«Карпин просто «зарезал» «Зенит»!» Решения Семака вызвали недоумение у Геннадия Орлова

Геннадия Орлова сложно чем-либо удивить в футболе. Тренерскому штабу «Зенита» это в среду вечером удалось. Своим недоумением президент Российской ассоциации спортивных комментаторов поделился с «Чемпионатом»:

— Очень много вопросов к Сергею Семаку и его тренерскому штабу, — начал свой монолог Орлов. — «Зенит» нашёл свою игру, прекрасно провёл два матча чемпионата — с московскими «Динамо» и «Локомотивом». Все игроки подходят к лучшей форме. И вдруг Семак делает шаг назад, совершает психологическое отступление, выставляя такой состав, как будто этот матч — проходной.

Если у вас игра уже пошла, так продолжайте этот состав наигрывать. Какая разница — Кубок или чемпионат? Чем чаще они будут вместе играть, тем лучше. У топ-клубов костяк из 12-15 футболистов состоит. Травм у «Зенита» нет, встреча РПЛ только в воскресенье — времени на восстановление достаточно.

Тем более кубковый турнир перешёл в стадию четвертьфинала, дальше — игра на вылет. Первый матч дома — надо делать задел, забивать как можно больше голов. Ещё и соперник такой принципиальный — «Динамо». Хозяева же начали матч так, словно они ещё в групповом турнире, а не в плей-офф. «Зенит» оказался ментально не готов к игре, не настроился. Своим стартовым составом Семак словно дал понять: если надо, во втором тайме отыграемся. Это же был просто подарок для «Динамо»! Для меня это удивительно. Да и для всех болельщиков, наверное, тоже.

Почему люди должны смотреть на не лучший состав? Что это за эксперименты над болельщиками? Они хотят всё время видеть сильную команду, классный футбол. Разве могут Месси или Роналду сидеть в запасе? Народ же на них, на звёзд, ходит. И они всегда играют с первой минуты. Почему здесь должно быть иначе? Представьте: люди приходят в театр, смотреть на звёзд, а режиссёр вместо них выпускает второй состав…

Лусиано с Соболевым оказались совершенно не готовы к игре. Сколько они потеряли мячей! Лусиано сейчас совсем другой, чем был ещё недавно. Не знаю, по какой причине он долго не играл, но вместе с Соболевым они не выглядели футболистами, способными что-то сделать.

Соболев — это вообще игрок из другой лиги. В прошлом сезоне с ним мучились, в этом. Для него большой успех, что его выпускают за «Зенит». Но для «Зенита» это минус. Он же ничего не даёт команде. Когда выходят Глушенков, Педро, сразу видно — другой уровень. Только слепой не видит и глухой не слышит, что говорят все специалисты об игре Соболева в «Зените». Я не слышал, чтобы кто-то восторгался: «Смотрите-ка, как Соболев помогает «Зениту»!» А вы слышали?

В отсутствие Мантуана правую зону в обороне закрывал Мостовой. Соответственно, Андрея было совсем мало в атакующих действиях. Но самое главное — это центр поля. Как можно выходить на такую игру без Барриоса? Я вообще этого понять не могу. Это же один из самых сильных козырей «Зенита», ключевой исполнитель в обороне! Как следствие, мяч в центре поля у петербуржцев не держался. Горшков, Жерсон и Михайлов были смяты динамовцами. Москвичи доминировали в середине.

Жерсон уже получше играет, набрал форму, почти весь матч провёл. Однако рядом с Горшковым и Михайловым это совсем другая история, чем с Барриосом.

Семак будто преследовал цель дать нагрузку запасным. Но они же потому и запасные, что уступают основным игрокам. Так зачем их с первой минуты ставить? В итоге никто этим шансом и не воспользовался. Я считаю, что это ошибка тренерского штаба.

Потом-то все основные, кроме Вендела, вышли на поле, а значит, они были здоровы и готовы. Во втором тайме начали спасать положение, Глушенков с Педро организовали прекрасный гол, но было поздно. Инициатива уже была утрачена. Серьёзный стратегический просчёт руководства команды. «Зенит», который играл с «Локомотивом», и вчерашний «Зенит» — это небо и земля.

Как теперь «Зениту» спасать положение после 1:3? Какой состав тренер поставит в Москве? Может, они решили, что им не надо бороться за Кубок. Такое тоже может быть. Но какой смысл тогда был устанавливать рекорд на групповой стадии, выиграв все встречи?

Я помню, что проигравший в Пути РПЛ не вылетает из Кубка. Но такие матчи — это ещё и игра за репутацию. Так вот по репутации футболистов и тренеров «Зенита» вчера был нанесён серьёзнейший удар. И болельщикам расстройство.

Валерий Карпин сейчас тоже бьётся за репутацию. Он явно точил ножи на «Зенит». И так хорошо наточил, что просто «зарезал» его, обыграв 3:1 на чужом поле. Москвичи отлично подготовились к игре, учли все ошибки. Тюкавин забил потрясающий гол. Для Карпина это пока самая значимая победа в «Динамо». Молодец!