Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Лига Европы и Лига конференций, обзор матчей 6 ноября 2025, голы: Пруцев, Оздоев, ПАОК, Црвена Звезда, Астон Вилла

Голы и пасы россиян, удаление в стиле Бускетса и промах дня у «Ромы». Огонь в еврокубках!
Кирилл Закатченко
Обзор матчей Лиги Европы и Лиги конференций
Аудио-версия:
Комментарии
Антони исполнил красоту, Николич и Тедеско потеряли очки с аутсайдерами, а Шакири сделал ассист на Салаха.

Позади ещё один еврокубковый день. В четверг состоялись матчи 4-го тура Лиги Европы и 3-го тура Лиги конференций. Приятно, что хорошо проявили себя российские легионеры. Но было много интересного и кроме успехов Магомеда Оздоева и Никиты Иосифова.

Лига Европы

Футболист «Порту» закосплеил Бускетса

Лига Европы . Общий этап. 4-й тур
06 ноября 2025, четверг. 20:45 МСК
Утрехт
Утрехт, Нидерланды
Окончен
1 : 1
Порту
Порту, Португалия
1:0 Родригес – 48'     1:1 Сайнс – 66'    
Удаления: Баркас – 66' / нет

«Порту» набрал шесть очков в двух турах, однако после этого выдал мини-серию из двух встреч без побед. На этот раз команда Франческо Фариоли потеряла очки в Нидерландах, где «Утрехт» оказал ей достойное сопротивление. Любопытно, что «Порту» забил и получил численное большинство на 66-й минуте. Борха Сайнс восстановил равновесие, после чего голкипер «Утрехта» Вассилис Баркас и Габриэль Вейга пободались головами. Футболист «Порту» изобразил страшные муки, а потом поглядывал в стиле Серхио Бускетса в полуфинале Лиги чемпионов с «Интером» в 2010-м. «Порту» не реализовал большинство.

Арнаутович принёс «Црвене Звезде» первую победу

Лига Европы . Общий этап. 4-й тур
06 ноября 2025, четверг. 20:45 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Окончен
1 : 0
Лилль
Лилль, Франция
1:0 Арнаутович – 85'    

«Црвена Звезда» набрала всего лишь одно очко в трёх первых турах — такой себе результат. Но на этот раз прихлопнула «Лилль». Всё решилось в концовке встречи. Вратарь французского клуба Берке Озер сфолил в своей штрафной площади, а 36-летний Марко Арнаутович реализовал пенальти. К слову, Озер отразил три 11-метровых удара в матче с «Ромой» (два перебивали) и один — с ПАОКом. Турецкий голкипер угадал и направление удара Арнаутовича, но не спас.

Шакири снова затащил «Базель»

Лига Европы . Общий этап. 4-й тур
06 ноября 2025, четверг. 20:45 МСК
Базель
Базель, Швейцария
Окончен
3 : 1
ФКСБ
Бухарест, Румыния
1:0 Шакири – 19'     1:1 Олару – 57'     2:1 Шакири – 73'     3:1 Салах – 88'    
Удаления: нет / Тырновану – 12'

Шердан Шакири в полном порядке. «Базель» в этой ЛЕ побеждает только на своём стадионе, а швейцарец пока забивает исключительно в домашних встречах. На этот 34-летний Шакири поучаствовал во всех голах «Базеля» — забил два и отдал результативный пас. Второй гол вышел пижонским — Шакири бил по пустым воротам, но ещё до удара смотрел в другую сторону. Видимо, был уверен, что не промажет. А в концовке Шердан отдал голевой пас на Ибрахима Салаха. Салах забил с передачи Шакири — как будто новость из ливерпульского прошлого.

Шердан Шакири снова помог «Базелю»

Шердан Шакири снова помог «Базелю»

Фото: Daniela Porcelli/Getty Images

«Рома» взяла три очка, несмотря на убойный промах Челика

Лига Европы . Общий этап. 4-й тур
06 ноября 2025, четверг. 23:00 МСК
Рейнджерс
Глазго, Шотландия
Окончен
0 : 2
Рома
Рим, Италия
0:1 Соуле – 13'     0:2 Пеллегрини – 36'    

Болельщикам «Рейнджерс» остаётся только посочувствовать. Четвёртый матч — четвёртое поражение. «Рома» решила всё в первой половине благодаря голам Матиаса Соуле и Лоренцо Пеллегрини. Но главный вопрос: как не забил Зеки Челик? Вышедший на замену турок был абсолютно один на дальней штанге после паса Костаса Цимикаса, оставалось только замкнуть с метра в пустые ворота. Похоже, Челик не определился с тем, какой частью тела лучше нанести удар. В итоге получилось что-то совсем уж корявое — мяч от колена попал в перекладину. Хорошо для игрока, что команда выиграла, а то бы Челику ещё долго припоминали ужасный промах.

