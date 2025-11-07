Скидки
Главная Футбол Статьи

Главные футбольные матчи выходных, 8-9 ноября, расписание: Ливерпуль, Сити, МЮ, Барса, Реал, Бавария, ПСЖ, Арсенал, Месси

Встреча «Ливерпуля» и «Сити», ремейк финала Лиги Европы и ещё топ-10 матчей уикенда
Никита Паглазов
Главные футбольные матчи выходных, 8-9 ноября
«Интер Майами» Месси проведёт решающую игру в плей-офф МЛС, а в Италии — сразу три мощные вывески!

На выходных состоится последний тур в чемпионатах перед международной паузой. И перед перерывом нас ждут несколько классных матчей! «Ливерпуль» едет в гости к «Манчестер Сити», «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед» встретятся впервые после финала Лиги Европы, а в Италии состоятся сразу две топ-игры.

Мы отобрали лучшие матчи выходных и предлагаем вам создать рейтинг интереса. Он полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

  • Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
  • Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Важно: функционал «Рейтинга» работает только в стандартной версии «Чемпионата». Если вы попали на этот материал через поисковый запрос, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.
Рейтинг: 12 самых интригующих матчей 8-9 ноября
Фото: Shaun Botterill/Getty Images
1 место

«Манчестер Сити» — «Ливерпуль»: воскресенье, 9 ноября, 19:30 мск

Англия — Премьер-лига . 11-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Сити» впервые за пять матчей обыграет «Ливерпуль»?

«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» — новая классика английского футбола. Именно эти два клуба доминировали в АПЛ на протяжении последних лет. Сейчас же они отстают от «Арсенала», однако впереди ещё огромная часть сезона. Набирай очки и включайся в гонку за титул. «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» летом провели масштабные трансферные кампании. Но если у Пепа Гвардиолы получилось быстро настроить систему, то у Арне Слота с этим возникли трудности. «Ливерпуль» штормит, хотя в последнем матче команда обыграла мадридский «Реал» (1:0) в Лиге чемпионов. У «Манчестер Сити» сейчас есть, наверное, лучший шанс прервать серию из четырёх встреч без побед над мерсисайдцами.

Фото: Carl Recine/Getty Images
2 место

«Тоттенхэм Хотспур» — «Манчестер Юнайтед»: суббота, 8 ноября, 15:30 мск

Англия — Премьер-лига . 11-й тур
08 ноября 2025, суббота. 15:30 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: первая встреча команд после финала Лиги Европы — 2024/2025

«Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед» набрали по 17 очков после 10 туров АПЛ. Оба клуба борются как минимум за попадание в зону Лиги чемпионов. Сезон складывается не так уж и плохо. Но в следующем туре минимум одна команда точно потеряет очки. «Тоттенхэм» и «МЮ» ещё не встречались после финала Лиги Европы – 2024/2025. Тогда лондонцы одержали минимальную победу и забрали трофей. А до этого «Тоттенхэм» обыграл «МЮ» в трёх домашних матчах подряд. Команда Рубена Аморима — удобный соперник? Проверим по итогам следующей игры.

Фото: Marco Luzzani/Getty Images
3 место

«Интер» — «Лацио»: воскресенье, 9 ноября, 22:45 мск

Италия — Серия А . 11-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 22:45 МСК
Интер М
Милан
Не начался
Лацио
Рим
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: потенциальный шанс для «Интера» выйти в лидеры Серии А

От «Интера» под руководством Кристиана Киву не было больших ожиданий. Однако румынский тренер показал, что способен биться с командой за золото Серии А. Миланцы занимают второе место в таблице, всего на одно очко отставая от «Наполи». А если «Интер» в следующем туре обыграет «Лацио», то есть потенциальный шанс стать лидером. «Наполи» ждёт выезд к «Болонье», где вариант потерять очки не маловероятен. Поэтому у команды Киву есть двойная мотивация. Впрочем, «Лацио» не уступал в последних шести турах и не собирается прерывать серию. Маурицио Сарри постепенно прививает команде свой «саррибол», римляне приближаются к зоне еврокубков. Поэтому итог матча непредсказуем, но тем интереснее следить за игрой!

