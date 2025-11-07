Голы и пасы россиян, удаление в стиле Бускетса и промах дня у «Ромы». Огонь в еврокубках!

Позади ещё один еврокубковый день. В четверг состоялись матчи 4-го тура Лиги Европы и 3-го тура Лиги конференций. Приятно, что хорошо проявили себя российские легионеры. Но было много интересного и кроме успехов Магомеда Оздоева и Никиты Иосифова.

Лига Европы

Футболист «Порту» закосплеил Бускетса

«Порту» набрал шесть очков в двух турах, однако после этого выдал мини-серию из двух встреч без побед. На этот раз команда Франческо Фариоли потеряла очки в Нидерландах, где «Утрехт» оказал ей достойное сопротивление. Любопытно, что «Порту» забил и получил численное большинство на 66-й минуте. Борха Сайнс восстановил равновесие, после чего голкипер «Утрехта» Вассилис Баркас и Габриэль Вейга пободались головами. Футболист «Порту» изобразил страшные муки, а потом поглядывал в стиле Серхио Бускетса в полуфинале Лиги чемпионов с «Интером» в 2010-м. «Порту» не реализовал большинство.

Арнаутович принёс «Црвене Звезде» первую победу

«Црвена Звезда» набрала всего лишь одно очко в трёх первых турах — такой себе результат. Но на этот раз прихлопнула «Лилль». Всё решилось в концовке встречи. Вратарь французского клуба Берке Озер сфолил в своей штрафной площади, а 36-летний Марко Арнаутович реализовал пенальти. К слову, Озер отразил три 11-метровых удара в матче с «Ромой» (два перебивали) и один — с ПАОКом. Турецкий голкипер угадал и направление удара Арнаутовича, но не спас.

Шакири снова затащил «Базель»

Шердан Шакири в полном порядке. «Базель» в этой ЛЕ побеждает только на своём стадионе, а швейцарец пока забивает исключительно в домашних встречах. На этот 34-летний Шакири поучаствовал во всех голах «Базеля» — забил два и отдал результативный пас. Второй гол вышел пижонским — Шакири бил по пустым воротам, но ещё до удара смотрел в другую сторону. Видимо, был уверен, что не промажет. А в концовке Шердан отдал голевой пас на Ибрахима Салаха. Салах забил с передачи Шакири — как будто новость из ливерпульского прошлого.

Шердан Шакири снова помог «Базелю» Фото: Daniela Porcelli/Getty Images

«Рома» взяла три очка, несмотря на убойный промах Челика

Болельщикам «Рейнджерс» остаётся только посочувствовать. Четвёртый матч — четвёртое поражение. «Рома» решила всё в первой половине благодаря голам Матиаса Соуле и Лоренцо Пеллегрини. Но главный вопрос: как не забил Зеки Челик? Вышедший на замену турок был абсолютно один на дальней штанге после паса Костаса Цимикаса, оставалось только замкнуть с метра в пустые ворота. Похоже, Челик не определился с тем, какой частью тела лучше нанести удар. В итоге получилось что-то совсем уж корявое — мяч от колена попал в перекладину. Хорошо для игрока, что команда выиграла, а то бы Челику ещё долго припоминали ужасный промах.

Антони прибил «Лион» эффектным голом

«Лион» приехал в Испанию с хорошей статистикой. До матча в Севилье он набрал девять очков из девяти и не пропустил ни одного мяча. «Бетис» прервал обе серии. Он не просто забил «Лиону», но сделал это дважды в течение пяти минут.

Антони празднует гол Фото: Europa Press via Getty Images

Особенно хорош второй гол. Марк Рока нашёл Антони прекрасным длинным пасом, а бразилец красиво перебросил мяч через вратаря. Мастер!

«Астон Вилла» снова порадовала Эмери

В прошлом туре «Астон Вилла» неожиданно проиграла «Гоу Эхед Иглс» (1:2). Но «Маккаби» не повторил трюк нидерландского клуба. Английская команда одержала третью победу в турнире, хотя эпизод с назначением пенальти вызывает большие вопросы. Эзри Конса сделал пару шагов после небольшого касания с соперником, а потом упал. Судья указал на «точку», и видеоассистенты подтвердили решение главного арбитра. Не будем давать оценку судье, но выглядело всё странно.

Оздоев ассистировал сразу после выхода на замену

ПАОКу понравилось забивать четыре мяча за матч. В прошлом туре команда Рэзвана Луческу отгрузила столько в ворота «Лилля» (4:3), а теперь пострадал «Янг Бойз». Правда, греческому клубу помогло раннее удаление в составе соперника — экс-игрок «Ростова» Армин Гигович схватил красную карточку уже на пятой минуте. ПАОК забил все четыре мяча после перерыва. Магомед Оздоев вышел на замену на 66-й минуте, а через минуту ассистировал Георгиосу Якумакису. Фёдор Чалов вышел на поле уже при счёте 4:0.

Первая ничья для Тедеско на общем этапе

До матча в Чехии «Фенербахче» в общем этапе либо побеждал, либо проигрывал. А вот «Виктория» не потерпела ни одного поражения. Чешская команда продлила свою серию — теперь у неё восемь очков по итогам четырёх туров.

Доменико Тедеско Фото: Anadolu via Getty Images

Команда Доменико Тедеско больше владела мячом, однако соперник нанёс больше ударов и чаще попадал в створ. У «Фенера» семь очков, пока он держится в зоне плей-офф, но находится за пределами топ-8.

Другие результаты Лиги Европы

Лига конференций

Гол Иосифова помог «Целе» перевернуть матч с «Легией»

Три победы в трёх матчах — идеальная статистика «Целе» в Лиге конференций. В 3-м туре словенский клуб «горел» к 72-й минуте, а потом включился Никита Иосифов. Россиянин удрал от защитников, после чего покатил мяч между ног вратарю.

Никита Иосифов (слева) Фото: Igor Kupljenik/Zuma/ТАСС

Через пять минут Жан Карничник вывел хозяев вперёд, и «Целе» сохранил стопроцентный результат в общем этапе турнира. Иосифов проводит крайне удачный сезон в «Целе». Ждём от него новых подвигов!

«Фиорентина» проиграла первый матч после увольнения Пиоли

«Фиорентина» уволили Стефано Пиоли с поста главного тренера, и на то были причины. Всё-таки команда занимает последнее место в Серии А. В Лиге конференций всё было хорошо, но до матча в Германии. «Фиорентина» вела в счёте, а в итоге обидно проиграла, пропустив второй мяч в добавленное время. Ли Джэ Сон — главный герой встречи. Сначала ассистировал одноклубнику, а потом забил сам.

АЕК Николича чуть не проиграл аутсайдеру

Команда Марко Николича едва не проиграла домашний матч сопернику, который до этого не набрал ни одного очка. Спасибо Луке Йовичу, который реализовал пенальти на 90-й минуте. Кстати, и сам АЕК пропустил с 11-метрового удара. Пока греческий клуб входит в топ-24, но в таблице по традиции всё очень плотно.

Другие результаты Лиги конференций