Встреча «Ливерпуля» и «Сити», ремейк финала Лиги Европы и ещё топ-10 матчей уикенда

«Интер Майами» Месси проведёт решающую игру в плей-офф МЛС, а в Италии — сразу три мощные вывески!

На выходных состоится последний тур в чемпионатах перед международной паузой. И перед перерывом нас ждут несколько классных матчей! «Ливерпуль» едет в гости к «Манчестер Сити», «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед» встретятся впервые после финала Лиги Европы, а в Италии состоятся сразу две топ-игры.

Мы отобрали лучшие матчи выходных и предлагаем вам создать рейтинг интереса. Он полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».

Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Важно: функционал «Рейтинга» работает только в стандартной версии «Чемпионата». Если вы попали на этот материал через поисковый запрос, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.