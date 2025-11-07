Топ-события субботы: «Тоттенхэм» — «МЮ», Карпин против Дзюбы, «Локо» — «Ак Барс» и Ф-1

Насыщенное 8 ноября: Дёмин в НБА, «Динамо» Москва — СКА в КХЛ, Головин в Лиге 1, большой игровой день в РПЛ, а ещё АПЛ, НХЛ и волейбол!

Время в материале указано по Москве.

🏒 3:00: «Детройт Ред Уингз» — «Нью-Йорк Рейнджерс», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: смогут ли «Рейнджерс» вернуться в гонку за плей-офф?

Команда Артемия Панарина остаётся в кризисе, начавшемся в прошлом сезоне. «Рейнджеры» занимают предпоследнее место на Востоке и лишь по дополнительным показателям обходят «Баффало». До зоны плей-офф уже три очка. А впереди битва с «Детройтом», который наконец-то возвращается к своему легендарному статусу. «Ред Уингз» идут пятыми в конференции и отстают от лидеров всего на два очка.

🏀 3:30: «Бруклин Нетс» — «Детройт Пистонс», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 08 ноября 2025, суббота. 03:30 МСК Бруклин Нетс Нью-Йорк Не начался Детройт Пистонс Детройт

Интрига: теперь ждём очков?

«Бруклин» впервые в сезоне одержал победу, обыграв «Индиану» (112:103). Егор Дёмин провёл не самый впечатляющий матч, но россиянин был крайне полезен для команды, набрав три подбора, две передачи и два перехвата. Теперь осталось показать, что наш талант готов и показать себя в нападении с точки зрения результативности. Получится ли?

🏀 6:00: «Денвер Наггетс» — «Голден Стэйт Уорриорз», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 08 ноября 2025, суббота. 06:00 МСК Денвер Наггетс Денвер Не начался Голден Стэйт Уорриорз Сан-Франциско

Интрига: падение «воинов» продолжится?

«Голден Стэйт» шикарно начал сезон (4-1), в том числе одолев на своём пути «Денвер». Правда, после этого последовали три поражения в четырёх матчах. Карри, Грин и Батлер не принимали участия в последней встрече с «Сакраменто», похоже, их берегли для встречи с «Наггетс». Удастся ли этой троице переиграть невероятного Йокича?

⛸️ 13:30: Фигурное катание, Гран-при России — 2025/2026, этап 3

Интрига: Бойкова/Козловский или Мишина Галлямов — кто будет выше?

Серия Гран-при России на своём экваторе! На этих выходных мы переносимся в Казань, куда приедут сильнейшие фигуристы страны. Владислав Дикиджи выигрывал этап в Казани в предыдущие два сезона, получится ли победить в третий? На какой контент замахнётся действующий обладатель золота ЧР? Женский турнир окажется не менее волнительным – в столице Татарстана за золото будут бороться Дарья Садкова, Анна Фролова, Софья Муравьёва, Дина Хуснутдинова… Наверняка в субботу кто-то рискнёт выполнить тройной аксель в короткой программе, чтобы вырваться в лидеры.

Очень сильным в Казани будет турнир в парном катании. В прошлом году на этап приехали всего две пары, а теперь – мини-чемпионат России! Александра Бойкова/Дмитрий Козловский только что выиграли этап в Красноярске, хватило ли им времени, чтобы восстановиться и найти силы на новый важный старт? Для Анастасии Мишиной и Александра Галлямова этап в Казани станет первым турниром в сезоне. В какой форме сейчас действующие чемпионы России?

⚽️ 14:00: «Динамо» Москва — «Акрон», РПЛ, 15-й тур

Интрига: выйдет ли на поле Дзюба? И огорчит ли Карпина?

Московское «Динамо» и «Акрон» разделяет в таблице всего два очка. Хотя первые перед сезоном заявляли о борьбе за золото. Но пока что команда под руководством Валерия Карпина так и не обрела стабильность. А «Акрон» в прошлом туре одержал вторую победу за три встречи. Поэтому в гости к «Динамо» они едут с хорошим настроением. Важный момент: выйдет ли на поле Артём Дзюба? Форвард «Акрона» пропустил прошлый матч с «Ростовом». Но наверняка он хочет сыграть против команды Валерия Карпина.

🏀 14:00: «Автодор» — ЦСКА, регулярный чемпионат Единой лиги

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 08 ноября 2025, суббота. 14:00 МСК Автодор Саратов Не начался ЦСКА Москва

Интрига: есть ли шансы у хозяев?

ЦСКА набрал такой ход, что становится даже страшно за соперников. Действующий чемпион Единой лиги выиграл семь матчей кряду, причём практически каждый из них – с подавляющим преимуществом. Лишь «Зениту» и «Пари НН» удалось навязать борьбу. «Автодор» способен на это?

