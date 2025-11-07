Станкович же может наконец добиться отставки — а «уволить» его предстоит Черчесову! Ну а «Краснодар» без лидеров едет в Калининград.

«Зенит» — на ужасном поле, а у ЦСКА беда с карточками перед «Спартаком». Интриги тура РПЛ

Мир Российская Премьер-Лига подбирается к середине сезона! Впереди – уже 15-й тур. Рассказываем о главных интригах в предстоящих восьми матчах.

Откроют 15-й тур московское «Динамо» и «Акрон». Удивительно, но в турнирной таблице команды разделяет всего два очка. Хотя летом москвичи назначили тренером Валерия Карпина и провели солидную трансферную кампанию. «Акрон» же только недавно набрал ход, заработав восемь очков за четыре встречи. «Динамо» же не побеждает уже в четырёх турах подряд. Если хозяева не обыграют «Акрон», то рискуют завершить первый круг во второй половине таблицы! Вряд ли это входило в планы Карпина после прихода в клуб.

Ещё одна интрига: появится ли на поле Артём Дзюба? Из-за травмы форвард «Акрона» пропустил матч с «Ростовом». Пока что его выход на поле с «Динамо» под вопросом. Но наверняка он хочет огорчить Карпина. Хоть тренер и футболист и помирились, а Артёма даже вызывали в сборную России, наверняка Дзюба всё равно будет дополнительно мотивирован.

У «Динамо» и «Акрона» прямо сейчас нет футболистов, «висящих» на карточках.

Важнейшее волжское дерби состоится в Нижнем Новгороде. «Пари НН» опустился на последнее, 16-е место в таблице. Команда Алексея Шпилевского в последних шести турах потерпела пять поражений. Будущее тренера в клубе находится в подвешенном состоянии. Если «Пари НН» планирует остаться в РПЛ, то пора набирать очки.

А в гости в Нижний Новгород приедет «Рубин». Казанцы оказались в кризисе: всего одна победа и пять набранных очков за последние шесть туров. Команда Рашида Рахимова опустилась на седьмое место и отстаёт от топ-5 уже на восемь очков. Однако амбиции «Рубина» не соответствуют позиции. Так что к «Пари НН» команда едет за победой. Но в пользу нижегородцев статистика: они обыграли «Рубин» в четырёх матчах РПЛ из шести. Поможет ли это Шпилевскому?

Риск дисквалификации из-за перебора жёлтых есть у тех и других игроков: у нижегородцев это Даниил Лесовой, Свен Карич, Эдгардо Фаринья и Андрей Ивлев, а у казанцев – Дардан Шабанхаджай, Мирлинд Даку, Угочукву Иву и Егор Тесленко.

ЦСКА ждёт тяжёлый выезд. «Динамо» очень круто играет в Махачкале, а в гостях редко добивается хороших результатов. В нынешнем сезоне команда Хасанби Биджиева набрала 12 очков дома, на чужом поле – всего два! ЦСКА же терял очки в пяти встречах РПЛ, четыре из которых были гостевыми. Неприятная тенденция перед поездкой в Дагестан.

Хотя в прошлом сезоне ЦСКА одолел «Динамо» в Каспийске (1:0). А под руководством Фабио Челестини команда стала только сильнее. Москвичи бьются за золото и обязаны побеждать махачкалинцев. Но, как следует из статистики, «Динамо» точно не отдаст очки без серьёзного боя.

У ЦСКА на карточках «висят» лидеры – Иван Обляков, Матвей Лукин, Матвей Кисляк, а также Кирилл Глебов. С учётом предстоящего в 16-м туре дерби со «Спартаком» потери могут быть критическими. У дагестанского клуба тоже игроки заметные – Джемал Табидзе, Темиркан Сундуков, Мохаммад Джавад Хоссейннежад и Абдулпаша Джабраилов.

«Сочи» при Игоре Осинькине ожил, однако до сих пор находится в зоне прямого вылета. «Ростов» же в прошлом туре уступил впервые за девять матчей РПЛ. Хороший момент для сочинцев, чтобы обыграть соседей по югу России. Ещё одна обнадёживающая статистика для «Сочи»: команда одержала победу над «Ростовом» во всех пяти домашних встречах в РПЛ. Гостям придётся постараться, чтобы прервать серию. А в случае победы у «Ростова» есть небольшой шанс завершить первый круг в топ-8. «Сочи» же может выбраться из зоны прямого вылета, если наберёт три очка.

У той и другой команд довольно много игроков рискуют пропустить 16-й тур, если получат по жёлтой карточке. У хозяев это Марсело Алвес, Яхья Аттийят-аллах, Артём Макарчук и Александр Солдатенков, у гостей – Дмитрий Чистяков, Алексей Миронов, Рустам Ятимов, Тимур Сулейманов и Умар Сако.

В воскресенье первыми на поле выйдут «Крылья Советов» и «Зенит». Поле самарского стадиона не в лучшем состоянии: после форума «Россия – спортивная держава» газон на «Солидарность Самара Арене» еле живой. РПЛ признала его пригодным для футбола, хотя ранее существовала возможность переноса в другое место или вообще на другой день. Судя по нашему эксклюзивному видео, травяное покрытие и правда серьёзно пострадало.