Фото: Catherine Steenkeste/Getty Images
4 место

«Лион» — «ПСЖ»: воскресенье, 9 ноября, 22:45 мск

Франция — Лига 1 . 12-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 22:45 МСК
Лион
Лион
Не начался
ПСЖ
Париж
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: встреча двух главных клубов Франции в XXI веке

Сейчас «ПСЖ» и «Лион» находятся на разных полюсах. Парижане — лучшая команда не только Франции, но и всей Европы. А «Лион» чудом спасся от вылета в Лигу 2 из-за финансовых проблем. Хотя новый сезон «Олимпик» начал неплохо: 20 очков после 11 туров и шестое место. «ПСЖ» же традиционно занимает первую строчку. Но, несмотря на разницу в классе, встречи лионцев и парижан всегда принципиальны. Потому что именно эти клубы — самые успешные во Франции в XXI веке. «Лион» выиграл семь трофеев Лиги 1 в 2000-е, а «ПСЖ» с 2013-го становился чемпионом уже 11 раз. Ждём хороший матч!

Фото: Getty Images
5 место

«Сандерленд» — «Арсенал»: суббота, 8 ноября, 20:30 мск

Англия — Премьер-лига . 11-й тур
08 ноября 2025, суббота. 20:30 МСК
Сандерленд
Сандерленд
Не начался
Арсенал
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: победная серия «Арсенала» продлится?

«Арсенал» (пока что) уверенно мчится к первому за 22 года золоту АПЛ. После 10 туров лондонцы опережают «Манчестер Сити» на шесть очков. В нынешнем сезоне команда Микеля Артеты одержала уже восемь побед, а пропустила всего трижды. «Арсенал» выиграл последние пять встреч. Теперь он едет в гости к сенсации старта сезона — «Сандерленду». Новичок АПЛ занимает четвёртое место в таблице, по пропущенным мячам команда вообще вторая (8) после «Арсенала». Нас ждёт встреча с минимумом голов? Возможно. Но интересно будет точно.

Фото: Alex Caparros/Getty Images
6 место

«Сельта» — «Барселона»: воскресенье, 9 ноября, 23:00 мск

Испания — Примера . 12-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Сельта
Виго
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Барса» выиграет на фоне слухов об уходе Флика?

«Барселона» из-за поражений от «Севильи» (1:4) и мадридского «Реала» (1:2) отстала от команды Хаби Алонсо. Разрыв — пять очков. Ещё и испанские СМИ начали разгонять тему с вероятным уходом Ханс-Дитер Флика из «Барсы» в конце сезона. Вокруг каталонцев сейчас возник не лучший фон. Но достаточно обыграть в гостях «Сельту», чтобы настроение улучшилось. И, конечно, важно не отпускать ещё дальше «Реал».

Фото: Getty Images
7 место

«Ювентус» — «Торино»: суббота, 8 ноября, 20:00 мск

Италия — Серия А . 11-й тур
08 ноября 2025, суббота. 20:00 МСК
Ювентус
Турин
Не начался
Торино
Турин
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: первое туринское дерби для Спаллетти

«Ювентус» после назначения Лучано Спаллетти одержал победу в Серии А над «Кремонезе» (2:1) и сыграл вничью в Лиге чемпионов со «Спортингом» (1:1). А теперь туринцы примут дома «Торино». Первое дерби для нового тренера «Юве». Интересно, что «Торино» обыграл соперника в последний раз в апреле 2015 года! После этого — 22 матча без побед. Поэтому для Спаллетти вдвойне важно не только выиграть в дерби, но и продлить серию.

Фото: Getty Images
8 место

«Райо Вальекано» — «Реал» Мадрид: воскресенье, 9 ноября, 18:15 мск

Испания — Примера . 12-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Райо Вальекано
Мадрид
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Реал» сохранит отрыв от «Барсы»?