Антони прибил «Лион» эффектным голом

Лига Европы . Общий этап. 4-й тур
06 ноября 2025, четверг. 23:00 МСК
Бетис
Севилья, Испания
Окончен
2 : 0
Лион
Лион, Франция
1:0 Абде – 30'     2:0 Антони – 35'    

«Лион» приехал в Испанию с хорошей статистикой. До матча в Севилье он набрал девять очков из девяти и не пропустил ни одного мяча. «Бетис» прервал обе серии. Он не просто забил «Лиону», но сделал это дважды в течение пяти минут.

Антони празднует гол

Антони празднует гол

Фото: Europa Press via Getty Images

Особенно хорош второй гол. Марк Рока нашёл Антони прекрасным длинным пасом, а бразилец красиво перебросил мяч через вратаря. Мастер!

«Астон Вилла» снова порадовала Эмери

Лига Европы . Общий этап. 4-й тур
06 ноября 2025, четверг. 23:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
Окончен
2 : 0
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
1:0 Матсен – 45+1'     2:0 Мален – 59'    

В прошлом туре «Астон Вилла» неожиданно проиграла «Гоу Эхед Иглс» (1:2). Но «Маккаби» не повторил трюк нидерландского клуба. Английская команда одержала третью победу в турнире, хотя эпизод с назначением пенальти вызывает большие вопросы. Эзри Конса сделал пару шагов после небольшого касания с соперником, а потом упал. Судья указал на «точку», и видеоассистенты подтвердили решение главного арбитра. Не будем давать оценку судье, но выглядело всё странно.

Оздоев ассистировал сразу после выхода на замену

Лига Европы . Общий этап. 4-й тур
06 ноября 2025, четверг. 23:00 МСК
ПАОК
Салоники, Греция
Окончен
4 : 0
Янг Бойз
Берн, Швейцария
1:0 Бьянко – 54'     2:0 Якумакис – 67'     3:0 Константелиас – 72'     4:0 Баба – 76'    
Удаления: нет / Гигович – 5'

ПАОКу понравилось забивать четыре мяча за матч. В прошлом туре команда Рэзвана Луческу отгрузила столько в ворота «Лилля» (4:3), а теперь пострадал «Янг Бойз». Правда, греческому клубу помогло раннее удаление в составе соперника — экс-игрок «Ростова» Армин Гигович схватил красную карточку уже на пятой минуте. ПАОК забил все четыре мяча после перерыва. Магомед Оздоев вышел на замену на 66-й минуте, а через минуту ассистировал Георгиосу Якумакису. Фёдор Чалов вышел на поле уже при счёте 4:0.

Первая ничья для Тедеско на общем этапе

Лига Европы . Общий этап. 4-й тур
06 ноября 2025, четверг. 23:00 МСК
Виктория Пльзень
Пльзень, Чехия
Окончен
0 : 0
Фенербахче
Стамбул, Турция

До матча в Чехии «Фенербахче» в общем этапе либо побеждал, либо проигрывал. А вот «Виктория» не потерпела ни одного поражения. Чешская команда продлила свою серию — теперь у неё восемь очков по итогам четырёх туров.

Доменико Тедеско

Доменико Тедеско

Фото: Anadolu via Getty Images

Команда Доменико Тедеско больше владела мячом, однако соперник нанёс больше ударов и чаще попадал в створ. У «Фенера» семь очков, пока он держится в зоне плей-офф, но находится за пределами топ-8.

