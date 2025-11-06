Идеи Компани — это сны при температуре 39. Но они работают – и делают команду лучшей прямо сейчас. #1442

Три главных тренда современного футбола. Как «Бавария» использует их лучше всех в мире

Это статья тактического автора «Чемпионата» Антона Михашенка в нашей новой рубрике «1442». Ещё больше подобных материалов читайте по вторникам, в 14:42 мск.

Прямо сейчас можно признать, что «Бавария» Венсана Компани – лучшая команда старта европейского сезона. Это подтверждают и результаты в целом (16 побед в 16 матчах), и результат конкретной встречи с «ПСЖ». В ней немцы в первом тайме просто смяли соперника и вполне могли уйти на перерыв с более крупным счётом, чем 2:0.

Компани блестяще пользуется теми перекосами, которые даёт ему современный футбол: если большинство соперников будут действовать примерно одинаково и тренер это понимает, то он пользуется своим ранним пониманием того, как оппоненты будут играть – и адаптирует свой футбол. Тренер «Баварии» находит в своей команде людей, которые готовы к этим адаптациям – и вот перед нами непобедимая машина, остановить которую крайне сложно.

Давайте остановимся на трёх вопросах, с которыми сталкиваются почти все современные команды, пока «Бавария» пользуется отсутствием ответов.

1. Если все станут играть персонально, то кто будет играть против Кейна?

Вы наверняка видели или слышали, что Гарри Кейн в этом сезоне играет везде – как опорный полузащитник, «десятка», нападающий и иногда – крайний защитник, если того требует ситуация. Это не блажь самого англичанина и не прихоть тренера – это чёткое понимание большой серой зоны, оставленной в персональной опеке, которую применяют сегодня большинство команд. Что будет делать команда, которая стремится прессинговать персонально, если у соперника есть центральный нападающий, который:

любит и умеет отходить на свою половину;

начинает атаки диагоналями/средними/длинными передачами;

может сыграть как опорный полузащитник;

а из-под давления уходит как «десятка»?

Гарри Кейн Фото: Lars Baron/Getty Images

Варианта у этой команды два. Либо этого нападающего, в данном случае Кейна, будет преследовать центральный защитник, что раскроет всю оборону для мгновенной атаки освободившегося пространства. Либо за Гарри никто не пойдёт – и он станет свободным игроком в ситуации, где каждый из партнёров разобран соперником.

Получается, хорошего ответа у соперника нет: в первом случае ты моментально получаешь выход «три в три» или «два в два», а во втором – Кейн примет мяч без опеки и применит все свои навыки диспетчера, чтобы воспользоваться преимуществом, которое оппонент оставил открытым для «Баварии».

Иногда, когда Кейн чувствует, что защитник соперника выходит за ним далеко и при этом ему хватает качества хорошо давить на англичанина, Гарри превращает историю в фарс. Он полностью переворачивает свою позицию и сам становится центральным защитником. Защищаться против «Баварии» персонально становится просто невыносимо.

Кейн прижимает защитников Фото: Кадр из трансляции

2. Если вингеры соперника тоже персоналят, хватит ли им внимания следить за крайними защитниками?

Другая общая слабость, которую нащупал в современном футболе Компани – в агрессивных оборонительных действиях приходится участвовать крайним нападающим – футболистам с очень атакующей ментальностью. В обороне вингеры в лучшем случае смотрят на мяч, и, если тот находится не в их зоне, фокус внимания начинает критически снижаться. В этот момент «Бавария» начинает действовать.

Кто может воспользоваться тем, что вингер соперника отключился? Тот, против которого вингер играет, – крайний защитник. В понимании Компани крайние защитники при построении атак – это новые центральные полузащитники: они должны использовать пространство между линий, действуя в динамике за счёт того, что их прямые оппоненты «спят».

