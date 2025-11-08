«Заметно опережает свой возраст». Воспитанник «Реала» разрывает в Серии А!

Мадридцы планируют вернуть Нико Паса летом 2026 года. А пока он тащит «Комо» Фабрегаса и лидирует в чемпионате по «гол+пас».

«Комо» превращается в одну из больших итальянских команд. В прошлом сезоне клуб поднялся в Серию А и финишировал 10-м в таблице. В нынешнем чемпионате «Комо» борется уже за попадание в еврокубки. Под руководством Сеска Фабрегаса клуб идёт на седьмом месте, отставая от зоны Лиги чемпионов всего на четыре очка. А лидер команды – полузащитник Николас Пас. Рассказываем подробнее об аргентинце, активно меняющем статус с «таланта» на «топ-футболиста».

Пас родился и рос в Испании, но также имеет аргентинское гражданство. Нико начал играть в футбол в семь лет в детской команде «Сан-Хуан». Затем перебрался в «Тенерифе», откуда уже в 11 лет уехал в систему мадридского «Реала». Пас пробрался сквозь команды разных возрастов и стал частью основы в сезоне-2023/2024.

8 ноября 2023 года Нико дебютировал за мадридский «Реал», выйдя на замену в матче Лиги чемпионов с «Брагой». А уже 29 ноября забил первый мяч за клуб (также в игре ЛЧ с «Наполи»). «Я так счастлив – мечта исполнилась. Но приятнее всего чувствовать, что своим голом я помог команде. По правде говоря, когда мяч влетел в ворота, я с трудом мог в это поверить. Я бы сказал, что мои партнёры, наверное, даже больше рады за меня, чем я сам!» – сказал счастливый юноша после матча.

Нико Пас в мадридском «Реале» Фото: Florencia Tan Jun/Getty Images

Всего в сезоне-2023/2024 Пас провёл за «Реал» восемь встреч. Однако попасть в стартовый состав полузащитнику было нереально. Поэтому мадридцы решили продать 19-летнего футболиста в «Комо» за € 6 млн. При этом «Реал» подсуетился: включил в сделку право на 50% суммы при перепродаже, а также право выкупить игрока обратно в течение следующих трёх лет за € 8-10 млн.

Сам Нико по-взрослому рассуждал о своём трансфере.

Нико Пас полузащитник «Комо» «Было увлекательно работать с людьми, которые настолько талантливы и так быстро принимают решения. Модрич нравился мне с детства. Ещё одним человеком, которым я очень восхищался, был Кроос. И Родриго — у него невозможно отобрать мяч, это один из самых техничных игроков, которых я когда-либо видел. Думаю, я получал столько времени, сколько заслуживал. Играл с лучшими в мире, и было трудно найти место для меня. Я должен расти, развивать свою игру, и для этого нужно сменить обстановку».

Тренер «Комо» Сеск Фабрегас сразу же доверил Пасу место в старте. Вероятно, аргентинец увидел в Нико игрока своего профиля. Как и Фабрегас, Пас – креативная «десятка», генератор атак и опасных моментов. Работа под руководством чемпиона мира и Европы, одного из лучших полузащитников своего поколения сразу отразилась на Нико. В сезоне-2024/2025 он стал лучшим игроком «Комо» по системе «гол+пас» – 14 (6+8) результативных действий. Без него команда вряд ли бы финишировала 10-й.

Приятным бонусом для Паса стала награда лучшему молодому игроку сезона в Серии А. И ещё одна важная история: в октябре 2024-го он провёл первый матч за сборную Аргентины. Команда разгромила дома Боливию (6:0), а Нико оформил ассист на Лионеля Месси!

«У него есть много качеств. Это очень молодой футболист, который прекрасно понимает игру. У Нико были свои минуты, он наслаждался, и я уверен, что он будет чувствовать себя комфортно в нашей команде. Нико работает с тренером, который является моим другом. Я хорошо знаю Сеска, он помогает Нико расти и развиваться», – отметил после матча капитан сборной Аргентины.

Нико Пас в сборной Аргентины Фото: Marcelo Endelli/Getty Images

В середине сезона Фабрегас хвалил своего игрока и отметил, что «Комо» не хочет расставаться с Пасом. Даже несмотря на право выкупа у «Реала»: «Нико – молодой игрок, у нас стабильные отношения с его семьёй, они скромны, умны и знают, кто был на его стороне, кто дал ему эту возможность, с кем он растёт, что мы делаем для него и кто поверил в него с самого начала. Они очень счастливы. Нико – это наш бренд, и мы хотим сохранить его. Если «Реал» не выкупит его, мы не продадим его даже за € 40-50 млн, потому что мы хотим создать будущее и идентичность с этой группой талантливых молодых игроков».