Другие результаты Лиги Европы

Лига Европы . Общий этап. 4-й тур
06 ноября 2025, четверг. 20:45 МСК
Ницца
Ницца, Франция
Окончен
1 : 3
Фрайбург
Фрайбург, Германия
1:0 Оморуйи – 25'     1:1 Манзамби – 29'     1:2 Грифо – 39'     1:3 Шерхант – 42'    
Лига Европы . Общий этап. 4-й тур
06 ноября 2025, четверг. 20:45 МСК
Ред Булл Зальцбург
Зальцбург, Австрия
Окончен
2 : 0
Гоу Эхед Иглс
Девентер, Нидерланды
1:0 Вертессен – 59'     2:0 Терзич – 80'    
Лига Европы . Общий этап. 4-й тур
06 ноября 2025, четверг. 20:45 МСК
Мальмё
Мальмё, Швеция
Окончен
0 : 1
Панатинаикос
Афины, Греция
0:1 Джуричич – 85'    
Лига Европы . Общий этап. 4-й тур
06 ноября 2025, четверг. 20:45 МСК
Штурм
Грац, Австрия
Окончен
0 : 0
Ноттингем Форест
Ноттингем, Англия
Лига Европы . Общий этап. 4-й тур
06 ноября 2025, четверг. 20:45 МСК
Динамо З
Загреб, Хорватия
Окончен
0 : 3
Сельта
Виго, Испания
0:1 Дуран – 4'     0:2 Домингес – 28'     0:3 Дуран – 44'    
Лига Европы . Общий этап. 4-й тур
06 ноября 2025, четверг. 23:00 МСК
Ференцварош
Будапешт, Венгрия
Окончен
3 : 1
Лудогорец
Разград, Болгария
1:0 Каниховски – 32'     2:0 Каду – 53'     2:1 Сон – 78'     3:1 Жозеф – 87'    
Лига Европы . Общий этап. 4-й тур
06 ноября 2025, четверг. 23:00 МСК
Болонья
Болонья, Италия
Окончен
0 : 0
Бранн
Берген, Норвегия
Удаления: Ликояннис – 23' / нет
Лига Европы . Общий этап. 4-й тур
06 ноября 2025, четверг. 23:00 МСК
Штутгарт
Штутгарт, Германия
Окончен
2 : 0
Фейеноорд
Роттердам, Нидерланды
1:0 Эль-Ханнус – 84'     2:0 Ундав – 90+1'    
Лига Европы . Общий этап. 4-й тур
06 ноября 2025, четверг. 23:00 МСК
Брага
Брага, Португалия
Окончен
3 : 4
Генк
Генк, Бельгия
1:0 Саласар – 30'     1:1 Хейманс – 45+2'     1:2 Сор – 48'     1:3 Кю – 59'     2:3 Саласар – 71'     2:4 Медина – 72'     3:4 Лагербильке – 86'    
Лига Европы . Общий этап. 4-й тур
06 ноября 2025, четверг. 20:45 МСК
Мидтьюлланн
Хернинг, Дания
Окончен
3 : 1
Селтик
Глазго, Шотландия
1:0 Эрлич – 33'     2:0 Гогорза – 35'     3:0 Джу – 41'     3:1 Хататэ – 81'    
Таблица общего этапа Лиги Европы

Лига конференций

Гол Иосифова помог «Целе» перевернуть матч с «Легией»

Лига конференций . Общий этап. 3-й тур
06 ноября 2025, четверг. 20:45 МСК
Целе
Целе, Словения
Окончен
2 : 1
Легия
Варшава, Польша
0:1 Урбаньски – 17'     1:1 Иосифов – 72'     2:1 Карничник – 77'    

Три победы в трёх матчах — идеальная статистика «Целе» в Лиге конференций. В 3-м туре словенский клуб «горел» к 72-й минуте, а потом включился Никита Иосифов. Россиянин удрал от защитников, после чего покатил мяч между ног вратарю.

Никита Иосифов (слева)

Никита Иосифов (слева)

Фото: Igor Kupljenik/Zuma/ТАСС

Через пять минут Жан Карничник вывел хозяев вперёд, и «Целе» сохранил стопроцентный результат в общем этапе турнира. Иосифов проводит крайне удачный сезон в «Целе». Ждём от него новых подвигов!

«Фиорентина» проиграла первый матч после увольнения Пиоли

Лига конференций . Общий этап. 3-й тур
06 ноября 2025, четверг. 20:45 МСК
Майнц
Майнц, Германия
Окончен
2 : 1
Фиорентина
Фиорентино, Италия
0:1 Зом – 16'     1:1 Холлербах – 68'     2:1 Сон – 90+5'    

«Фиорентина» уволили Стефано Пиоли с поста главного тренера, и на то были причины. Всё-таки команда занимает последнее место в Серии А. В Лиге конференций всё было хорошо, но до матча в Германии. «Фиорентина» вела в счёте, а в итоге обидно проиграла, пропустив второй мяч в добавленное время. Ли Джэ Сон — главный герой встречи. Сначала ассистировал одноклубнику, а потом забил сам.

АЕК Николича чуть не проиграл аутсайдеру

Лига конференций . Общий этап. 3-й тур
06 ноября 2025, четверг. 20:45 МСК
АЕК Афины
Афины, Греция
Окончен
1 : 1
Шэмрок Роверс
Дублин, Ирландия
0:1 Бурк – 21'     1:1 Йович – 90'    

Команда Марко Николича едва не проиграла домашний матч сопернику, который до этого не набрал ни одного очка. Спасибо Луке Йовичу, который реализовал пенальти на 90-й минуте. Кстати, и сам АЕК пропустил с 11-метрового удара. Пока греческий клуб входит в топ-24, но в таблице по традиции всё очень плотно.

