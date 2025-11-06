«Мы только рады поддержке из России». Как чудо «Карабаха» с «Челси» в ЛЧ выглядело изнутри

«Карабах» – пожалуй, главное открытие этого сезона Лиги чемпионов. И чувствуется, как Баку наслаждается моментом. В день матча с «Челси» уже с утра можно было встретить в центре местных болельщиков. Да и англичан немало. Тем более что город для них не новый. «Челси» играл в Баку в 2017-м в Лиге чемпионов, а ещё приезжал сюда на финал Лиги Европы в 2019-м.

Тогда английские фанаты даже ездили на могилу Тофика Бахрамова. Известного арбитра, который судил финал чемпионата мира – 1966. На том турнире сборная Англии взяла свой единственный трофей в истории. Считается, что не без помощи азербайджанского рефери (подробнее об этой истории). Правда, на этот раз непохоже, чтобы перед встречей кто-то из гостей дошёл до могилы. По крайней мере, за несколько часов до игры там не было ни цветов, ни каких-либо ещё признаков присутствия.

Могила Тофика Бахрамова Фото: «Чемпионат»

Так совпало, что в день матча в Баку проходила репетиция парада, поэтому одни улицы были перекрыты, а на других образовались пробки. Зато метро работало исправно, и станция находилась прямо у центрального входа на арену. Вещь, которая немного удивила – количество людей в майках «Галатасарая», «Фенербахче» и «Бешикташа». Я знал о близости Азербайджана и Турции (она прослеживалась даже в обилии уличных кошек), но немного недооценил масштабы. Комментатор «Okko Спорт» Эльвин Керимов, который работал на этой встрече, лишь улыбнулся и сказал в духе: само собой, тут будет именно так.

Ещё одна интересная деталь. Азербайджанский вещатель CBS впервые попробовал на этом матче двух комментаторов, которые говорили на разных языках – один на азербайджанском, а другой – на турецком. Задумка не кажется странной, когда видишь, какие продаются шарфы в подземном переходе в Баку.

Продажа шарфов в Баку Фото: «Чемпионат»

Впрочем, и связь с Россией ощущалась. Многие приехали на футбол из Москвы, Питера и других городов. Даже оккупировали один из местных баров, где настраивались и распевались перед игрой. Здорово, что при отсутствии Лиги чемпионов у нас есть хотя бы такие возможности увидеть элитный турнир в соседней стране. После встречи удалось пообщаться с президентом «Карабаха» Тахиром Гёзелем, который рассказал, что чувствует поддержку и внимание со стороны России.

Тахир Гёзель президент «Карабаха» «В Баку на Лигу чемпионов приезжают болельщики из России? Я рад, что у «Карабаха» есть такая поддержка из России. Тем более сегодня для нас был большой день. «Челси» — одна из главных команд в мире. Гордимся тем, что у нас получается. А с Россией у нас отличные отношения и совместная история. Так что поддержке из России только рады».

Было понятно, насколько эта игра важна для президента клуба. Да и для всей страны. Получилось сделать ничью с победителем клубного чемпионата мира. И ещё более сильным кажется тот факт, что у «Карабаха» и «Челси» всё ещё равное количество очков – по семь. Нужно было видеть эмоции после голов от мальчишек, которые подавали мячи. Им посчастливилось увидеть исторический матч для Баку. Да ещё из первых рядов. Будто бы по этой радости и понятна вся значимость исторической для команды ничьей.

Радость болбоев Фото: «Чемпионат»

Кстати, о рядах. С одной стороны, круто выглядит, когда трибуна монолитна и не делится на несколько ярусов – получается стена болельщиков. С другой стороны, из-за беговых дорожек поле находится действительно далеко от зрителей. Компенсировать это призван огромный монитор. Честно говоря, никогда не видел настолько больших экранов на центральной трибуне.

Экран на стадионе в Баку Фото: «Чемпионат»

Фанаты «Карабаха» полностью перекричали гостей. Особенно если учитывать, что у хозяев было две полноценных фанатских трибуны – по одной за каждыми воротами. Нужно ли говорить, что стадион оказался заполнен до отказа. Даже как-то жаль, что эта игра прошла в Баку не на Олимпийском стадионе, который вмещает в два раза больше – 68 тысяч зрителей. Наверняка собралось бы и столько. Как это было в 2023 году на товарищеском матче «Карабах» – «Галатасарай».