В мае 2025-го испанская AS сообщила, что «Реал» всерьёз задумался об обратном выкупе Паса. В клубе оказались в восторге от прогресса воспитанника. Однако мадридцы определились с приоритетами: крайние защитники и игрок в центр обороны. А уже потом – Нико. Но после прихода Хаби Алонсо тренер раскрыл Арду Гюлера. Турок очень схож по профилю с Пасом, поэтому «Реал» в итоге отложил идею с возвращением Нико.

При этом сам футболист не исключает камбэка в Мадрид.

Нико Пас полузащитник «Комо» «Сейчас нет смысла говорить о будущем. Я только начинаю, и это всего лишь мой первый год. Я сосредоточен на ежедневном улучшении результатов вместе со своим тренером Фабрегасом и с «Комо». В будущем, кто знает… Играть за «Реал» было бы мечтой».

В августе за Пасом пришёл «Тоттенхэм». Англичане предложили € 70 млн, однако «Комо» отказался от продажи. По информации Фабрицио Романо, этому поспособствовал «Реал». Клуб планирует вернуть воспитанника в 2026 году. Также мадридцы пообещали «Комо» в будущем возместить упущенную выгоду от возможной продажи Паса. А самое главное, что сам Нико выразил желание остаться в Италии.

Новый сезон стартовал для 21-летнего полузащитника мощно. Пас – лучший игрок Серии А по «гол+пас» (4+4) и лучший ассистент лиги. Самое важное, что все его действия повлияли на результаты «Комо». Пас забил и оформил ассист во встречах с «Лацио» и «Ювентусом» (оба – по 2:0), отметился единственным мячом команды в играх с «Дженоа» и «Кремонезе» (оба – по 1:1), а также выдал дубль из голевых передач с «Фиорентиной» (2:1). No Paz – no Party!

Нико Пас Фото: Marco Luzzani/Getty Images

Паса дважды подряд признали лучшим молодым футболистом Серии А (в августе и сентябре). По информации Tyc Sports, «Интер» уже готов заплатить «Комо» за полузащитника € 58 млн. Отмечается, что миланцы контактировали с представителями Нико. Хотя наверняка футболист дождётся лета 2026 года и возвращения в «Реал», но и интерес от другого топ-клуба приятен.

Не менее лестно получить похвалу от Франческо Тотти. В октябре легенда «Ромы» выделил Паса: «Скажем так, сейчас итальянских талантов не так уж много. Единственный, за кем я наблюдаю, пусть он и не итальянец – это Нико Пас. Он меня очень интригует. У него большое будущее».

Сеск Фабрегас главный тренер «Комо» «Нико — чемпион. Я абсолютно спокоен насчёт его будущего. Он сможет добиться всего, чего захочет, если сохранит жажду успеха и скромность. С талантом и физическими данными у него полный порядок».

Чем же крут Нико?

Человек с фамилией Пас не может не обладать классным пасом. Полузащитник отдаёт качественные передачи любой сложности. Важная фишка – ключевой пас. Нико здорово понимает тайминг, когда нужно покатить на партнёра. Пас универсален: он преимущественно играет на позиции «десятки», но при этом способен выйти в центр атаки, а также исполнить правого вингера и центрального полузащитника.

Также испано-аргентинец обладает классным дриблингом, неплохим ударом, физически одарён (186 см при весе 74 кг, но обрастает мышечной массой). А что его отличает на фоне многих креативных атакующих полузащитников – работа в обороне и прессинге. Нико трудолюбив и готов «пахать». Например, в прошлом сезоне Серии А он отметился наибольшим количеством отборов, перехватов, блоков и выносов среди тех, кто достиг 9+ xG (ожидаемые голы).

Нико Пас Фото: Marco Luzzani/Getty Images

В нынешнем чемпионате Пас занимает первое место по ассистам (4), предударным (53) и предголевым (10) действиям. Также он входит в топ-10 по ключевым (26, второй), продвигающим (58, седьмой) и проникающим (3, девятый) передачам, пасам в чужую штрафную (12, девятый), ударам в створ (11, третий) и ожидаемым ассистам (3.0, второй).

«В понимании футбола Нико заметно опережает свой возраст», – отметил Фабрегас. Действительно, Пас с ходу стал одним из лучших игроков топ-лиги, не имея до этого большого опыта. Полузащитник впечатляет, поэтому информация о потенциальном возвращении в «Реал» неудивительна.

Вопрос: будет ли Пас играть в Мадриде в случае камбэка? Там и без него есть Арда Гюлер, Джуд Беллингем, Браим Диас и Франко Мастантуоно. Хотя если Нико продолжит так же бурно расти, то не исключено, что он станет круче всех вышеперечисленных игроков.