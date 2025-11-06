Сенсации от «Карабаха» и «Пафоса», мегаматч «Брюгге» и «Барсы», скандал у «Марселя». А ещё крутейший Осимхен, провалы «Аякса» и Моуринью.

Гол из сказки — как с этой позиции можно закрутить мяч головой?! Главное в ЛЧ

Прошедший еврокубковый день обошёлся без животрепещущих вывесок, однако некоторые игры превзошли по накалу матчи вторника именитых топ-клубов. Чего стоит только «Брюгге» — «Барселона»! Но и это далеко не всё. Подробнее — в нашем дайджесте.

Первая победа «Пафоса» в ЛЧ

«Пафос» — «Вильярреал» Фото: Kostas Pikoulas/NurPhoto via Getty Images

Признавайтесь, кто уже успел похоронить «Пафос»? Вратарю Неофитосу Михаилу, разумеется, пришлось попотеть и вытащить парочку сложнейших мячей. Как, например, удар Гейе в упор на девятой минуте — киперу не помешала даже гладиаторская маска. А вот «Пафос» затолкал победный мяч после углового: «Вильярреал» проспал начало второго тайма и теперь жалеет. После четырёх матчей – всего одно очко.

«Карабах» остановил «Челси»

«Карабах» метит на выход в плей-офф и на звание главной сенсации ЛЧ в этом сезоне. Азербайджанский клуб к 39-й минуте встречи успел отыграться и выйти вперёд против «Челси», ещё и достойно сдерживая лондонцев в атаке. Баку сегодня ликует, в отличие от Марески. Мало того, что оборона продолжает чудить (Хато откровенно «привёз» первый гол), так ещё и Лавиа выбыл с очередной травмой. У бельгийца за два года ни одного полного матча за «Челси» и девять повреждений. Угадал испанец разве что с заменой – Гарначо спас для лондонцев ничью.

Вальверде из «Реала» > Вальверде из «Атлетика»

«Ньюкасл» — «Атлетик» Фото: Michael Steele/Getty Images

«Атлетик» совсем сдулся. У «Ньюкасла» тоже немало проблем, но Хау конкретно переиграл Вальверде в тактическом противостоянии. Многие привыкли, что разницу для «сорок» делает Вольтемаде, однако против басков сияли уже другие футболисты: Бёрн, Жоэлинтон, Триппьер и Тонали. Уверенная победа на классе. Отдельно – про гол Бёрна. Как так можно закрутить мяч головой?!

Уносите «Аякс»

Амстердамцев тоже можно хоронить. По крайней мере, с Хейтингой на тренерском посту. «Аякс» умудрились полностью перебить по количеству ударов (5 против 13), владению мячом (47%) и, разумеется, по ожидаемым голам (хозяева даже на гол не наиграли). Для нейтрализации хватило одного Осимхена: нигериец оформил хет-трик и продолжает тащить «Галатасарай» в Европе.

Эдерсон сыграл в волейбол перед голом «Аталанты»

«Марсель» — «Аталанта» Фото: EPA/TASS

Трудно сказать, что «Марсель» заслужил поражение, однако у «Аталанты» нереализованный пенальти и отменённый гол. Заканчивать по нулям с таким багажом было бы обидно — и Самарджич в концовке спас матч кручёным ударом из-за штрафной. После гола последовал скандал: Эдерсон перед этим успел подыграть рукой в своей штрафной, но за технический брак теперь не наказывают. Де Дзерби ожидаемо схватил жёлтую за эмоции.

Триллер в Бельгии

Вот чего мы вообще не ожидали! «Брюгге» наколотил в ворота Щенсного два мяча аж за 17 минут — каталонцы в ЛЧ никогда ещё не пропускали так быстро дважды. Вообще, весь матч напоминал «кошки-мышки»: «Барса» всю встречу пыталась догнать бельгийцев по голам, но пропускала практически моментально. «Брюгге» мог и забирать победу, если бы Верман чисто отобрал мяч у Щенсного — а так всего лишь ничья.

«Бенфика» страдает с Жозе

Жозе Моуринью во время матча «Бенфика» — «Байер» Фото: Jose Manuel Alvarez Rey/Getty Images

Моуринью уже давно не тренер под Лигу чемпионов. Лиссабонцы проиграли третий матч подряд под руководством Особенного (и до сих пор сидят без голов), хотя полностью превзошли «Байер» по игре. Из результативного у «Бенфики» – только удаление ассистента Жозе. А леверкузенцы затащили — спасибо Шику.

«Кайрат» удивил в Милане

Чемпион Казахстана – 2025 пробил «Интер» на глазах публики «Сан-Сиро», однако чутка не дотянул до какого-нибудь положительного результата. Лаутаро обезопасил себя от депрессии, положив шестой мяч в сезоне (за прошлый месяц отличился всего однажды), а Карлос Аугусто соорудил победный красочным ударом издали. «Кайрат» тоже не промах: сделали на несколько минут ничью, подловив соперника на провальном выносе мяча из штрафной. На большее не хватило сил. Или класса.

Шок: Холанд — не лучший бомбардир матча

Дортмундцы провели сильную концовку встречи, но «Сити» уже вышел из кризиса и решил все вопросы к 57-й минуте. Холанд забил 27-й мяч в сезоне — кажется, его так сильно вдохновил фанатский баннер, где его представили в образе викинга. А Фоден напомнил о своём существовании дублем и разнообразил список бомбардиров «Сити»: в этом сезоне пока забивал исключительно норвежец. Ну, почти.