Вот как это выглядит. Совмещаем первый пункт со вторым: Кейн отходит в полузащиту, центральный защитник соперника за ним не выдвигается, однако не успевает и опорный – англичанин становится свободным. Но он спиной к воротам – пока будет разворачиваться, темп потеряется. Кто идёт на помощь? Конечно, крайний защитник, который за спиной у заснувшего крайнего нападающего оппонента, – он спокойно заходит в освободившееся пространство.

Кейн отвлекает соперника, пока его партнёр смещается в середину Фото: Кадр из трансляции

И вот «Бавария» моментально получает весомое преимущество в атаке. Вингеры удерживают ширину и заставляют оборону соперника растянуться. В это время опорная зона уже пройдена, при этом место Кейна тоже занято футболистом, которого номинально можно считать «десяткой». Дополнительным полузащитником становится за спиной у вингера соперника левый защитник Йосип Станишич.

Кейн уже пасует на оказавшегося свободным в середине Станишича Фото: Кадр из трансляции

3. Если с Кейном контролируется центр, то как добиться того, чтобы наши вингеры остались один в один с соперником?

Снова и снова возвращаемся к теме персонального давления. Однако при переходе на свою треть поля соперник располагается уже достаточно компактно, чтобы вингеров «Баварии» – Майкла Олисе или Луиса Диаса – встречали уже двое: крайний защитник и помогающий ему крайний нападающий соперника. Компани хочет сбросить эту подстраховку и дать Олисе и Диасу творить один в один, что они умеют блестяще. И для этого находится изящное решение.

Почти в каждом матче «Бавария» играет минимум с одним крайним защитником не со своей ногой – то есть с правшой слева. Во встрече с «Брюгге» в Лиге чемпионов пошли на то, что ещё несколько лет назад в парадигме позиционного футбола казалось немыслимым: справа вышел левша, слева – правша.

Это приводит к тому, что в начале атаки при действиях с мячом рабочая нога крайнего защитника всегда будет настроена на то, чтобы играть в середину – это удобно делать слева правой ногой и справа левой ногой даже в касание, после чего игрок сам заходит в середину. С учётом того, что уже есть Кейн, преимущество в середине становится угрожающим – крайним нападающим соперника приходится идти за крайними защитниками.

Крайние защитники сместились в середину Фото: Кадр из трансляции

После пары центробежных передач от крайних защитников с флангов сдуло игроков соперника, а Кейн только усложняет им задачу в оказании персонального давления. Моментально на фланге становится свободным крайний нападающий «Баварии» Диас, и подстраховки для его прямого оппонента не предвидится.

Кейн – опорник, а крайние защитники начинают атаку Фото: Кадр из трансляции

И теперь совмещаем второй и третий пункты. Заставив соперника сбиться в кучу за счёт смещения левши справа и правши слева в середину, «Бавария» начинает пользоваться тем, что крайние защитники теперь полузащитники – они становятся свободными игроками между линий. И так как это обычно динамичные игроки, атака разгоняется стремительно.

На скриншоте ниже кажется, что мы видим сон при температуре 39: левый защитник отдаёт передачу на правого защитника в позициях левого нападающего и «десятки» соответственно, а центральный нападающий двигается в опорной зоне. Но главное: «Бавария» и свободно вышла в последнюю треть, и добилась того, что Олисе на дальнем фланге остался без подстраховки, и может играть один в один.

Из-за смещения крайних защитников в середину Олисе остался свободным Фото: Кадр из трансляции

Постоянная комбинация этих пунктов, монструозная игра Кейна и вдохновение контролирующего всё происходящее вокруг броуновское движение Йозуа Киммиха позволяют «Баварии» не просто манипулировать, а по-настоящему издеваться над попытками давления любого соперника. Компани агрегировал главные пробелы в системе персонального давления, которую используют почти все соперники, и создал настоящую машину, которая без конца бьёт за отсутствие ответов на эти вопросы.

Почти наверняка со временем (и, полагаю, довольно скоро) это приведёт к тому, что против «Баварии» начнут играть строгую и прагматичную зону. Но пока шоу, которое Мюнхен возит по Европе, не может никого оставить равнодушным.