Другие результаты Лиги конференций

Лига конференций . Общий этап. 2-й тур
24 октября 2025, пятница. 17:00 МСК
Риека
Риека, Хорватия
Окончен
1 : 0
Спарта П
Прага, Чехия
1:0 Аду-Аджей – 75'    
Лига конференций . Общий этап. 3-й тур
06 ноября 2025, четверг. 20:45 МСК
Ноа
Ереван, Армения
Окончен
1 : 2
Сигма Оломоуц
Оломоуц, Чехия
0:1 Slavicek – 10'     1:1 Мулахусейнович – 21'     1:2 Силла – 24'    
Лига конференций . Общий этап. 3-й тур
06 ноября 2025, четверг. 20:45 МСК
АЕК Ларнака
Ларнака, Кипр
Окончен
0 : 0
Абердин
Абердин, Шотландия
Лига конференций . Общий этап. 3-й тур
06 ноября 2025, четверг. 20:45 МСК
КуПС
Куопио, Финляндия
Окончен
3 : 1
Слован Бр
Братислава, Словакия
0:1 Марцелли – 3'     1:1 Антви – 41'     2:1 Пеннанен – 48'     3:1 Оксанен – 81'    
Лига конференций . Общий этап. 3-й тур
06 ноября 2025, четверг. 20:45 МСК
Самсунспор
Самсун, Турция
Окончен
3 : 0
Хамрун Спартанс
Хамрун, Мальта
1:0 Хольс – 18'     2:0 Кылынч – 58'     3:0 Муандилмаджи – 77'    
Лига конференций . Общий этап. 3-й тур
06 ноября 2025, четверг. 20:45 МСК
Шахтёр
Украина
Окончен
2 : 0
Брейдаблик
Коупавогюр, Исландия
1:0 Бондаренко – 28'     2:0 Элиас – 66'    
Лига конференций . Общий этап. 3-й тур
06 ноября 2025, четверг. 20:45 МСК
Спарта П
Прага, Чехия
Окончен
0 : 0
Ракув
Ченстохова, Польша
Лига конференций . Общий этап. 3-й тур
06 ноября 2025, четверг. 23:00 МСК
Шелбурн
Дублин, Ирландия
Окончен
0 : 1
Дрита
Гнилане, Косово
0:1 Айзерай – 57'    
Удаления: Норрис – 16' / нет
Лига конференций . Общий этап. 3-й тур
06 ноября 2025, четверг. 23:00 МСК
Динамо К
Киев, Украина
Окончен
6 : 0
Зриньски
Мостар, Босния и Герцеговина
1:0 Попов – 21'     2:0 Герреро – 56'     3:0 Кабаев – 59'     4:0 Буяльский – 67'     5:0 Ярмоленко – 78'     6:0 Блэнуцэ – 83'    
Лига конференций . Общий этап. 3-й тур
06 ноября 2025, четверг. 23:00 МСК
Райо Вальекано
Мадрид, Испания
Окончен
3 : 2
Лех П
Познань, Польша
0:1 Пальма – 11'     0:2 Козубаль – 39'     1:2 Паласон – 59'     2:2 де Фрутос – 83'     3:2 Гарсия – 90+4'    
Лига конференций . Общий этап. 3-й тур
06 ноября 2025, четверг. 23:00 МСК
Рапид В
Вена, Австрия
Окончен
0 : 1
Университатя Кр
Крайова, Румыния
0:1 Романчук – 37'    
Лига конференций . Общий этап. 3-й тур
06 ноября 2025, четверг. 23:00 МСК
Хеккен
Гётеборг, Швеция
Окончен
1 : 2
Страсбург
Страсбург, Франция
0:1 Энсисо – 21'     0:2 Годо – 60'     1:2 Дембе – 62'    
Лига конференций . Общий этап. 3-й тур
06 ноября 2025, четверг. 23:00 МСК
Лозанна
Лозанна, Швейцария
Окончен
1 : 1
Омония
Никосия, Кипр
0:1 Неофиту – 34'     1:1 Бэр – 40'    
Лига конференций . Общий этап. 3-й тур
06 ноября 2025, четверг. 23:00 МСК
Шкендия
Тетово, Северная Македония
Окончен
1 : 1
Ягеллония
Белосток, Польша
1:0 Латифи – 49'     1:1 Лосано – 90+10'    
Удаления: нет / Имас – 90+8'
Лига конференций . Общий этап. 3-й тур
06 ноября 2025, четверг. 23:00 МСК
Линкольн
Гибралтар, Гибралтар
Окончен
1 : 1
Риека
Риека, Хорватия
0:1 Фрук – 41'     1:1 Гомес – 84'    
Лига конференций . Общий этап. 3-й тур
06 ноября 2025, четверг. 23:00 МСК
Кристал Пэлас
Лондон, Англия
Окончен
3 : 1
АЗ Алкмар
Алкмар, Нидерланды
1:0 Лакруа – 22'     2:0 Сарр – 45+4'     2:1 Мейнанс – 54'     3:1 Сарр – 57'    
Таблица общего этапа Лиги конференций
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android