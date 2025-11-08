Как Талалаев сначала «уволил» Мусаева из «Краснодара». А потом его «назначил»

Заключительный матч первого круга Мир РПЛ пройдёт в Калининграде. И он будет достаточно интригующим. Действующий чемпион и лидер приедет в гости к команде, которая пропускает меньше всех в лиге. Любопытно, что нынешний тренер «Балтики» Андрей Талалаев в своё время способствовал увольнению Мурада Мусаева из «Краснодара», а потом — его возращению в южный клуб.

Как Талалаев «уволил» Мусаева из «Краснодара»

Апрель 2021-го. «Ахмат» приехал в гости к проблемному на тот момент «Краснодару». Команда Мурада Мусаева начала год далеко не лучшим образом. Вылетела из плей-офф Лиги Европы после двух поражений во встречах с загребским «Динамо» (2:3, 0:1), покинула Кубок России (проиграла «Сочи» в 1/8 финала) и набрала всего четыре очка в четырёх турах РПЛ после рестарта. Особенно болезненным оказался приезд на домашний стадион «Спартака» — южане уступили со счётом 1:6.

Руководство клуба по-прежнему поддерживало тренера. Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг после ужасного матча со «Спартаком» публично заявил, что тренер сохранит свой пост, даже если команда проиграет все оставшиеся встречи до конца сезона. По словам менеджера, в клубе ценили успехи Мусаева — две бронзы за три года, неплохое выступление в Лиге Европы, дебют в основном раунде Лиге чемпионов.

После этого «Краснодар» раскатал «Тамбов» (4:0) и проиграл «Динамо» (2:3). Встреча с «Ахматом» Андрея Талалаева обернулась для хозяев полным провалом — 0:5! На перерыв команды ушли при минимальном преимуществе грозненского клуба, а во второй половине гости подвезли ещё четыре гола. «Краснодар» впервые пропустил пять мячей на новом стадионе, остался на 10-м месте в РПЛ и уступил в шестой раз в восьми матчах в 2021 году.

«Они любят атаковать, играть в позиционное нападение, — анализировал победу «Ахмата» Талалаев. — Однако мы знали это, поэтому главной задачей наших футболистов было засосать их в эту атаку. Также нужно было постараться отвечать быстрыми выпадами, но при этом не давать вольностей у нашей штрафной. Я бы обратил внимание на то, как качественно работают игроки «Ахмата». Соперник 70% времени владел мячом, нужно как-то противостоять этому, нужно покрыть это расстояние, сделав рывки. По факту «Ахмат» сыграл сильнее».

Матч «Краснодар» — «Ахмат», после которого Мурад Мусаев временно потерял работу Фото: ФК «Краснодар»

Журналисты после встречи пытали Мусаева вопросами о возможной отставке. «После матча со «Спартаком» я разговаривал с руководством, — сказал тренер на пресс-конференции. — Говорил, что готов оставить пост сегодня же, если так будет лучше для команды. Ответ вы слышали. Думаете, я сижу спокойно, держусь за место и нахожу аргументы? Понимаю, что, когда не выигрываем, это вина тренера, третьего не дано. Но я не могу сейчас говорить о том, о чём должен поговорить с президентом».

В тот же день Мусаев объявил об уходе: «Сегодня был мой последний матч во главе футбольного клуба «Краснодар». После игры я поговорил с руководством о своём уходе. Это уже второй разговор, первый был после «Спартака». Считаю, команде нужны перемены, новые эмоции и энергия. Мне трудно подобрать слова, чтобы выразить благодарность Сергею Николаевичу Галицкому за его поддержку и доверие».

Спустя несколько лет Мусаев скажет, что был готов остаться в структуре «Краснодара» и работать со второй командой. Почему всё-таки ушёл? По словам тренера, он не сошёлся с руководством по некоторым нюансам. К примеру, по тому, как должна комплектоваться и развиваться команда.

Как Талалаев «назначил» Мусаева в «Краснодар»

2024 год. Мусаев после ухода из «Краснодара» слетал в Азербайджан, где работал с «Сабахом». В феврале он покинул клуб. На тот момент пост главного тренера «Краснодара» занимал Владимир Ивич. Команда тяжело стартовала в 2024 году — одно набранное очко в двух турах РПЛ после рестарта и вылет из Кубка России. Именно кубковый матч с «Химками» (0:2) — последний для Ивича в «Краснодаре». Кто же тогда тренировал подмосковную команду? Андрей Талалаев.

Владимир Ивич Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

«Хорошая игра, было много борьбы, — подводил итоги встречи тренер «Химок». — Нам удалось нейтрализовать игроков соперника, у нас получили практику те, кто не выступал в Первой лиге. В атаке хотелось больше креатива, в обороне сыграли хорошо. В первые 20 минут у «Краснодара» было преимущество, а потом мы успокоились и во втором тайме обрели уверенность, были близки к третьему голу. Спасибо сопернику за то, что вышли смешанным составом. Если бы были их лидеры, было бы сложнее. Выиграли за счёт своих сильных сторон: быстрые выходы в атаку, пенальти заработали после хорошей комбинации».

А дальше появилась удивительная новость — «Краснодар» расторг контракт с Ивичем. На тот момент команда занимала второе место в РПЛ с отставанием от лидера в одно очко. Решение Сергея Галицкого вызывало недоумение. Ивич занимал первое место в истории команды по количеству очков в среднем за матч. И вот в разгар такого сезона «Краснодар» меняет тренера. По информации «Чемпионата», Галицкому не нравился тот футбол, что серб ставил команде. Но пока был результат, тренера не трогали. После осечек на старте 2024-го с Ивичем расторгли контракт.

Решение о возвращении Мусаева тоже выглядело удивительным. «Краснодар» оперативно нашёл замену Ивичу, и ставка на Мурада Олеговича сработала в будущем.

«Когда у тебя нет сборов, ты приходишь по ходу сезона, команда идёт на втором месте и есть шанс на чемпионство, времени катастрофически мало, — говорил Мусаев. — Я понимал, что хочу вернуться в «Краснодар» — это мой дом. Возможно, другого предложения у меня не будет. Это было тяжёлое решение, но я принял его. Когда мы начинали, нужно было менять схему и тренировочный процесс, это было трудно».

В том сезоне «Краснодару» не хватило до чемпионства совсем чуть-чуть, но уже в следующем его ждал триумф. Первые золотые медали в истории клуба! Кто знает, как бы всё сложилось, не проиграй «Краснодар» в Кубке «Химкам» в 2024 году и не поменяй Галицкий после этого тренера.

Кстати, у Мусаева плохая статистика во встречах с командами Талалаева — одна ничья и два поражения. Более того, в этих встречах «Краснодар» не забил ни одного мяча. Прервётся ли эта серия в предстоящем матче?