Если же всё-таки представить, что игра состоится, то важно учитывать контекст. Главный тренер самарцев Магомед Адиев находится на грани увольнения. Команда здорово стартовала (восемь очков в четырёх турах), а затем одержала всего одну победу за 10 матчей. Самарцы опустились на 13-е место и рискуют стать ещё ближе к зоне прямого вылета.

У «Зенита» всё наоборот: петербуржцы были нестабильны на старте сезона, а после одержали семь побед в девяти турах (плюс две ничьих). В последних двух матчах команда Сергея Семака разобралась с московскими «Динамо» и «Локомотивом». Так что встреча с «Крыльями» станет для «Зенита» самой простой за последнее время. Гости – большие фавориты. Но, может, именно сейчас самарцы прервут свою неудачную серию и «спасут» Адиева?

Сергею Семаку важно напомнить Густаво Мантуану и Педро, что следующая жёлтая карточка повлечёт у них пропуск следующей встречи. У соперника профилактические беседы стоить провести с Домиником Орозом и Романом Евгеньевым.

«Локомотив» сбавил темп. Сначала москвичи сыграли вничью с «Акроном», а затем потерпели первое поражение в сезоне – от «Зенита». Команда Михаила Галактионова резко опустилась с первого на пятое место. Но отставание от лидирующего «Краснодара» в пять очков пока некритично. Если до конца первой части сезона «Локо» станет стабильно побеждать, то весной будет биться за титул.

Впереди у москвичей домашний матч с «Оренбургом». Под руководством Ильдара Ахметзянова команда наконец выиграла: в прошлом туре одержали победу над «Сочи». «Оренбург» занимает 14-е место, однако надежд на положительный результат с новым тренером стало больше. Поэтому «Локо» нельзя расслабляться. Тем более что ещё в мае «Оренбург» отнял очки у москвичей (1:1) в гостях.

У «Локо» под угрозой дисквалификации Дмитрий Баринов, Александр Руденко, Максим Ненахов, Егор Погостнов и Зелимхан Бакаев. С учётом того, что в 16-м туре играть с «Краснодаром», может быть неприятно. У оппонента на грани перебора карточек Анри Чичинадзе и Евгений Болотов.

В Грозном состоится один из двух самых интересных матчей тура. Станислав Черчесов против «Спартака» – интригующая вывеска! Москвичи не могут обыграть «Ахмат» в гостях уже в трёх встречах. Да и в целом «Спартак» не побеждает грозненцев шесть игр подряд. А теперь в пользу «Ахмата» добавился фактор Черчесова. Вместе с ним команда поднялась на девятое место в таблице. Хотя в последних четырёх турах грозненцы набрали всего одно очко.

«Спартак» же максимально нестабилен. Вряд ли хоть кто-то знает, в каком сочетании выйдет команда на следующий матч и какой футбол покажет. Деян Станкович даже после победы над «Локомотивом» (3:1) в Кубке России, в сущности, в очередной раз попросился из клуба: «Очень устал от того, что происходит, что говорят вокруг. Хочу домой, к жене, к дочке. Готов к любому решению клуба. Если решат уволить завтра, я готов. Если случится послезавтра, тоже готов. Пока я в Москве». Красно-белые занимают шестое место в таблице и уже на 10 очков отстают от «Краснодара». Если «Спартак» и сейчас оступится в Грозном, то будет трудно рассчитывать даже на борьбу за топ-3. Ну и не исключено, что именно Черчесов может отправить в отставку Станковича.

Руслан Литвинов, Манфред Угальде, Пабло Солари и Игорь Дмитриев должны держать себя в руках и не получать четвёртую жёлтую карточку – иначе бан на один тур, а там дерби с ЦСКА. Та же история у грозненцев с Исмаэлом Силвой, Надером Гандри и Максимом Сидоровым.

Центральный матч 15-го тура состоится в Калининграде. Главная сенсация сезона – «Балтика» – примет дома «Краснодар». Действующий чемпион лидирует и в нынешнем чемпионате. А команда Андрея Талалаева занимает четвёртое место в таблице и серьёзно борется за медали. Уже почти не осталось людей, думающих, что «Балтика» повалится по результатам.

Следующая встреча станет для «Краснодара» очень сложной. Почему? Всё дело в дисквалификациях. Мурад Мусаев не сможет рассчитывать на четырёх игроков: Диего Косту, Никиту Кривцова (получили по четвёртой жёлтой карточке), Дугласа Аугусто и Джона Кордобу (обоих удалили в матче со «Спартаком»). Тяжёлая ситуация для тренера южан. Тем более перед игрой с мощной «Балтикой». Воспользуются ли калининградцы проблемами соперника?

У «Балтики» большая группа игроков уже отбыла дисквалификацию, однако ближе всего к ней сейчас Сергей Варатынов. У чемпиона, несмотря на кадровые проблемы в предстоящей встрече, примерно похожие проблемы могут быть и в 16-м туре с «Локомотивом» – если Сергей Петров, Александр Черников и Кевин Ленини получат по четвёртой жёлтой карточке.