⚽️ 15:30: «Тоттенхэм Хотспур» — «Манчестер Юнайтед», АПЛ, 11-й тур

Интрига: повторение финала Лиги Европы — 2024/2025

«Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед» встретятся впервые с финала Лиги Европы. Тогда лондонцы одержали минимальную победу и забрали трофей. Теперь команды не так плохо идут по сезону АПЛ, всего на одно очко отставая от зоны Лиги чемпионов. А по итогам очного матча один из клубов вполне может заскочить туда. Интересно, что «Тоттенхэм» не уступал «МЮ» в последних семи играх! Поможет ли эта статистика команде Томаса Франка?

⚽️ 16:30: «Пари Нижний Новгород» — «Рубин», РПЛ, 15-й тур

Интрига: «Пари НН» продолжит утопать?

«Пари НН» занимает последнее, 16-е место в РПЛ. Будущее Алексея Шпилевского в клубе туманно. И следующий матч с «Рубином» станет во многом предопределяющим. Если нижегородцы снова потеряют очки, то не исключено, что второй круг команда начнёт с другим тренером. Впрочем, у «Рубина» в последних турах наметился небольшой кризис. И именно это может помочь «Пари НН» прервать серию из шести туров без побед.

⚽️ 16:30: «Динамо» Махачкала — ЦСКА, РПЛ, 15-й тур

Интрига: ЦСКА возьмёт реванш за Кубок?

«Динамо» и ЦСКА встретятся во второй раз за неделю. Махачкалинцы обыграли москвичей дома (1:0) в первом матче четвертьфинала верхней сетки Кубка. Теперь команда Фабио Челестини мечтает о реванше в чемпионате. ЦСКА борется за золото: после 14 туров они набрали 30 очков и идут вторыми. Есть шанс закончить первый круг в статусе лидера (если «Краснодар» оступится с «Балтикой»). Но увезти победу из Каспийска будет трудно: «Динамо» дома набрало 12 из 14 своих очков. Наверняка дагестанцы и сейчас собираются добиться хорошего результата.

🏒 17:00: «Локомотив» — «Ак Барс», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 08 ноября 2025, суббота. 17:00 МСК Локомотив Ярославль Не начался Ак Барс Казань

Интрига: прервут ли казанцы успешную серию ярославцев?

«Локомотив» одержал уже четыре победы подряд и вернул себе первое место на Западе. Казанцы же после сумасшедшей серии из 11 успешных матчей дважды проиграли и отпустили от себя «Металлург». Тем не менее «Ак Барс» всё ещё идёт вторым в конференции и не собирается выключаться из гонки за лидерство. Хватит ли у него сил прервать победную поступь «Локомотива»?

🏒 17:00: ЦСКА — «Сибирь», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 08 ноября 2025, суббота. 17:00 МСК ЦСКА Москва Не начался Сибирь Новосибирская область

Интрига: чья неудачная серия прервётся?

«Сибирь» продолжает тонуть, команда потерпела уже восемь поражений подряд и опустилась на последнее место на Востоке. Дела ЦСКА, однако, лишь немногим лучше. Москвичи проиграли четыре последние встречи и оказались на границах зоны плей-офф. Они лишь по дополнительным показателям обходят СКА, но всё может серьёзно измениться для команды Игоря Никитина уже в ближайшее время. Вот только в какую сторону, покажет матч с «Сибирью».

🏐 17:00: «Динамо» Москва — «Уралочка-НТМК», женская Суперлига, 7-й тур

Интрига: сможет ли «Динамо» прервать серию поражений?

Москвички после бодрого старта забуксовали и буквально завязли в середине таблицы. Пока не помогает даже смена тренера. В то же время у «Уралочки» всё неплохо: команда идёт на третьем месте в турнирной таблице и намерена воспользоваться тяжёлым периодом у «Динамо». У бело-голубых было время, чтобы проработать план спасения и к домашнему матчу подойти с хорошим настроем. Если не дать бой девушкам из Екатеринбурга, то можно и совсем в «подвал» провалиться. А выбираться при текущем уровне конкуренции в Суперлиге будет ох как трудно!

🏎 17:00: Формула-1, этап 21, Гран-при Бразилии, спринт

Интрига: вернётся ли в форму бывший лидер?

Последние этапы явно не удались Оскару Пиастри, потерявшему лидерство в общем зачёте Формулы-1. Австралиец смотрелся слабо на фоне своего напарника Ландо Норриса и, разумеется, Макса Ферстаппена. Оскар и его команда считают, что дело было в необычных характеристиках трасс в Остине и Мехико – мол, пилот не адаптировался к скользким условиям. «Интерлагос» принесёт другие условия, а значит, мы вправе ждать от Пиастри камбэка. Дождёмся ли? И как себя покажут остальные лидеры? Короткая спринтерская гонка если не даст все ответы, то хотя бы намекнёт!

