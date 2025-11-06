В гонке за «Золотую бутсу» Кейна, Мбаппе и Холанда обходит серб. В 32 года феерит в Латвии

Глядя на то, насколько результативно проводят сезон топ-бомбардиры в ведущих европейских лигах, можно предположить, что кто-то из них возглавляет список лидеров в борьбе за «Золотую бутсу». Вас наверняка удивит, что первое место сейчас занимают не Гарри Кейн из «Баварии», Килиан Мбаппе из «Реала» или Эрлинг Холанд из «Манчестер Сити». Более того, лидер не представляет топ-лигу.

Как определяют обладателя «Золотой бутсы»

Учитывают только голы, которые футболист оформил в одной из европейских лиг. В зачёт не идут забитые мячи в кубковых турнирах или в международных соревнованиях. По этой причине нынешние результаты Кейна, Мбаппе и Холанда выглядят чуть скромнее, хотя всё равно впечатляют. За каждый гол в топ-5 лигах (АПЛ, Ла Лига, Серия А, Бундеслига, Лига 1) футболист получает два очка. За голы в чемпионатах стран, которые находятся на местах с шестого по 22-е в таблице коэффициентов УЕФА, начисляют 1,5 очка. Во всех остальных лигах каждый гол равен одному баллу.

Килиан Мбаппе с «Золотой бутсой» Фото: Denis Doyle/Getty Images

По итогам прошлого сезона «Золотую бутсу» получил Мбаппе. Килиан забил 31 мяч в Ла Лиге — 62 очка. Виктор Дьёкереш забил гораздо больше француза (39 голов), однако тогда швед выступал за лиссабонский «Спортинг». Следовательно, каждый забитый мяч умножали на 1,5, поскольку португальская лига не входит в топ-5 в Европе.

Кстати, последним обладателем «Золотой бутсы» не из топ-5 лиг был Марио Жардел. В сезоне-2001/2002 бразилец наколотил 42 гола за «Спортинг». Любопытно, что Марио взял «Золотую бутсу» и по итогам сезона-1998/1999 (забил 36 мячей). Тогда он тоже играл в португальской лиге, но за «Порту». Чаще других «Золотую бутсу» получал Лионель Месси (шесть раз). В сезоне-2011/2012 аргентинец оформил космический результат — 50 голов! Криштиану Роналду брал награду четыре раза.

Кто сейчас занимает первое место

Мбаппе и Холанд забили по 13 мячей в Ла Лиге и АПЛ соответственно. Каждый из них набрал по 26 очков. Сейчас они делят второе место в списке. А на первом оказался Дарко Лемайич. Нападающий легко подходит под категорию «ноунейм». Сербу 32 года, и он выступает в чемпионате Латвии за клуб РФШ. В этом сезоне Лемайич показал удивительные цифры — 28 голов в 30 матчах местной лиги. Такие данные приводит официальный сайт латвийского чемпионата. То есть сейчас у него 28 очков в зачёте на «Золотую бутсу». Больше чем у Кейна, Мбаппе и Холанда.

Лемайич играл на родине до 2017 года. Однако там он не бегал ни за «Партизан», ни за «Црвену Звезду». В его биографии были более скромные команды — «Инджия» (33 гола в 119 встречах) и «Напредак» (пять голов в 29 матчах). После этого Дарко укатил в Латвию — подписал контракт с «Ригой». В первом сезоне забил три мяча в восьми играх местного чемпионата, а вот второй получился куда продуктивнее. 15 голов в 24 встречах — приличный показатель.

В 2019-м серб отличился пять раз в 10 встречах, после чего его перехватила РФШ. Вторую половину сезона Лемайич провёл в новом клубе и наколотил 10 голов в 13 матчах. В сезоне-2020 Дарко ничем особенным не впечатлил, а летом 2021-го укатил в «Гент». Бельгийский клуб заплатил за нападающего € 900 тыс. Лемайич ушёл на повышение, но в «Генте» забил семь мячей в 38 встречах и летом 2023-го вернулся в РФШ. Нынешний сезон — самый успешный для высоченного серба (199 см) с точки зрения голов.

Дарко Лемайич празднует очередной гол Фото: fkrfs.lv

Далее — отрывок из интервью Лемайича для издания Mozzart Sport.

«Рига для меня как второй дом. Я нахожусь здесь уже шесть лет, если принять во внимание оба захода. Когда впервые получил предложение из Латвии, понятия не имел, куда еду. Хотелось попробовать себя в другой стране. Сначала думал, что лечу в Литву. Когда я только приехал, в латвийской лиге было очень много длинных передач и навесов. Теперь всё изменилось — чемпионат стал быстрее и динамичнее. Первые занятия проходили на школьном поле, но затем мы переехали в хороший тренировочный комплекс.

Что касается перехода в «Гент», то мне всё это казалось нереальным. Когда я узнал о предложении из Бельгии, думал, что получил его от менее статусного клуба. После того как сообщили о «Генте», всё это было похоже на розыгрыш. Через три дня я прошёл медосмотр, а спустя месяц всё ещё не верил, что нахожусь в Бельгии. Там было тяжело. Взлёты, падения. В целом два года получились замечательными, хотя во втором сезоне у меня появились проблемы из-за травм. Сделали пару операций, а потом я повредил приводящую мышцу.

В «Генте» мы работали под руководством Хейна Ванхазебрука. Это очень строгий и требовательный тренер. Он со своим персоналом следил за тем, достаточно ли мы пьём воды, измерял жировую прослойку, к нам приходил диетолог. А раз в неделю мы посещали психолога, который оценивал моральное состояние игроков. Первую неделю мы работали без мяча. Тренер отвёз нас в горы в Австрии, где мы таскали брёвна по озёрам, гоняли по лесу на велосипедах. Однажды он организовал гонку на байдарках, а в качестве приза дал выходной. Однако фишка в том, что пришлось плыть из Австрии в Венгрию. Не знаю, сколько это заняло времени, но это был ад. Мы падали из лодок. Довольно специфическое зрелище.

Были предложения после Бельгии, однако руководство РФШ связалось со мной и предложило пятилетний контракт на очень хороших финансовых условиях. Знаю лигу, команду. У меня сложилось впечатление, что я никуда и не уезжал».

Дарко Лемайич после перехода в «Гент» Фото: kaagent.be

Лемайичу требуется примерно по 1,5 удара в створ на один гол. Его суммарный показатель ожидаемых забитых мячей составил 17,92. А серб забил на 10 голов больше. Неудивительно, что он станет лучшим бомбардиром лиги (вряд ли ближайшие преследователи отличатся 10 раз в заключительном туре). Несмотря на голевые подвиги Дарко, его команда уже точно не станет чемпионом Латвии. За тур до финиша она отстаёт от «Риги» на четыре очка. Кстати, 7 ноября соперники сыграют друг с другом. На чемпионскую гонку эта встреча уже никак не повлияет, однако у Лемайича есть шанс улучшить свой показатель в турнире.

Дарко уже вошёл в историю РФШ. Это первый футболист клуба, кто достиг отметки в 30 голов за сезон во всех турнирах. Он забил 28 мячей в чемпионате, по одному — в квалификации Лиги чемпионов и Лиги конференций. Конечно, в ближайшее время Лемайича сдвинут с первого места в списке претендентов на «Золотую бутсу», однако пока он может гордиться тем, что опережает таких глыб европейского футбола, как Кейн, Мбаппе и Холанд.