Лучший матч «Спартака» в сезоне! А Маркиньос и Батраков обменялись голами-шедеврами. Видео

«Спартак» против «Локомотива» — отличная вывеска в четвертьфинале Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Первая часть столичного дерби (второй матч состоится в конце ноября) прошла на домашнем стадионе красно-белых. На арене присутствовали более 30 тысяч человек, и они стали свидетелями событийной игры.

Деян Станкович выставил на матч вполне боевой состав. Место в воротах занял Илья Помазун, а не Александр Максименко, но с первых минут вышли Наиль Умяров, Эсекьель Барко, Пабло Солари, Жедсон Фернандеш, Маркиньос, Ливай Гарсия. Игорь Дмитриев снова играл на фланге обороны. Михаил Галактионов выпустил в старте вратаря Даниила Веселова и поместил Кристиана Рамиреса налево в защиту, однако в остальном с первых минут играла почти вся основа.

«Спартак» начал очень мощно. 30-я секунда — сразу же удар в створ. Веселов ногой остановил попытку Маркиньоса, но на четвёртой минуте всё же пропустил. Гарсия со второй попытки переправил мяч в сетку. Как тут не вспомнить, что «Локо» четыре раза подряд проиграл красно-белым в гостевых встречах.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Станкович на первых минутах выглядел подозрительно спокойным. Серб не метался у кромки поля, а сидел на скамейке. После гола тренер красно-белых поднялся со своего места и наградил команду аплодисментами. Никаких лишних эмоций. Правда, уже к 10-й минуте Деян выскочил в техническую зону. Крики, подсказки, пар изо рта — кинематографичная картинка.

«Локо» создал момент сразу после пропущенного мяча, но Артём Тимофеев пробил мимо дальней штанги. К 20-й минуте хозяева нанесли шесть ударов (три — в створ), а вот гости ни разу не попали по воротам. Арбитр Павел Кукуян указал на «точку» после того, как мяч попал в руку Артёму Тимофееву. Правда, спустя несколько минут поменял точку зрения — подсказали видеоассистенты. Тимофеев ткнул мяч, который изначально попал в тело, локтем.

«Спартак» переиграл «Локомотив» в кубковом матче Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Экс-арбитр РПЛ Игорь Федотов объяснил, почему Кукуян верно отменил первоначальное решение: «Тимофеев блокировал мяч, рука в этот момент находилась в естественном положении, мяч отлетел в неё от тела. На данный момент это не считается нарушением правил. Почему Кукуян изначально назначил пенальти? Потому что момент динамичный. Думаю, он увидел, что мяч сразу попал в руку. Цыганок на VAR верно позвал его к монитору. По рекомендациям это не игра рукой».

Далее Веселова спасла перекладина — именно туда, к удивлению для многих, зарядил Даниил Денисов. Чуть позже «Локо» потерял ведущего защитника. Столкновение с затылком Гарсии не прошло бесследно для Монтеса — у мексиканца образовалась приличная шишка. Играть с заплывшим глазом для защитника — очень проблематично. Галактинову пришлось поднимать со скамейки Лукаса Фассона.

В концовке первой половины Веселов поочерёдно остановил удары Солари и Барко. «Локо» ответил попыткой капитана Дмитрия Баринова со штрафного — Помазун справился. Событийный тайм! Галактионов снял с игры «висевшего» на карточке Тимофеева и Комличенко. Вместо них вышли Карпукас и Руденко.

«Спартак» забил на четвёртой минуте первого тайма, а потом отличился на той же минуте во второй половине. Гол, надо сказать, получился курьёзным. Удар Маркиньоса, рикошет от Гарсии, рикошет от Фассона — мяч летит не в ту сторону, куда прыгнул Веселов. Очень обидный эпизод для голкипера! Станкович после этого гола, как и после первого, направил указательный палец в камеру — фирменный жест тренера.

Через семь минут для «Спартака» всё стало совсем хорошо. И вот такие голы хочется ставить на повтор и крутить по несколько раз. Маркиньос не просто замкнул прострел Солари, он сделал это максимально эффектно — пяткой. Вот это красоту подвезли легионеры «Спартака»!

«Локо» ответил роскошным ударом Алексея Батракова — принял на грудь и вонзил мяч в дальний угол. Ещё один шедевр!

Гол проверяли, поскольку было подозрение на офсайд у вышедшего на замену Александра Руденко. Всё решили какие-то сантиметры — футболист «Локомотива» оказался в правильном положении.

Александр Руденко избежал офсайда Фото: Кадр из трансляции

Чуть позже Батраков сплоховал. «Локо» получил право на пенальти после того, как мяч попал в руку Тео Бонгонда. Алексей бил с «точки», однако Помазун оставил соперника без гола.

Игорь Федотов разобрал и этот эпизод: «Мяч летел в сторону ворот, попал в прижатую руку игрока «Спартака» и от неё отлетел в дальнюю, которая была отставлена и в данном случае считается наказуемой. Сложный момент для Кукуяна, но простой для VAR. Ключевое здесь, что мяч не поменял направления после первого касания и продолжил лететь в сторону ворот».

В концовке Дмитриев пролетел к чужим воротам, но пробил мимо створа. «Локомотив» избежал поражения с крупным счётом, однако шансы «Спартака» на выход в следующий раунд турнира теперь гораздо выше.