Мадридский «Реал» одержал 10 побед в 11 турах Примеры. Команда Хаби Алонсо на пять очков опережает «Барселону». Чтобы (как минимум) сохранить отрыв, в следующей встрече, нужно обыграть «Райо Вальекано». Клуб из пригорода Мадрида располагается в середине таблицы (11-е место). А в последних четырёх турах «Райо» одержал три победы. Также команда ни разу не уступила «Реалу» в последних трёх домашних играх. Так что лидерам Примеры придётся непросто, тем более после изнурительного матча Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (0:1).

Фото: Francesco Pecoraro/Getty Images
9 место

«Болонья» — «Наполи»: воскресенье, 9 ноября, 17:00 мск

Италия — Серия А . 11-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Болонья
Болонья
Не начался
Наполи
Неаполь
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: тяжелейший выезд для чемпиона Италии

«Наполи» выиграл Серию А в прошлом сезоне и лидирует в нынешнем чемпионате. Но после следующего тура ситуация может измениться. Неаполитанцы едут в гости к «Болонье». Каждый гостевой матч с командой Винченцо Итальяно – тяжёлый квест. «Болонья» «душит» соперников прессингом и высокой скоростью игры. А в турнирной таблице она занимает пятое место, всего на четыре очка отставая от «Наполи». Да, команду Антонио Конте трудно удивить прессингом. Однако проще от этого выезд для неаполитанцев не становится. Есть немалый риск потерять первое место после 11-го тура.

Фото: Getty Images
10 место

«Монако» — «Ланс»: суббота, 8 ноября, 23:05 мск

Франция — Лига 1 . 12-й тур
08 ноября 2025, суббота. 23:05 МСК
Монако
Монако
Не начался
Ланс
Ланс
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Монако» встречается с конкурентом за зону ЛЧ

«Монако» после 11 туров Лиги 1 занимает пятое место. Но отставание от лидирующего «ПСЖ» составляет всего четыре очка. А в следующем матче монегаски примут идущий на третьем месте «Ланс». В случае победы «Монако» точно окажется в топ-4. А мы ждём результативных действий от Александра Головина. Россиянин тур назад оформил дубль в ворота «Нанта» (5:3) и принёс команде победу.

Фото: Johnnie Izquierdo/Getty Images
11 место

«Интер Майами» — «Нэшвилл»: воскресенье, 9 ноября, 4:00 мск

США — Major League Soccer . 1/8 финала
09 ноября 2025, воскресенье. 04:00 МСК
Интер Майами
Майами
Не начался
Нэшвилл
Нэшвилл
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Лионель Месси и компания пройдут дальше в плей-офф?

«Интер Майами» во второй год подряд рискует не пройти дальше первого раунда плей-офф. На этот раз команда Хавьера Маскерано испытывает проблемы с «Нэшвиллом». В первом матче «Интер Майами» одержал домашнюю победу (3:1), но затем уступил дома (1:2). Теперь судьба места в четвертьфинале решится в третьей встрече. Цена ошибки в одной игре велика. Справится ли команда Лионеля Месси, Луиса Суареса и Серхио Бускетса с непростой задачей?

Фото: Getty Images
12 место

«Унион Берлин» — «Бавария»: суббота, 8 ноября, 17:30 мск

Германия — Бундеслига . 10-й тур
08 ноября 2025, суббота. 17:30 МСК
Унион
Берлин
Не начался
Бавария
Мюнхен
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Бавария» одержит очередную победу?

Для всех клубов Германии (да и всей Европы) есть челлендж «попробуй обыграть «Баварию». Мюнхенцы одержали победу во всех 16 матчах сезона! И останавливаться команда Венсана Компани вряд ли планирует. В 10-м туре Бундеслиги «Бавария» отправится в гости к «Униону». Берлинцы занимают место в середине таблицы (10-е). А в прошлый раз «Унион» сыграл вничью с «Баварией» (1:1). Возможно, именно команда Штеффена Баумгарта остановит мюнхенского монстра?

