Смена лидера в Первой лиге, Канчельскиса облили минералкой, слухи о Юране. Главное в ФНЛ

Настоящие ценители футбола в середине недели наблюдали не за еврокубками, а за отложенными матчами в ФНЛ. Результаты этих игр и другие новости – в нашей традиционной сборке.

«Урал» победил «Челябинск»

Эта встреча должна была состояться ещё в начале октября, но «Урал» запросил перенос из-за отъезда игроков на международные матчи. В итоге «Челябинск» попал в трудную ситуацию – три выездные встречи в чемпионате подряд. На этом отрезке ещё была и тяжёлая битва с «КАМАЗом» в Кубке России (0:0, 3:4 пен.).

«Урал» быстро захватил инициативу и открыл счёт уже на шестой минуте. Мартин Секулич забил свой шестой мяч в сезоне. После этого хозяева перешли к аккуратному контролю – привычная картина для команды Мирослава Ромащенко в последних турах. Во втором тайме «Челябинск» создал несколько шансов – самый явный голевой момент был у Матвея Урванцева, который не попал в ближний угол после прострела Гаррика Левина.

Эта победа передвинула «Урал» на первое место в Лиге Pari. У команды 36 очков – столько же у «Факела». Но решают дополнительные показатели. Получается, «Урал» стал победителем первого круга.

Сборные опять забирают игроков

Международные паузы – настоящая боль для многих команд Первой лиги. В ближайшее время больше всех пострадает «Родина»: Йорди Рейна вызван в сборную Перу (которая сыграет со сборной России), Артём Концевой уедет в сборную Беларуси. Данил Ладоха и Станислав Бессмертный отправятся в российскую молодёжку. К ним присоединится Даниил Моторин из «КАМАЗа».

Форвард костромского «Спартака» Артур Гарибян получил приглашение от молодёжной сборной Армении. И это ещё не все потери, которые предстоит учитывать клубу при подготовке к решающим матчам осеннего этапа.

Юран может возглавить «Ротор»

Тренерская биржа труда пополнилась интересным кандидатом. Сергей Юран остался без работы после конфликта с Туфаном Садыговым – до недавнего времени специалист работал в клубе «Серик Беледиеспор» из турецкой Первой лиги.

По информации журналиста Ивана Карпова, Юраном интересуется «Ротор». В последних семи турах Лиги Pari на счету команды Дениса Бояринцева всего одна победа. «Ротор» идёт на шестой строчке и на четыре очка отстаёт от зоны стыков. Впрочем, сейчас размен Бояринцева на Юрана выглядит маловероятным.

Канчельскиса облили минералкой

Во Второй лиге «Б» окончательно завершился сезон. Самая яркая и драматичная развязка наступила в Группе 3 – «Динамо-Брянск» под руководством Андрея Канчельскиса воспользовалось поражением «Салюта» и оформило чемпионство. Белгородский клуб на выезде уступил липецкому «Металлургу» (1:2), у которого не было никакой турнирной мотивации. После победы в матче с тамбовским «Спартаком» (3:1) футболисты «Динамо» устроили тренеру холодный душ на пресс-конференции.

В подгруппах дивизиона «Б» почти везде известны победители. В «Серебро» поднялись «Зенит-2», «Динамо-Брянск», и «Амкар-Пермь». В группе 1А идёт борьба между «Севастополем» (65 очков) и ставропольским «Динамо» (64 очка) – до завершения чемпионата ещё три тура.

«Текстильщик» разгромил «Динамо-2»

Важнейший матч для итоговых раскладов в «Золоте» Второй лиги «А». «Текстильщик» Дмитрия Кириченко после невнятного отрезка (всего одна победа в шести турах) приблизился к зоне вылета. Но потом взял три матча подряд – у «Волгаря» (1:0), кировского «Динамо» (3:0) и «Динамо-2» (4:0).

В последней встрече голами отметились Тимур Мелекесцев, Данил Аносов и Никита Чистяков, который оформил дубль (если что, это левый защитник). На счету 24-летнего Мелекесцева уже 6+3 по системе «гол+пас» в 16 матчах сезона.

«Текстильщик» поднялся на четвёртое место. «Алания» и «Динамо-2» уже потеряли шансы на выживание. Кировское «Динамо» тоже на 99% в «Серебре». Относительно «жива» только «Тюмень», но ей поможет разве что чудо – до спасительной шестой строчки (сейчас на ней располагается «Сибирь») два очка. Осталось сыграть два тура.

«Родина» отозвала Тананеева из аренды

27-летний защитник выбыл из-за травмы колена на долгий срок – по предварительным прогнозам, вернётся к тренировкам только весной 2026-го. Это обидная потеря для «КАМАЗа». Дмитрий Тананеев играл в Набережных Челнах в прошлом сезоне – его брали в аренду из «Родины». В сентябре 2025-го «КАМАЗ» снова пригласил игрока, чтобы усилить центр обороны. Однако Тананеев успел провести только четыре матча в чемпионате.

Дмитрий Тананеев Фото: vk.com/fc_rodina

По информации журналиста Сергея Ильёва, «Родина» вернула защитника, чтобы помочь ему с реабилитацией непосредственно в Москве. Скорее всего, зимой «КАМАЗ» начнёт поиск новых вариантов для центра защиты. Хотя прямо сейчас глубина на этой позиции неплохая – есть Даниил Маругин, Тимофей Калистратов, Максим Бурко и Савелий Ратников.

«Торпедо» отпускает игроков

Московский клуб попрощался с полузащитником сборной Кыргызстана Гулжигитом Алыкуловым. За 10 месяцев он провёл за «Торпедо» 20 матчей во всех турнирах (забил один гол). Как сообщает Сергей Ильёв, следующим футболистом, который попадёт под оптимизацию, станет черногорский форвард Душан Бакич. Ранее автозаводцы расстались с вратарём Егором Бабуриным.