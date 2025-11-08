Убойный день в РПЛ! «Динамо» Карпина против Дзюбы, а также матчи ЦСКА и «Рубина». LIVE

Сегодня, 8 ноября, состоятся четыре встречи 15-го тура РПЛ. «Динамо» в Москве примет «Акрон», «Рубин» приедет в гости к «Пари НН», в Махачкале сыграют местное «Динамо» и ЦСКА, а на юге сойдутся «Сочи» и «Ростов».

Артём Дзюба против Валерия Карпина – уже сюжет сам по себе. А если учесть, что тольяттинский клуб в РПЛ ещё ни разу не обыгрывал динамовцев, мотивация у команды Заура Тедеева точно запредельная. Интересно, что обе команды серьёзно штормит в нынешнем сезоне. Да и разделяют их всего два очка.

У этой вывески тоже небогатая история встреч. Махачкалинские динамовцы играли с армейцами всего трижды – и неизменно уступали в чемпионате России. Кубок – история другая, однако игра состоялась всего 5 ноября. А значит, грядущий матч легко можно рассматривать в контексте предыдущего. Потому что эмоции свежи.

Параллельно пройдёт встреча «Пари НН» и «Рубина», но она не попадёт в этот онлайн, а будет вестись отдельно.

«Сочи» и «Ростов» были одинаково плохи на старте сезона, однако дончане давно на ходу и уже куда спокойнее чувствуют себя в середине таблицы. У черноморцев же после прихода Игоря Осинькина ситуация сильно лучше не стала, команда по-прежнему в зоне прямого вылета. Выбираться надо всеми способами, однако прямо сейчас о хоть каком-то спасении речи не идёт совсем.