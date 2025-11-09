«Лучший игрок чемпионата». Благодаря ему «Балтика» пропускает меньше всех в РПЛ

После 14-го тура Мир РПЛ мы узнали: «Балтика» — в топ-4 команд по наименьшему количеству пропущенных мячей в истории чемпионата. Максим Бориско только шесть раз доставал мяч из сетки собственных ворот. То есть очень-очень редко. Рекорд в этом отношении принадлежит «Локомотиву» (из сезона 2005 года) и «Рубину» (2010-й). У них после аналогичного количества туров было по три пропущенных гола. У «Зенита» в сезоне-2022/2023 — пять. «Балтика» — следом.

Можно сколько угодно говорить о системности построения защиты, везении или прочих факторах, которые этому способствовали. Но странно проходить мимо главного — вратаря. Для Максима Бориско это первый полноценный сезон в РПЛ. И уже девять «сухих» матчей. Только в одном случае он пропустил больше одного — с «Оренбургом». Естественно, внутри калининградского клуба это ценят. Вот недавняя цитата Андрея Талалаева для «Матч ТВ».

Андрей Талалаев главный тренер «Балтики» «На мой взгляд, Бориско — лучший игрок текущего чемпионата. И с этим очень сложно поспорить, потому что его процент отражённых ударов достиг рекордных значений. Чем дольше он будет держать такие показатели, тем проще нам будет побеждать».

Сколько Бориско отражает ударов? Он правда лучший в РПЛ?

Здесь мы ориентируемся на несколько источников. По данным SofaScore, у Максима 39 сейвов в 14 матчах. По этому показателю он на пятом месте в лиге. Зато уверенный лидер по количеству «сухих» встреч. Больше него отражают Богдан Овсянников (42), Антон Митрюшкин (46), Виталий Гудиев (53) и Сергей Песьяков (54). При этом, по оценке портала, Бориско — на втором месте среди вратарей с похожим количеством матчей в РПЛ — 7,18 сейва за игру. Выше только Гудиев, у него 7,55.

Если мы ориентируемся на цифры Яндекс Vsporte, то за 14 встреч в створ ворот голкипера «Балтики» били 43 раза. Сам же он сделал 37 спасений. То есть процент отражённых ударов — 86. Ещё у него довольно высокий показатель точности передач — 76%. При этом две голевые ошибки: при пропущенном голе в матче с «Крыльями», когда он неудачно отразил удар, после чего на добивании сыграл Рахманович, плюс таковым считают момент с голом Гюрлюка со штрафного. Хоть и спасти в той ситуации было очень сложно.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Для сравнения приведём статистику других голкиперов по отражённым ударам. У Гудиева — 73%. Сильно меньше, чем у Бориско. Похожие цифры у Станислава Агкацева — 75%. До его ворот добивали 32 раза, спас он в 24 случаях. То есть меньше, чем Бориско. Хотя общее количество пропущенных голов сильно не отличается. У Песьякова — 68%. Вывод: самая высокая цифра именно у голкипера «Балтики». Но вот по количеству спасений на первом месте вратарь «Крыльев».

А кто такой Бориско в принципе? В 2021-м он мог перейти в «Спартак»

Максим — воспитанник «Кубани». Хоть и пару лет в самом начале карьеры провёл в академии «Краснодара». В 12-13 он не стал уезжать в спортивный интернат, поэтому перебрался в школу соседнего клуба. А когда там прошёл все ступени до взрослой команды, «Кубань» закрылась. Поэтому на профуровне он дебютировал в «Урожае». Потом же на него обратили внимание скауты «Балтики» и пригласили в Калининград.

В сезоне-2019/2020 Бориско стал играть в ФНЛ. Вернее, изначально сидел на скамейке за Евгением Латышонком. Однако со временем стал получать шансы: 10 матчей в первом сезоне и столько же — во втором. В третьем чуть больше — 16. Но тот сезон запомнился не только выступлениями за «Балтику». Михаил Галактионов привлёк парня в молодёжную сборную: там Бориско посадил на скамейку Ивана Будачёва из «Динамо» и в пяти встречах квалификации пропустил 0 мячей. В конце 2021-го «СЭ» написал, что голкипером интересуется «Спартак». А ранее была аналогичная информация про другие топы. По данным инсайдеров, стороны не договорились по сумме выплаты. Красно-белые оказались не готовы отдавать за вратаря 20 млн рублей.

Бориско в молодёжной сборной России Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Ещё одна причина — якобы в проблемах Бориско с глазом. Во втором круге сезона-2020/2021 он вообще не выходил на поле, потому что сначала провёл неделю в больнице, а потом полтора месяца не тренировался. Но проблему, как мы понимаем, удалось решить. А вот сезон-2022/2023, когда «Балтика» вернулась в РПЛ, он начал как основной. Однако после 15-го тура уступил место в старте Латышонку. После чего полтора года почти не играл. Четыре матча в Кубке плюс три в РПЛ — совсем не серьёзный показатель. А вот когда Латышонок уехал в «Зенит», то «Балтика», похоже, ни секунды не сомневалась и решила наконец-то сделать полноценным первым номером Максима. Всего 12 пропущенных мячей в 28 встречах Первой лиги. И 17 «сухих» матчей. Как вы понимаете, суперстатистику он начал показывать уже тогда.

Теперь — возвращение в РПЛ уже в качестве основного. И, кажется, с такой статистикой надолго в «Балтике» Бориско не задержится.