⚽️ 19:00: «Сочи» — «Ростов», РПЛ, 15-й тур

Интрига: «Ростов» снова проиграет «Сочи» в гостях?

«Сочи» одолел «Ростов» во всех пяти домашних матчах в РПЛ за историю. Удивительная серия! Но в нынешнем сезоне сочинцам трудно: всего восемь очков и 15-е место в таблице. «Ростов» же идёт на 11-й строчке. Если забыть о статистике, то команда Джонатана Альбы — фавориты встречи. Однако «Сочи» при Игоре Осинькине стал выглядеть чуть круче. Да и о серии в клубе наверняка знают. Поэтому результат предстоящего матча непредсказуем.

🏒 19:30: «Динамо» Москва — СКА, регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 08 ноября 2025, суббота. 17:10 МСК Динамо Мн Минск Не начался Лада Тольятти

Интрига: вернётся ли СКА в зону плей-офф?

Санкт-петербургская команда постепенно находит свою игру и даже одерживает победы. За последние пять матчей СКА выиграл трижды и уже вплотную приблизился к топ-8. Подопечные Игоря Ларионова уступают ЦСКА лишь по дополнительным показателям и готовятся вот-вот обойти своих армейских коллег. Тем не менее просто им не будет. «Динамо» преодолело кризис, одержало шесть побед подряд и запрыгнуло на четвёртое место на Западе.

⚽️ 20:00: «Ювентус» — «Торино», Серия А, 11-й тур

Интрига: команда Спаллетти одержит победу в туринском дерби?

Лучано Спаллетти проведёт первое дерби в статусе тренера «Ювентуса». Его команда примет на своём поле «Торино». Под руководством нового тренера «Юве» обыграл в Серии А «Кремонезе» (2:1) и разделил очки в Лиге чемпионов со «Спортингом» (1:1). Пока что команда привыкает к требованием Спаллетти. Но победа в дерби станет отличным моральным бустом.

⚽️ 20:30: «Сандерленд» — «Арсенал», АПЛ, 11-й тур

Интрига: победная серия «Арсенала» продлится?

«Арсенал» на всех парах несётся к первому за 22 года золоту АПЛ. Лондонцы после 10 туров опережают ближайшего преследователя на шесть очков. В последних пяти матчах АПЛ «Арсенал» неизменно побеждал. Но в следующем туре команду Микеля Артеты ждёт сложное испытание — они едут в гости к «Сандерленду». Новичок лиги круто стартовал и идёт на четвёртом месте. А по пропущенным мячам «Арсенал» (3) и «Сандерленд» (8) — два лучших клуба чемпионата. Получится ли у лондонцев продлить победную серию? Или «Сандерленд» преподнесёт мини-сенсацию?

🏒 20:30: «Нью-Джерси Дэвилз» — «Питтсбург Пингвинз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 08 ноября 2025, суббота. 20:30 МСК Нью-Джерси Дэвилз Ньюарк Не начался Питтсбург Пингвинз Питтсбург

Интрига: поможет ли Малкин «Питтсбургу» возглавить конференцию?

«Пингвины» отлично начали сезон. После пролёта мимо плей-офф в новой регулярке «Питтсбург» решил не совершать ошибок прошлого. Команда поднялась на третье место на Востоке, причём не первая она лишь из-за дополнительных показателей. А одну из главных ролей в подъёме «Пингвинз» играет Евгений Малкин, уже набравший 20 (3+17) очков и лишь на одно очко отстающий от лидеров гонки бомбардиров НХЛ. Впрочем, в этот раз им придётся сыграть с номинальным лидером конференции. Тот самый случай, когда матч будет сразу за четыре очка.

🏎 21:00: Формула-1, этап 21, Гран-при Бразилии, квалификация

Интрига: вмешается ли дождь в этап на «Интерлагосе»?

Ранние прогнозы погоды на Гран-при Бразилии сулили нам дождливую погоду с высокой вероятностью ливней. Сейчас, по свежим метеосводкам, вероятность осадков во время квалификации стала ниже. Но в прошлом уже не раз бывало, что бразильская погода всё-таки вмешивалась в ход заездов и делала их непредсказуемыми. Может, и на сей раз мы получим необычную стартовую решётку по итогам сенсационных взлётов и падений?

🎦 ⚽️ 23:05: «Монако» — «Ланс», Лига 1, 12-й тур

Интрига: «Монако» разберётся с конкурентом за зону ЛЧ?

«Монако» и «Ланс» идут в группе лидеров Лиги 1. Монегаски занимают пятое место, отставая от соперника по предстоящему матчу на два очка. Но в таблице всё так плотно, что любая победа/поражение серьёзно влияют на положение команд. Поэтому ни «Монако», ни «Ланс» очень не хотят терять очки в очной встрече. Тем более с прямым конкурентом.