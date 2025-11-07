У «Краснодара» самый сложный матч в сезоне. Как Мусаеву пересобрать состав на «Балтику»?

«Краснодар» в сверхпринципиальном матче предыдущего тура МИР РПЛ расправился со «Спартаком» (2:1). Его итогам не меньше Мурада Мусаева наверняка радовался Андрей Талалаев. Ведь чемпионы заодно нахватали карточек и потеряли перед важным выездом в Калининград сразу четверых футболистов. Трое из них — железно основные: Диего Коста, Дуглас Аугусто и Джон Кордоба. Четвёртый — Никита Кривцов — пусть и отыграл лишь четыре встречи чемпионата в основе, в остальных неизменно выходил на замену и регулярно приносил пользу. И как же тренерскому штабу решать эту головоломку?

Продвинутые статистические данные предоставлены технологическим сервисом Яндекс Спорттех.

Частично ответы дал прошедший 5 ноября гостевой кубковый матч с «Оренбургом». Правда, всё осложнилось местной синтетикой, на которой не всем позволено играть по состоянию здоровья. Сложность таких выездов Мусаев подчёркивал неоднократно. В том числе недавно в эфире «Матч ТВ»: «Минус, что в Оренбурге искусственное поле. Конечно, не хотелось бы переходить на другое покрытие. Это дополнительная трудность».

Было логично предположить, что в Кубке поучаствует весь квартет штрафников — им и так отдыхать в воскресенье. Кривцов действительно провёл на поле все 90 минут, а Кордоба вышел сразу после перерыва. Но при этом Аугусто остался в запасе, Коста же вообще не прилетел в Оренбург.

ФК «Краснодар» Фото: fckrasnodar.ru

В обороне сыграли Валентин Пальцев и Виталий Стежко. Второго на 63-й минуте из-за повреждения сменил Витор Тормена. Центр поля, помимо Кривцова, закрывал Кевин Ленини. В нападении первый тайм провёл молодой Казбек Мукаилов, что для него не в новинку: в Кубке у него уже суммарно 241 минута.

Как раз 18-летний талант ассистировал Даниле Козлову при первом голе. Однако зарешал всё равно Кордоба, оформивший дубль после 87-й минуты и превративший 1:1 в 3:1. И снова подчеркнувший, как же сильно он важен для «Краснодара».

Ещё бы колумбийцу как-то научиться справляться с нервами, и ему бы вообще цены не было. Всё-таки два совсем не обязательных удаления за 13 сыгранных туров Премьер-Лиги — прямо перебор. После первой красной Джона чемпионам противостоял «Акрон», и тогда позицию колумбийца закрывал Кривцов. Именно Никита забил победный гол (2:1), так что эксперимент удался. Теперь такой вариант недоступен.

В конце той встречи Кривцова подменил Мукаилов. Скорее всего, именно он и будет напрягать оборону «Балтики». Хотя было бы интересно посмотреть в роли форварда и на подвижного Козлова, который лидирует в гонке бомбардиров Fonbet Кубка России с пятью голами. В нынешнем сезоне РПЛ у Данилы лишь скромные 95 минут, да и Мусаев его центральным нападающим не использовал. Тем не менее опыт Кривцова показал — номинальный атакующий полузащитник в качестве подмены Кордобе способен сделать разницу. К тому же никто не отменял универсальность Козлова и его желание показать себя перед отлично принявшей его калининградской публикой.

К слову, процент выигранных единоборств, а этот параметр во встрече с «Балтикой» особенно пригодится, у Мукаилова и Козлова сопоставим: 43% и 41% соответственно. А вот по росту, если понадобится потолкаться за верховые мячи, различия есть: у Казбека — 188 см, у Данилы — 183 см.

С другими линиями проще. Центр поля наверняка вместе с Александром Черниковым зацементирует вечный джокер Ленини. На качестве обострений и яркости футбола это, несомненно, скажется. Всё-таки Аугусто — один из главных по продвижению мяча во всей лиге с высоким показателем 81% точности передач вперёд. У шикарного Матвея Кисляка, например, 76%. Тем не менее вариант вполне добротный. Особенно против заряжённой на борьбу и прессингующей «Балтики».

По центральным защитникам всё ещё очевиднее. Просто из-за скромной обоймы в этой линии. Коста дисквалифицирован. Жубал — давно травмирован. Стежко и так котировался ниже Пальцева, так ещё и получил травму в Оренбурге. Валентин и Тормена — единственные, кто в строю.

Эта пара отыграла вместе суммарно 164 минуты, растянувшиеся на шесть матчей. Да, иногда Пальцев выходил справа на фланге. И всё же за это время «Краснодар» пропустил три гола: от «Крыльев» и «Оренбурга» в Кубке плюс от «Спартака» в РПЛ. Пусть с красно-белыми тогда бодались вдесятером, статистика не самая приятная.

С другой стороны, «Краснодар» уже не раз доказывал, что его не пугает скромная на фоне конкурентов обойма. В прошлом сезоне у клуба не было того же Аугусто. И ничего – справились. Даже взяли золото.

«Ничего страшного. У нас крепкий состав, справимся, проведём ротацию», — рассуждал о потерях Эдуард Сперцян. Всё так. И всё же южан ждёт серьёзная проверка. Вполне вероятно, одна из главных во всём чемпионате: «Балтика» пока не уступала дома и с шестью пропущенными голами имеет статус самой надёжной команды Премьер-Лиги.