повезло, что на пути мяча оказался Джон Стоунз. Гвардиола мгновенно среагировал на проблемы и выпустил на поле опытных Бернарду Силву и Рубена Диаша.

Забавный эпизод произошёл на 81-й минуте. Доннарумма покинул створ и дважды «почистил» за защитниками: сначала в подкате выбил мяч у Карни Чуквуэмеки, а затем опередил и Даниэля Свенссона. Игра ногами – не сильное качество итальянца? Возможно, он не очень качественно пасует, но в подкаты точно идёт элитно.

Важно отметить старание «Боруссии». Однако этого не хватило, чтобы забить второй мяч. Всё же дортмундцам надо было включаться намного раньше. Тогда, возможно, интрига действительно бы жила. А «Манчестер Сити» ещё и добил гостей в концовке. На 90+1-й минуте вышедший на замену Райан Шерки пронёсся с мячом, вошёл в штрафную и пробил. Мяч от ноги защитника «Боруссии» залетел в створ – 4:1.

«Манчестер Сити» набрал 10 очков и поднялся на четвёртое место в таблице. А «Боруссия» потерпела первое поражение и выпала из топ-8. Теперь у дортмундцев вряд ли осталось право на ошибку, если команда планирует выйти в 1/8 финала напрямую.